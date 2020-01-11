İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

11.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:48

Kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan öğrencilerin sayısı 9'a yükseldi

AFYONKARAHİSAR'da, bir ilkokulun bahçesinde kar topu oynarken su birikintisine girince vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan öğrencilerin sayısı 9'a yükseldi. Tenlerinde siyah yanıklar oluşan öğrencilerin tedavisi sürüyor.

Afyonkarahisar merkez Dumlupınar Mahallesi'nde Atatürk İlkokulu ve Şemsettin Ortaokulu'nun ortak kullandığı bahçede, dün öğleden sonra kar topu oynayan öğrencilerden 7'si, su birikintisine girince vücutlarının çeşitli yerinde siyah yanıklar oluştu. Acıyla bağırarak okula giren öğrenciler, durumu öğretmenlere anlattı. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine, okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi okulda yapılan öğrenciler, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Gece saatlerinde ise 2 öğrenci daha benzer şikayetlerle hastaneye başvurdu. Öğrencilerden 8'inin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, diğerinin ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

AFAD İL MÜDÜRÜ BULDAN'DAN AÇIKLAMAOlayın ardından Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile polis ekipleri bahçedeki su ve kardan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "10.01.2020 tarih ve saat 21.13 itibariyle alınan ihbarda; Afyonkarahisar Merkez Atatürk İlkokulu öğrencilerinden birkaçının vücudunda oluşan tahrişler nedeniyle hastaneye başvurması üzerine, Müdürlüğümüzden okulda ölçüm için KBRN ekibi talep edilmiştir. Talep üzerine aynı bahçeyi kullanan Atatürk İlkokulu ve Şemsettin Karahisari Ortaokulu bina içinde ve bahçesinde; GDA2, NEB223, RAİD-M100 ve Polimaster pm1401 K-3 cihazlarıyla yapılan ölçümde herhangi bir kimyasal ya da radyolojik bulguya rastlanılmamıştır. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi acil serviste bulunan 1 öğrenci ve AFSÜ'de bulunan 2 öğrenci üzerinde yapılan ölçümlerde de herhangi bir kimyasal ya da radyolojik bulguya rastlanılmamıştır."BELEDİYEDEN AÇIKLAMAAfyonkarahisar Belediyesi ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, dün öğleden sonra kent merkezinde bir okulun bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin bazılarının vücutlarında yanıklar oluştuğu belirtildi. Belediye ekiplerinin 8 Ocak'ta okulun bahçesinde kar temizleme çalışması yaptığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Öğrencilerin vücutlarından oluşan yanıkların okul bahçesinde belediye tarafından yapılan kar temizleme çalışması sonucu gerçekleştiği iddia edilmektedir. Olayın gerçekleştiği okul bahçesinde en son kar temizleme çalışması 8 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinde yapılmış olup, bu çalışma kapsamında kepçeyle küreme yapılmış, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere okul idaresinin bilgisi dahilinde bir el arabası tuz hizmetli personele teslim edilmiştir. Rutin olarak şehrimizde yapılan kar temizleme çalışmalarının ve bu çalışmalarda kullanılan tuz ve kumun halk sağlığı açısından problem teşkil etmediği belgelerle mevcuttur. Gerek görüldüğü taktirde belgeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin ilk yaptığı bilgilendirmeye göre, oluşan yanık vakaları kimyasal yanık kapsamına girmekte olup, belediyemizin çalışmaları ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Konunun aydınlatılmasına yönelik çalışmalar AFAD ekipleri tarafından yürütülmektedir. Afyonkarahisar Belediyesi olarak konunun takipçisi olacağız. Çocuklarımız ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldı. Okuldaki güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

ÇOCUKLARDAN 8'İ TABURCU EDİLDİ

Afyonkarahisar'da, okulun bahçesinde kar topu oynarken su birikintisine girince vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan öğrencilerden 8'i hastanedeki tedavilerinin ardından bugün öğle saatlerinde taburcu edildi. Kalça kısmında oluşan yanık nedeniyle durumu ciddiyetini koruyan 1 çocuğun ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.VALİ: İDARİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYORÖte yandan, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, konuyla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığını belirterek, "Şu an itibariyle idari soruşturma devam ediyor. Gerekli incelemelerin ardından detaylı olarak kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Okulun bahçesinden görüntülerHastane dış plan görüntü

HABER- KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Sağanak sonrası evlerinin yıkılma tehlikesi olan çift yardım bekliyor

ADANA'da, sağanak sonrası evlerinin duvarlarında derin çatlaklar oluşan ve bazı yerleri yıkılan 2 çocuk sahibi Ali ve Hatun Tik çifti yardım bekliyor.Çukurova ilçesindeki Kurttepe Mahallesi'nde oturan Ali ve Hatun Tik çiftinin evi pazartesi etkili olan şiddetli yağmurun ardından büyük zarar gördü. Duvarları çatlayan ve dökülen ev, yıkılma noktasına geldi. Evlerinden çıkarak eşyalarının bir kısmını akrabalarının evine yerleştiren Ali ve kanser hastası Hatun Tik çifti, yardım bekliyor. Hatun Tik, sağanağın artmasıyla bir süre sonra evlerinin fayanslarının döküldüğünü daha sonra da duvarların yıkıldığını söyledi. Eşinin ve kendisinin de hasta olduğunu söyleyen Hatun Tik, "Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Evsiz, barksız kaldım. İki çocuğum var sokaklardayız. Ben kanser hastasıyım. Eşimin beynimde tümör var. Ne olursunuz yardım edin" dedi.Yıkılma tehlikesi olan eve gelen belediye ve polis ekipleri evin etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.Görüntü Dökümü---------------------------Yıkılan evden genel görüntüÇatlak duvarlardan detaylarEv sahibi kadın ile röp.Kadının bayılmasıEşinin görüntüsüGenel ve detaylar

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

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Kızı için bu kez kırık elbise dolabından tekne yaptı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, daha önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görmek isteyen kızı için köprünün maketini yapan Aydın Güder (32), şimdi de kızı için kullanılmayan elbise dolabından tekne yaptı.Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Aydın Güder, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görmek isteyen kızını İstanbul'a götüremeyince köprünün ışıklı ve martı sesli maketini yapmıştı. Haberi gören İstanbul Büyük Şehir Belediyesi yetkilileri ise Yağmur'u İstanbul'da misafir ederek, İstanbul'un tarihi yerlerini gezdirip boğaz turuna çıkarmıştı. Şu anda 11 yaşında olan Yağmur'un aklında ise boğaz turu ve deniz havası kaldı. Baba Güder de kızı Yağmur için tekne maketi yapmaya karar verdi. Kızı okulda veya dışarda olduğu zamanlarda tekneyle uğraşan Güder, elbise dolabından yaptığı maket tekneyi kızı okuldan dönünce sürpriz yaparak kendisine gösterdi.

AKLINDA BOĞAZ HAVASI VE TEKNELER KALDIBaba Güder, 2017'de kızının en büyük hayalinin İstanbul'u ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görmek olduğunu belirterek, "Kızımın hayali olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yapmıştım. Bunun üzerine İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, kızım Yağmur'u İstanbul'da misafir etti. Gezi sırasında aklında boğaz turu kalmıştı. Bende bu tekneyi kızım için sürpriz yaptım. Deniz havasını ve boğaz turundan bahsediyordu. Bende o boğaz turu ve deniz havasını Yağmur uyurken ve okula giderken gizli yaptım" dedi.

KIRIK EBLİSE DOLABINDAN TEKNE YAPTITeknenin maketinin yapımında kırık elbise dolabı, vitrin camları, dondurma çubuklarını kullandığını söyleyen Baba Güder, kızının bu sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu söyledi. Kızı Yağmur ise babasının daha önce yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü çok beğendiğini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce çağrıldığı İstanbul'da müzeleri, camilerini ve boğazı gezdiğini söyledi. Aklında en çok boğaz turunun kaldığını belirten Yağmur, "En çok aklımda kalan İstanbul boğazı, gemileri ve deniz havası oldu. Babamda beni böyle bir hasretle görünce bu tekneyi yaptı. Çok mutlu oldum. Babama ne kadar teşekkür etsem azdır. Bende ilerde bir meslek sahibi olunca babama çok güzel sürprizler yapacağım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Tekne çalışmasından detaylar-Teknenin ince işlerin yapması-Okuldan gelen kızını dışarıdan karşılaması-Aydın Güderi'n kızı Yağmur Güder'e sana bir sürprizim var konuşması-Kızının elinden tutup eve girmesi-Yağmur'un evdeki tekneyi görmesi ve şaşkınlığı-Yağmur'un babasına sarılması elini öpmesi-Yağmur'un tekneyi incelmesi-Teknenin ışıklandırılması ve seslendirilmesi-Tekneden genel detaylar-Baba Aydın Güder ile röportaj-Yağmur Güder ile röportaj-Evden detaylar

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı

KONYA'da bir iş yerinde ısınmak için tenekenin içindeki ateşe tiner döken Angola uyruklu kişi, alevlerin arasında kaıp, yaralandı. İsminin Josef olduğu öğrenilen kişinin alevler içerisinde kaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, dün saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Angola uyruklu Josef isimli kişi, bir iş yeri çalışanı ile oturduğu sırada kovanın içindeki ateşi büyütmek için üzerine tiner döktü. Ancak bu sırada gencin kıyafetleri tutuştu. Alevler arasında kalan ve kendisini dışarı atan Josef'in yardımına çevre sakinleri koştu. Üzerindeki alevler söndürülen Josef, çağırılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan genç, tedaviye alındı.Angolalı gencin alevler içerisinde kaldığı anlar ve yanındaki işçinin alevlerden son anda kaçmayı başarması ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Angolalı gencin ateşe tiner dökmesiKovanın alev alması ve gencin alevler arasında kalması

Haber-Kamera: Tolga YANIK/ KONYA

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Kadın sürücülerin kazasında erkekler birbirine girdi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Cemile Kaya ve Serpil Türker'in kullandığı otomobillerin çarpıştığı kazada, kız çocuğu N.H. Kaya (9) hafif yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralı çocuğun babası, kadın sürücüye saldırmak istedi. Diğer kadın sürücünün yanındaki erkek yakınının karşılık vermesi üzerine başlayan tartışma ve kavgayı polis ayırdı. Olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Manavgat Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi Askerlik Şubesi kavşağında meydana geldi. Cemile Kaya'nın kullandığı 07 LSJ 41 plakalı otomobil, 5562 Sokak'ta Serpil Türker'in kullandığı 06 BHP 376 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Cemile Kaya'nın kullandığı otomobilin arka koltuğunda oturan kızı N.H. Kaya başını koltuğa çarparak hafif şekilde yaralandı.Kazayı duyarak olay yerine gelen sürücülerin yakınları arasında tartışma çıktı. Karşılıklı suçlamalar ve tartışmaların ardından birbirlerinin üzerine yürüyen erkekleri çevredeki vatandaşlar ve kaza yerine gelen trafik polisleri sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen N.H. Kaya'nın babası Serpil Türker'e saldırmak istedi. Türker'in yanındaki erkek yakını öfkeli babaya müdahale etti. Taraflar arasındaki kavga bir süre sonra vatandaşlar ve polisin çabasıyla büyümeden önlendi. N.H. Kaya da 'yapma baba' diyerek, babasını sakinleştirmeye çalıştı. Ağlayan kız çocuğunu, kazaya karışan annesi teselli etmeye çalıştı.Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kaza anı ve sonrasında yaşananlar (güvenlik kamerası)

Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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Hatay'ın 50 yıllık hayali gerçek oldu, Afrin Çayı'ndan gelen su baraja verildi

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Reyhanlı Barajı'na, Afrin Çayı'ndan gelen su verilerek bölgenin 50 yıllık hayali gerçekleştirildi.İlk su bırakılması nedeniyle baraj alanında tören düzenlendi. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Kaymakam Ali Candan, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın, DSİ Hatay Şube Müdürü Mehmet Ekinci, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu ve mahalle muhtarları katıldı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Afrin Çayı'ndan gelen suyun Reyhanlı Barajı'na aktarılmasının Hatay için tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Bu gün mutlu bir gündeyiz. 50 yıllık hayalimizi gerçekleştirdik. Hatay'ın ve Reyhanlı'nın gurur projesini hayata geçirdik. Afrin Çayı'ndan gelen suyu Reyhanlı Barajı'na veriyoruz, hayırlı olsun" dedi.600 BİN DEKAR ARAZİ SULANACAKAfrin Çayı'ndan gelen suyun Reyhanlı Barajı'na verilen su ile bölgede 600 bin dekar arazinin sulanacağını, 200 bin dekar arazinin de taşkınlardan korunacağını belirten Şanverdi, geçen yıl Hatay Havalimanının çevresinin sularla kaplandığını ve Amik Ovası'nın sıkıntılı günler yaşadığını aktardı. Şanverdi, "Reyhanlı Barajı bu taşkınları önleyecek. Bundan sonra da bu sorunları en aza indirmek için mücadelemiz devam edecek. Ayrıca baraj alanı çevresinde bulunan Mehmetbeyli Mahallesi sakinlerimizi mağdur etmemek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Reyhanlı Belediyesi olarak 15 Ocak'ta parsel dağıtımını gerçekleştirecek ve Reyhanlı Kaymakamlığımız da evi olmayanlara kira bedeli ödeyecek. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz" dedi.HATAY'IN EN BÜYÜK BARAJIDSİ Hatay Şube Müdür Mehmet Ekinci, Reyhanlı Barajı'nın Hatay'ın en büyük projesi olduğunu söyledi. Barajın göl sahası bittiğini, en büyük su kaynağının ise olan Afrin ve Karasu nehirleri olduğunu sözlerine ekleyen Ekinci, nehirlerden gelecek suyun baraja aktarılacağını kaydetti. Ekinci, "Barajın kendi su kaynağı yoktur. Afrin Çayı'ndan gelen suyu veriyoruz. Baraj, bundan sonra yazın Amik Ovası'nın susuzluğuna çare olacak, kışın ise taşkınların önüne geçmiş olacak. Toplanan su ile birlikte aynı zamanda Türkiye'nin en büyük regülatörü de yapılıyor. Toplam 26 kapaktan oluşuyor. Türkiye'nin en büyük iletim kanalını da yapıyoruz. Saniyede 1534 ton suyu Afrin Çayı'ndan alacak ve baraj sahasına aktarmış olacak. Regülatörü de otomasyon siteme sahip olup 20 milyon metreküp su temin edecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Baraj alanı ve detayları-Regülatörler-Afrin Çayı'ndan gelen su-İş makineleri-Afrin Çayı-Törene katılanlar-AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin konuşması-Baraj alanı detay görüntüleri-Bekleyen vatandaşlar-Törene katılanlar su verilmesini izlerken-DSİ Hatay Şube Müdürü Mehmet Ekinci'nin konuşması

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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Belediyeden, iskan isteyen binadaki her daireye fidan dikme zorunluluğu

ŞANLIURFA'nın merkez Haliliye Belediyesi, ilçe sınırlarında iskan başvurusu yapılan binalara daire sayısı kadar fidan dikme zorunluluğu getirdi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, meclis kararı ile zorunlu fidan dikimi ile 'Yemyeşil Türkiye' kampanyasına destek olacaklarını ifade etti.Haliliye Belediyesi meclis toplantısında, ilçe genelinde yeni yapılaşacak alanların yeşillendirilmesi, yapılaşmadan etkilenen çevrenin geri dönüşümü ve daha sürdürülebilir bir çevre oluşturmak amacıyla Haliliye Belediyesi'nin yapı kullanım izni alma aşamasındaki yapılara ağaç dikme zorunluluğu getirilmesi görüşüldü. Mesken vasıflı bağımsız birim başına 1 adet, ticari vasıflı birimler için ise 25 metrekareye 1 adet ağaç dikimi öngören madde, oy birliği ile karara bağlandı.Karar ile ilçenin yeşillendirilmesini hedeflediklerini anlatan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Yemyeşil Türkiye' kampanyasına 'Yemyeşil Şanlıurfa' kampanyası ile belediyeler olarak destek olmaya çalıştık. Bu çerçevede meclisimiz almış olduğu karar ile iskan alacak olan binalarda daire sayısı kadar bahçelerine ağaç dikme kararını almıştır. 'Yemyeşil Haliliye' kampanyasına bu karar ile meclisimiz tarihi anlamda imza atmış bulunuyor. Meclisimizin aldığı karar gereği her mesken başına bir adet ağaç olmak üzere, her iş yerinde de 25 metrekareye de bir ağaç düşecek şekilde bahçelerine ağaç dikme zorunluluğu getirildi. Alınan bu karardan dolayı meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Meclis toplantısıBelediye başkanının açıklamasıBelediye başkanının fidan dikmesiKentten drone görüntüleriGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: ŞANLIURFA

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Sınavda hakaret içerikli soru hazırlayan öğretmen hakkında soruşturma

ADANA Valiliği, Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'ndeki ortak sınavda bir öğrenci profiline müfredat dışında hakaret içeren soru ve cevap şıkları hazırladığı iddia edilen ve ismi açıklanmayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nde görevli, ismi açıklanmayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin ortak sınavda hazırladığı, " 'Okullarda öğretilen her şey hayatın bir yerinde mutlaka insanın karşısına çıkıyor, bu ne işime yarayacak, şu ne işime yarayacak diyen tipler de hayatla ilgili en ufak bir problemde çözümü düşünecek esneklikte beyin yapıları olmadığından apışıp kalıyorlar. Okul, eğitim elbette her şey değildir ama çok şeydir. Özellikle sosyal bilimler alanında öğrenilenler zamanla yaşamın bizzat içinde ortaya çıkıp hayat kurtarmaktadır.' Kendini, ailesini, toplumunu aşağılayan ama batı hayranlığı tavan yapmış 12'nci sınıf eşit ağırlıkta okuyan 'Melahat kızımız', 'Hocam din dersinde bu kadar şeyi öğrenmek zorunda mıyım?' diye bir cümle kurabiliyor. Bu paragrafa göre Melahat nasıl bir kişilik yapısındadır? (15 Puan)" şeklinde soru ve Melahat hakkında hakaretler içeren şıklar hazırlaması, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bir öğrenci tarafından görüntülendiği düşünülen sınav kağıdı, sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.Adana Valiliği, ortak sınavda müfredat dışında hakaret içeren soru hazırladığı iddia edilen öğretmen hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nden genel ve detay görüntüler-Sınav için hazırlanan test sayfasının fotoğrafı

Haber: Nuri PİR-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Soğuktan kurtardıkları kedi, sınıfın maskotu oldu

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, öğrencilerin üşürken bulup, sınıflarına aldıkları ve 'Karton' adını verdikleri kedi, okulun maskotu haline geldi. Ders sırasında sıraların üzerinde yatan kediye öğrenciler, okul bahçesinde yuva yapacak.Ermenek'te bulunan Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencileri, okul bahçesinde soğuktan üşüyen kedi buldu. Çocuklar, kediyi sınıflarına almak istedi. Türkçe öğretmeni Nuri Gürdal da öğrencilerinin isteğini geri çevirmedi. Sınıfa getirilen kediye 'Karton' adı verildi. Ders sırasında öğretmen masası ya da sıraların üzerinde yatan kedi, okulun maskotu haline geldi. Karton'a okul bahçesinde bir yuva yapmaya karar veren öğrencilerinin bu davranışından çok mutlu olduğunu söyleyen öğretmen Nuri Gürdal, "Çocuklar bana gelip bahçede buldukları kediyi içeri almak istediklerin söyledi. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Çocukların bu davranışı çok mutlu etti beni. İnşallah hayvan sevgisini tüm öğrencilerimize aşılamak istiyoruz. Karton adını verdiğimiz kediye okul bahçesinde de bir yuva yapmaya karar verdikö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Öğrencilerin kediyle birlikte derse dinlemesi-Kedinin ders sırasında öğrencilerin sıralarında oturması-Öğretmen Nuri Gürdal'ın kucağında kediyle ders anlatması-Öğrencilerden röp-Öğretmen Nurii Gürdal röp-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman),

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İnternet üzerinden 23 ilde 62 kişiyi dolandıran çift yakalandı

ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ortak operasyonda, ikinci el eşya alım-satımı yapan siteler üzerinden sahte hesaplar açıp, toplam 23 ilde, 62 kişiyi yaklaşık 70 bin lira dolandıran karı-koca, yakalandı.İddiaya göre, Volkan D. (34) ve eşi Emel D. (25), ikinci el eşya satışı yapan siteler üzerinden sahte hesap oluşturup, ana kucağı, puset, bebek bezleri gibi malzemeleri satışa çıkardı. Özellikle yeni bebek sahibi olan kişileri seçen çift, farklı kişiler adına çıkartılmış GSM hatları üzerinden çok sayıda kişiyle irtibata geçti. Satışa sundukları malzemeleri en az bin lira üzerinden siteye koyup, sıfır ürün olduğunu ve garantisinin devam ettiğini, kullanmadan satmak istediğini belirten çift, satacağı ürünler üzerinden anlaştığı ücreti, sahte isimli GSM hatlarına havale şeklinde alıcılardan göndermelerini istedi. Çift, alıcıların gönderdiği paraları ATM'lerden çektikten sonra ürünü göndermeyip, bunun yerine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdi. Şüpheli karı-koca ayrıca, dolandırdıkları kişilerin kimlik bilgileri ile başka kişileri de aynı yöntemle dolandırdı. Şüphelilerin mesajlarında, dolandırılan kişilerin kendilerini şikayet edeceklerini söylemeleri üzerine, "Beni polis yakalayamaz, nereye şikayet ederseniz edin" diye yazdığı ortaya çıktı.Yapılan şikayetler üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 aylık teknik takip sonucu 6'sı Eskişehir'de olmak üzere, Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, İzmir, Hakkari, Erzurum, Samsun, Gaziantep, Giresun, Isparta, Bursa, Antalya, Denizli, Aydın, Muğla, Kocaeli, Iğdır, Kütahya, Trabzon, Rize ve Van'da gerçekleşen toplam 23 ilde, 62 faili meçhul dolandırıcılık olayının şüphelilerinin Volkan D. ve eşi Emel D. olduğu tespit edildi. İstanbul'da oldukları belirlenen şüpheliler, dün Eskişehir ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyon sonucunda yakalanarak, Eskişehir'e getirildi. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Volkan D. ile eşi Emel D. daha sonra Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Volkan D. ve Emel D.'nin hastaneye giriş ve çıkışları-Polis aracına bindirilmeleri-İnternet üzerinden yazışmalarının fotoğrafları-Satışa sundukları ürünlerin fotoğrafları

Haber: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Müdahale sonrası rahatsızlanan hastalardan Kucur: Yanlış ilaç nedeniyle yaşandığı söylendi

ISPARTA'da endoskopi sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren Ramazan Gök'ün ardından aynı şekilde rahatsızlanan ve yoğun bakımda tedavi edilen Uğur Kucur (43), normal servise alındı. Uğur Kucur, bağırsaklarında yaşadığı sorunun tespiti amacıyla yapılan kolonoskopi sonrası fenalaşarak yoğun bakıma alındığını söyledi. Kucur, "Bana kullanılan yanlış bir ilaç nedeniyle bu durumun yaşandığı söylendi. Bu ilacın ne olduğu konusunda açıklama yapılmadı" dedi.Yalvaç'a bağlı Yukarıkaşıkara köyünde yaşayan Ramazan Gök, mide rahatsızlığı nedeniyle 8 Ocak'ta Isparta Şehir Hastanesi'ne gitti. Ramazan Gök, hastalığına teşhis koyulması amacıyla aynı gün endoskopiye alındı. Gök, endoskopi sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı. Yoğun bakıma alınan Gök, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ramazan Gök'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, Yukarıkaşıkara köyünde toprağa verildi. Taner Gök, babasının ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia ederek, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Benzer şikayetlerle aynı hastaneye giden ve endoskopi çektikten sonra rahatsızlanan Uğur Kucur, F.G., A.G., A.K. ve G.K. da yoğun bakımda tedaviye alındı. Hastaların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.'YANLIŞ BİR ŞEY VARSA BU KONU ZATEN ARAŞTIRILIYOR'Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanarak normal servise alınan hastalardan Uğur Kucur, yaşananlarla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. Kendisine kolonoskopi yapıldığını ve anestezinin etkisi geçtikten sonra uyandırıldığını söyleyen Uğur Kucur, bir anda fenalaştığını ve acile indirildiğini, gerisini hatırlayamadığını anlattı. Uğur Kucur, şöyle dedi: "Yalvaç'ta yaşıyorum. Bağırsaklarımda yaşadığım sorun nedeniyle 15 gün önce doktorumuza başvurduk ve kolonoskopi çekilmesini istedi. O gün endoskopi odasına ilk ben girdim. Gerekli müdahale yapıldıktan sonra ayıldım. 10 dakika sonra ayağa kalktığımda mide bulantısı, baş dönmesi ve titreme başladı. Kendimi iyi hissetmediğimi söyledim ve beni hemen aşağı, acile indirmek üzere sedyeye aldılar. Yolda 'Acele edin kendimi kötü hissediyorum' dediğimi hatırlıyorum. Sonrasını hatırlamıyorum. Yoğun bakımda 2 gün kaldıktan sonra beni normal servise aldılar. Gerek yoğun bakımda gerekse burada herkes çok ilgilendi. Durumum şu an iyi. Ortada yanlış bir şey varsa bu konu zaten araştırılıyor bizim bu konuda şimdi bir şey söylememiz doğru olmaz" dedi.'YANLIŞ İLAÇ NEDENİYLE BU DURUMUN YAŞANDIĞI SÖYLENDİ'Yoğun bakım sonrası ne olduğuyla ilgili hastaneden kendisine kısa bir bilgi verildiğini aktaran Uğur Kucur, "Bana kullanılan yanlış bir ilaç nedeniyle bu durumun yaşandığı söylendi. Bu ilacın ne olduğu konusunda bir şey söylenmedi" dedi.Yalvaç ilçesinde esnaflık yapan Uğur Kucur'un pazartesi günü tedavisinin tamamlanarak taburcu edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------RÖP: Uğur KucurOlaya ilişkin ARŞİV görüntü

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Kaynak: DHA