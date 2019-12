İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

31.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:00

Manavgat'ta aynı anda çıkan hortumlar zarara neden oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortum bir fabrikanın çatısını uçurdu, başka bir noktada çıkan hortum ise bir çarşıdaki iş yerlerine zarar verdi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, hortum nedeniyle can kaybı yaşanmadığını ancak bazı iş yerleri ve seralarda zarar olduğunu söyledi.

Manavgat'ta dün gece şiddetli fırtına ve yağmur sonrası aynı anda birkaç hortum oluştu. Hortumlar sebebiyle ilçenin Ulualan mevkisinde bulunan bir fabrikanın çatısı uçtu. Kızılağaç turizm merkezinde bulunan bir çarşıyı vuran hortumda ise çatılar uçtu, ağaçlar söküldü ve iş yerlerinin kepenkleri yerinden çıktı. Hortum sebebiyle Hacıobası mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonundaki iş yerinde de zarar meydana geldi.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, hortum nedeniyle can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Bir fabrikanın çatısı uçtuğu için hasar olduğu bilgisi geldi. Bazı seralarda hasar oluştuğu bilgisi geldi. Şu anda hasar meydana gelen yerlerde inceleme yapıyoruz. Allaha şükür ki herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici" dedi. HORTUM ANI KAMERADADiğer yandan hortumlardan biri akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen hortumun önüne kattığı birçok malzemeyi savurduğu anlar yer aldı.

Durdurmaya çalıştığı otomobilinin altında kalıp, yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde el frenini çekmeyi unutunca geriye hareket eden otomobilini durdurmak isteyen Veli A. (55), düşüp aracın altında kaldı. Veli A. ağır yaralanırken, olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.Olay, 27 Aralık'ta Savrun Mahallesi'ndeki otoparkta meydana geldi. Veli A., park ettiği otomatik vites otomobilinin vitesini 'park' konumuna getirmek yerine boşa aldı. İnip, birkaç adım atan Veli A., el frenini de çekmeyi unuttuğu otomobilinin geriye doğru hareket ettiğini gördü. Çevredeki diğer araçlara zarar vereceğini düşünen Veli A., otomobilini durdurmaya çalıştı.ALTINDA KALDIAncak Veli A., bir süre sonra dengesini kaybedip düştü. Aracın iki arka tekerinin üzerinden geçtiği Veli A.'nın yardımına çevredekiler koştu. Veli A., el freni çekilerek durdurulan otomobilin altından çıkarıldı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Veli A., ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Veli A.'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.Bu arada kaza anı, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Televizyon patladı evde yangın çıktı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ahmet Can Yüzgeç dün sabah birlikte yaşadığı anne ve anneannesiyle mutfakta kahvaltı yapmak istedi. Ancak aynı anda oturma odasında patlama meydana geldi. Koşarak odaya gelen Yüzgeç, televizyonun ve çevresindeki eşyaların yandığını görünce annesi ile anneannesini evden çıkardı.Yüzgeç'in yardımına koşan komşuları, hem alevlere müdahale etti hem de itfaiyeye haber verdi.Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ahmet Can Yüzgeç ise yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi.Yangının tüplü televizyonun patlaması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Avladığı 50 kiloluk balığı yılbaşı akşamı arkadaşları ile yiyecek

Çanakkale'de, Saros Körfezi'nde zıpkınla dalış yapan banka güvenlik görevlisi Çetin Ege Doğan, yaklaşık 50 kiloluk akya balığı avladı. Doğan, balığı, yılbaşı akşamı iş arkadaşları ile birlikte yiyeceklerini söyledi.Çetin Ege Doğan, geleneksel hale getirdiği her yılbaşı öncesi dalışında bu kez 20 metre derine kadar indi. Doğan, çok güçlü, mücadeleci ve günümüzde nadir avlanan yöresel olarak 'Çıplak', 'Kuzu Balığı', 'Leka' veya 'İskender balığı' da olarak anılan oldukça büyük akya balığı avladı. 49.5 kilo ağırlığında ve yaklaşık 1,5 metre boyunda olan balığı güçlükle kıyıya çıkaran Doğan, başına 'Noel Baba' şapkası takarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.Çetin Ege Doğan, "Her yılbaşı öncesi mutlaka dalar, avlanmaya çalışırım. Bu yıl da 2020 öncesi daldım. Benim boyum 1.85. Neredeyse benim boyumda, 1.5 metre boyunda Akya ile su üzerine çıktım. Kısmet olursa, yılbaşı akşamı bankadaki arkadaşlarla birlikte yiyeceğiz. Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin" dedi.

Çift kol nakilli Yusuf, 'Kollarım yaşayacak mı' korkusunu yendi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'nin dördüncü çift kol nakilli hastası Yusuf Oğuz Şimşek'in (25) doktoru Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Yusuf'un ameliyattan sonra ciddi bir korkusu vardı. 'Kollarım yaşayacak mı?' diye endişe duyuyordu" dedi.Antalya'da, yaklaşık 5 yıl önce güneş enerjisi paneli montajı sırasında elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Öğretim Üyesi eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.'DOKULAR İSTEDİĞİMİZ GİBİ'Operasyonun ardından 35 gün geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Geçen hafta da bilgilendirme toplantısı yapmıştık. Artık topluma karışmasında herhangi bir sorun yok. Her şey gayet iyi gidiyor. İlaç düzeyleri istediğimiz gibi, dokular istediğimiz gibi, fizik tedavi süreci yoğun şekilde devam ediyor. Bundan sonraki süreçte artık evine gidebileceği mesajını verdik, ancak şu anda muhtemelen kendini hazır hissetmiyor. Burada daha güvende hissediyor kendini. Birkaç gün daha aramızda. Ne zaman isterse evine gidebilir. Her şey gayet güzel gidiyor. Kendisi de mutlu ve motive" diye konuştu.'KOLLARIM YAŞAYACAK MI ?' KORKUSUNU YENDİYusuf Oğuz'un ameliyattan sonra ciddi bir korkusu olduğunu, 'Kollarım yaşayacak mı?' diye endişe duyduğunu aktaran Prof. Dr. Özkan, "Biz de ilk 10 günlük süreçte hayli tetikte oluyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye, çünkü komplikasyon bu işin natüründe var malesef. Şimdiye kadar hiç başımıza gelmedi. İnşallah hiçbir zaman da gelmez, ancak ilk 10 günlük süreçte o da bizim gibi tedirgindi. Ama şu an gayet rahat, kollarına alışmış gibi duruyor. Bu bağlamda Oğuz'un psikolojisi de çok önemli, psikolojisi çok sağlam. Ailesinin de desteği, katkısı var elbette. Her şey gayet iyi gidiyor. Her zaman söylediğimiz gibi 10 ay 1 yıl sonunda hep beraber daha majör hareketler yaptığını, artık tek başına hayatını idame ettirebileceğini göreceğiz" dedi.FİZİK TEDAVİ SÜRECİ ÖNEMLİYusuf Oğuz'un muayenesini yaptıktan sonra da açıklamada bulunan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Her şey istediğimiz gibi, herhangi bir problemimiz yok. Beklediğimiz gibi bu süreç çok hızlı olmuyor maalesef. Çünkü sinirlerin bir iyileşme kapasitesi var. Onu hızlandıramıyorsunuz. Şu an için böyle bir teknoloji yok. Bu bağlamda her şey gerektiği gibi gidiyor. Fizik tedavi süreci de hareketlerin daha ince hareketler haline gelmesini kolaylaştıracak. Tabi bu süreçte biz de çok mutluyuz, Yusuf da çok mutlu herkes yeni yıla güzel girecek inşallah" diye konuştu.YENİ YILA SEVİNÇLİ VE MUTLU GİRECEKZorlu süreci geride bıraktığını daha mutlu ve umutlu olduğunu ifade eden Yusuf Oğuz Şimşek, "Sevinçliyim, mutluyum. Yeni yıla sevinçli ve mutlu gireceğim. Sağlıklı sürecimiz devam ediyor. Doku ve organ bağışı yapılması gerekiyor. Milletimizin daha çok bilinçlenmesi lazım. Yeni yıla sağlıklı ve huzurlu gireceğiz. Çok heyecanlıyım hastaneden ilk çıktığımda ne yapacağımı düşünmedim. Gezmek isterim" dedi.

Palandöken'de 'madalya makinesi sporcular' yetiştiriyorlar

Türk kayak tarihinin en köklü kuruluşlarından Erzurum Kayak Kulübü, hizmet verdiği Palandöken Kayak Merkezi'nde geleceğin şampiyon sporcularını yetiştiriyor. Geçen yıl ulusal ve uluslararası yarışmalarda 55 madalya kazanan kulübün sporcuları, bu sezona da iddialı hazırlanıyor. Kulüp Başkanı Atakan Alaftargil, "1960 yılından beri amatör ruhla, profesyonel bir eğitim vererek madalya makinesi sporcular yetiştiriyoruz" dedi.1960'DAN BERİ HİZMET VERİYORDeniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 300 rakımında 1960 yılından beri kayak sporuna hizmet veren Erzurum Kayak Kulübü, milli takımın bel kemiğini oluşturuyor. Aile boyu Türk kayağına damga vurmuş isimlerden biri olan Atakan Alaftargil'in başkanlığını yaptığı Erzurum Kayak Kulübü'nün sporcuları, son iki sezondur ulusal ve uluslararası tüm yarışmalarda madalya kazandı. Özellikle alt yapıya önem verilen kulüpte sadece kış sezonunda değil yaz döneminde de verilen eğitimler sayesinde genç yetenekler Türk kayağına kazandırılıyor. Eğitim-öğretimin devam etmesi nedeniyle kayak derslerini cumartesi ve pazar günleri verdiklerini belirten Alaftargil şunları söyledi: ZEKİ, ÇEVİK VE AHLAKLI SPORCULAR YETİŞİYOR"Erzurum Kayak Kulübü Türkiye'nin en eski ve köklü kulüplerinden biri. Yıllardır kış olimpiyat oyunlarına en çok sporcu yetiştiren, milli takım düzeyinde en çok sporcu yetiştirip ulusal ve uluslararası yarışmalarda Türkiye'de en çok madalya kazanan kulüp unvanındayız. 1960 yılından beri amatör ruhla ama profesyonel bir eğitim veren kulübüz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştiriyoruz. Temel amacımız çocuklarımıza güzel gelecekler, güzel yarınlar sunmak. Bende bu kulüpte yetiştim. 2002'de yapılan kış olimpiyatlarına katılan bir kayak kulübü sporcusuyum. Kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılacak yarışmalara sporcu göndermenin gayreti içerisindeyiz. Şu an 120 sporcumuz var. Bunlardan 70'i aktif lisanslı lig sporcusu. 30'a yakını altyapı. Geri kalanı ise temel eğitim düzeyindeki sporcularımız. Burada yetişen hemen hemen her sporcu madalya makinesi oluyor."MADALYAYA DOYMUYORUZSporcularının 2017-2018'de 9'u uluslararası 46 madalya, 2018-2019'da 7'si uluslararası 55 madalya kazandığını hatırlatan Atakan Alaftargil, festival yarışlarında 13 madalya, snowboard branşında da 8 madalya elde ettiklerini kaydetti. Güçlü teknik kadrosuyla yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan Erzurum Kayak Kulübü, bu yıl da madalyalar peşinde kayacak. Sporcuların hafta sonları evlerinden minibüslerle alınarak Palandöken'deki kayak kulübüne getirildiğini söyleyen Alaftargil, "Çok yetenekli sporcularımız var. Her biriyle ayrı ayrı ilgileniyoruz ama alt yapıya ayrı bir önem veriyoruz. Onları geleceğe hazırlamak için yaz - kış her dönemi en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Bu sezonda ileri düzey kayak eğitimleri için teknik kadromuz ne gerekiyorsa yapıyor. Hafta sonları buraya gelen sporcularımız gün boyu kayak yapıyor. Öğlen yemeklerini kulüpte yedikten sonra çeşitli spor etkinliklerine katılıyor. Sömestr tatilinde bunu her gün yapacağız" diye konuştu.Kulübün alt yapısı sporcularından İsmail Emir Kumbasar, "Burada olmaktan çok mutluyum. Cumartesi ve pazar günleri kayak öğretmenleri eşliğinde gün boyu kayak yapıyoruz. Öğlen yemeğimizi yedikten sonra masa tenisi, langırt ve satranç oynuyoruz. Benimde hedefim her arkadaşım gibi milli takıma girmek" dedi

Lösemi hastası Sıla için sahne aldılar

Mersin'de, Tiyatro Mulambu, lösemi hastası 13 yaşındaki Sıla Öner için sahne aldı. Oyunun bütün geliri, Sıla'nın tedavisi için bağışlandı.Mersin'de çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza atan Tiyatro Malumbu, bu kez lösemi nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Sıla Öner için kolları sıvadı. Tiyatro grubu, küçük kızın tedavi masraflarına destek olmak için 'Doğaçlasak da mı saklasak' isimli oyunu sahneledi. Yenişehir Atatürk Merkezi'ndeki oyunun sonunda ise Sıla sahneye çıkarak, oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.Tiyatro Mulambu Genel Sanat Yönetmeni ve oyuncusu Volkan Güneri, proje için salonu ücretsiz tahsis eden Yenişehir Belediye Başkanı'na teşekkür etti. Güneri, oyunun bütün gelirinin Sıla'nın tedavisi için bağışlandığını söyledi.

Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm 'otopark' ile başladı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı için adım atıldı. Yaylada yaşanan trafik ve park sorununu ortadan kaldıracak olan 1700 araç kapasiteli yer altı otoparkı için ihaleyi alan firma, inşaata başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik" çıkışı ile gündeme gelen, Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm projesi için ilk etap çalışması başladı. 1700 araçlık otoparkın inşası için yaylada şantiye kuruldu. Yaylanın girişinde dağ yamacının içine inşa edilecek yer altı otoparkının üzeri çimle kaplı olacak, dışarıdan görünmeyecek. Yaylaya ulaşanlar, 1700 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra üstteki seyir terasına çıkacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak.Araç park yeri sıkıntısının özellikle turistlerin yoğun olduğu yaz sezonunda had safhaya ulaştığını dile getiren işletmeci Tolga Sarı, "Otoparkla ilgili yaz aylarında çok sorun yaşıyoruz. Çünkü Ayder'imizin yolu tek şeritli, yoğunluk olduğunda trafik sıkışıyor, kimse aracını park edecek bir yer bulamıyor. Bu sorunda turistlerin bölgeden erken ayrılmasına ya da bir gelen turistin trafik sorununu hatırlayarak yeniden Ayder'e gelmemesine sebep olabiliyor. Otopark ihalesi yapıldı ve çalışmalara başlandı. Katlı bir otopark olacağı söyleniyor, bu projenin tamamlanması ile Ayder'deki en büyük sorun ortadan kalkmış olacakö dedi.AYDER'DE KAMULAŞTIRMALAR BAŞLADIKurulan onlarca salıncakla gündeme gelen Ayder Yaylası'nın ortak alanında kamulaştırma çalışması da başladı. Yaylaya gelen turistlerin zaman geçirdiği, yaz kış eğlencelerinin yapıldığı vatandaşlara ait olan 35 adet parselde toplam alanı 21 bin 614 metre kare alanı kapsayan arazi için malik, hissedar, veraset intikal dahil 376 hak sahibine tebligatlar ulaştırıldı. 15 günlük itiraz süresi beklenirken tebligat ulaşan birçok hak sahibi kamulaştırmaların iptal edilmesi için dava açmaya hazırlanıyor.Kamulaştırma tebligatını alan Yusuf Yüksel, kararı mahkemeye taşımak için hazırlandıklarını söyleyerek, "Yerel olarak binektaş dediğimiz alan kamulaştırılıyor. Burada 1 dönüme yakın yerim, hemen yukarıda da babadan kalma evim var ve kamulaştırmak istiyorlar. Ben İzmir'de yaşıyorum, kamulaştırma tebligat ulaştı, ben bunun için buraya geldim. Aslına bakarsanız buradaki çoğunluk buraların kamulaştırılmasını istemiyor. Buralarda 500-600 senelik geçmişimiz var. Burası benim geçmişim, tarihim. Buradan çıktığım zaman bir tarihi silmiş olacaksınız, bu yüzden de bunu rakamlandırmanın manasız olduğunu düşünüyorum. Benim geçmişimin hiçbir rakamsal bedeli yok, bunun içinde iptal davasına gideceğim. Metrekaresine 1500 lira gibi rakamlar telaffuz edildi, 10 bin lira verseler bile biz büyük bir çoğunluk olarak kamulaştırma iptal davası açacağızö dedi.Arazisi kamulaştırma kapsamında olan Yuvacan Çakır da "Buralar dedelerden kalma arazimiz, biz bu arazilerimizden geçiniyorduk, halen de biz geçinmeye çalışıyorduk. Salıncaklarımız vardı, onu kaldırdılar. Şimdi bizim arazilerimizi elimizden almak istiyorlar. Arazimize metrekaresi 1500 lira veriyorlar. Buranın kıymetini burada yaşayanlar bilir. Benim çocukluğum burada geçti. Kaç para verdikleri önemli değil, biz yargıya başvurup iptalini isteyeceğiz, arazilerimizi vermek istemiyoruzö açıklamasında bulundu.AYDER TURİZM MERKEZİAyder yaylası, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğa güzellikleri izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleleri, yöresel mimarideki evleri, çiçekleri ve bu çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.

Çanakkale'de trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazası, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerasına yansıdı.Çanakkale kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor. Görüntülere yansıyan kaza, Atikhisar Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geliyor. Kavşakta bir otomobil ile motosiklet çarpışıyor. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan yolcu yaralanırken, motosiklette hasar meydana geliyor.Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı görüntülerle sürücü ve yayaları trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Okuduğu haberlerden etkilenip kaz çiftliği kurdu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde harita ve kadastro mühendisi olan Murat Tepeciklioğlu (42), okuduğu haberlerden etkilenerek 50 dönümlük arazisine kaz çiftliği kurdu. Satın aldığı linda ırkı, yaklaşık bin damızlık kaz ile sektörde büyümeyi hedeflediğini ifade eden Tepeciklioğlu, "Bir haberden etkilenerek marka değerimizi koruyarak ülkemize ve kendimize katma değer oluşturacak bir iş olarak görmüş olduğum kaz yetiştiriciliği sektörüne girdim" dedi.Tavşanlı ilçesinde harita ve kadastro mühendisi olan evli ve 2 çocuk babası Murat Tepeciklioğlu, internette okuduğu haberlerden etkilenerek kaz çiftliği kurmaya karar verdi. Yaklaşık 9 ay önce 50 dönümlük arazisine bin kadar damızlık kaz satın alan Tepeciklioğlu, ilk yılda 15 bin civciv üretmeyi hedeflediğini söyledi.Kazın tüyünün bile ayrıca gelir kaynağı olduğunu ifade eden Tepeciklioğlu, "Bir haberden etkilenerek marka değerimizi koruyarak ülkemize ve kendimize katma değer oluşturacak bir iş olarak görmüş olduğum kaz yetiştiriciliği sektörüne girdim. Kaz üreticiliğine ilginin son yıllarda özellikle Doğu Ekspresi ile Kars bölgesine giden yerli turistlerin kaz eti ve yumurtasını tadıp, memleketlerinde de bu lezzetleri aramaya başlaması dikkatimizi çekti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018 yılı verilerine göre, Kars, Muş, Ardahan ve Çankırı'dan sonra Türkiye'de en çok kaz yetiştirilen 5'nci ilin Kütahya. Bu veriler bizi oldukça heyecanlandırdı. Kütahya merkez ve ilçelerinde geleneksel yöntemlerle yerli kaz yetiştiriciliği yapılıyor. Bu durum bize bu işi Kütahya'da yapabileceğimizi gösterdi. Tesisleşmeyi bu sektörde büyümeyi hedefleyerek linda ırkından yaklaşık bin damızlık kaz aldık. Bu linda ırkını almamızdaki ve yetiştirmemizdeki sebep ise hem daha fazla yumurta ve döllülük oranının fazla olması hem de etinin daha lezzetli olmasıdır. 50 dönümlük araziye çiftlik kurduk ve burada yetiştiriciliğe başladık. Kazın pazarı bulunduktan sonra, gübresi, ciğeri, ayağı, başı, tüyü de ekstra gelir kaynağı" dedi.YURT DIŞINA AÇILMAK İSTİYORKaz civcivi üretiminin Şubat ve Mart aylarında daha sağlıklı bir şekilde yapıldığını belirten Tepeciklioğlu, yerel işletme olarak kurduğu çiftliği geliştirerek profesyonel anlamda tesisleşmek istediğini ve yurt dışına açılmak istediğini sözlerine ekledi.

Fidan almak için birbirleriyle yarıştılar

Tokat'ta, "Ağaç kesme fidan dik" sloganıyla 2 bin 200 fidan dağıtıldı. Etkinliğe katılanlar fidan alabilmek için birbirleriyle yarıştı.Tokat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yılbaşında çam ağaçlarının kesilmesini önlemek ve toplumda fidan dikme alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda halka ücretsiz fidan dağıtım etkinliği yapıldı. "Ağaç kesme fidan dik" sloganıyla düzenlenen etkinlikte 200 akdut, 500 badem, 750 sedir, 600 ceviz, 150 karaçam olmak üzere toplam 2 bin 200 fidan dağıtıldı. Fidan dağıtım törenine Tokat Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve kurum amirleri katıldı.Ağacı, fidanı sevmenin memleketi sevmek olduğunu ifade eden Vali Ozan Balcı, "Fidan demek, meyve demek, ağaç demek, memleket demektir. Memleketin geleceğine inanmak demektir. Büyük Türkiye'ye inanmak demektir. Hayvanların yarısı mesela ağaçta yaşıyormuş. Biz sadece suyu, toprağı, havayı korumuyoruz. Hayvanlara da barınak sağlamış oluşuyoruz. Peygamber efendimiz ne diyor; 'Kıyametin kopacağını bilseniz bile bir ağaç dikin'. Fidan dikmek çok hayırlı ve güzel bir iştir. Bu memlekete, bu millete olan sevginin en güzel nişanesidir. Ağacı seviyoruz, fidanı seviyoruz. Ağacı, fidanı seveni de daha çok seviyoruz" dedi. Vali Balcı'nın konuşmasının ardından fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar ücretsiz fidanlardan alabilmek için birbiriyle yarıştı. Dağıtım görevlileri oluşan yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

İç mimarlık öğrencileri İzmir Körfezi'ni temizleyen taşıt tasarladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden 3 öğrenci, İzmir Körfezi'ni daha yoğun deneyimlemek ve denizi temiz tutabilmek için, 'Litter Pod' (Çöpçü kapsül) isimli deniz taşıtı tasarladı. Geliştirilen 4 kişilik taşıt, hem tamamen cam kaplı üst yüzeyi sayesinde yolculara daha eğlenceli bir yolculuk sağlayacak, hem de sağ ve sol tarafındaki kanatlar sayesinde denizin temizliğini sağlayacak.İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde okuyan 3 kız öğrenci, İzmir Körfezi'ni daha yoğun deneyimlemek ve denizi temiz tutabilmek için, 'Litter Pod' isimli deniz taşıtı tasarladı. Öğrencilerin iki günde planladığı, çizimini yaptığı 4 kişilik kapasiteye sahip deniz taşıtı, güneş enerjisiyle çalışacak şekilde geliştirdi. İzmir Körfezi'nde taşımayı sağlarken, aynı zamanda kenarlarındaki bölümlerle denizin yüzeyindeki kirliliği temizleyen taşıt, hem bir yerden bir yere gitmeye hem de küçük gezintilere olanak sağlıyor. Yat Tasarımı dersinde gerçekleşen çalıştay sonucunda ortaya çıkan proje, aynı zamanda Milano Politeknik Üniversitesi'nden gelen profesörlerce de incelenip beğenildi. Projeden sorumlu öğretim görevlisi Doç. Dr. Osman Demirbaş, şöyle konuştu: "İzmir'le, denizle ve tasarımla ilgili bir çalışmaydı. Amaç öğrencilerimizi çok yönlü düşünmeye iterek, yaşadıkları kente de katkı sağlayacak ve geleceğe yönelik bir tasarım yapmalarını sağlamaktı. İki buçuk günde bu projeyi çıkarmaları kolay bir iş değildi, çok disiplinli çalıştılar. Keyifli bir deneyim yaşadık. Proje sergisinde olumlu tepki aldık. Proje, İzmi Büyükşehir Belediyesi'nden de büyük ilgi gördü. Çalıştayı büyütüp daha somut sonuçlara ulaşabilme konusunu da görüştük. İzmir'imizde birçok farklı kurumun, sosyal yapının ya da STK'nın da gündem getirdiği denizi yaşama kapsamında tasarım öğrencilerine de bir farkındalık yarattık. Öğrencilerimi ilk etapta körfezi, daha sonra kenti çalıştılar. Körfezle kenti bütünleştirmek için hem bir ürün hem de bir sistem tasarımı önerdiler."'KÖRFEZİN YEŞİLLİĞİNİ DEĞİL MAVİLİĞİNİ GÖRMEK İSTİYORUZ'Körfezi daha etkin hale nasıl getirebiliriz diye düşündüklerini söyleyen İç Mimarlık son sınıf öğrencisi Melis Nur Canpulat, "Körfez şu an çok kirli, biz onun yeşilliğini değil maviliğini görmek istiyoruz. Deniz kenarında daha çok vakit geçirebilmek istiyoruz. Aracımız kenarlardan giderek suyun yüzeyini temizliyor. Denizi daha yaşanılabilir hale getirmeyi sağlıyor. Araç çok küçük yaşındaki bir çocuğa da, orta yaşlı bir kadına da hitap edebiliyor. Deniz aracı, yapay zeka uygulaması tarafından kontrol ediliyor" diye konuştu.'UYGULAMA SAYESİNDE NE KADAR ÇÖP TOPLADIKLARINI GÖRECEKLER'Aracın içinde oyun geliştirdiklerini anlatan Damla Deniz Doğan, "Araçtaki uygulama sayesinde, kullanan insanlar denizden ne kadar çöp topladıklarını görebiliyorlar. İnsanları motive etmek için, daha çok çöp topladıklarında bir binişin bedava olabileceğini düşündük. Rotalar ise, hem taşıma amacıyla hem de Kordon'da küçük bir gezinti yapmak amacıyla kullanılabiliyor. Sürati de seçenekli olacak, hızlı bir şekilde ulaşmak isteniyorsa aracın içinden ayarlanabilecek" diye konuştu.'ÖZEL BİR LİMAN TASARLADIK'Aracın deniz temizliği için etkin bir sistem olduğunu aktaran Berfu Alanlı, "Bizim projemiz gerçeğe dönüştürülmüş olsaydı, deniz üzerindeki taşıtımız hem körfezin bizi rahatsız eden bulanık görüntüsünü temizlemiş ve insanları bir yerden bir yere ulaştırmış olacaktı. Aynı zamanda güneş panelleriyle enerjisini sağlıyor. Arkasında itiş gücünü sağlayan motorlar var. Kendi tasarladığımız bir limanı var. Bu limana gidip daha çok enerji depolayabiliyor" diye konuştu.

Köydeki minik öğrencilere 'kuaför' sürprizi

Sinop'ta Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, daha önce hiç kuaföre gitmemiş, Abalı köyündeki ilkokul öğrencilerine yeni yıl öncesi sürpriz ziyarette bulundu. Kuaför adayları, öğrencilerin saçlarını kesti, fön çekip, bakım yaptı. Minik öğrenciler de kuaförlerle tanışmanın mutluluğunu yaşadı.Kentte Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencileri, ilkokulda okuyan ve daha önce hiç kuaföre gitmeyen öğrencilere yılbaşı sürprizi yaptı. Düzenlenen proje kapsamında, kente en uzak Abalı köyüne giden ustalık seviyesine ulaşmış kuaför adayları, buradaki Abalı İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyaretin arından kolları sıvayan usta öğrenciler, yanlarında getirdikleri ekipmanlarla, minik öğrencilerin saçlarını bakıma aldı. Sınıflarındaki sıralarında kuaför adaylarınca özenle bakıma alınan saçlarına fön çekilip model yapılan minik öğrenciler, kuaförlerle tanışmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.'ONLARI MUTLU ETMEK İSTEDİK'Sinop Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri öğretmeni Özgül Özyılmaz Alptekin, amaçlarının çocukları yeni yıl öncesi mutlu etmek olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin mesleklerini geliştirme, tecrübelerini arttırmaları, pratik kazanmaları, hem de Abalı okulumuzdaki öğrencilerimizi yılbaşı arifesinde mutlu etmeyi düşündük. Kırsal kesim, merkezden uzak köy okulundaki öğrenciler, eminim birçoğu ilk kez kuaför görmekte, ilk defa saçlarını kuaföre teslim etmekteler. Bunlar için çok anlamlı. Bizde buna aracı olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.'MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNUYOR'Abalı İlkokulu sınıf öğretmeni Songül Sezgin Özdemir de anlamlı organizasyonla çocukların çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Çocukların mutluluğu zaten yüzlerinden okunuyor. Gerçekten bu alanda, kuaför alanında öğrencilerimizi bilgilendirmeleri, onlara yılbaşı öncesi güzel bir bakım yapmaları, çocukları ve bizleri çok hoşumuza gitti. Gelen ekip arkadaşlarıma, öğretmenlerime, bu projeyi destekleyen okul müdürümüze kendim ve bütün okulum adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.'İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRDİK'Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri öğrencisi Özlem Özdemir ise çocukların istekleri üzerine saç kesimi yaptıklarını anlatarak, "Okulumuzla geldik. Burada hiç kuaförle karşılaşmayan, hiç kuaföre gelmemiş, kendisinde özgüveni hissetmemiş çocukların isteklerini yerine getirmeye çalıştık. Biz de çok mutluyuz. Böyle bir imkanı bize sağlayan Özgül hocama da teşekkür ediyorum. Bu tür projelerin devamının gelmesini diliyorum" dedi.

