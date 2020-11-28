İnternette sorun mu var? İnternet neden yavaş? İnternet neden yavaşlatılıyor? Twitter çöktü mü? İnternet hız testi linki!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İnternette sorun mu var? İnternet neden yavaş? İnternet neden yavaşlatılıyor? Twitter çöktü mü? İnternet hız testi linki!

28.11.2020 00:58 | Son Güncelleme: 28.11.2020 01:09
İnternette sorun mu var? İnternet neden yavaş? İnternet neden yavaşlatılıyor? Twitter çöktü mü? İnternet hız testi linki!

Sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkat çeken sorunlardan biri olan internet yavaşlaması neden kaynaklanıyor? İnternet neden yavaşlatılıyor? İnternette sorun mu var? Bugün sosyal medya kullanıcıları paylaşım ve erişim sıkıntısı yaşıyor. İnternet yavaşlarken fotoğraf ve video göndermek dakikalar alıyor. Facebook çöktü mü? Instagram çöktü mü?

WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram kullanıcıları uygulamaya girmekte sıkıntı yaşarken paylaşım da yapılamıyor. İnternet gözle görülür şekilde yavaşlarken Youtube'da bir şey izlemek zamanlar alıyor. Bu nedenle de İnternet neden yavaş? Youtube neden çalışmıyor? sorusu bir hayli yöneltiliyor.

İNTERNETTE SORUN MU VAR? İNTERNET NEDEN YAVAŞ?

Twitter, Instagram, Facebook yetkililerinden soruna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmış değil. Erişim sıkıntıısının en çok Avrupa ülkelerinde yaşandığı görülüyor.

Yetkililerinden soruna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmış değil ancak tüm ülkede internet yavaşlatıldı. Sorunun birkaç saat içinde giderilmesi bekleniyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vaka sayısı rekor kırıyor! Bilim Kurulu üyesi, hastanelerle ilgili acı gerçeği anlattı
Vaka sayısı rekor kırıyor! Bilim Kurulu üyesi, hastanelerle ilgili acı gerçeği anlattı
Çin koronada suçu iki ülkeye attı, DSÖ'den gelen yanıt bekledikleri gibi olmadı
Çin koronada suçu iki ülkeye attı, DSÖ'den gelen yanıt bekledikleri gibi olmadı
Ünlü şarkıcı, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti
Ünlü şarkıcı, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti

İNTERNET HIZ TESTİ LİNKİ

Sabit alınan internet hızından ne kadar düşük olduğunu görmek için buraya tıklayınız.

İlgili Haberler

İnternetten para kazanma yolları 2020: internetten para kazanma nasıl yapılır? İnternet üzerinden para kazanma yöntemleri nelerdir?
İnternetten para kazanma yolları 2020: internetten para kazanma nasıl yapılır? İnternet üzerinden para kazanma yöntemleri nelerdir?
AÖF sınavları internetten mi yapılacak? AÖF 2020 Son bahar dönemi ara sınavları online mı olacak?
AÖF sınavları internetten mi yapılacak? AÖF 2020 Son bahar dönemi ara sınavları online mı olacak?
Sağlık Bakanlığı'nın sitesi çöktü mü? Koronavirüs sayısı neden görülmüyor? Covid19 sitesi neden açılmıyor?
Sağlık Bakanlığı'nın sitesi çöktü mü? Koronavirüs sayısı neden görülmüyor? Covid19 sitesi neden açılmıyor?
Haber Yorumları (3)
KEMAL: ne bu şimdi hayda
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ÖMER ÖZKAN: apex partnerlerim linçliyor şu an. . . . . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HASAN: kardeş salın oyun oynayalım
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Bülent Arınç Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Teoman Enes Batur Eser Yenenler
Spor Falcao Orhun Ene Ozan Tufan Şenol Güneş Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnternette sorun mu var? İnternet neden yavaş? İnternet neden yavaşlatılıyor? Twitter çöktü mü? İnternet hız testi linki! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 01:09:55. #1.15#
title