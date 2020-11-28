İnternette sorun mu var? İnternet neden yavaş? İnternet neden yavaşlatılıyor? Twitter çöktü mü? İnternet hız testi linki!

Sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkat çeken sorunlardan biri olan internet yavaşlaması neden kaynaklanıyor? İnternet neden yavaşlatılıyor? İnternette sorun mu var? Bugün sosyal medya kullanıcıları paylaşım ve erişim sıkıntısı yaşıyor. İnternet yavaşlarken fotoğraf ve video göndermek dakikalar alıyor. Facebook çöktü mü? Instagram çöktü mü?

WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram kullanıcıları uygulamaya girmekte sıkıntı yaşarken paylaşım da yapılamıyor. İnternet gözle görülür şekilde yavaşlarken Youtube'da bir şey izlemek zamanlar alıyor. Bu nedenle de İnternet neden yavaş? Youtube neden çalışmıyor? sorusu bir hayli yöneltiliyor.

İNTERNETTE SORUN MU VAR? İNTERNET NEDEN YAVAŞ?

Twitter, Instagram, Facebook yetkililerinden soruna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmış değil. Erişim sıkıntıısının en çok Avrupa ülkelerinde yaşandığı görülüyor.

Yetkililerinden soruna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmış değil ancak tüm ülkede internet yavaşlatıldı. Sorunun birkaç saat içinde giderilmesi bekleniyor.

İNTERNET HIZ TESTİ LİNKİ