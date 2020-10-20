Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması

Türk Telekom, Türksat Kablonet, Turknet ve Vodafone internet hizmetlerinde aksamaların olmasının sebebiyle sosyal medyada kullanıcılar durumdan bahsetti ve gündemde oldu. Türk Telekom ise bunun üzerine web sitesinde bir duyuru paylaştı ve kesintinin ''planlı çalışmadan" kaynaklandığı ve 5 saat sürmesinin beklendiğini belirtti.

Üke genelinde internet erişim sorunlarının yaşanmasıyla birlikte bu durum sosyal medyada gündem oldu. İnternet kullanıcıları, Türk Telekom, Türksat Kablonet, Turknet ve Vodafone internet hizmetlerinde aksama olduğunu aktardı. Birçok kullanıcı tarafından yaşanan sorunun gündeme getirilmesinin ardından Türk Telekom konu ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, belirli bölgelerde planlı çalışmaların yapıldığını, buna bağlı olarak da sorun ve aksamaların yaşanacağını duyurdu. Duyuruda kesintinin "planlı çalışmadan" kaynaklandığı ve 5 saat sürmesinin beklendiği belirtildi.

KESİNTİNİN OLDUĞU İLLER

BBC Türkçe'nin haberine göre; Planlı çalışma kapsamında internet kesintisi yaşanacak iller Sivas, Samsun, Adıyaman, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakaları, Antalya, Burdur, Kayseri ve Trabzon olarak bildirildi. Açıklama kısmında, "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir" denildi.

48 SAAT ÖNCEDEN BİLGİ VERİLMELİ

Kendilerine önceden uyarı gitmediğini söyleyen kullanıcılarsa kesintilere sosyal medyada tepki gösterdi. Ticaret Bakanlığı geçen ay yaptığı açıklamada, abone olunan internet ve yayın platformu hizmetlerinde bakım ve onarım gibi nedenlerle kesinti yapılmadan 48 saat önce aboneye bilgi verilmesi gerektiğini belirtmişti.