Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması
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BBC

Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması

20.10.2020 09:24 | Son Güncelleme: 20.10.2020 10:28
Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması

Türk Telekom, Türksat Kablonet, Turknet ve Vodafone internet hizmetlerinde aksamaların olmasının sebebiyle sosyal medyada kullanıcılar durumdan bahsetti ve gündemde oldu. Türk Telekom ise bunun üzerine web sitesinde bir duyuru paylaştı ve kesintinin ''planlı çalışmadan" kaynaklandığı ve 5 saat sürmesinin beklendiğini belirtti.

Üke genelinde internet erişim sorunlarının yaşanmasıyla birlikte bu durum sosyal medyada gündem oldu. İnternet kullanıcıları, Türk Telekom, Türksat Kablonet, Turknet ve Vodafone internet hizmetlerinde aksama olduğunu aktardı. Birçok kullanıcı tarafından yaşanan sorunun gündeme getirilmesinin ardından Türk Telekom konu ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, belirli bölgelerde planlı çalışmaların yapıldığını, buna bağlı olarak da sorun ve aksamaların yaşanacağını duyurdu. Duyuruda kesintinin "planlı çalışmadan" kaynaklandığı ve 5 saat sürmesinin beklendiği belirtildi.

KESİNTİNİN OLDUĞU İLLER

BBC Türkçe'nin haberine göre; Planlı çalışma kapsamında internet kesintisi yaşanacak iller Sivas, Samsun, Adıyaman, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakaları, Antalya, Burdur, Kayseri ve Trabzon olarak bildirildi. Açıklama kısmında, "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir" denildi.

48 SAAT ÖNCEDEN BİLGİ VERİLMELİ

Kendilerine önceden uyarı gitmediğini söyleyen kullanıcılarsa kesintilere sosyal medyada tepki gösterdi. Ticaret Bakanlığı geçen ay yaptığı açıklamada, abone olunan internet ve yayın platformu hizmetlerinde bakım ve onarım gibi nedenlerle kesinti yapılmadan 48 saat önce aboneye bilgi verilmesi gerektiğini belirtmişti.

BBC

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Haber Yorumları (3)
MİAMMARLİ: İnternet kesintisi planlı kesinti ise edem insanlara haber vermezsiniz
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BÜŞRA (KOMPLE BÖYLE): İnsanları kontrol altında tutabilmek için yapmayacakları hiç bir şey kalmamıştır. Kontrol arttıkça Özgürlükler kaybolur. Ters Orantılıdır. Gerçekler bilindikçe kontrol altına almak zorlaşır bu yüzden her yanı gerçek dışı verilerle dolduruyorlar. Özellikle gerçek uluhiyetin erkan ve tavrını insanların bilmesi yerine alternatif rutin ve monoton oyalamacaları ibadet yöntemleri ve inanç rituelleri olarak dayatıyorlar ki hiç kimse kolay yoldan kurtuluşa ve gerçek Allah''a ulaşamasın ve şükredemesin. .
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YAAA: Türktelekom arıza versede kalitesiz hizmet verdede :) sürekli pilanlı çalışmanın arkasına sığınan bir operatör millet yemiyor artık. Türknete vb diğerlerine gelince TürkTelekomun arızalı altyapısını kullanıyor
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