İnternette sorun mu var? İnternet kesintisi yaşanabilir! TTnet, Turknet, Vodafone net internet sorunları
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İnternette sorun mu var? İnternet kesintisi yaşanabilir! TTnet, Turknet, Vodafone net internet sorunları

20.10.2020 09:08 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:22
İnternette sorun mu var? İnternet kesintisi yaşanabilir! TTnet, Turknet, Vodafone net internet sorunları

Türkiye genelinde internet kesintilerinin yaşanması sonucu kullanıcılar internet kesintisinin sebeplerini araştırmaya başladı. Bazı servis sağlayacılarının internet ağlarında yaşanan sıkıntılarından dolayı sebepleri merak ediliyor. Peki, internette sorun mu var?

Türk Telekom, Türksat Kablonet, Turknet ve Vodafone internet hizmetlerinde aksamaların olmasının sebebiyle sosyal medyada kullanıcılar durumdan bahsetti ve gündemde oldu. Türk Telekom ise bunun üzerine web sitesinde bir duyuru paylaştı ve kesintinin "planlı çalışmadan" kaynaklandığı ve 5 saat sürmesinin beklendiğini belirtti.

İNTERNETTE SORUN MU VAR?

Türkiye'de bazı bölgelerde internet erişim sorunları olması sebebiyle sosyal medyada bu durum gündem oldu. Bunun üzerine Türk Telekom açıklama yaptı.

Türk Telekom planlı çalışmalar duyurularında, hangi bölgelerde sorun ve aksama olacağını açıkladı.

İnternette sorun mu var? İnternet kesintisi yaşanabilir! TTnet, Turknet, Vodafone net internet sorunları

Türk Telekom kesinti olacak yerler

Türkiye'de bazı bölgelerde internet erişim sorunu gözlemlendi. Bazı internet servis sağlayıcıların kullanıcıları, internete erişimde kesinti yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Kullanıcılar Türk Telekom, Türksat Kablonet, Turknet ve Vodafone internet hizmetlerinde aksama olduğunu aktardı. Türk Telekom'un web sitesindeki duyuruda kesintinin "planlı çalışmadan" kaynaklandığı ve 5 saat sürmesinin beklendiği belirtildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Planlı çalışma kapsamında internet kesintisi yaşanacak iller Sivas, Samsun, Adıyaman, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakaları, Antalya, Burdur, Kayseri ve Trabzon olarak bildirildi.

Açıklama kısmında, "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir" denildi. Kendilerine önceden uyarı gitmediğini söyleyen kullanıcılarsa kesintilere sosyal medyada tepki gösterdi.

Ticaret Bakanlığı geçen ay yaptığı açıklamada, abone olunan internet ve yayın platformu hizmetlerinde bakım ve onarım gibi nedenlerle kesinti yapılmadan 48 saat önce aboneye bilgi verilmesi gerektiğini belirtmişti.

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