İnternette satışla Domaniç'i tanıtıyor

İnternet üzerinden satış işine başlayan bir esnaf, Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiği ürünlerin yanına Domaniç'i tanıtan el ilanlarını da koyarak ilçesinin tanıtımına katkı sağlıyor.

İnternet üzerinden satış işine başlayan bir esnaf, Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiği ürünlerin yanına Domaniç'i tanıtan el ilanlarını da koyarak ilçesinin tanıtımına katkı sağlıyor.

Müteşebbis Müge Candan, " El ilanlarımızdaki güzellikleri ve tarihi mekanları görenler bizi arayarak mutlaka Domaniç'e gelmek istediklerini söylüyorlar. Bu da bizim için gurur verici ilçemize hem ekonomik katkı sağlıyoruz hem de tanıtımını sağlıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA