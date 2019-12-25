İnternette satışa çıkarılan Osmanlı dönemine ait 107 yıllık 4 bilim kitabı ele geçirildi
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İnternette satışa çıkarılan Osmanlı dönemine ait 107 yıllık 4 bilim kitabı ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Osmanlı dönemine ait 107 yıllık 4 bilim kitabı ele geçirildi.

25.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:07
İnternette satışa çıkarılan Osmanlı dönemine ait 107 yıllık 4 bilim kitabı ele geçirildi

'in ilçesinde, Osmanlı dönemine ait 107 yıllık 4 bilim kitabı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, L.S'nin tarihi eser niteliği olduğu değerlendiren kitapları internetten satmaya çalıştığını belirledi.

Şüphelinin Altınkum Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu 4 kitabı muhafazaya aldı.

Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.S, savcılık sorgusu tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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