İnternette satışa çıkarılan Osmanlı dönemine ait 107 yıllık 4 bilim kitabı ele geçirildi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Osmanlı dönemine ait 107 yıllık 4 bilim kitabı ele geçirildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Osmanlı dönemine ait 107 yıllık 4 bilim kitabı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, L.S'nin tarihi eser niteliği olduğu değerlendiren kitapları internetten satmaya çalıştığını belirledi.
Şüphelinin Altınkum Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu 4 kitabı muhafazaya aldı.
Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.S, savcılık sorgusu tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.