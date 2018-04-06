İnternette Nefret Suçlarının Üçte Biri Müslümanlara

İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklama yapan Tomas Aberg, İnternette Nefret Suçunu Araştırma Derneğinin faaliyetleri hakkında konuştu. Aberg, "Geçen sene İsveç'te internette 767 nefret suçu polise yansıdı. Bu suçlardan üçte biri Müslümanlara yapıldı" ifadelerini kullanırken, Müslümanları, Afrikalılar, Yahudiler ve Romanların takip ettiğini söyledi.

Irkçılığın ve nefret söylemlerinin artmasını basına yansıyan haberlere bağlayan Aberg, şöyle konuştu: "Müslüman, Afrikalı veya fanatik birinin yaptığı yanlış, işlediği suç basına yansıyınca, bu haberi diğer aşırı sağcı ve ırkçı gruplar internette, sosyal medyada halkın güvenliği ve refah seviyesine tehdit oluşturduğunu anlatan yorumlarla paylaşıyor. Bu da halkın içinde o suçu işleyen inanıştaki herkese karşı bir ön yargı oluşmasına neden oluyor."