Son dakika haber... İNTERNETTE KREDİ VERME BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON
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Son dakika haber... İNTERNETTE KREDİ VERME BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: KOCAELİ'de, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kredi verme vaadinde bulunarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'de, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kredi verme vaadinde bulunarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, oluşturdukları sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla vatandaşları kredi verme vaadiyle kandırarak dolandıranlara yönelik operasyon düzenlendi. Polisin eş zamanlı operasyonu ile 12 kişi gözaltına alındı. 12 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla bugün Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Son dakika haber... İNTERNETTE KREDİ VERME BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON
Son dakika haber... İNTERNETTE KREDİ VERME BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON
Son dakika haber... İNTERNETTE KREDİ VERME BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON
Son dakika haber... İNTERNETTE KREDİ VERME BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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