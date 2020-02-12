İnternette güvenlik sorunu yaşayanlar: Türkiye'de yüzde 15, AB'de yüzde 34

12.02.2020 20:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:30

İnternet kullanırken şifre avcılığı, dolandırıcılık, kimlik bilgileri için başka sitelere yönlendirilme gibi güvenlikle ilgili sorun yaşayanların oranı Türkiye'de yüzde 15 iken bu oran Avrupa Birliği'nde (AB) ortalama yüzde 34 oldu.



İnternet her geçen gün artarak hayatımızın bir parçası haline geliyor. İnternet; alışverişten, eğlenceye, eğitimden kültüre kadar her alanda bir çok insan için artık vazgeçilmez. Ancak zaman zaman başta kredi kartı bilgileri olmak üzere kişisel verilerin çalındığına ilişkin haberleri de sık sık duyuyoruz. Bu gibi istenmeyen olayların önüne geçmek internet güvenliği için çok önemli. Peki, interneti ne kadar güvenli kullanıyoruz? 2019 Türkiye'de özel işleri için internet kullanırken güvenlik sorunu yaşadığını bildirenlerin oranı yüzde 15. Bu oran Avrupa Birliği'nin 28 ülkesinde ise ortalama yüzde 34. Euronews.com'da Görüntüle