'İnternette geçen günlük süre 7 saat 57 dakika'

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, "We Are Social, 2021 yılının ilk çeyreğinde yayınladığı küresel internet kullanımı raporunda bağlılığımızı ortaya koymakta. Ülkemizde internette geçirilen günlük süre 7 saat 57 dakika. Günlük uyku ihtiyacımızın 8 saat olduğu düşünülürse, günlük uyuduğumuz süre kadar internette vakit geçiriyoruz" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Komisyon, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, ' Türkiye'nin Dijital Dönüşüm ve Dijital Gelecek Sunumu'nu dinledi. Koç, yapay zeka, e-Devlet ve siber saldırı konularında komisyonu bilgilendirdi.

Komisyonda ayrıca, Prof. Dr. Levent Eraslan, 'Dijital Dönüşüm ve Dijital Gelecek' temalı sunum gerçekleştirdi.

Haber : Besti KARALAR/ANKARA,

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



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