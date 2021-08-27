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İnternette en çok haber siteleri ve video içerikleri görüntüleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Geçen yılın son 3 ayında AB'de 16-74 yaş arası kişilerin online mecralarda nasıl zaman geçirdiğiyle ilgili elde edilen bilgilere göre, internet kullananların yüzde 75'i çevrimiçi haber sitelerini, gazete ve haber dergilerini okudu.

Geçen yılın son 3 ayında AB'de 16-74 yaş arası kişilerin online mecralarda nasıl zaman geçirdiğiyle ilgili elde edilen bilgilere göre, internet kullananların yüzde 75'i çevrimiçi haber sitelerini, gazete ve haber dergilerini okudu. Kişilerin yüzde 74'ü ise internet üzerinden yayınlanan TV veya videoları izledi.

Eurostat (Avrupa İstatistik Ofisi) verilerinden elde edilen bilgilere göre, ülkelere göre online mecralarda nasıl zaman geçirdiğimiz belli oldu. Böylelikle geçen yılın son 3 ayında AB'de 16-74 yaş arası kişilerin online da nasıl zaman geçirdiği tespit edilirken, internet kullananların yüzde 75'inin çevrimiçi haber sitelerinde gezinirken, gazete ve haber dergileri okuduğu saptandı. Yüzde 74'lük bir kısım ise internet üzerinden yayınlanan TV veya videoları izlerken, yüzde 61'i müzik dinledi, yüzde 34'ün ise oyun oynadığı veya indirdiği gözlendi. Ülke olarak bakıldığında TV veya video izleyenlerin yüzde 95 ile en çok Finlandiya ve Malta'da olduğu kaydedilirken, Türkiye'de bu oranın yüzde 74'ten fazla olduğu görüldü. Türkiye'de online oyun oynayanların oranı ise yüzde 36'dan fazla çıktı.

Medya takip kurumu Ajans Press, internet ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Gerçekleştirilen medya araştırmasına göre 2020 yılı başından itibaren konuyla alakalı basına 254 bin 941 haber yansıdığı tespit edildi. Aynı zaman diliminde online oyunlarla alakalı 475 haber çıkarken, Türkiye'de video, dizi ve film izleme platformlarının da oldukça konuşulduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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