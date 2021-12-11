İnternetin Yeni Sürümü WEB 3.0 Düşündüğünden Daha Yakın

Her geçen gün gelişen teknoloji çağında mevcut olarak kullandığımız Web 2.0'ın yerini Web 3.0'a devretmeye hazırlanıyor.

Web kelimesi Türkçe'ye Ağ olarak çevirilir. Web, internet üzerindeki servislerin temel unsurlarından birisidir. Hepimizin aşina olduğu "www, yani world wide web" internet üzerinde yazı, resim, grafik, ses ve videolardan oluşan dökümanları uzaktaki bilgisayarlara iletme işlemini yürütür. Peki mevcut olarak kullandığımız internret sürümü Web 2.0'ın gelişmiş versiyonu Web 3.0 bizlere neler sunacak?

Web 3.0'ın bize neler sunacağını aradaki farklarını anlattığımız videoda, internetin yeni sürümünün biz kullanıcılara neler sunacağını merak ediyorsanız haydi videoya.

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İyi seyirler...

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