İnternetin gizli adresleri "karanlık ağ" en çok Türkiye'de biliniyor

İnternetin gizli adresleri olarak tanımlanabilecek "karanlık ağ" (Dark web) kavramı giderek daha fazla duyuluyor. Almanya'da bir çiftin 10 yaşındaki çocuklarını cinsel istismar için "karanlık ağ" üzerinden sattıkları gerekçesiyle 2018 yılında 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılması gözleri bir kez daha bu meseleye çevirmişti. 25 ülkede yapılan araştırmada "karanlık ağ"ı en çok bilenler Türkiye ve Endonezya çıktı. Türkiye'den araştırmaya katılanların yüzde 48'i "karanlık ağı" bildiğini söyledi.

Kanada merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Yönetişim İnovasyon Merkezi (CIGI) ile IPSOS araştırma şirketinin yaptığı "İnternet Güvenliği ve Güven" anketi sonuçları açıklandı. Araştırma Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 25 ülkede 21 Aralık 2018-10 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Araştırmaya her ülkeden 16-64 yaş aralığında yaklaşık bin kişi katılırken anket dört ülke hariç (Kenya, Nijerya, Pakistan ve Tunus) online gerçekleşti. Araştırmaya Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve Internet Society de destek verdi. Euronews.com'da Görüntüle