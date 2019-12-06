İnternetin Dili Türkçeleşti: RT Sektirme Oldu
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İnternetin Dili Türkçeleşti: RT Sektirme Oldu

Pek çok yabancı terim gerek günlük hayatta, gerekse iş hayatında sıkça kullanılıyor.

06.12.2019 20:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:13
İnternetin Dili Türkçeleşti: RT Sektirme Oldu

Pek çok yabancı terim gerek günlük hayatta, gerekse iş hayatında sıkça kullanılıyor.


Bu durumun önüne geçmek için düzenlenen çalıştayda, yabancı kelimeler Türkçeleştirildi.


Toplam 100'den fazla terimin tartışılması gerektiği konusunda uzlaşılan çalıştayda, 40'a yakın çözüm önerisinde bulunuldu. Türkçe karşılıkları önerilen kelimelerden bazıları ise şöyle:


Re-Tweet (RT)/ Sektirme


Binge Watch/ Dizibitiren, Aralıksız İzlemek, Duraksız İzlemek


Diss Atmak/ Cevap Yollamak


Stalker/ Sanal Casusluk


Influencer/ Deneyimleyici


Caps/ Yazılı Resim, Resim Yorum


Cyber Bot/ Siber Can


Teaser/ Meraklandırıcı Video

Kaynak: TheGeyik

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