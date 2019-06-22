İnterneti Yayan Teknoloji Wi-Fi Yakın Zamanda Yenilenecek

Mobil cihazlarımızda hızlı internete erişmek artık çok kolay. Yurt dışında hâlihazırda bazı halka açık bölgelerde kullanıma açılan 5G teknolojisi, kullanıcılara 300 Mbps'e varan hızlarda internet deneyimi sunuyor. 1 ile 10 Gbps hızlara da olanak tanıyan bu teknolojinin yanında Wi-Fi teknolojisinde de büyük gelişmeler yaşanıyor.

2019'un başlarında Himalaya'da yapılan bir deneyle dağcıların internete erişiminin sağlanması konusunda çalışmalar yürütüldü. Khumbu Buzulu, Nepal'de bulunan ana kampa kurulan yüksek teknolojili Wi-Fi vericisi sayesinde dağcılar artık internete de erişim sağlayabiliyorlar.

Dünya üzerinde 13 milyardan fazla Wi-Fi teknolojisi kullanan cihazın kurulu olduğunu belirten Wi-Fi Alliance'ın Müdürü Kevin Robinson, Wi-Fi teknolojisi için: "Başka hiçbir teknolojinin bu kadar uygun bir fiyat için teklif edemeyeceği kadar başarılı bir performans sunuyor" dedi.

İçerisinde bulunduğumuz yılın sonlarına doğru Wi-Fi 6 teknolojisini duyurmayı hedefleyen Wi-Fi Alliance organizasyonu, yeni teknolojinin; hızının %30 oranında daha yüksek olduğunu, güvenliğinin daha gelişmiş ve birden fazla cihaz bağlandığında çok daha güç tasarrufu sağladığını aktardı.

WPA3 şifreleme teknolojisine desteği de sunan Wi-Fi 6, bu yeni güvenlik protokolü sayesinde artık Wi-Fi cihazlarımızın güvenliğinden daha az endişe duymamızı vadediyor. Bu doğrultuda iş yerleri ve devlet kurumları, 192 bit güvenlikten yararlanabilecekler.

2020 yılının başlarında artık marketlerdeki ürünlerde görebileceğimiz Wi-Fi 6 destekli cihazları destekleyen akıllı telefonların ise 2019'un sonbahar döneminde tanıtılabileceği söyleniyor. Samsung'un Galaxy Note 10 akıllı telefonunda bu teknolojiyi destekleyeceğine dair de söylentiler bulunuyor.