İnterneti Yayan Teknoloji Wi-Fi Yakın Zamanda Yenilenecek
İnternet hızlanıyor, teknolojisi de bununla beraber değişiyor.
Mobil cihazlarımızda hızlı internete erişmek artık çok kolay. Yurt dışında hâlihazırda bazı halka açık bölgelerde kullanıma açılan 5G teknolojisi, kullanıcılara 300 Mbps'e varan hızlarda internet deneyimi sunuyor. 1 ile 10 Gbps hızlara da olanak tanıyan bu teknolojinin yanında Wi-Fi teknolojisinde de büyük gelişmeler yaşanıyor.
2019'un başlarında Himalaya'da yapılan bir deneyle dağcıların internete erişiminin sağlanması konusunda çalışmalar yürütüldü. Khumbu Buzulu, Nepal'de bulunan ana kampa kurulan yüksek teknolojili Wi-Fi vericisi sayesinde dağcılar artık internete de erişim sağlayabiliyorlar.
Dünya üzerinde 13 milyardan fazla Wi-Fi teknolojisi kullanan cihazın kurulu olduğunu belirten Wi-Fi Alliance'ın Müdürü Kevin Robinson, Wi-Fi teknolojisi için: "Başka hiçbir teknolojinin bu kadar uygun bir fiyat için teklif edemeyeceği kadar başarılı bir performans sunuyor" dedi.
İçerisinde bulunduğumuz yılın sonlarına doğru Wi-Fi 6 teknolojisini duyurmayı hedefleyen Wi-Fi Alliance organizasyonu, yeni teknolojinin; hızının %30 oranında daha yüksek olduğunu, güvenliğinin daha gelişmiş ve birden fazla cihaz bağlandığında çok daha güç tasarrufu sağladığını aktardı.
WPA3 şifreleme teknolojisine desteği de sunan Wi-Fi 6, bu yeni güvenlik protokolü sayesinde artık Wi-Fi cihazlarımızın güvenliğinden daha az endişe duymamızı vadediyor. Bu doğrultuda iş yerleri ve devlet kurumları, 192 bit güvenlikten yararlanabilecekler.
2020 yılının başlarında artık marketlerdeki ürünlerde görebileceğimiz Wi-Fi 6 destekli cihazları destekleyen akıllı telefonların ise 2019'un sonbahar döneminde tanıtılabileceği söyleniyor. Samsung'un Galaxy Note 10 akıllı telefonunda bu teknolojiyi destekleyeceğine dair de söylentiler bulunuyor.