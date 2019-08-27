İnternete erişim ve evden erişim 2019 yılında yükseldi

27.08.2019 10:59

İnternete erişim ve evden interenete erişim oranları 2019 yılında, geçen yıla göre sırasıyla yüzde 2.4 ve yüzde 4.5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2018 yılında internete erişimi evden internete erişim oranları sırasıyla yüzde 72.9 ve yüzde 83.8 iken, 2019 yılında bu oranlar sırasıyla yüzde 75.3 ve yüzde 88.3'e yükseldi

TÜİK araştırmasına göre, geniş bant ile internete erişim sağlayan haneleryıllık yüzde 5.4 artışla yüzde 87.9 olurken, hanelerin yüzde 49.1'i sabit genişbant kullanırken, yüzde 86.9'u mobil genişbant bağlantı kullandı.

Kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2018 yılı Nisan ayı ile 2019 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde e-devlet hizmeti kullanan bireylerin oranı yüzde 45.6'dan yüzde 51.2'ye yükseldi.

İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2018 yılı Nisan ayı ile 2019 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde yüzde 29.3 düzeyinden yüzde 34.1'e yükseldi. İnternet üzerinden alışveriş yapan kadınların oranı yüzde 25'ten yüzde 29.9'a ve erkeklerde yüzde 33.6'dan yüzde 38.3'e yükseldi.

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 67.2'si giyim ve spor malzemesi satın alırken, yüzde 31.7 ile seyahat ile ilgili diğer faaliyetler (seyahat bileti, araç kiralama vb.), yüzde 27.4 ile gıda maddeleri veya günlük gereksinimler, yüzde 26.9 ile ev eşyası (tüketici elektroniği hariç), yüzde 20.3 ile elektronik araçlar ve yüzde 20.2 ile kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) takip etti.

İnternet üzerinden en çok satın alınan ürün grupları erkeklerde giyim ve spor malzemeleri (yüzde 57.2), seyahat ile ilgili diğer faaliyetler (yüzde 37.7) ve elektronik araçlar (yüzde 30.2) iken, kadınlarda giyim ve spor malzemeleri (yüzde 79.6), gıda maddeleri ile günlük gereksinimler (yüzde 29.5) ve seyahat ile ilgili diğer faaliyetler (yüzde 24.2) oldu. (Grafik)

Kaynak: DHA