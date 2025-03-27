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İnternet yavaşladı mı, internet neden yavaş?

İnternet yavaşladı mı, internet neden yavaş?
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27 Mart Perşembe akşamı internet kullanıcıları, pek çok sitede ve uygulamada yaşadıkları yavaşlıktan şikayetçi ve nternet neden yok, internet yok mu, sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, İnternet yavaşladı mı, internet neden yavaş?

İnternette sorun mu var ve neden yavaş gibi sorular, 27 Mart Perşembeakşam saatleri itibariyle kullanıcıların gündeminde yer almaya başladı. İnternet yavaşladı mı, internet neden yavaş?

İNTERNET YAVAŞLADI MI?

Birçok internet kullanıcısı sosyal medya platformlarına erişim konusunda çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını bildiriyor. 19 Mart'ta Facebook, Instagram, Twitter (X) ve WhatsApp gibi popüler platformlarda bağlantı sorunları yaşandı.

Bununla birlikte 27 Mart'ta internet hızında bir kez daha düşüş yaşandığı raporlandı. Kullanıcılar "İnternette sorun mu var, internet yavaşladı mı?" sorularıyla durumu araştırmaya başladılar.

Türk Telekom son 24 saat içinde rapor ettiği kesintilerde bir sorun görünmüyor.

İşte, Türk Telekom son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler:

İnternet yavaşladı mı, internet neden yavaş?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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