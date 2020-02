İNTERNET VE SOSYAL MEDYADADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

13.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:11

Fırına kayakla gitti

ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Muammer Halepli, yoğun kar yağışının ardından ilçe merkezinde bir süre kayakla kaydıktan sonra fırından ekmek alarak eve gitti.

Üzümlü ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen güreş antrenörü Halepli kayak takımlarıyla akşam saatlerinde sokağa çıktı. Bir süre cadde ve sokaklarda kayan Muammer Halepli eve gitmeden fırına uğrayarak ekmek aldı. Bir arkadaşı tarafından saniye saniye görüntülenen Halepli'nin bu anları sosyal medyda büyük ilgi gördü. Vatandaşların şaşkın bakışarı arasında ilçe merkezinde kayan Muammer Halepli, "Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde her sene gerçekleştirmiş olduğumuz kaşak keşyfini tekrar gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İlçenin çoğrafik olarak dağın yamacına kurulmasından dolayı bizde bunun nimetlerinden faydalanıyoruz. Yatay olması nedeniyle kar yağdığında cadde ve sokaklar kayak pistine dönüşüyor. Gece araçların olmadığı saatlerde sokak ışıklarının altında kayak yapıyoruz" dedi.

Yaklaşık 30 dakika kadar ilçe merkezinde kayan Muammer Halepli, eve giderken fırından ekmek almayı ihmal etmedi.

Karda mahsur kalan at, donmak üzereyken kurtarıldı

HAKKARİ'de, karda mahsur kalan ve donmak üzere olan at Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Tedavi edilen at, bakımı için bir vatandaşa teslim edildi. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Berçelan Yaylası'na giden yolda kar nedeniyle mahsur kalan atın donma tehlikesi geçirdiğini haber aldı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgeye giden ekipler, atı bir branda üzerinde taşıyarak araca yükledi. Tedavi eden at, bakımı için hayvancılık yapan Osman Cindioğlu'na teslim ettiedildi.Cindioğlu, sahipsiz ata kış döneminde ahırında bakacağını, sahibinin çıkması durumunda da teslim edeceğini söyledi.

Eşini öldüren kocaya 20 yıl hapsin gerekçesi: Bir anlık sinir, tasarlama yok

KONYA'da bir yıllık eşi Hanife Babayiğit'i (24) bir eğlence merkezinde çalıştığı için tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mesut Babayiğit'e (35), haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak verilen 20 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda, sanığın bir anlık sinirle eline aldığı ve eşini korkutmak için doğrulttuğu tüfeğin, farkına varmadan ateş aldığı anlatılarak, olayda tasarlama bulunmadığı belirtildi. Genç kadının, eşinden uyuşturucu kullanmasına karışmamasını istediği, aksi takdirde başka erkeklerle yakınlaşacağını söylediği öne sürülen gerekçeli kararda, bu nedenle haksız tahrik indirimi yapıldığı ifade edildi.Selçuklu ilçesinde 31 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda, Mesut Babayiğit, bir yıllık eşi Hanife Babayiğit'i, eğlence merkezinde çalıştığı için tüfekle vurarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklanan Mesut Babayiğit hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde, olay sabahı Hanife Babayiğit'in, Mesut Babayiğit'i telefonla arayarak 'çocuğu almaya geliyorum' dediği, Babayiğit'in de eşinin beraberinde birileri ile geleceği düşüncesiyle tüfeğini spor çantasına koyduğu anlatıldı. İkilinin daha sonra konuşmak için taksiyle olayın yaşandığı boş araziye gittikleri kaydedilen iddianamede, Hanife Babayiğit'in, eşine barda çalışmasına müsaade etmemesi halinde, alkol alıp, başka erkeklerin kendisine yaklaşmasına izin vereceğini söylediği öne sürüldü. İddianamede bu tartışma üzerine Mesut Babayiğit'in çantasından çıkartıp, eşine doğrulttuğu tüfeğin farkında olmadan ateş aldığı iddia edildi. Kocanın, boynundan yaralanan eşini hastaneye bırakıp kaçtığı, Hanife Babayiğit'in ölmeden önce kendisini, eşinin vurduğunu söylediği ifade edildi. İddianamede, Mesut Babayiğit'in ifadesinde, eşinin kendisini tahrik ettiğini, erkeklerle öpüşürken çekilmiş fotoğrafları gönderdiğini ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.20 YIL HAPİS CEZASIKonya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın geçen 26 Aralık günü görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık 'eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, haksız tahrik indirimiyle 24 yıla, iyi hal indirimiyle de 20 yıla indirildi.GEREKÇELİ KARARDA TASARLAMA YOK, BİR ANLIK SİNİRLE OLDUMahkeme Mesut Babayiğit'e verdiği hapis cezasının gerekçeli kararını açıkladı. Sanığın olayı tasarlamadığı, cinayeti bir anlık sinirle gerçekleştirdiği belirtilen gerekçeli kararda, "Hanife'nin Mesut'a tekrar gazinoda çalışmasına müsaade etmezse, alkolüne, eroinine karışırsa başka erkeklerin de kendisine yakınlaşmasına izin vereceğini söylediği, bu durumu destekler nitelikte resimlerin dosyada mevcut olduğu, bunun üzerine Mesut'un sinirlenip, tüfeği eline aldığını, amacının Hanife'yi korkutmak olduğunu, ancak tüfek elindeyken hiç farkına varmadan tüfeğin bir anda ateş aldığını beyan etmesi nedeniyle olayda tasarlamanın olmadığı tespit edilmiştir" denildi.HAKSIZ TAHRİK ALTINDA İŞLENMİŞGerekçeli kararda Mesut Babayiğit'in suçu haksız tahrik altında işlediği belirtilerek, şöyle denildi: "Mesut Babayiğit'in yargılama aşamasında istikrarlı ve birbiri ile çelişmemek üzere Hanife'nin uyuşturucu kullandığını, uygunsuz bir hayat sürdüğünü, Hanife'nin başka erkeklerle dudak dudağa resimlerinin olduğu, tanık beyanlarına göre Mesut'un zaman zaman Hanife'nin tehditlerine maruz kaldığı, tanığı olmayan olayda aksi sabit olmayan savunma içeriğine göre Hanife'nin olay öncesi Mesut'a yönelik tehditlerin, başka erkeklerle dudak dudağa çekilmiş fotoğraflarını Mesut'a göndermesi, Hanife'nin olaydan hemen önce Mesut'a küfür etmesi, Mesut'un ifadesine göre Hanife'nin Mesut'tan uyuşturucu kullanımına karışmaması istediği, aksi taktirde başka erkeklerle yakınlaşacağını belirtmesi üzerine Mesut'un sinirlendiği, olayı bir bütün olarak değerlendirildiğinde olayın haksız tahrik altında gerçekleştirildiği kabul edilmiştir."

Kazada ölen Irmak'ın babası: Kızım hemşire olmak istiyordu

ESKİŞEHİR'de yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobilin çarpıp, hayatını kaybetmesine neden olduğu 12 yaşındaki Irmak Aktaş'ın babası Tuncay Aktaş (50), "Benim çocuğum öldü, yarın komşunun çocuğu ölmesin. Kazadan yarım saat önce kızımla görüştük. Beni öpüp, gitti. Hemşire olmak istiyordu" dedi.Acı kaza, geçen pazartesi günü Gündoğdu Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Irmak Aktaş'a otomobil çarptı. Sürücü, otomobiliyle uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, kaza yerinde yaptığı incelemede, kırık tampon parçaları buldu. Parçalardan yola çıkan polis, kazaya karıştığı belirlenen 26 ACL 801 plakalı otomobili Eskişehir-Ankara Karayolu'ndaki Oto Galericileri Sitesi'nde terk edilmiş buldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, otomobili kullandığı saptanan Ali Özkan'ı (30) evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Özkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.'KIZIM HEMŞİRE OLMAK İSTİYORDU'Kazanın olduğu çevre yolu üzerindeki üst geçitin güvenli olmadığı için vatandaşların, karayolundan geçtiğini anlatan Aktaş, kızıyla ölümünden yarım saat önce görüştüğünü söyledi. Kızının hemşire olmak istediğini belirten baba Aktaş, "Benim çocuğumun canını aldı, gitti. Çarptıktan sonra kaçmış. Bu davada sonuna kadar uğraşacağım. Kızım karşıdan karşıya geçiyormuş. Üst geçitte hiçbir koruma yok. Her ay burada insanlar ölüyor. Çocuklarımızın canı tehlikede. Yaşlılarımız üst geçide çıkamıyor. Benim çocuğum öldü, yarın komşunun çocuğu ölmesin. Kazadan yarım saat önce kızımla görüştük. Beni öpüp, gitti. Kızımla aram çok iyiydi. Hemşire olmak istiyordu" dedi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İkiz futbolcu kardeşler, hakemi de şaşırtıyor Körfez Birlikspor forması giyen ikiz futbolcular Hasan ile Cengiz Furuncu (42), benzerlikleri ile zaman zaman hem hakemlerin, hem de antrenörlerinin zor durumda kalmasına neden oluyor. İkiz olmalarından dolayı yeşil sahada ilginç olaylar yaşadıklarını ifade eden Hasan Furuncu, gençlik yıllarında sakatlanan kardeşinin yerine formayı giyip maçta oynadığını, hakemin de bu durumu anlamadığını söyledi. Hasan Furuncu, bu benzerliğin zaman zaman aile içerisinde de yaşandığını belirterek, "Hasan'ın oğlu benim bacaklarıma sarılıp baba diyordu 3 yaşına kadar" diye konuştu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2. Amatör Lig'de mücadele eden Körfez Birlikspor forması giyen ikiz kardeşler Hasan ile Cengiz Furuncu, benzerlikleri ile zaman zaman hem hakemlerin hem de antrenörlerinin zor durumda kalmasına neden oluyor. Doğdukları günden bu yana sürekli beraber yaşadıklarını ifade eden ikiz kardeşler, şu anda aynı fabrikada işçi olarak çalışıyor, aynı apartmanda oturuyor ve aynı takımda top koşturuyor.

İkiz kardeşiyle beraber aynı takımda ve aynı mevkide futbol oynamanın hem avantajları hem de dezavantajları olduğunu ifade eden Cengiz Furuncu, "İkiz kardeşimle beraber Körfez Birlikspor'da futbol oynuyoruz. İkiz olduğumuz için karıştırılıyoruz, çok fazla anımız oldu spor hayatımızda. 25 yıldır futbol oynuyoruz. En ilginç olanlardan biri de, Mustafa Çulcu hocamızla Kocaelispor ile maç yaptığımızda başımıza geldi. Bu maçta oyuncu değiştirme hakkımız bitmişti. Kardeşim Hasan o sırada oyundan çıkmıştı. Ben de ufak bir sakatlık yaşadım, oyuna devam edemeyecektim. Mecburen takım eksik kalmasın diye, kulübeye gelip belli etmeden formayı Hasan'a verdim ve Hasan benim yerime oyuna devam etti. Kimse anlamadı, maçtan sonra söyledik herkese, hem güldüler hem çok şaşırdılar" dedi.

'BU ADAMDAN KAÇ TANE VAR SAHADA'Yeşil sahaya çıktıkları zaman rakip takımın oyuncularının bazen şaşkınlık yaşadıklarını söyleyen Cengiz Furuncu şöyle konuştu: "Bir maçta da rakip santraforla yaşadığımız ilginç bir diyalog vardı. Maç başlayalı 15 dakika olmuştu, bir baktım ki rakip takımın oyuncusu bana şakın bir şekilde bakıyor. 'Kardeşim nasıl bir şeysiniz, birinizi geçiyorum karşıma öteki çıkıyor. Bu adamdan kaç tane var sahada?' diye tepki vermişti. Sahada böyle gülümsememize neden olan olaylar oluyor ve bu bizi mutlu ediyor.ö

'İLK 15 DAKİKA RAKİPLE DİYALOG HALİNDE GEÇİYOR'Sahada ikiz kardeşleri gören rakip takım oyuncularının kısa süreli şaşkınlık yaşadıklarını ifade eden Hasan Furuncu, "Şaşırıyorlar çünkü maçlarda ikiz futbolcu olmanın yeri farklı oluyor. Zaten sahaya çıktığımızda ilk 10-15 dakika rakiple diyalog halinde geçiyor. İkimizin de aynı mevkide stoper olarak oynaması sebebiyle güzel anılarımız oluyor. Taraftarlar da çok seviyor bizi. Kocaeli Körfez'de bir döneme damga vurduk, tanındık ve sevildik. Futbol, dünyanın en güzel mesleklerinden biri" dedi.

'KARDEŞİMİN OĞLU BANA 'BABA' DİYORDU'

Hasan Furuncu, bu benzerliğin zaman zaman aile içerisinde de yaşandığını belirterek, "Hasan'ın oğlu benim bacaklarıma sarılıp baba diyordu 3 yaşına kadar. Biraz daha büyüdükten sonra, artık yüzümüze bakıp anlıyor sanırım bakışlardan. Ama sıkıntı çekmiyoruz, birimiz bir yere gideceği zaman birbirimize bırakabiliyoruz. Baba diye geliyor kalıyor yani anlamıyor" diye konuştu.

'YAN HAKEM BENİ OYUNA ALMADI'Pendikspor ile oynadıkları bir karşılaşmada oyuna girmek için yan hakemin yanına geldiğini ve yan hakemin de kendisini o sırada sahada olan Cengiz ile karıştırdığını ve oyuna almadığını söyleyen Hasan Furuncu, "Bugüne kadar hiç ayrılmadık, şu anda da altlı üstlü oturuyoruz. İş yerinde de beraberiz. Hiç ayrılmadık yani. Pendikspor ile oynadığımız 3. Lig maçında ben yedek kulübesindeydim kardeşim sahada oynuyordu. Yan hakeme oyuncu değişikliği için gittiğimde kadın bir yan hakem vardı, 'Siz nasıl izinsiz oyundan çıkarsınız?' diye bana bağırdı. Orta hakemi çağırdı bana kart göstermesini istedi. Bende kendimi ifade edemedim, baktım bu böyle olmayacak, Cengiz'e seslendim ikimizi birden görünce çok şaşırdı, gülmeye başladı. O andan sonra oyuna girebildim" dedi.

Kaçan boğa, trafiği altüst etti

ERZURUM'da, sahibinin elinden kaçan 1 tonluk boğa, trafiği tehlikeye düşürdü. Uyuşturucu iğne ile vurularak etkisiz hale getirilen boğa, güçlükle kamyonete bindirildi. Boğanın kamyonete bindirilmesi sırasında polis yolu trafiğe kapattı.

Erzurum'da, kesimhaneye götürüldüğü sırada sahibinin elinden kaçan 1 ton ağırlığındaki boğa ortalığı birbirine kattı. Sahibini hafif şekilde yaralayıp, kendisini taşıyan kamyonetin ön panjürünü kıran boğayı kimse zapdedemedi. Merkez Aziziye içesinin Dadaşkent Semti'nde kaçarken çevredekilere korkulu anlar yaşatan boğa, Erzurum- Erzincan karayoluna çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine boğanın kaçtığı istikamete polis ekipleri ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri geldi. Yaklaşık 15 kilometre sahibi ve ona yardım etmek isteyenleri peşinden koşturan boğa uyuşturucu iğne ile vurularak sakinleştirilmek istendi. Ancak atılan iki iğne boğayı sakinleştirmedi ve kaçmaya devam etti. Zaman zaman hızla giden araçların önüne çıkan boğa sürücülere de zor anlar yaşattı. Yolun orta refüjüne geçen boğa görevli tarafından üçüncü kez uyuşturucu iğne vuruldu.

Karayolunda bir süre daha ilerleyen boğa sakinleşmeye başlayınca yanına giden sahibi tarafından yakalandı. Polisler yolu trafiğe kapatırken, boğanın bulunduğu yere kamyonet getirildi. Boğanın kamyonete bindirilmesi için büyük bir çaba harcanırken, çevredekiler de rahat bir nefes aldı.

Liseli Umutcan, kardan ev yaptı Erzurum'un Oltu ilçesinde lise öğrencisi Umutcan Kul (14), kardan ev yaptı. 2 gün süren çalışmayla yaklaşık 3 metrekare genişliğindeki evi tamamlayan Umutcan Kul, burada oturup çay içerek bağlama çalıyor.

Oltu ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde oturan Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Umutcan Kul karı eğlenceye çevirdi. Evlerinin hemen yanında 2 metre yüksekliğinde, yaklaşık 3 metrekare genişliğinde kardan ev (iglo) yapan Kul'un bu zorlu çalışması, yaklaşık 2 gün sürdü. Kardan evi tamamlayarak içine giren Umutcan Kul çay içip, bağlama çalarak stres atıyor.

KAR EVE ELEKTRİK HATTI ÇEKTİLapa lapa yağan karı geçen yıl olduğu gibi bu yılda eve yaparak değerlendiren Umutcan Kul, "İlçemize uzun bir aradan sonra çok güzel bir kar yağdı. Geçen sene arkadaşım ile birilket yaptığım evi bu yıl tek başıma yaptım. Kardan evi yapmak bayağı uzun sürdü. Hatta iki kez bozup yeniden yaptım. Sonunda güzel bir evim oldu. İçerisine elektrik hattı çektim. Akmam kardan eve girdiğimde lambaya yakıp çay demliyorum. Sonra sazı elime alıp türkü söylüyorum. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum bile. İçerisi çok da soğuk değil. Bazen misafirimde oluyor" diye konuştu.

Hakkari'de donan şelale ilgi çekiyor HAKKARİ'de, 'Ava Ore' Şelalesi, bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle dondu. Bahar aylarında gürül gürül akan şelalenin, kış aylarında da buzla kaplı görüntüsü yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Hakkari-Çukurca Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde bulunan ve her mevsim görsel şölen sunan Ava Ore Şelalesi, donmuş haliyle kış aylarında da gelen turistlerin ilgi odağı oluyor. Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle, ilkbahar aylarında coşkulu akan şelalenin büyük bölümünün donarak buz sarkıtlarının oluşması harika bir manzara oluşturdu. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, yaz aylarındaki görüntüsü kadar ilgi çekiyor. Fotoğrafçı Sabahattin Ertuş, Hakkari'in tüm güzelliklerini tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, "Kış aylarında şelaleye geliyoruz. Çok muhteşem bir manzarası var. Buraya İran ve Irak'tan gelen doğa severler donan şelalenin önünde fotoğraf çekiyor. Herkesi buraya bekleriz" dedi.

Evinde rengarenk karidesler yetiştiriyor ANTALYA'da güvenlik görevlisi Yunus Emre Yaman (35), evine yerleştirdiği üç akvaryumda rengarenk karidesler besliyor. Boyları en fazla 2 santimetreye kadar uzayan karideslerin renkleri ise türlerine göre değişiyor.

Antalya'da özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Yunus Emre Yaman, 8 yıl önce başladığı karides yetiştiriciliği hobisini evinde sürdürüyor. Evinde kedi, köpek, kuş ve balık gibi canlı beslemek yerine karides yetiştiriciliği yaptığını anlatan Yaman, karides hobisinin farklı ve çekici yanlarını anlattı. Karides yetiştirmenin keyifli ve heyecanlı olduğunu söyleyen Yaman, "Dünyaya geldiklerinde gözle görülmeyecek kadar küçük oluyorlar. Gün gün büyüyüp akvaryumda belirgin hale geliyorlar. Renkleri ise cezbedici" dedi.

Geçmişte bir dönem akvaryum balığı beslediğini belirten Yaman, karidesin birçok canlıya göre evde bakımının kolay olduğuna değindi. Yaman, "Karidesin renkleri ve üretim aşaması çok zevkli. Temiz bir canlı. Akvaryumda yaşayan balık türlerine göre çok temiz. Apartmanda oturduğum için kedi ve köpek gibi canlılarla ilgilenemedim. Zamanla karides benim için bir tutku, bir hobi oldu" diye konuştu.

EN GÜZEL KARİDES YARIŞMASIKaridesi doğada görmenin çok zor olduğunu aktaran Yaman, sözlerine şöyle devam etti: "Karideslerin yetişkinleri 1.5 ila 2 santimetre arasında büyüklüğe ulaşıyor. Yavruyken gözle görmek kimi zaman mümkün olmuyor. Özel büyüteçli kameralar kullanarak gözlemliyorum. Karidesin birçok farklı türü var. Renklerine ve özelliklerine göre bu türler ayrılıyor. Akvaryumumda, Türkiye'deki karideslerin yanı sıra, yurt dışından gelen tropik karidesler de var. Karides hobisinin Türkiye'ne hızla yayılması, karides sevenleri memnun ediyor. Sosyal medya üzerinden organize oluyoruz. Kendi aramızda en güzel karides fotoğrafı, en güzel karides gibi yarışmalar düzenliyoruz. Türkiye'de 8 binin üzerinde karides yetiştiricisi bulunuyor. Baktığınızda ilk göreceğiniz sürekli su içinde hareket eden rengarenk canlılar. Yeme alışkanlıkları da görünümlerine göre oldukça ilginç. Karides özel yeminin yanı sıra, yaprak, haşlanmış havuç, brokoli ve muz gibi besinleri de tüketiyorlar. Tabi ki bu canlıları balık gibi her gün beslemiyoruz. Belirli günleri ve zamanları var."

HEM KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPTILAR HEM HALAY ÇEKTİLER

Van'da, 1 metreyi geçen ve 687 yerleşim birimine ulaşıma engel olan karları temizleyen belediye ekipleri, Kürtçe şarkılar eşliğinde hem çalıştı hem halay çekti. Büyükşehir ve İpekyolu belediyesi görevlileri, kent merkezinde yoğun çalışma yürütürken, karla mücadele ekipleri de 687 mahalle ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açmaya çalışıyor. İş makineleriyle belirli noktalara toplanan kar kütleleri, kamyonlara yüklenip, il dışına taşınıyor.

