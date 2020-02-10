İNTERNET VE SOSYAL MEDYADADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

10.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:10

Sabaha kadar 'yatak döşek' don nöbeti

ANTALYA'da sıcaklığın sıfırın altına düştüğü gece saatlerinde üreticiler seralarında soba yakıp don nöbeti tuttu. Çay eşliğinde koyu sohbetlerin kurulduğu don nöbetlerinde bazı çiftçilerin seraya serdiği yatakta sırayla uyudukları görüldü.

Türkiye'nin örtü altı üretimde söz sahibi olan Antalya'da yaş sebze meyve üreticileri don nöbeti tuttu. Gün içinde 15 dereceleri gören hava sıcaklığı, gece yarısında sıfırın altında 2 dereceyi buldu. Ürünlerini dondan korumak isteyen çiftçiler güneşin batışının ardından seralarına girerek odun sobalarını yaktı. Saat başı sera içinde termometreyi kontrol eden çiftçiler, sıcaklığın 5 derecenin altına düşmemesi için yoğun çaba sarf etti.

Kentin örtü altı üretimde söz sahibi olan ilçelerinden Aksu'da da çiftçiler geceyi ayakta geçirdi. Çay demleyip soba başında hem ısınıp hem de domateslerini kontrol eden üretici Süleyman Kurtan, domateslerine çocuk gibi baktığını söyledi. Akşamdan sabahın ilk saatlerine kadar nöbet tuttuklarını ifade eden Kurtan, "Yakmazsam don alır ve en ufak uykuda tüm emekler çöpe gider. Her şeyimiz yok olabilir. Pazarda fiyatlar yüksek diye serzenişte bulunuyorlar. Bir gecede 5 bin 500 TL'lik odun yakıyorum. Bir günde 4 defa fiyat değişiyor domateste. Çektiğimiz rezilliğe bakın" dedi.

Ürünün girdilerinin çok maliyetli olduğunu da aktaran Kurtan, "Bir gün olsun istirahat etme keyfim yok. Bazen çocuklarım hasta oluyor. Onlara 'Sen dur burada' diyip domatese, seraya koşuyorum. İlgilenmezsem emeklerim çöpe gidecek" diye konuştu.Sera içerisinde sobanın yanında yere dizdiği odunların üzerine bir battaniye serip üzerine de battaniye örterek uyuyan Ahmet Zullu ise sırayla uyuyarak sabaha kadar sera içerisindeki 16 sobayı sürekli kontrol ettiklerini söyledi. Sobalardan birinin sönmesi halinde o bölgede ürünün zayi olacağını aktaran Zullu, "Birer saat uyuyoruz ve sabaha kadar nöbeti tamamlıyoruz. Sobanın sürekli yanması şart" dedi.Üreticilerin komşu seraları da ziyaret ederek oradaki çiftçilere semaverde demledikleri çaydan ikramda bulundukları görüldü. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan zirai don uyarısının bugün gece saatlerinde sona ereceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------

- Sobaların yakılmasıÇiftçilerin çay içmesiSobaya odun atılmasıSüleyman Kurtan'ın ürünleri el feneriyle kontrol etmesiTermometreden detaySüleyman Kurtan röpAhmet Zullu uyurken detayAhmet zullu röpAnons

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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"Dut pekmezi Er-zu-rum-un'dur"

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın da vücut direncini arttırması konusunda dikkati çekmesiyle gündeme gelen dut pekmezi, Erzurum'un Tortum, Uzundere, İspir, Olur ve Oltu ilçeleri başta olmak üzere yörede özellikle sonbaharda kadınlar tarafından üretiliyor. Karnavas Dut Pekmezi'nin Erzurum'un tescilli 9 çoğrafik işaretinden biri olduğunu söyleyen Dadaşlar, "Dut pekmezi Er-zu-rum-un'dur" dediler. Şifa kaynağı dut pekmezinin bir kısmı, üreten ailelerce tüketilirken büyük bölümü de genellikle market, şarküteri ve aktarlarda kavanozlar içinde satılıyor. Kışın bağışıklık sistemini güçlendirip, enerji ve besin takviyesi sağladığı için tüketicilerden büyür bir rağbet gören Dut Pekemezi'nin kilosu 30 ile 50 arasında değişiyor. 1983 yılından itibaren işlettiği şarküteri de dut pekmezi sattığını söyleyen Ahmet Konyalı, "Dut pekmezinin anavatanı Erzurum'dur. Kan yapıcı güç kaynağı ve astım gibi bazı hastalıklara iyi gelmektedir. Türkiye'nin dört bir tarafına kargo ile gönderiyoruz" diye konuştu. Dut pekmezini çok sık tükettiğini söyleyen Erzurumlu Tekin Kırzıoğlu, "Her sabah aç karnına birer tatlı kaşık hem zinde hem de sıcak tutuyor Erzurum'un yöresel muazzam bir besin maddesidir. Dut pekmezi Sayın Cumhurbaşkanımızda dediği gibi Erzurum'a has bir üründür. Yazın toplanır, kaynatılır ve kışında tüketilir" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Turgay İpek'in anonsu -Kavanozlardaki pekmezlerden detay -Ahmet Konyalı ile röp-Vatandaşın pekmez alması -Ferit Akbulut ile röp.-Ali Konyalı ile röp-Gültekin kırzıoğlu ile röp-Pekmein cam kavanoza konulması

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,SÜRE: 05.09 BOYUT: 576 MB

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Vücutlarını tuvalet kağıdı ile sarıp caddede gezdiler

ADAPAZARI'nda, iki genç kız arkadaş vücutlarını tuvalet kağıdı ile sararak mumya gibi caddelerde gezdi. Vatandaşlar genç kızları ilgiyle izlerken, o anları arkadaşları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Dün akşam saatlerinde Adapazarı Çark Caddesi'nde iki genç kız arkadaşı görenler şaşkınlıkla izledi. İki genç kız sosyal medya hesaplarında paylaşmak için vücutlarını baştan aşağı tuvalet kağıdı ile sararak mumya gibi caddede gezdi. İki genç kızın ne yaptığını anlamaya çalışanlar, ilgiyle caddede yürüyen arkadaşlara baktı. Bu sırada genç kızların arkadaşları ise cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜVücutlarını tuvalet kağıdı ile saran arkadaşların caddede gezmesi

HABER: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI(Sakarya),

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Su birikintisine düşen araç buz tuttu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde buz tutan su birikintisine düşen otomobil, çıkartılamadı. Tufanbeyli ilçesinde sabaha karşı eksi 18 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle sular buza dönüştü. Yolların buz tuttuğu ilçede, su birikintisine düşen otomobil buzlanma nedeniyle çıkartılamadı. Aracını terk eden sürücü, başka bir araçla bölgeden ayrıldı. Otomobilin buzun etkisini kaybetmesinin ardından çıkartılacağı öğrenildi. İlçede soğuk havanın 3 gün boyunca etkisini sürdüreceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Su birikintisinde donan arac

HaberErtan KUTLUANATUFANBEYLİ,(Adana),

Haber Kodu : 200209111

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67 yaşında okuma yazma öğrendi, çocuklara masal okudu ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Meryem Demir, Halk Eğitimi Merkezi'nce açılan kursta okuma yazma öğrendi.Silopi ilçesinde 4 çocuk annesi Meryem Demir, okuma yazma hayalini gerçekleştirmek için Silopi Halk Eğitim Merkezi'ne başvurdu. Demir'in başvurusu üzerine Halk Eğitim Merkezi ile Çok Amaçlı Toplum Merkezleri'nin işbirliğiyle 15 kişinin katılımıyla okuma yazma kursu açıldı. Demir, kursta, kısa sürede okuma yazmayı öğrendi. Okuma yazma öğrendiği için mutlu olduğunu belirten Demir, "Okumayı öğrendim. Çocuklara masal anlattım. Çok sevinçliyim" dedi.Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, Demir'in topluma örnek alduğunu belirterek, "Çok Amaçlı Toplum Merkezleri ile birlikte açtığımız kursta önümüze güzel bir örnek çıktı. Topluma örnek olacak Meryem Demir'in başvurusunu gördük. Çocuklara masal okumak ve faydalı olmak istediğini söyledi. Okumanın yaşı olmadığını eğitimcilerimiz, aydınlarımız dile getiriyor. Bunu somut hayatta yaşayarak görmek gerçekten güzel bir örnek. Bu örneği Meryem Demir bize yaşattı. Kendisine, topluma, mahallesine, çocuklara faydalı bir birey olmayı, bu yaşta bile kararlılıkla mücadele etmesi bizi gerçekten mutlu etti" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Meryem Demir'in miniklerle konuşmasıMeryem Demir'in hikaye okumasıRöportajlarOkuma yazma kursundan detaylarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Haber Kodu : 200209140

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Tonyalı kadınların, kıraathanede Trabzonspor maçı heyecanı Trabzon'un Tonya ilçesinde, futbol tutkunu kadınlar, mahallerinde kıraathanede Trabzonspor'un maçlarını kaçırmıyor, erkeklerle birlikte futbol heyecanı yaşıyor.Kar yağışına rağmen evlerinden kıraathane gelen kadınlar, Trabzonspor'un Süper Lig'in 21'nci haftasında deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği maçındaki birçok pozisyonda yerlerinde duramadı. Maç boyunca takımlarını destekleyen kadınlar, ücretsiz ikam edilen çaylarını yudumlayarak, bordo mavililerin galibiyetini, tezahürat ve alkışlarla kutladı.İlçeye bağlı Karşular Mahallesi'ne yer alan Gençler Kıraathanesi, maç günleri, bam başka bir spor heyecana ev sahipliği yapıyor. Mahalledeki yaşlısından gencine, pek çok ev hanımı kadın, Trabzonspor'un maçlarını kaçırmıyor. Evlerinden çıkıp, kıraathane gelen kadınlar, erkeklerle birlikte Trabzonspor'un maçlarını izliyor, yaşanan heyecana eşlik ediyor. Bölgedeki yoğun kara rağmen kadınlar, Süper Lig'in 21'inci haftasında Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşan Trabzonspor'un maçına kıraathaneye gelerek izledi. Yaklaşık 50 santimetreye ulaşan karı aşarak, takımlarının kaşkol ve berelerini takıp, kıraathaneye gelen kadınlar, maçtaki birçok pozisyonda da yerlerinde duramadı. Kahvehanede erkeklerle birlikte çaylarını içip maç izleyen kadınlar, maç boyunca kaçan bazı gollere üzülürken, atılan gollere de sevindi. İşletmeci Nuri İhsan Kalyoncu da, maç boyunca maç izlemeye gelen kadınlara ücretsiz çay servisi yaparak, tatlı ikramında bulundu. Maç boyunca takımlarını destekleyen kadınlar, bordo mavililerin galibiyetini, tezahürat ve alkışlayarak kutladı."ŞAMPİYON OLACAĞIZ"Maç saatinden önce kıraathaneye gelen kadınlardan Şükran Altuntaş, 'Trabzonspor sevgisi için karları yararak geldik. İnşallah bu sezon şampiyon olacağız.ö dedi. Kadınlarla maç izlemenin güzelliğini ifade eden Hasan Eyüp 'Şu anda Gençlerbirliği Trabzonspor maçını izliyoruz. Kahvehanede gençler var. Bayanlar var. Bayanların olması nedeniyle kimse küfür edemiyor bu yüzden de gayet sakin güzel bir maç izleyeceğiz. Bayanların böyle yerlerde daha da fazla olması gerekir" diye konuştu."KUPAYI ALACAĞIZ"Maçı izleyen Trabzonsporlu kadın taraftarlardan Emine Kalyoncu, 'Biz kadınlar olarak Trabzonspor'un maçlarının yüzde 80'nini kahvede erkeklerle birlikte izliyoruz. Küfürsüz, olaysız çok güzel bir şekilde maçlarımızı izliyoruz. Bu sene inşallah şampiyon Trabzonspor'umuz olacak. İnşallah bu sene şike yapılmayacak ve kupayı alacağız. Bu kupa tüm Karadeniz tüm Trabzon halkına hediye olacak. Bu sevinci kadınlar çocuklar hep birlikte kutlayacağız müthiş bir şey olacak bizim için. Trabzonspor bizim gururumuzdur, onurumuzdur, her şeyimizdir, ekmeğimiz, suyumuz, havamızdır" ifadesine bulundu. "TRABZONSPOR TÜRKİYE'DE TEKTİR"Maç boyunca yerinden duramayan fanatik Trabzonspor taraftarı Rüstem Altuntaş da, "Trabzonspor'un yanına Türkiye'de yakışacak takım yok. Trabzonspor Türkiye'de tektir. Trabzonspor'uz futbol Türkiye'de de dünyada da düşünülemez. Allah'tan bir noksanlık gelmezse bu senenin şampiyonu da Trabzonspor'dur. Yabancı güçler ve Türkiye'deki güçler karışmazsa Trabzonspor şampiyondur" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Kadınlardan görüntüler-Kıraathaneden detaylar-Maçın izlenmesi-Gollerde yaşanan sevinç-Çay ikramı ve röportajlar-Genel detaylar

İnan KALYONCU/TONYA (TRABZON),

Haber Kodu : 200209150

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Rizeli taksiciler, boş vakitlerinde ahşaptan süs eşyası üretiyor

RİZE'de bir grup taksici, taksi duraklarında oluşturdukları mini atölyede, ahşaptan süs eşyaları üreterek boş zamanlarını değerlendiriyor. Taksicilerin maharetli elleriyle ahşaptan yaptıkları saat ve ayaklı lambanın yanı sıra pek çok süs eşyaları da ilgi görüyor.

Rize merkezde taksicilik yapan bir grup esnaf, boş zamanlarını değerlendirmek için taksi durağında mini bir atölye oluşturdu. İlk önce taksici Gülali Dinçer, taksi için müşteri beklerken boş zamanında babasından öğrendiği marangozluk bilgileri ile ahşaptan süs eşyaları yapamaya başladı. Zamanla diğer taksicilerde Dinçer'in bu merakına ortak oldu. Taksi durağının arkasında mini bir atölye oluşturan taksiciler, ahşaptan saat, ayaklı lamba, masa gibi süs eşyaları üretmeye başladı. Yaptıkları ürünleri sosyal medyada sergileyen taksicilerin el emekleri kısa sürede beğeni topladı. Taksicilerin hünerli ellerinde üretilen eşyalar, müşterilerinin yanı sıra çevredekilerin de ilgi odağı oluyor. Taksi durağında, ürünler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen bazı müşteriler de, taksicilerin uğraşlarını merakla izliyor, bu anları cep telefonuna kaydedip, sosyal medyada hesaplarından paylaşıyor. Paylaşımlara, sosyal medya takipçilerin de beğenisi topluyor.

'GÜZEL ESERLER ORTAYA ÇIKIYOR'Kentte 8 yıldır taksi şoförlüğü yapan Gülali Dinçer, taksi durağında müşteri gelene kadar oldukça fazla boş zamanları olduğunu belirterek, "İlk başlarda boş boş oturuyorduk. Zamanın geçmesi için de oyalanmak için bir şeyler arıyorduk. Ben de baba mesleği marangozluktan edindiğim tecrübeler ile küçük süs eşyaları yapmaya başladım. Benden gören arkadaşlar da eşlik etmeye başladı. Taksi durağının arkasında küçük bir atölye oluşturduk, boş zamanı olan sıra bekleyen arkadaşlar oraya geliyor zamanı değerlendiriyor. Herkesin elinden bir iş geliyor, hepimizin elinin değdiği güzel eserler ortaya çıkartıyoruzö dedi.

'BOŞ ZAMANLARIMIZDA AHŞAPA ŞEKİL VERİYORUZ'Boş vakitlerini ahşaba şekil vererek değerlendirdiklerini kaydeden Dinçer, "Arkadaşlarım ilk başlarda gözlemciydi, beni izlediler. Ben yaptıkça onların da hoşuna gitti 'şurayı yapabiliriz, ben şunu yapayım' derken şimdi hepimiz hep beraber güzel eserler ortaya çıkartıyoruz. Boş zamanlarımızda ahşaba şekil veriyoruz. Sırası gelen taksiye çıkıyor kalanlar atölyede çalışmaya devam ediyor. Önce ahşaptan mumluk yapıyorduk. Sonra saat yapamaya başladık. Rizespor aşkımız ön plana çıktı ve Rizespor saatleri yapmaya başladık. Herkes bir fikir veriyor, bir şeyi yapıyor. Hepimizin fikirleri ile beraber iş genişlemeye başladı. Küçük el aletleri ile beraber oluşturduğumuz mini atölyemizde saatler, mumluklar, lambaderler (ayaklı lamba) gibi süs eşyaları yapıyoruz. Yaptıklarımızı da sosyal medyaya atıyoruz, görenler beğenenler bizden yapmamızı talep ediyorlarö diye konuştu.

'USTAMIZ ALİ USTA, ONA DESTEK OLUYORUZ'Gülali Dinçer'in ahşapla yaptığı çalışmaları gördükçe heveslendiklerini anlatan taksici Ali Öztürk de "Taksicilik ettiğimiz için sırada müşteri bekliyoruz, boş boş oturarak da zaman geçmiyor. 26 yıldır taksicilik yapıyorum. Ali arkadaşımız geldikten sonra biz bu işlerle ilgilenmeye başladık. Biz arkadaşımızı burada uğraşırken gördük, önce izledik, sonra yardım ederek iş öğrenmeye çalıştık. Bu şekilde bir şeyler yaparak meşgul oluyoruz ve boş zamanımızı değerlendiriyoruz. Ustamız Ali usta, biz de ona elimizden geldiğince destek oluyoruzö dedi.

'ÜRETEREK MUTLU OLUYORUZ'Taksici Yasin Koçoğlu ise "İlk başlarda Ali arkadaşımız kendi uğraşıyordu. Onu izledim, dikkatimi çekti. El becerimiz gelişsin diye ufak yardımlar yapmaya ve zamanımı değerlendirmeye başladı. Şimdi ona yardım ediyorum. Şu an çoğunlukla saat yapıyoruz. Ustalık Ali kardeşimizin biz kalfalık yapıyoruz ona" diyerek boş zamanlarını üreterek değerlendirdiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Taksi durağından detaylar-Taksicilerin mini atölyesi-Yapılan eserlerden detaylar-Taksicilerin atölyedeki çalışmaları-Röportajlar

HABER-KAMERA: Arzu ERBAŞ/ RİZE

Haber Kodu : 200210022

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İlçeye inen domuz sürüsü görüntülendi

KIŞ mevsiminin ilk kar yağışının yaşandığı Erzurum'un Olur ilçesi kırsalında 50'ye yakın yaban domuzu görüntülendi.

Erzurum'a 161 kilometre mesafede ve 1327 metre rakımda bulunan Olur ilçesi ve bağlı mahallelere kış mevsiminin ilk kar yağışı cuma ve cumartesi günleri oldu. Karadeniz iklimi özellikleri taşıyan ilçede beyaz örtü ile kaplanan kar yağışı sonrası vatandaşlar, kırsal alanda 50'ye yakın yaban domuzunu görüntüledi. İlçe merkezinden aracıyla Şalpazarı Mahallesi'ne giden Selami Koçak, dağlık araziden inen domuz sürüsünü görünce cep telefonuna kaydetti. Selami Koçak, ilk defa bu kadar kalabalık bir domuz sürüsüne rastladığını söyledi.

TİLKİYE YİYECEK VERDİLERBu arada Kars'ın Arpaçay ilçesinde ise vatandaşlar arazide yiyecek arayan tilkinin karnını doyordu. Yolda giderken yol kenarında bekleyen tilkiyi gören vatandaşlar, yanlarında bulunan yiyecekleri verdi. Karlı zemine bırakılan yiyecekleri yiyen tilki, karnını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Domuz sürüsünün dağdan inmesi-Çalılıklar arasındaki domuz sürüsü-Dağdan inen domuz sürüsünün derede kaybolması-Domuz sürüsünü görüntüleyen Selami Koçak-Tilkinin verilen yemleri yemesi-Tilkinin görüntüsü-Tilkinin bölgeden uzaklaşmasıHaber-Kamera: Murat AYDIN - Bedir ALTUNOK/ OLTU (Erzurum)/KARS,

Haber Kodu : 200210014

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Kare pistonlu araç motoru tasarladı, yüzde 70 tasarruf sağlayacak

TÜRKİYE'de 1978 yılında LPG'yi otomobilde kullanma fikrinin mucidi olarak tanınan Halit Avcıoğlu (69), kendi imkanları kare ve yuvarlak pistonlu yerli ve milli araç motoru tasarladı. Tasarımının test çalışmalarını sürdüren Avcıoğlu, yüzde 70 yakıt tasarrufu sağlanacağını belirterek, "Bu motorla 1 litre benzin ile 100 kilometre yol kat edilebilecek. Bu tasarımda karbüratör yok, enjektör yok. Bu motor benzini buharlaştırıp yakacak. Kesinlikle hava kirliliği yaratmayacak bir motor olacak. Bu motorun tamiri gerekmeyecek. Aküler nasıl değişiyor ise çanta gibi yerinden alınıp yenisi konulabilecek" dedi.

Tekirdağ Oto Sanayi Sitesi'nde motor tamirciliği yapan ve 1978 yılında LPG'yi otomobilde kullanma fikrinin mucidi olarak tanınan Halit Avcıoğlu, o dönem kamuoyunda büyük ilgi gördü. Yıllardır motor tamirciliği yapan Avcıoğlu, şimdi de yerli ve milli biri kare pistonlu diğeri yuvarlık pistonlu olmak üzere iki araç motoru tasarladı. Yıllarca araştırıp yeni motor tasarladığını ifade eden Halit Avcıoğlu, danıştığı uzmanların da tasarladığı motora şaşırdığını söyledi.

Tasarladığı motorun bilinen motorlardan farklı olduğunu kaydeden Halit Avcıoğlu, "Bilinen tüm motorların aksine 100 CC'lik bu motoru 2 bin 500 CC gücüne çıkarıp ve bu gücü elde ederken de yüzde 70 yakıt tasarrufu sağlayacağız. Dünya üzerinde böyle bir tasarım yok. Bunu çok araştırdım. Bu işin uzmanlarına sordum şaşırdılar. Bu motorla 1 litre benzin ile 100 kilometre yol kat edilebilecek. Bu tasarımda karbüratör yok, enjektör yok. Bu motor benzini buharlaştırıp yakacak. Kesinlikle hava kirliliği yaratmayacak bir motor olacak" dedi.

'BİR HAFTA SONRA MARŞA BASACAĞIM'Tasarladığı motorun bütün parçalarını yaptırdığını söyleyen Avcıoğlu, "Şu anda bütün parçalar hazır montaj çalışmalarım sürüyor. Sanırım bir hafta sonra kontağına basacağız. Motoru test emek için bir araba aldım. Arabaya bu motoru monte ettikten sonra kendimiz önce bir sürüş yaparak provasını yapacağız. Bütün testlerimizi geçtikten sonra artık TÜBİTAK veya hangi kuruluş ilgilenecekse oraya başvuracağız. Ben bu işe yürekten inanıyor ve kendime güveniyorum. Şu ana kadar sadece bir motor tasarımına 100 bin lira bütçe harcadım. Yaptığım her iki tasarım içinde patent başvurusunda bulundum ve patentlerini de aldım sayılır. Bu tasarım tamamen yeni bir icat olacak. Dünyada olmayan bir çalışma olacak. Ayrıca bu tasarım sadece otomobillerde kullanılmayacak. Motosiklet, traktör, çim makineleri ve teknelere kadar bir çok alan da kullanılabilecek" diye konuştu.

LPG'li otomobil fikrinden sonra hep böyle bir motor tasarlamayı daima arzu ettiğini belirten Avcıoğlu, "Yurt dışına çalışmaya gittim. ve oradan emekli olup Türkiye'ye döndüm. Emekli olduktan sonra zamanım bol olunca bu tasarımı hayata geçirmeye karar verdim. ve bu icadım tamamen Türk malı olmasını, Türkiye'de böyle bir motor artık üretilsin istiyorum. Tek arzum bu. Bu motor hem ekonomik hem güçlü, yüksek performanslı sessiz ve asla hava kirliliği yaratmayacak. Şu kare pistonlu motorun özelliklerini anlatmakla bitiremem. Bu kare pistonlu tasarım da sekman ve tırnak aralığı diye bir şey yok. Kartele kompresör yapmayacak. Motor ustaları bilir kartele kompresör yapmayan bir motorun, motor yağının evsafı bozulmaz. Günümüz motorlarında 15-20 bin kilometrede motor yağı değiştiriliyor ise, bu motor tam randımanla çalıştığında belki yılda bir kere motor yağı değiştirme ihtiyacı duyulabilir" dedi.

'TASARIM ÇANTA MOTOR OLACAK, AKÜ GİBİ DEĞİŞTİRİLECEKAvcıoğlu, bilinen motorların verdiği başlıca arızaları vermesinin tasarladığı motorda olmayacağını ve uzun ömürlü olacağını savundu. Avcıoğlu, "Bu motorun tamiri gerekmeyecek. Aküler nasıl değişiyor ise çanta gibi yerinden alınıp yenisi konulabilecek. Bir motorun kompresörü ne kadar iyi ise o kadar güçlü olur" dedi.Seri üretim yapmaya kendisinin bütçesinin yetmeyeceğini belirten Avcıoğlu, "Benim ne bütçem ne de imkanım buna yetmez. Ancak ülkemizde varlıklı müteşebbislerimiz var. ya da birkaç kuruluş bir araya gelir bir konsorsiyum oluşturur, üretimini yapabilirler. Ben ülkemde bir şeyi var etmeyi istiyorum, bu tasarıma ilgi göstersinler. Tabi ki hayata geçtiğinde bizde ekmeğimizi kazanacağız. Benim tasarladığım LPG'li otomobil tasarımımdan binlerce insan ekmek yiyor şu anda" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Sanayideki çalışma yapılan iş yeri-İşyeri tabelası-İş yerinden detaylar-Yeni tasarlanan motorlar ve motorlardan detay görüntüleri-Halit Avcıoğlu'nun tasarımı anlatması-Daha önce tasarlayıp çalıştırdığı motor-Yeni icadının çalıştırma denemeleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Haber Kodu : 200210041

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GİRESUN'DA KAYAK YAPAN GENÇLERE OTOMOBİL BÖYLE ÇARPTI

GİRESUN'da karla kaplı yolda naylon poşetle kayan 3 kişiye otomobil çarptı. Bir gencin hafif yaralı olarak atlattığı kaza anı ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Teyyaredüzü Mahallesi Bahtiyar Aydın Caddesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan kar yağışının ardından akşam saatlerinde sokağa çıkan mahalle sakinleri, karda kayarak eğlendi. Karla kaplı rampa yolda naylon poşetle kayan 3 kişiye, yokuşun aşağısında bağlantı yolundan geçen otomobil çarptı. Kar keyfinin kazaya neden olduğu olayda, diğer iki kişi ise kazadan yara almadan şan eseri kurtuldu. Büyük korku ve panik yaşayan çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu ismi henüz bilinmeyen kişi, sedyeyle konulduğu ambulansla Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, sokakta yaşanan kaza anı ise, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 3 kişinin karda yokuş aşağı kayarken caddede seyir halindeki otomobile çarptığı anlar yer alıyor.

Haber Kodu : 200210069

GİRESUN

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Kırsal mahallelerde çocuklara ücretsiz saç bakımı

SİVEREK Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Biriminde açılan kuaförlük kursunda eğitim gören kursiyerler ve usta öğreticiler ilçedeki kırsal mahallelerdeki öğrencilere ücretsiz saç bakımı yaptı.İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Demirci İlk ve Ortaokulu'na giden kursiyer ve usta öğreticiler eğitim gören kız ve erkek öğrencilere ücretsiz saç bakımı yaptı gitti. Öğrencilerle yakından ilgilenen kursiyerler ve usta öğreticiler, yaklaşık 100 öğrencinin saç bakımı ve kesimi yaptı. Daha önce hiç kuaföre gitmemiş öğrencilerin mutluluğu, saç bakımı sonrası yüzlerine yansıdı. Öğrenciler etkinlik sonrası servislerle ilçe merkezine gelerek Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'nı ziyaret edip teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Okula giden kuaför ve kursiyerlerÇocukların saç kesimi ve bakımının yapılmasıilk kez tıraş olan öğrencilerÖğretmenin konuşmasıÖğrencilerin konuşmasıOkul tabelası ve öğrencilerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK-ŞANLIURFA-DHA)

Haber Kodu : 200210075

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Damla Deresi'nde kartpostallık görüntü

MUĞLA'da kültür turizmin gözbebeği konumundaki doğa harikası 'Damla Deresi' kış aylarında ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Yazın doğal bir klima olan dere, kışın ise kartpostallık görüntü oluşturuyor.Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye 19 kilometre uzaklıktaki Yerkesik Mahallesi'ndeki Damla Deresi, doğal güzelliğiyle görenleri büyülüyor. İşadamı Murat Çakır tarafından Orman Genel Müdürlüğü'nden 29 yıllığına kiralanan, asırlık çınar ile çam ve sığla ağaçlarıyla çevrili Damla Deresi, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kış aylarında oluşan sarkıt ve dikitlerle buzul çağlarından kalmış bir görüntü sunuyor. Ziyaretçiler bu görüntüleri fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor. Buz gibi suların aktığı 2 kilometre uzunluğundaki kanyonun, kullanılır hale getirilen 100 metrelik bölümü, görenleri hayran bırakıyor. Tarihi çınar ağaçlarının köklerinin, kanyonun iki yanından 15 metreye kadar yükselen kayalarla iç içe geçmiş görüntüsü, tabloları aratmıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------------Damla deresinin donmadan önceki görüntüsü-Damla Deresi'nden genel görüntü-Kanyondan görüntü-Kanyon içinde oluşan sarkıt ve dikit buzullardan görüntü-Dereden akan suyun görüntüsü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Haber Kodu : 200210046

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KAR FIRTINASI DENİZ ÜZERİNDEN BÖYLE GELDİ

Artvin Hopa'da deniz üzerinden gelen yoğun kar fırtınasının hızlandırılmış görüntüsü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Twitter Hesabından yayınlandı. Görüntüler büyük ilgi çekti.

ARTVİN

Haber Kodu : 200210040

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Kars'ta tipi altında kalan köpek böyle görüntülendi

KARS'ta etkili olan şiddetli tipi ve kar yağışında bitkin halde sığınacak yer arayan iki sokak köpeği böyle görüntülendi.Kars'ta hafta sonu kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kent merkezinde yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı ve tipi sokak hayvanlarını vurdu. Kent merkezinde iki köpeğin tipide yaşadıkları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Tipinin etkili olduğu saatlerde hayvansever Esat Özmen'in yaptırdığı mama kabından karnını doyurmak için gelen sokak köpeğinin yaşadığı zor durum cep telefonu kamerasıyla çekildi. Duvan dibine sığınarak fırtınadan korunmaya çalışan sokak köpeğinin yaşadığı acı yüzüne yansıdı. Bir süre duvar dibinde tipiden korunan sokak köpekleri mama kabından beslendikten sonra bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Tipiden korunmaya çalışan sokak köpeğe-Duvar dibine sığınmaya çalışması-Diğer sokak köpeğinin mama kabında beslenmesi

Haber: Bedir ALTUNOK/ KARS,

Haber Kodu : 200210024

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Karda yüzerek eğlendiler

KARABÜK'te, üniversite öğrencisi 3 arkadaş iddia üzerine şortlarını giyerek kendilerince karda yüzerek eğlendi. Karabük'te üniversite öğrencisi İbrahim Yücel, Muhammet Akdaş ve Murat Şılbır, iddia üzerine evlerinin bahçesinde karda yüzme yarışı yaptı. Şortlarını giyen arkadaşlar evlerinin bahçesinde kendilerini karların üzerine atarak yüzer gibi yaptı. Karda yuvarlanan arkadaşlar gönüllerince eğlenirken, üzerlerinde kaban ve montları bulunan arkadaşları ise bu anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------Arkadaşların evden çıkmaları -Karda yüzer gibi yapmaları -Karda yuvarlanmaları -Detaylar HABER: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

Haber Kodu : 200210002

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Sevgililer için suda 170 bin lale

KESME çiçek sektörünün Türkiye'deki en büyük üretim merkezi Antalya'da bir firma, sadece saf su kullanarak, serada topraksız lale üretimi yapıyor. Hollanda'da uygulandığı gibi üretimde, kimyasal ilaç ve gübre gibi başka materyal kullanılmadığı belirtildi. 14 Şubat Sevgililer Günü için yurtiçinde toplam 170 bin adet suda lale sevkiyatı tamamlandı.Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde 'Flash Tarım' firması tarafından yaklaşık 6 yıldır suda lale üretiliyor. 500 metrekarelik serada, hiçbir kimyasal ilaç ve gübre kullanılmayan üretimde, Hollanda'da uygulanan üretim modeli kullanılıyor. Firma bu yıl tamamı yurtiçinde süpermarket reyonları ve çiçekçilere gönderilmek üzere, 14 Şubat Sevgililer Günü için 170 bin adet lale üretip sevkiyatını tamamladı. 6 renkte üretilen laleler, her renkten birer tane konularak hazırlanan buket halinde Sevgililer Günü'ne özel satışa sunuldu.

ÜRETİM 270 BİN ADETE YÜKSELDİLale soğanlarının su kaplarında, soğuk hava deposunda 4 ile 8 hafta arasında, 7- 8 derecede bekletilip, soğuklama ihtiyacı karşılandıktan sonra seraya çıkarıldığını belirten ziraat mühendisi Anıl Yolcular, serada da su dolu kasalar içinde bekletilen lalelerin 21- 25 gün sonra hasadının yapıldığını kaydetti. 500 metrekarelik serada, yaklaşık 4 aylık süreçte bu yıl 270 bin lale üretim hedefleri olduğunu belirten Yolcular, üretimde saf su dışında, kimyasal ilaç ve gübre gibi başka materyal kullanılmadığını söyledi.

TÜRKİYE'DE SUDA LALE ÜRETİMİNDE TÜRKİYE'DE TEK FİRMASuda lale üretimini yapan Türkiye'deki tek firma olduklarını belirten Anıl Yolcular, 500 metrekarelik serada yaptıkları suda üretimin, aynı büyüklükte toprakta yapılan üretimin beş katı olduğunu dile getirdi. Yolcular, "Örneğin biz bu alanda 100 bin adet üretirken, toprakta aynı büyüklükteki alanda 20-25 bin adet lale üretilebilir. Su buharıyla ısıtma yapılıyor. 500 metrekarelik alanda bir turda 100 bin adet üretim yapıyoruz. Üç parti üretim yapıyoruz. Küçük alanda hızlı ve fazla mahsul alınabiliyor" dedi.

SEVGİLİLER EN ÇOK KIRMIZI VE SARI İSTİYORSuda ürettikleri lalenin en çok talep gördüğü dönemin 14 Şubat Sevgililer Günü olduğunu vurgulayan Yolcular, 'Bu yılki toplam üretim planımız 270 bin civarında, Sevgililer Günü için 170 bin adet. Diğer 100 binlik üretim ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanacak. Tamamını yurtiçine gönderiyoruz. Sonrasında yurtdışına da ihracat hedefimiz var. 6 çeşit renkte üretim yapıyoruz,. Ana renkler kırmızı, beyaz, pembe, sarı, mor ve çift rengimiz var. Sevgililer Günü'nde ise en çok kırmızı ve sarı gidiyor. İstihdamda ise kadın ağırlıklı çalışıyoruz, günlük lale üretiminde 30-35 kadın çalışanımız var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------LalelerdenÇalışan kadınlardan

Anıl Yolcular röportaj

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

Haber Kodu : 200210018

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Kaynak: DHA