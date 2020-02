İNTERNET VE SOSYAL MEDYADADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

09.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:57

Art arda iki aracın kayarak kalabalığa daldığı anlar kamerada

SAMSUN'da, kar nedeniye kayganlaşan yolda takla atan aracı fark eden 4'ü çocuk 6 kişinin kaçıştığı anlar büyük panik yaşattı. Olaydan saniyeler sonra başka bir aracın da kayarak kalabalığa daldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Faciadan dönülen olayda büyük şans eseri yaralanan olmadı.Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonundan kar yağışını çeken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına, Nişantaşı Caddesi'nde seyir halinde olan bir aracın takla attığı anlar yansıdı. Kaza sırasında yol kenarında karla oynayan 4'ü çocuk 6 kişi ise, takla atan aracı fark ederek kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, takla atan araç sürücüsüne yardım etmek için yanına giden vatandaşlar ikinci şoku yaşadı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden ikinci bir araç sürücüsü kalabalığın içine daldı. Büyük bir faciadan dönülen olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------(Cep telefonu)Kaza ve panik anları Haber: Tayfur KARA/ SAMSUN,

Çakallar kovaladı, elektrik direğine çıkıp yardım bekledi SAKARYA'da, yayladaki evinden dönerken çakallar tarafından Murat Kurt, elektrik direğine tırmandı. Yakınlarından yardım isteyen Kurt o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Akyazı'da oturan Murat Kurt, Acelya Yaylası'ndaki yayla evini kontrol etmeye gitti. Geri döneceği sırada tipi fırtınasına yakalanan Murat Kurt, 2 çakal tarafından kovalanmaya başladı. Koşarak kaçmaya başlayan Kurt, elektrik diğerine tırmanarak yakınlarını arayıp yardım istedi. Murat Kurt yaylaya gelen yakınları tarafından ilçe merkezine getirildi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Murat Kurt, olayı şöyle anlattı: "Yaylada bulunan evlere hırsız girdiğini haberini duyunca kros motorla gitmek zorundaydım, yayla evine 1 kilometre kala motorumu bıraktım. Yol kapalı olduğu için yürüyerek gittim. Dönüşte motor çalışmadı, yoğun kar yağışı başlamıştı, yayla evime dönemedim. 2 çakal kovaladı elektrik direğine çıktım. Telefonla akrabalarıma beni almaları için haber verdim. Hatıra amacıyla video çektim, 3 saat yakın bekledim beni kurtardılar. Öncelikle yaylaya gideceklere tek başlarına gitmemeleri söylüyorum "dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------- -Röportaj -Vatandaşın direğe çıktıktan sonra telefonla kaydettiği görüntüler Haber: Nuri KURU/ AKYAZI(Sakarya),

Tamir etmek istediği telefon elinde patladı MANİSA'da müşterisinin getirdiği arızalı telefonu tamir etmek için eline alan telefon teknik servis sorumlusu Yusuf Gülçimen(21), telefonun bir anda alev almasıyla neye uğradığını şaşırdı. Korku dolu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, önceki gün akşam saat 18.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi Sarıyer Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu teknik servisinde meydana geldi. Bir müşterisi tarafından kendisine bırakılan telefonu tamir etmek isteyen teknik servis sorumlusu Yusuf Gülçimen, telefonun bataryasında şişlik olduğunu fark etti. Bataryasındaki şişlik nedeniyle ekranı kabaran telefonun ekranını sökmek için yan komşusundan aparat almaya giden Gülçimen, aparatı aldıktan sonra dükkandan çıkmak istediği sırada elindeki telefon alev aldı. Neye uğradığını şaşıran Gülçimen, elindeki telefonu yere atarak uzaklaştı. Bir süre yerde duran alevler içindeki telefon tekmelenerek dükkandan dışarı atıldı. Şans eseri kimsenin yara almadığı olayda, korku dolu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

O ANLARI ANLATTIBaşından geçen olayı anlatan Yusuf Gülçimen, "Müşterimiz dün akşam saatlerinde telefonu cihaz açılmıyor şikayetiyle getirdi. Cihaz bize geldiğinde ekranı üzerinde, her şeyi sağlamdı. Biz ilk yaptığımız incelemede ekranla cihazın arasında bir boşluk vardı ve biz de bu sorunun bataryadan kaynaklandığını anladık. Müşterimiz bize cihazı bırakıp gitti. Bizim de ekran penası dediğimiz bir malzeme var. Bu malzemeyle ekranı telefonun kasasından ayırıyoruz. Dükkanımda o an yoktu malzeme ve ben de onu yan komşumdan rica etmek için oraya girdim. Arka teknik servis bölümünden ekran penası aldım ve dükkandan çıkarken müşterinin cihazı sol elimdeydi, elimi sağ kapıya attım. Kapıyı açarken cihaz bir anda elimde patladı. Çok şükür bir yaralanma söz konusu olmadı" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Telefonun alev alması sırasından güvenlik kamera görüntüsü-Telefoncu işletme sahibi Yusuf Gülçimen röp. -Alev alan telefondan görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

Komşusu genç kızı döven kadın öğretmene 2 yıl hapis istemiyle dava

KONYA'da, komşusu Büşra Ç.'yi (24) apartman girişinde tekme tokat döven bir ilkokulda rehber öğretmen olarak görev yapan Deniz E. (41) hakkında 'kasten yaralama ve tehdit' suçlarından 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli öğretmenin, genç kıza elindeki cüzdan ve anahtarları atarak yaraladığı, ayrıca darp ettiği, 'Ben sana daha göstereceğim' diyerek tehdit ederek, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işlediğine yer verildi.Olay, geçen sene 15 Ağustos'ta, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Kılıçarslan Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde meydana geldi. İlkokulda rehber öğretmenlik yapan Deniz E., iddiaya göre, daha önce gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisi hakkında şikayette bulunan, aynı binada oturduğu komşusunun kızı Büşra Ç. ile kapıda karşılaştı. Deniz E., kapıdan çıkarken, Büşra Ç.'ye omuz attı. Genç kızın "Ne yapıyorsun?" demesi üzerine sinirlenen Deniz E., Büşra Ç.'ye tekme tokat saldırdı. Büşra Ç.'yi yere yatırıp, vurmaya devam eden Deniz E., daha sonra binadan çıkıp, 'İmdat' diye bağırdı. Bunun üzerine Deniz E.'nin eşi de elinde sopayla olay yerine gelerek, Büşra Ç. ve ailesine saldırdı. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.'BU KADIN NASIL ÖĞRETMENLİK YAPAR?'İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneden darp raporu alan Büşra Ç., Deniz E.'den şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen Deniz E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anını anlatan Büşra Ç., "Babam bana bir şey verdi ve eve çıkmak için binaya giriyordum. Tam bu sırada üst katta oturan öğretmen Deniz E. çıktı ve bana omuz attı. Ben de 'Ne yapıyorsun?' dedim sonra bana saldırmaya başladı. Ne yapacağımı bilemedim. Beni yere düşürdü ve vurmaya devam etti. Sonra 'İmdat' diye bağırdı ve kısa süre sonra elinde sopayla eşi geldi. O da bize saldırmaya başladı. Biz, gürültü yapıyor, diye daha önce ondan şikayetçi olmuştuk. Böyle bir insan nasıl öğretmenlik yapabilir? Böyle bir insana çocuklar emanet edilir mi?" diye konuştu.'O BANA SALDIRDI'Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Deniz E., şunları söyledi: "12.30 sıralarında ikametimin bulunduğu apartman kapısının girişinde daha önce hakkında tehdit-hakaret konusunda şikayetçi olduğum Büşra isimli şahısla karşılaştım. Büşra yanımdan geçerken bana omuz atıp, hakaret etti. Akabinde ben napıyorsun diyerek Büşra'yı kendimden uzaklaştırmak için itekledim. Bu sırada Büşra yere düştü. Sonrasında Büşra benim saçımı ve kollarımı yolmaya başladı. Ben kendisini engellemeye çalıştım. Bu sırada sürekli bana hakaretlerde bulunuyordu. Bağırarak annesini çağırdı. Ben de bunun üzerine oradan kaçıp, site içerisinde bulunan güvenlik kulübesine sığındım. Sonrasında polisi, eşimi ve ağabeyimi arayarak yardım istedim. Eşim yanıma geldi. Büşra, annesi ve babasıyla bizim yanımıza geldi. Küfür ve hakaretlerle eşimi tahrik etmeye çalıştılar. Eşim o esnada civarda bulduğu sopayı korkutmak amaçlı onlara gösterdi. Eşim sopayla kimseye vurmadı. Büşra'dan, anne ve babasından şikayetçiyim" dedi.2 YILADA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDISoruşturma işlemi tamamlanırken, Deniz E. hakkında 'kasten yaralama ve tehdit' suçlarından Cumhuriyet Savcısı tarafından iddianame düzenlendi. Deniz E. hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, şüpheli Deniz E.'nin Büşra Ç.'ye elindeki cüzdan ve anahtarları atarak yaraladığı, ayrıca darp ettiği, Büşra Ç.'ye 'Ben sana daha göstereceğim' diyerek tehdit ederek kasten yaralama ve tehdit suçlarını işlediğine yer verildi. Ayrıca dosya kapsamında şüpheli olan Deniz E.'nin eşi Kurtuluş E.'nin de (43), elinde bulunan sopa ile müştekiler Büşra Ç. Ayşe Ç. ve Recep Ç.'nin üzerine doğru yürüdüğü sırada etraftakiler tarafından sopanın elinden alınarak engellendiği ve eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı ve bu sırada müştekilere karşı, 'Sizin kanınızı içeceğim' sözleriyle tehdit ve haraket ettiği, şüpheli Kurtuluş E.'nin müştekilere karşı 'kasten yaralamaya teşebbüs, tehdit ve hakaret' suçlarını işlediğine dair yeterli şüphe şartı oluştuğu belirtilerek cezalandırılması istendi.Kurtuluş E., emniyetteki ifadesinde ise, olay günü eşinin kendisini arayıp darp edildiğini söylediğini, olay yerine geldiğinde eşinin müştekiler tarafından sıkıştırıldığını gördüğünü, bu sırada yolda bulduğu tahta parçasını korkutmak amaçlı eline alıp, yanlarına gittiğini ancak müştekilere karşı elindeki sopayı kullanmadığını ileri sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------Olay anı güvenlik kamerası

Haber: Tolga YANIK KONYA

Kendisine dönmeyen eski sevgilisinin otomobilini yaktı, "Çok sevdiğim için yaptım" dedi

ADANA'da Mahmut Ç. (38), yeniden bir araya gelme teklifine olumsuz yanıt veren sevgilisinin park halindeki otomobilini üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Gözaltına alınan Mahmut Ç., polisteki ifadesinde, "Çok sevdiğim için yaptım, pişmanım" dedi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Ç., bir süre önce kendisinden ayrılan Esra Ç.'ye (34), yeniden bir araya gelme teklifinde bulundu. Ancak Esra Ç., bu teklife olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Mahmut Ç., Esra Ç.'nin evinin önüne gitti. Mahmut Ç., burada, eski sevgilisinin park halindeki otomobilinin üzerine benzin dökerekateşe verdi. Otomobilin yandığını gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü. Aracın kullanılmaz hale geldiği olay, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. ÇOK SEVDİĞİNDEN YAPMIŞEsra Ç.'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mahmut Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilerek ifadesi alınan Mahmut Ç.'nin, "Onu çok sevdiğim için yaptım. Beni terk ettiğinden dolayı onun canını acıtmak için otomobilini yaktım. Pişmanım" dediği öğrenildi.Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Ç., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Zanlının emniyetten çıkarılmasıGüvenlik kamerası kayıtları

Haber-Kamera: Ruşan Anıl ATAR/ADANA,

En hızlı bademi kırdılar ödülü kaptılar

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'Badem Çiçeği Festivali' kapsamında düzenlenen, 'En hızlı badem kırma' yarışması büyük çekişmeye sahne oldu.Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen yarışmaya, 7'den 70'e her yaştan 28 yarışmacı katıldı. Meydanı dolduran yüzlerce kişinin coşkulu tezahüratları arasında 7'şerli gruplar halinde mücadele eden yarışmacılar, önlerine konulan bademleri kütük üzerinde çekiçle iki dakika içerisinde en fazla sayıda kırmak için kıyasıya yarıştı.Büyük çekişme içerisinde geçen yarışmada, Datçalı balıkçı 25 yaşındaki Enver Dönmez, iki dakika içerisinde 31 badem kırarak, yarışmanın birinciliğini elde ederken, 1000 TL para ödülünün sahibi oldu.İki yarışmacı ilk mücadelede, 30'ar adet badem kırınca, ikincilik ve üçüncülük için ikinci bir yarışma daha düzenlendi. Bu kez bir dakikada en hızlı bademi kırmak için çekiçleri ellerine alan yarışmacılardan 34 yaşındaki evli bir çocuk annesi ev hanımı Sevgin Yayla 15 badem kırıp yarışmanın ikinciliğini kazandı. Bir dakika içerisinde 11 adet badem kıran, evli iki çocuk annesi 43 yaşındaki Dilek Elmacı ise yarışmanın üçüncüsü oldu. İkinci ve üçüncüye plaket ödülü verildi.Badem Çiçeği Festivali kapsamındaki en iri badem yarışmasında ise Çeşmeköy'den Dicle Ok (20) birinci olurken, 1000 TL para ödülü kazandı. Palamutbükü'nden iki çiftçi Halit Aydın (49 ) ikinci, Erdoğan Uçar (32) ise üçüncü olurken, kendilerine birer plaket verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Datça'da, Badem Çiçeği Festivali kapsamında düzenlenen en hızlı badem kırma yarışmasından görüntü-Yarışma sonrasında jüri üyelerinin, kırılan bademleri saymasındang örüntü-En hızlı badem kırma yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin dağıtılmasından görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

Adıyaman'da nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çizgili sırtlan, fotokapan ile görüntülendi.Kahta ilçesi Nemrut Dağı eteklerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayvanlarının izlenmesi ve yeni tür tespiti için kurulan fotokapanlara nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlan takıldı. Kırsal alana yerleştirilen fotokapan tarafından görüntülenen çizgili sırtlan yem arayışı içerisinde kayalıklar üzerinde gezinirken görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kırsal alanSırtlanın kayalıklar üzerinde gezmesiSırtlan ağzında yemek taşımasıGenel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN -Kamera: ADIYAMAN

İnşası devam eden siteden daire alan 100 kişiden 'dolandırıldık' iddiası

DİYARBAKIR'da inşası devam eden siteden daire alan yaklaşık 100 kişi, firma tarafından dolandırıldıklarını iddia etti. Aldıkları dairelerin başkasının üzerine olduğunu gördüklerini belirten mağdurlar, ortadan kaybolan firma yetkilileri hakkında hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.Merkez Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde bir inşaat firması, 2016 yılında 330 daireden oluşan sitenin inşaatına başladı. Sitenin yapımı sırasında firma, fiyatları ortalama 250 bin lira olan dairelerin satışını yaptı. Daire alan yaklaşık 100 kişi, yapımı devam eden siteye evlerinin son halini görmek için gittiklerinde, büyük şok yaşadı. Satışı yapılan konutlarda isimlerini göremeyen bu kişiler, firmanın yetkilisi M.İ.'ye da ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı.Mağdurlar, dün sitenin önünde bir araya gelerek, sorunlarının çözülmediği taktirde hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi. Tamamlanmamış binalara dolandırıldıklarını anlatan afiş de asan grup, yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi.'DAİREMİ ÇALIŞANINA VERMİŞ' Firma sahibi M.İ.'nin yaptığı sitedeki örnek daireyi gördükten satın almaya karar verdiğini anlatan Ferhat Yavuz, aldığı dairenin M.İ.'nin çalışanının adına kayıtlı olduğunu öğrendiğini söyledi. Yavuz, "Bundan iki ay önce de geldim, hiçbir sıkıntı olmadığını tapu işlemlerine başlayacaklarını söylediler. Tapular bir ay sonra çıkacak denildi. Geldim, baktım, ondan sonra isim listeleri açıklanmış. 250 bin TL vermiştim. Geldik, baktık tapu kesinlikle yok. Ondan sonra dediler ki, M.İ iflas etmiş, ortalıklarda yok. Daha sonra öğrendik, site, S.İ.'ye devredilmiş. Onun yanına gittik. M.İ. liste vermiş oraya. O listenin içerisinde eğer ismin varsa kesinlikle senin hakkın var demektir. Ondan sonra gittim, kendisiyle görüştüm. Görüştükten sonra ismimin olmadığını öğrendim. Dolandırılmışız, dairemiz başkasına verilmiş. Duyduğum kadarıyla benim dairemi çaycısına vermiş. Ondan para alıp almadığını bilmiyorum. Onlarla uzlaşmaya çalışıyoruz. Hakkımızı talep ediyoruz. Uzlaşma olmazsa pazartesi hukuki süreci başlatacağız" dedi.'SİZE ÖYLE BİR DAİRE SATMAMIŞIZ DENİLDİ'Kendi ailesinden 8 kişiye 2017'de daire aldıklarını ifade eden Enver Vural da, "Bugün bitecek, yarın bitecek denilerek olay bugüne kadar geldi. Olaylardan bir hafta önce gittik. Dairelerimizin numaraları nedir, öğrenmek istedik. Listeden bizim 8 tane dairemizin numaraları söylendi. Bunlar sizin denildi. 3 gün sonra bir toplantı yapıldı. Sizin daireleriniz yok ortada, size öyle bir daire satmamışız denildi. Sözleşmeler elimizde. Bir günde daireler gitti. Para bir kısım emlakçıya verilmiş. Emlakçının da imzası vardır. Kendisinin de imzası vardır. Bir kısım da banka yoluyla verilmiş. Bütün dairelerin belgeleri var. Hem emlakçının imzası var, hem de M.İ.'nin kendisinin imzası var. Toplamda 2 milyona yakın para verdik 8 daireye" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------İnşaat halinden siteden detayMağdurların yetkililerle konuşmasıFerhat Yavuz'un konuşması Belgelerini göstermesi Enver Vural'ın konuşmasıGenel ve detayHaber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

Kar yağışı altında yolda kalan aracı, trafik polisleri itti

RİZE'de trafik polislerinin, kar yağışı sırasında yolda kalan aracı iterek yardım ettiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler, övgü topluyor.Kentte dün etkisini artıran kar yağışı sonrası Çayeli ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil, arzılanınca yolda kaldı. Yoğun kar yağışı altında aracıyla yolda kalan sürücüsünün yardımına bu sırada devriye görevi yapan Rize Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yetişti. Polis Memurları Ahmet Arslan, Eren Kahyaoğlu ve Rıdvan Ünal'ın bulunduğu ekip, 4 kişinin bulunduğu aracı kar yağışı altında dakikalarca iterek güvenli bölgeye çekti. Yakındaki bir apartmandaki vatandaş, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, takipçiler, polislere övgü dolu yorumlarda bulunup, teşekkür etti. 'BİZ GÖREVİMİZİ YAPTIK'Polis memurlarından Ahmet Arslan, havanın çok karlı ve yağışlı olması nedeniyle güzergahlarında kontrollerine devam ettiklerini belirterek, "Çayeli mevkiinde viyadük üstünde bir aracın yolda kaldığını gördük. Araçtan inip yanına gittim. Araç karla kaplanmıştı plakaları dahi görünmüyordu. Yanına geldiğimizi bile fark etmediler o kadar karla kaplıydı. Camı tıklayıp ne olduğunu sordum. Araçlarının bozulduğunu ve yolda kaldıklarını ifade ettiler. Araçta kendisi, eşi, bir çocuk ve annesi vardı. Rampayı iteleyerek çıkarmayı oradan aşağıya da vurdurarak çalıştırmayı denemeyi teklif ettim. Hep beraber aracı itelemeye başladık, rampanın tepesine çıkarttık. Aracı vurdurmayı beceremeyeceğini söyleyince de şoför koltuğuna geçtim, 1-2 denedik, çalışmayınca aracı tehlike oluşturmayacak bir yere aldık. Sürücü, kardeşini çağırdı araçtakileri almak için. Biz de tekrar güzergahımızı kontrol etmek için yola çıkarken, yardımcı olduğumuz sürücü bize teşekkür ederek sarılıp kucaklayarak vedalaştı. Bizim amacımız her türlü koşulda vatandaşımıza yardımcı olmak. Bizim de başımıza gelebilir böyle bir durum, biz de yolda kalmış olabiliriz. Biz görevimizi yaptıkö dedi.'ARACI İTEREK GÜVENLİ BÖLGEYE ALDIK'Polis Memuru Eren Kahyaoğlu da, vatandaşın her türlü yardımına koşacaklarını anlatrak "Güzergah kontrolüne çıktık. O esnada Çayeli hattında yolda kalmış bir araca rastladık. Aracın yanına giderek sürücüsünden aracın arızasını öğrenmeye çalıştık. Aracın bulunduğu nokta tehlike oluşturuyordu. Can ve mal güvenliği için aracı iterek güvenli bölgeye aldık. Biz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışıyoruz. Onlar için her türlü yardıma koşarızö diye konuştu. 'TEŞKİLATIMIZIN HER ÜYESİ AYNI ŞEYİ YAPAR'Polis memuru Rıdvan Ünal ise görevlerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu kaydederek, "Burada yolda kalan vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için onları güvenli bölgeye aktarmamız gerekiyordu. Biz de elimizden gelen yardımı yaptık. Arabayı çalıştırmayı denedik olmayınca, iterek güvenli alana getirdik. O an yapabileceğimiz başka bir şey yoktu, o yüzden de aracı iterek vatandaşımıza yardımcı olduk. Burada teşkilatımızın başka üyeleri olsaydı onlar da aynı şeyi yaparlardıö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Vatandaşın çektiği polislerin aracı ittikleri video-Polis memurlarından detaylar-Polis memurları ile röportajHABER-KAMERA: ARZU ERBAŞ

Evi yakmasına engel olan babasını öldürdü, kardeşini yaraladı

İZMİR'in Bornova ilçesinde alkol alıp, evi ateşe vermek istediği öne sürülen Aytekin Albayrak, kendisine engel olmak isteyen babası Ali Albayrak'ı (58) çıkan kavgada kalbinden bıçaklayarak öldürdü, kardeşi Güntekin Albayrak'ı da elinden yaraladı. Olay, saat 04.00 sıralarında, Bornova ilçesi Gürpınar Mahallesi 7010/9 Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir eşinden ayrı yaşayan Aytekin Albayrak, eve alkollü geldi. Albayrak, aldığı alkolün de etkisiyle evi ateşe vermek istedi. Uzun yıllar market işlettikten sonra emekli olan Ali Albayrak, oğluna engel olmak isteyince kavga çıktı. Aytekin Albayrak, kavga sırasında eline geçirdiği bıçakla babasını kalbinden, araya girmeye çalışan kardeşi Güntekin'i de elinden bıçakladı.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Albayrak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Ali Albayrak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, Aytekin Albayrak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Olayın meydana geldiği evin dışarıdan görüntüsü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Durak ve otobüslerde yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, duraklarda ve bindiği otobüslerde yankesicilik yaparak, 10 kişiyi mağdur eden ve araç içi kamerası görüntülerinden yakalanan şüpheli, mahkemece tutuklandı.Gaziantep'te son aylarda 10 kişi, kent merkezindeki duraklarda ya da bindikleri otobüslerde cüzdan ve telefonlarının çalındığını söyleyerek, polise şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurların şikayetlerinin ardından başlattığı çalışma ile durak ve otobüslerdeki kameraları inceledi. Bunun üzerine durakta bekleyen ya da otobüste yolculuk yapan 10 kişinin telefon veya cüzdanlarının aynı şüpheli tarafından çalındığı belirlendi. Polisler, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, 'yankesicilik yöntemiyle hırsızlık' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Durakta yankesicilik yapan şüpheliOtobüste yankesicilik yapan şüpheliŞüphelinin adliyeye sevk edilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP

Kar yağışı bitti, Sibirya soğukları başladı

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. 2 bin 299 yerleşim biriminin yolunun kapandığı bölgede meteoroloji, çığ uyarısında bulundu. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine giren Doğu Anadolu Bölgesi'nde Cuma günü başlayan ve Cumartesi gün boyu devam eden kar yağışı sona erdi. Zaman zaman tipiyle birlikte etkili olan kar sebebiyle bölgede 2 bin 299 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Ağrı'da 407, Erzincan'da 210, Erzurum'da bin 276, Iğdır'da 20, Kars 70'ta, Muş'ta ise 316 yerleşim biriminin yolu kapandı. Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, diğer illerde ise il özel idareleri kapalı yolları yeniden ulşamı açmak için çalışmasını sürdürüyor. İki gün boyunca etkili olan yağış sebebiyle bölge illerinde kar kalınlıkları Muş'ta 40, Ağrı'da 35, Kars'ta 30, Erzurum'da 22, Erzincan'da 3 santimetre olduğu belirlendi. Kar yağışı sonrası bölgedeki kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şöyle oldu: Palandöken Kayak Merkezi 85, Sarıkamış Kayak Merkezi 81, Ergan Dağı Kayak Merkezi 73, Konaklı Kayak Merkezi 48, Muş Kayak Merkezi 22 santimetre.Yapılan ölçümlere göre dün gece bölgenin en soğuk kenti sıfırın altında 16,4 derece ile Erzurum oldu. Meteorolojiden alınan bilgilere göre gece en düşük sıcaklıklar Ardahan'da -15, Kars'ta -13,2, Ağrı'da -11,8, Erzincan'da 11,5, Muş'ta -9,8, Iğdır'da ise -4,8 derece olarak ölçüldü. KIZILAY KUMANYA DAĞITTIBu arada kar yağışının ulaşımı vurduğu bölgede çok sayıda araç yolda kaldı. Kurtarılmayı bekleyen araç sürücülerinin yardımına Kızılay ekipleri koştu. METEOROLOJİ ÇIĞ UYARISI YAPTIKar yağışının etkisini kaybettiği Doğu'da meteoroloji de çığ uyarısında bulundu. Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü, bugün saat 11.00 ile 14 Şubat 17.00 saatleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan il genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle dik eğimli yerler için yüksek oranda çığ oluşma riski bulunduğunü bildirdi. Açıklamada, "Yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. ERZURUM'DA METREKAREYE 9 KİLOGRAM KAR DÜŞTÜErzurum'da Cuma günü başlayan kar yağışı Cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam etti. Meteoroloji verilerine göre Cuma günü metrekareye 2 kilogram kar düşen Erzurum'a Cumartesi günü 7 kilogram kar yağdı. Kent merkezinde kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri kent merkezindeki yolları temizlemeye başladı. Kar yağışının etkisini kaybetmesinden sonra Sibirya soğuklarının etkisine giren Erzurum'da çatılarda buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar donan araçlarını çalıştırmakta zonlandı. Yetkililer, bölgede soğuk havanın cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Erzurum kent merkezi-Hava sıcaklığını yansıtan dereceden görüntü-Erzurum'dan kış manzaraları-Karlı kaplı araçlar-Bir sürücünün aracını temizlemesi-Aracı çalışmalar bir vatandaşla röp-Bir işyerinde oluşan buz sarkıtları-Buz sarkıtlarının kırılması-Ekiplerin yol açma çalışmalarından detay-Kızılay ekiplerinin kumanya dağıtması

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Bitlis'te kar 2 metreyi aştı; araçlar ve evler kara gömüldü

BİTLİS'te 2 gün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, araçlar ve evler kara gömüldü. 620 yerleşim biriminine ulaşıma kapandığı kentte yolda kalanlar için misafirhaneler açıldı.Bitlis ve çevresinde geçen Cuma günü başlayan kar yağışı, etkisini sürdürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri, son 2 günde yağan kar kalınlığının 2 metreyi aştığını, yüksek kesimlerde ise 4 metreye ulaştığını açıkladı. Kar yağışının bugünden itibaren aralıklarla hafif olarak devam edeceğini, Çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışın etkisi altına gireceğini söyledi. Bitlis ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler, araçlar kar altında adeta kayboldu. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, kar altındaki araçlarını bulmakta zorluk çekti. Bitlis'te Mutki, Hizan, Hizan -Bahçesaray, Ahlat ve Ovakışla ilçe yollları çığ tehlikesine karşı trafiğe kapatılırken, valilikten yapılan açıklamada, yollarda kalan vatandaşlar için de öğretmenevi, polisevi ve misafirhanelerin ücretsiz hizmet vereceği bildirildi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ise kar yağışı sonrasında 620 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığını, kar yağışının durması ile birlikte köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalara başlanacağını belirtti. Karla mücadele çalışmaları, 9 ayrı şantiyede 90 personel ve 70 iş makinesi ile sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kar altında kalan araçlardan detay-Kar altındaki tek katlı evlerden görüntü-Aracını kar altından çıkarmaya çalışan vatandaşlardan detay-Kar altında kaybolan araçlardan detaylar-Yolda yürümeye çalışan vatandaşlardan detay-Karda ilerleyen araçlardan detaylar-Kar temizleme çalışmalarından detaylar -Özel ve genel detaylar

HABER: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,

Muş'ta kar temizleyicilerinin tehlikeli mesaisi

KIŞ şartlarının zorlu geçtiği Muş'ta kar temizleyicilerinin tehlikeli mesaisi başladı. 100 ile 150 lira arasında çatı karlarını temizleyen işçiler, güvenlik tedbiri almadan çalışıyor.Kent merkezindeki kar kalınlığının 40 santimetreye geçtiği Muş'ta binaların çatılarında biriken karların temizliği işsiz gençlerin ekmek kapısı oldu. Cuma, Cumartesi günü etkili olan kar yağışı sonrası kar temizleyiciler çatılarda biriken karları temizlemek için çalışmaya başladı. 5-6 kişilik ekiplerle çatılara çıkan işçilerden bazısı metrelerce yüksekten düşmemek için bir ucunu beline bağladıkları ipin diğer ucunu beton direk ya da her hangi bir noktaya bağlarken, bazıları her hangi bir güvenlik tedbiri almadan küreklerle karları temizliyor. Günde 100 ile 150 lira arasında para kazanan işçiler, ekmek parası için bu işi yaptıklarını söylüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Çatılarda kar temizliğinden görüntü -Beline ip bağlayan işçiler-Güvenlik tedbiri almadan çalışan işçiler-Çalışmalardan genel ve detay-İşçilerin konuşması

Haber-Kamera: MUŞ,

Kapadokya, beyaza büründü

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden, Peribacaları ile ünlü Kapadokya, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Nevşehir'de kar yağışı etkili olurken, Kapadokya'nın doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, beyaza büründü. Göreme, Zelve, Ürgüp, Paşabağları, Uçhisar ve Avanos'a turla gelen turistler, kar manzarasını fotoğrafladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Kapadokya bölgesinden görüntü -Genel detay

Haber Kamera: Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR

Su birikintisine düşen araç buz tuttu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde buz tutan su birikintisine düşen otomobil, çıkartılamadı. Tufanbeyli ilçesinde sabaha karşı eksi 18 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle sular buza dönüştü. Yolların buz tuttuğu ilçede, su birikintisine düşen otomobil buzlanma nedeniyle çıkartılamadı. Aracını terk eden sürücü, başka bir araçla bölgeden ayrıldı. Otomobilin buzun etkisini kaybetmesinin ardından çıkartılacağı öğrenildi. İlçede soğuk havanın 3 gün boyunca etkisini sürdüreceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü-------------------------Su birikintisinde donan arac

Haber: Ertan KUTLUANA/TUFANBEYLİ,(Adana),

