İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLER İLÇEYE İNEN DAĞ KEÇİLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ, SÖZLERİ GÜLÜMSETTİERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, koronavirüs nedeniyle vatandaşların evlerinde kalmasının ardından dağ keçileri ilçe yakınlarına kadar indi.

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, koronavirüs nedeniyle vatandaşların evlerinde kalmasının ardından dağ keçileri ilçe yakınlarına kadar indi. Rehber ve fotoğrafçı Şevket Gültekin ilçeye inen dağ keçilerini görüntüledi. Gültekin'in dağ keçilerine seslenmesi gülümsetti.

Doğa ve turistik güzelliği ile tanınan Kemaliye ilçesinde vatandaşlar, yetkililerin 'evde kal' çağrılarına uyarak sokağa çıkmamaya başladı. Bunun üzerine ilçede sokaklar sessizleşirken, dağ keçileri de bölgeye yakın alanlara indi. Sosyal hayatın kısıtlandığı ilçede vatandaşlar, camlarından yaban hayatını izlemeye başladı.

Bu sırada bölgede tur rehberliği ve fotoğrafçılık yapan Şevket Gültekin, Şırzı Köprüsü yakınlarında dağ keçisi sürüsüne rastladı. Ağaçlara tırmanan keçileri görüntülerken hayvanlara seslenen Gültekin, "İn aşağı yavrum, düşeceksin, ne işin var senin ağaçta. Yavrum, koçum ağaçların başında ne işiniz var sizin, kime diyorum! gelin fotoğrafınızı çekeyim" dedi. Güntekin'in hayvanlara seslenişi ise izleyenleri gülümsetti. Görüntüde bir süre daha ağaçların üzerinde beslenen keçi sürüsü daha sonra gözden kayboldu.

PAZARDA ÜRÜNLER POŞETLENDİ, VATANDAŞA MASKE DAĞITILDI

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kurulan pazarlarda her ürün poşetlenmiş şekilde satışa sunulurken, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatıyla da pazar esnafı ve alışverişe gelen tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, pazarlarda poşetlenmiş ürünler uygulamasına geçilirken, Kemer ilçesinde cumartesi günü itibariyle bu uygulama başladı. Dün de ilçe merkezinde bulunan halk pazarında da bu uygulama devam etti. Pazar girişinde Kemer Belediyesi personelleri alışverişe gelen vatandaşların ateşlerini ölçerken, bir yandan da ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca zabıtalar da tek tek pazar esnafını gezerek maskesi bulunmayanlara dağıtım yaptı ve esnafı uyararak alışverişe gelen vatandaşlara ürünleri dokunmalarına engel olmalarını ve bunun yanında eldiven ve maske takılmasının zorunluluğunu anlattı. 3'er metre arayla kurulan pazarda yapılan uygulamalardan vatandaşlar da esnaf da memnuniyetlerini dile getirdi.

'BU SAVAŞI DA ATLATACAĞIZ'Kemer'de 15 yıldır yaşayan ve turizmle uğraşan Özgür Urunca, "Burayı çok seviyorum. Çok üzgünüm Kemer'i boş görüyorum. Turistler gelemediği için çok üzülüyoruz. Çünkü bizim mesleğimiz bu, ekmeğimiz bu. Ama pazara girdik, çok değişik bir uygulama gördük. Kemer Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Maske dağıtıyor, girişlerde ve çıkışlarda ateş ölçerle kontroller yapılıyor. Bütün sebzeler, meyveler yani her şey paketlenmiş, kimse dokunmadan alabiliyoruz. İnşallah bu savaşı, diğer savaşları atlattığımız gibi bu savaşı da atlatacağız. İnşallah her şey çok güzel olur. Ne yapıyoruz, dokunmuyoruz, elimizi yıkıyoruz, spor yapıyoruz ve evde kalıyoruz. Evde kal" dedi.Pazara alışveriş için gelen vatandaşlardan yazar Muharrem Nalçacı, "Öncelikle Kemer Belediyesi'ni tebrik ederiz bu maske hususunda ve pazar uygulamaları hususunda. Niçin derseniz, pazarda gördüğünüz gibi her şey poşetli ve poşette alıyoruz. Bu konularda zaten Necati Topaloğlu'nun geri planda kalacağını hiç sanmıyordum. Yine ilk adımları attı. Ona öncelikle teşekkür ederiz ve ekibine teşekkür ederiz. Ben de ilk defa maske takıyorum. Bana da nasip oldu" diye konuştu.

'3'ER METRE MESAFE UYGULAMASINA GİTTİK'Belediyede görevli zabıta personeli Mehmet Baytekin, "Burası Kemer'in pazartesi pazarı. Sebze ve meyve pazarımız. Şu anda ürünlerimiz poşetlenmiş durumda ve Belediye Başkanımızın talimatıyla bütün gelen esnafımıza ve müşterilere maske dağıtıyoruz. Pazara giren herkesin ateşi giriş noktalarında ölçülmekte iki arkadaşımız tarafından. Pazarlarımız saat 19.00 itibariyle kapanmakta. Her pazardaki tezgahlarımız arasında 3'er metre mesafe uygulamasına gittik ve pazarda poşetsiz hiçbir ürünümüz yok. Bütün ürünler poşetli ve gelen ziyaretçilerimiz ürünlere dokunmadan ürünlerini alıp gidiyorlar" dedi.Pazar esnaflarından Kenan Görgü, "Belediyemiz eldivenimizi, maskelerimizi veriyor. Müşterilerimize satış yaparken eldiven tercih ediyorduk zaten. Ürünlerimize de dokunmuyorlar zaten. Kendimiz veriyoruz tüm ürünleri ve ürünlerimiz paketli tamamen. Bu uygulama ile ilgili olarak müşterilerimizden hiç tepki almadık. Hep iyi yönde sözle duyduk. Zaten biz seçip dolduruyoruz. Öyle bozuk ürün koymuyoruz. Onun için de hiç tepki görmüyoruz" dedi.

'HALKIMIZIN SAĞLIĞINI DÜŞÜNEREK YOLA ÇIKTIK'Yapılan uygulamalarla ilgili olarak açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da şöyle dedi: "Koronavirüse karşı belediye olarak aldığımız tedbirlerimiz devam ediyor. İlçemiz genelinde rutin olarak yaptığımız dezenfekte çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bunun dışında ilçemizde kurulan pazar yerlerinde esnafımıza ve halkımıza maske dağıtıyoruz. Pazar giriş ve çıkışlarında temassız dijital ateş ölçerlerle halkımızın vücut ısılarını kontrol ediyoruz. Halkımızın sağlığını düşünerek yola çıktık. Bu kapsamda da pazar esnafı sattığı ürünleri paketler halinde halka ulaştırıyor. Hiçbir vatandaşımız ürünlere el sürmeden alışverişini yapıyor. Bu sayede virüsün yayılmasını da bir nebze olsun engellemiş oluyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamaları. Lütfen evde kalın."

75 YAŞINDAKİ KADININ EVİNDEN 15 TON ÇÖP ÇIKTI MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı. Çöplerin taşındığı ev, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Demirtaş Mahallesi'nde müstakil bir evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı ihbarını alan Toroslar Belediyesi, hareket geçti. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yalnız yaşayan, ismi açıklanmayan kadının evinde biriktirilmiş kıyafet, yorgan, demir, plastik, kağıt ve teneke parçalarından oluşan atık malzemeler bulunduğunu tespit etti. Yapılan çalışmayla evden 15 ton çöp çıkarıldı. Çöpler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kamyonlara yüklenip götürüldükten sonra ev ilaçlanıp dezenfekte edildi.

Bugüne kadar üç defa evi temizlenen yaşlı kadının çöp biriktirme hastalığının olduğu ve bunu alışkanlık haline getirdiği belirtildi. Mahalle sakinleri ise ihbarı hemen değerlendirip temizlik çalışması yapan belediye ekibine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar halkının daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde günlük yaşamına devam edebilmesi için gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüklerini belirterek, "Demirtaş mahalle sakinlerimizin bir ihbarını değerlendiren ekiplerimiz, çevre sağlığına zarar verecek duruma gelen bir evin çöp eve dönüştüğünü tespit ederek, gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra temizleyerek, dezenfekte etmiştir. Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ülkemizde de hakimken, halkımızın sağlığı ve huzuru için bu çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" diye konuştu.

JANDARMA EVDEN ÇIKAMAYAN VATANDAŞIN TARLASINI SÜRDÜ

ERZURUM'un Pazaryolu ilçesinde koronavirüs tedbirleri sebebiyle evden çıkamayan 65 yaş üstü bir vatandaşın tarlasını jandarma sürdü.

Erzurum'da koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların yardımına Mehmetçik koşuyor. Pazaryolu İlçesi'ne bağlı Burçaklı Mahallesi'nde uygulanan tedbirler sebebiyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü bir vatandaş, ekim zamanı geldiğini belirterek tarlasının sürülmesi için jandarmanın 156 nolu telefonundan yardım istedi. Vatandaşın evine giden jandarma, traktöre binerek tarlayı sürdü. Pazaryolu İlçesi'nde jandarmanın vatandaşa yaptığı bu yardımla ilgili görüntüye Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Komutanlığa ait resmi siteden de 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz' başlıklı açıklamada; "Erzurum Pazaryolu'nda çiftçilik yapan ve yaş kısıtlamısından dolayı evinde kalan amcamızın isteiğini kırmadık ve tarlasını sürerek ekime hazır hale getirdik. Hasat zamanı görüşmek üzere..' denildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın bu paylaşılı sosyal paylaşım sitelerinden büyük ilgi gördü.

KİLİS'TE, TRAFİK IŞIKLARIYLA MESAJ

KİLİS'te, sinyalizasyon ışıklarında, yeşil ışık yandığında 'Eve Git', kırmızı ışık yandığında ise 'Evde Kal' yanıyor.

Kilis Belediyesi kent merkezinde bulunan sinyalizasyon ışıklarında vatandaşların evde kalması için uyarı sistemini devre koydu. Sinyalizasyon yeşil ışık yandığında 'Eve Git' kırmızı ışık yandığında ise 'Evde Kal' yanıyor. Uygulamayı gören vatandaşlar memnun olduklarını dile getirdiler.

'ALTIN KIZLAR' ŞAMPİYONALARA ÇATIDA HAZIRLANIYOR

ANTALYA'da, muay thai branşında kazandıkları başarılarla 'altın kızlar' olarak adlandırılan dünya şampiyonu Dilara Karabağ (18) ve Avrupa şampiyonu Ayşin Özkılıç (18), koronavirüs nedeniyle evden çıkamadıkları için oturdukları binanın merdiveninde ve çatısında antrenman yaparak dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Antalya'da yaşayan muay thai milli sporcuları Ayşin Özkılıç ve Dilara Karabağ, koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında spor salonlarının faaliyetlerine ara verilmesi ve 'evde kal' çağrılarına uymaları nedeniyle antrenmanlarını oturdukları binada yapmaya başladı. İki milli sporcu yan yana binalarda oturmanın avantajını kullanarak, her gün iki saat antrenman yapıyor. Sağlıklarını korumak için evden çıkmamayı tercih eden iki arkadaş, apartmanlarının merdiveninde koşu yapıp, çatıda baca ve su ısıtmada kullanılan güneş enerji sistemlerinin arasında kuvvet depoluyor.

'EVDE KAL, SPOR YAP' ÇAĞRISINDA BULUNDULARİki milli sporcunun çatıdaki antrenmanına zaman zaman Dilara Karabağ'ın ablası eski dünya şampiyonu Kübra Karabağ da tecrübesiyle destek veriyor. Sosyal mesafe olarak adlandırılan bir metre yaklaşmama kuralına uyduklarını ve boks eldivenlerinin hijyenine dikkat ettiklerini anlatan milli sporcular, çatıda balkon korkuluklarını esneme hareketi yaparken, baca duvarlarını da kum torbası gibi kullandıklarını söyledi. Milli sporcular, koronavirüse yönelik tedbir amacıyla evden dışarı çıkmayanlara vakitlerini eğlenceli hale getirmek ve zinde kalmaları için 'Evde kal. Spor yap' çağrısında bulundu.

'PERFORMANSIMIZI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ'Ay yıldızlı formayla 3 yılda 3 Türkiye, 1 Avrupa, 2 Avrupa Muaythai Federasyon Kupası şampiyonluğu ile dünya 2'nciliği kazanan Ayşin Özkılıç, "Bu yıl ülkemi dünya şampiyonasında temsil edeceğim. Büyükler U23 Dünya Şampiyonası 5- 13 Haziran ayında Abu Dabi'de yapılması bekleniyor. Koronavirüs sebebiyle şampiyonanın ertelenmesi söz konusu. Salonların kapalı olması nedeniyle antrenman yapamıyoruz fakat milli takımdan arkadaşımla evimizde, binamızın çatısında, apartman merdiveninde çalışarak performansımızı korumaya çalışıyoruz" dedi.

'ÜLKEMİ EN İYİ TEMSİL ETMEK İÇİN HAZIR OLMAYA ÇALIŞIYORUM'Muaythai branşında son iki senede üst üste Türkiye şampiyonluğu kazanan ve geçen yıl da 75 kilo üst genç kategorisinde dünya şampiyonluğunu elde eden milli sporcu Dilara Karabağ, koronavirüs nedeniyle müsabakaların ertelendiğini hatırlattı. Salgın sonrası gerçekleştirilecek müsabakalara hazır olmak için imkanları doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Karabağ, "Evimizde, balkonda, bina çatısında antrenmanlara devam ediyoruz. Büyükler dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Hedefim dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak. Şampiyonalarda en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek için kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Kasım ayında Avrupa Muaythai Federasyon Kupası'nda mücadele edeceğim. Avrupa kupasında da birinci olmak istiyorum" diye konuştu.

İŞ YERİNİN ÖNÜNE EL YIKAMA İSTASYONU YERLEŞTİRDİ

BURDURLU esnaf Alaettin Kalkan, koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye destek için iş yerinin önüne el yıkama istasyonu yerleştirdi. Alaettin Kalkan, "İnşallah hemşehrilerimize faydası olur" dedi.Burdur merkez Gazi Caddesi'nde otel işletmeciliği yapan Alaettin Kalkan, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında iş yerinin önüne lavabo ve sıvı sabun koyarak vatandaşların kullanımına sundu.Kalkan, "Biz ilimizde işletme olarak ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirler kapsamında bunu üzerimize düşen bir görev olarak bildik. Şehrimizin en kalabalık, en yoğun olan caddesindeki işletmemizin ön tarafında el yıkama istasyonu kurduk. İnşallah hemşehrilerimize faydası olur" dedi.

TRAFİK IŞIKLARINDA 'EVDE KAL' MESAJI

MERSİN'de farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezindeki trafik sinyalizasyon sistemine 'Evde Kal' ve 'Eve Git' mesajları yansıtıldı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yapılan 'Evde Kal' çağrılarına yenisi eklendi. Mersin'de tüm caddelerde yer alan trafik ışıklarında kırmızı ışık yandığında 'Eve Kal', yeşil ışık yandığında ise 'Eve Git' mesajları ile vatandaşlara çağrı yapılıyor. Trafik ışılarında bekleyen araç sürücülerinin, yolcuların ve yayaların dikkatini çeken uyarı mesajları, olumlu karşılandı.

ETÜ REKTÖRÜ ÇAKMAK, 4 BİN 500 ÖĞRENCİSİYLE ONLİNE SÖYLEŞİ YAPTI

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, yaklaşık 4 bin 500 öğrenciyle online söyleşi yaptı. Öğrencilerin sorularını cevaplandıran Çakmak, üniversitede koronavirüs salgını sebebiyle başlayan süreç hakkında bilgi verdi.

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle ülke genelinde üniversiteler 13 Mart günü tatil edildi. Evlerine dönen öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmesi için üniversiteler, çeşitli programlar uygulamaya geçirdi. 2010 yılında kapılarını açan ETÜ, 2019'da belirli bölümlerde başlatılan online eğitim sürecini üniversitenin tüm fakülte ve bölümlerinde hayata geçirdi. Bir haftadır devam eden online eğitim ve 2019-2020 akademik yılının bahar sezonu için öğrencilerin merak ettiği konulara cevap vermek üzere Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, online bir söyleşi düzenledi.

Rektörlükteki makam odasında bilgisayarını online söyleşiye hazırlayan Prof. Dr. Çakmak, yaklaşık 4 bin 500'e yakın öğrencisiyle buluştu. Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitimin sona ermesi ve online eğitim süreciyle ilgili bilgi veren Çakmak, hazırladımları sunumla derslerin nasıl işleneceğini anlattı. Çakmak, yaklaşık 2 saat süren söyleşi sırasında canlı bağlanan öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı.

ETÜ olarak online eğitim sürecine başladıktan sonra sanal sınıf ve anfiler oluşturduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Öğrenciler sınıfa, salona ya da anfiye gelmeden kendi odasında, evinde bilgisayarıyla bağlanmak suretiyle dersine online olarak takip edebiliyor. Takip edemeyenler için de derslerin video kaydını sisteme yüklüyoruz" dedi.

Öğrencilerin yeni döneme daha çabuk adapte olmalarını sağlamak için söyleşi yapma kararı aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Çakmak, "Öğrenciler yaşananlarla ilgili merak ettikleri konuları mail üzerindenh ve sosyal medyadan ulaştırıyorlardı. Biz de bunları tek tek cevaplandırmak yerine söyleşi platformu hazırladık. Platforma kaydolan yaklaşık 4 bin 500 öğrencimizle online söyleşi düzenledik. Kendilerine süreci anlatıyorum ve online eğitimle ilgili yapacaklarımız hakkında bilgi verdim. Öğrencilerimize bundan sonraki planlarımızı ve yol haritamızı anlatarak süreci en sağlıklı şekilde nasıl yürütebileceğimizi birlikte istişare etmiş olduk" diye konuştu.

AÇ KALAN SOKAK HAYVANLARINI NÖBETLEŞE BESLİYORLAR EDİRNE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında halkın 'evde kal' çağrılarına uymasıyla sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediye ekipleri ile hayvan dostu dernekler, 'nöbetleşe besleme' etkinliğini başlattı. Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, "Şehrin başka yerlerinde besleme yapan hayvan severlerimiz vardı, biz onlarla birlikte bir proje yaptık ve günleri paylaştık. Onlar da şu an Edirne Belediyesi ile birlikte şehrin diğer yerlerinde bizimle birlikte besleme yapıyorlar" dedi.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, 'evde kal' çağrılarına uyanlar sokağa çıkmayınca ve birçok iş yeri de kapanınca sokak hayvanları, yiyecek bulamamaya başladı. Bunun üzerine hayvanseverlerin çağrılarıyla harekete geçilerek birçok ilde sokak hayvanları için çalışma başlatıldı. Koronavirüse karşı alınan önlemlerin devam ettiği Edirne'de de belediye ve hayvan dostu dernekler, sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçti. Edirne Belediyesi'nce yemek artıklarının alındığı fabrikaların faaliyetlerine ara vermesiyle kuru ve yaş mama desteği artırılırken, oluşturulan çizelgeyle sokaktaki hayvanlar, derneklerle birlikte nöbetleşe beslenmeye başlandı.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAŞ VE KURU MAMA Edirne'de eski çöplük alanında bulunan sokak hayvanları için belediye tarafından düzenli olarak yaş ve kuru mama takviyesinde bulunuldu. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, kapanan iş yerleriyle yemek tedarikinin de azaldığını belirterek, "Koronavirüs nedeniyle bazı iş yerlerinin, fabrikaların işlerini durdurması, yemekhanelerin azalmasına neden oldu. Biz de hemen bunu fark ettikten sonra kuru ve yaş mama aldık. Şu anda en büyük yemek tedarikçimiz Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi. Oradan kalan yemekleri alarak da buradaki canlara takviye yapıyoruz. Bunları da her gün sosyal medyadan yayınlıyoruz ki hayvan severlerimiz tedirgin olmasın diye" dedi.

'SOKAK CANLARIMIZA DA BAKIYORUZ'Kentin çeşitli bölgelerinde yaşayan sokak hayvanlarının da aç kalmaması için hayvansever derneklerle proje başlattıklarını anlatan Tanrıkulu, "Şehrin başka yerlerinde besleme yapan hayvan severlerimiz vardı, biz onlarla birlikte bir proje yaptık ve günleri paylaştık. Onlar da şu an Edirne Belediyesi ile birlikte şehrin diğer yerlerinde bizimle birlikte besleme yapıyorlar. Buradan tekrar Edirne halkına çağrıda bulunuyorum. Lütfen evde kalsınlar, sokak canlarımıza da bakıyoruz, onları hiç merak etmesinler. Biz onlara bakıyoruz. Yeter ki herkes evinde kalsın, ihtiyacı olmadığı sürece lütfen dışarı çıkmasınlar" diye konuştu.

'YEMEK ARTIKLARIMIZI SOKAK HAYVANLARINA VEREBİLİRİZ'Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Yağmur Islattı ise özellikle kent sokaklarında yaşayan hayvanların, yemek tedarik edilen iş yerlerinin kapanmasıyla yiyecek sıkıntısı çektiğini ve bu nedenle besleme etkinliklerini sıklaştırdıklarını kaydetti. Islattı, "Virüsten dolayı herkes evine kapandı, bunda çok haklılar ama bunun bir de hayvanlarla alakalı boyutu var ve bu konuda çok sıkıntı yaşıyoruz. Herkes evinin önüne mama bırakmaya çalışıyor ama birçok lokantadan, farklı işletmelerden çıkan yemeklerden beslenen hayvanlar şu anda açlıkla burun buruna gelmiş durumda. Onlar için açlık ciddi boyutlara ulaştı, diyebiliriz şu anda. Bu nedenle hayvan severlerin eskiye nazaran biraz daha titiz olması gerekiyor. Dışarı çıkmayalım ama en azından çöpe atacağımız yemeği bir kaba koyarak, yanına da bir su koyarak çöpün yanına bırakalım. Bu bizler için çok külfet olacak bir iş değil" dedi.

'EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLANARAK HAREKET EDİYORUZ'Hayvanseverler olarak en kötü senaryoya kendilerini hazırlayarak hareket ettiklerini belirten Islattı, "Biz en azından Edirne halkı olarak en kötü senaryoya kendimizi hazırlayarak hareket ediyoruz ve hayvanlarımızı bu süreçte mağdur etmeyeceğiz. Biz birlikte başaracağız ve bu süreci birlikte atlatacağız" diye konuştu.Edirne'de yaşayan hayvansever Buse Çınar ise elinden geldiğince evinin etrafındaki hayvanları beslemeye çalıştığını belirterek, "Ben kedi besliyorum evde. Dışarı çıktığımda sokaktaki canlara onun mamasından veriyorum. Bazen ekstra mama alıp evimin önüne koyuyorum. Araçla geçerken gördüğümde, kedi ve köpek olsun onları besliyorum. Elimden geldiğince onları ihmal etmemeye çalışıyorum" dedi.

SÜMBÜL DAĞI ETEKLERİNE İNEN DAĞ KEÇİLERİNİ İZLEDİLER HAKKARİ kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Sümbül Dağı eteklerinde bir grup dağ keçisi görüntülendi.

Yaban hayatının zengin olduğu Hakkari'de yaşamını sürdüren ve koruma altında bulunan dağ keçileri, yiyecek bulmak için 3 bin 480 rakımlı Sümbül Dağı eteklerinde kadar geldi. Dağ keçileri bölgede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti. Vatandaşlar ve doğaseverler ilgiyle izledikleri dağ keçilerini cep telefonları kamerası ve fotoğraf makineleri ile görüntüledi. Bölgede yaşayan Emin Noyan, dağ keçilerini görüntülemekten mutlu olduğunu belirterek, "Hakkari'nin yaban hayatı açısından son derece zengin olduğunu bir kez daha gördük. Coğrafyamız muhteşem bir doğaya sahip, ne yazık ki kaçak avcılar gelip dağ keçilerini avlıyorlar. Biz de gördüklerimizi ihbar ediyoruz. Bütün bu güzelliklerin korunarak kayıt altına alınması gerekiyor" dedi.

YARDIM İSTEMEK İÇİN DEĞİL, BAĞIŞ İÇİN EKİPLERİ ARADI

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında, yaşı nedeniyle evden çıkması yasak olan Nami Aydoğdu (68), 112'yi arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istediğini söyledi. Vefa Sosyal Destek Grubu da Aydoğdu'nun evine giderek, bağışladığı 500 lirayı teslim aldı.

İlçede yaşayan Nami Aydoğdu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Vefa Destek Grubu, Aydoğdu'nun evine gitti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yaşından dolayı evden çıkması yasak olan Aydoğdu, bağışladığı 500 lirayı Vefa Destek Grubu'na teslim etti.

Kampanyaya destek olmak için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söyleyen Aydoğdu, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah herkesi korusun. İnşallah bugünleri de atlatacağız" dedi.

