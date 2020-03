İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLER RİZE'NİN KENDİRLİ BELDESİ VE 4 KÖYDE 'KORONAVİRÜS' KARANTİNASI RİZE'nin merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınında bulunan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri koronavirüs vakalarının önüne geçilebilmesi için karantina altına alındı.

RİZE'NİN KENDİRLİ BELDESİ VE 4 KÖYDE 'KORONAVİRÜS' KARANTİNASI

RİZE'nin merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınında bulunan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri koronavirüs vakalarının önüne geçilebilmesi için karantina altına alındı.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın izni ve onayıyla Kendirli beldesi ve yakın teması olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerinin potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçilebilmesi için karantina altına alındığı bildirildi. Açıklamada, bu kapsamda söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışların denetime tabi olduğu belirtirek, "Muhtarlar üzerinden bu bölgede tüm evlerdeki ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izalosyana alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir. Ayrıca çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışlar ikinci bir karara kadar sınırlandırılmıştır" denildi.

Haber: Arzu ERBAŞ RİZE

SİVAS VALİLİĞİ'NDEN 'BU DA GELİR, BU DA GEÇER' KLİBİ SİVAS Valiliği koronavirüs tedbirleri nedeniyle ıssızlaşan kentten görüntüler eşliğinde 'Bu da gelir, bu da geçer' türküsüyle klip hazırladı.Koronavirüse karşı alınan tedbirler ve vatandaşların evde kal çağrılarına uyması nedeniyle şehrin hareketliliği azaldı. Sivas Valiliği kentin çeşitli yerlerinden ıssızlığı yansıtan görüntülerle klip hazırladı. 'Bu da gelir, bu da geçer' türküsüne yer verilen klip izleyenleri duygulandırdı. Sivas Valiliğinin klibi paylaştığı sosyal medya hesaplarından Bu da gelir, bu da geçer. Yine parklarda, kırlarda çocuk sesleri. Yine istasyon caddesinde voltalar. Alacağımız tedbirlerle bu günleride hep beraber atlatacağız. Güzel ülkemizde umut dolu nice baharlara kavuşmak ümidiyle ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Hazırlanan klibin görüntüsü

Haber Uğur YİĞİT SİVAS,

DERİK'TE SUMAK SATIŞI 769 KAT ARTTI MARDİN'in Derik ilçesinde, sosyal medyada sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiaları üzerine satışlar 769 kat arttı. Bir yılda tüketilen sumak, bir günde satıldı. Uzmanlar, kilosu 15 TL'den 30 TL'ye çıkan sumağın koronavirüse iyi geldiğine dair herhangi bir çalışmanın olmadığını söyledi.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de yetkili kurumlar çeşitli önlemler alırken, vatandaşlar da kendilerince önlemler alıyor. Evlerinden çıkmayan, çıktıkları zaman da sosyal mesafe kuralına uymaya çalışan vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli gıdalara yöneliyor.

Son günlerde sosyal medyada sumağın koronavirüs salgınına iyi geldiği iddiaları üzerine Mardin'in Derik ilçesinde vatandaşlar bu ürüne yöneldi. İlçede talebin artması üzerine 15 TL olan sumağın fiyatı, 30 TL'ye çıktı. Yılda ortalama 50 kilo satılan Derik'te bir günde 100 kilo sumak satıldı.

İlçe sakinlerinden Zeki Beşeren, "Kilosu 15 TL'den 30 TL'ye çıktı. Bugün çok kişi aldı. Kapış kapış alıyorlar" dedi.

Sumak satıcısı Abdulkadir Özgen ise satışlarda ciddi bir artış olduğunu ifade ederek, "Herkes sumak istiyor, satış patlaması oldu. Bende 25 kilo sumak vardı şu an kalmış 2 kilo" diye konuştu.

Uzmanlar ise sumağın koronavirüsten koruduğuna dair bilimsel bir çalışmanın olmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Sumak satışı yapılan market ve tezgahlarSumaktan detaySatıcı ve vatandaşlarla röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK(Mardin),

BAŞKAN ERGİN'DEN YAZLIKÇILARA: BU KRİTİK SÜREÇTE AYVALIK'A GELMEYİN BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Belediye Başkanı Mesut Ergin, okulların tatil edilmesiyle birlikte birçok yazlıkçının Ayvalık'a geldiğine dikkat çekti. Ergin, "Lütfen, bu bir tatil değildir. Olağanüstü bir durumdur. Virüsten korunabilmek adına bir evde kalma uygulamasıdır. Herkes bulunduğu ve kayıtlı olduğu ikametgahında kalsın. 'Benim burada evim var' diyerek geldiğinizde şunu da iyi düşünün; Ayvalık Belediyesi'nin bütçesi belli. mart ve nisan aylarında Ayvalık Belediyesi'nin personel sayısı belli" dedi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil süresinin 30 Nisan'a ertelenmesinin ardından Ayvalık'ta yazlığı bulunan birçok aile bu durumu fırsat bilip tatil beldelerine gelmeye başladı. Ayvalık Belediye Başkanı DP'li Mesut Ergin, bu konuda uyarılarda bulundu. Ayvalık'ın kış nüfusu olan 70 bin kişiye göre belediye ve sağlık hizmetlerinin bulunduğunu kaydeden Başkan Ergin, yazlıkçılara bu kritik günleri aşmadan Ayvalık'a gelmemeleri çağrısında bulundu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle yaşanılan bu olağanüstü dönemde, okulların da nisan ayı sonuna kadar zorunlu tatile girdiğini hatırlatarak, "Aslında bu bir tatil değildir. Sonuçta uzaktan eğitim kapsamında çocuklarımız internetten eğitimlerine devam ediyorlar. Çünkü ortada bir virüs var ve bu virüsün bütün herkese yayılabilme ihtimali var" dedi.'BU ZOR GÜNLERDE EVLERDE KALMAMIZ GEREKİYOR'Ayvalık Belediyesi'nin kısıtlı imkan ve personel sayısıyla hizmet vermeye çalıştığını vurgulayan Başkan Ergin şöyle konuştu: "Belediyemizin yanı sıra ilçemizin sağlık alanındaki kapasitesi de belli. Değerli halkımızdan özellikle şunu istiyorum. Lütfen, bu bir tatil değildir. Virüsten korunabilmek adına bir evde kalma uygulamasıdır. Herkes bulunduğu ve kayıtlı olduğu ikametgahında kalsın. Eğer bu olağanüstü durumu bir tatil olarak algılarsanız; ikamet ettiğiniz İstanbul, Ankara veya bir başka şehirden Ayvalık'a, 'Benim burada evim var' diyerek geldiğinizde şunu da iyi düşünün; Ayvalık Belediyesi'nin bütçesi belli. Mart ve Nisan aylarında Ayvalık Belediyesi'nin personel sayısı belli. Ayvalık'ın sağlık hizmetleri ve devlet hastanesinin kapasitesi ile personel sayısı belli. Bu yüzden de lütfen bulunduğunuz kentlerde kalın. Yaşadığımız bu kritik süreci bir tatil olarak algılayıp, başta Ayvalık olmak üzere tatil kasabalarına gelmeyin. Bizler, şu kritik süreci atlattıktan sonra yine iyi ve sağlıklı günlerde yine Ayvalık'ta buluşacağız. Bu duygularla, bu zor günleri evlerimizde kalarak atlatmamız gerekiyor.?

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAyvalık'tan genel ve detay görüntülerMesut Ergin röp

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir),

YAPTIKLARI KAZA SONRASI 3 SAĞLIK GÖREVLİSİNİ DARBEDEN 2 KİŞİ YENİDEN TUTUKLANDI

Konya'da otomobilleriyle yaptıkları kazanın ardından yardımlarına gelen 112 Acil Servis'te görevli 3 sağlık personeline saldırdıkları için gözaltına alınan ve sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hasan Rıza Dağtekin ve Ahmet Sonkur hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Olaya karıştığı tespit edilen araç sürücüsü İsmail Sonkur, Ahmet Sonkur ve Hasan Rıza Dağtekin öğle saatlerinde gözaltına alındı. Tutuklama talebi ile Konya 1'inci Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen üç şüpheli, 'Görev yaptırmamak için birden fazla kişi ile birlikte direnme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA

KORONAVİRÜSTEN KORKAN REKTÖRÜN OĞLU, KIYAFETLERİNİ BANYODA YIKADI

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın 4 yaşındaki oğlu Poyraz Çomaklı, koronavirüs korkusu nedeniyle evdeki kıyafetleri toplayıp banyoda yıkamaya çalıştı. Rektör Çomaklı'nın cep telefonu kamerasına alıp sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük ilgi gördü. Çocuklara koronavirüsü panik yapılmadan anlatılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çomaklı, "Çocuğun virüsün sabunla, suyla temizlenmesi gerektiğini, kıyafetlerin steril halde temiz tutulması gerektiği konusunda kafasında bir algı oluşmuş. Tabii bunu panik havasında görmüyor çünkü biz bu işi evde panik havasında yapmıyoruz" dedi.Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören 4 yaşındaki oğlu Poyraz Çomaklı, geçen hafta evdeki kıyafetleri toplayıp koronavirüs korkusuyla yıkamak istedi. Su sesini duyup, banyoya giren Rektör Çomaklı, cep telefonuyla çektiği oğlunun video görüntülerini, sosyal medyada 'En kapsamlı ve samimi virüs temizliği. Su sesine koşunca gördük ki, suyu açmış ve evde ne var ne yok suyun altına atıyor' diye yazarak paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan görüntüler çok sayıda kişi tarafında paylaşıldı.Çocuklara koronavirüsün panik olmadan anlatılması gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Çomak, "Oğlum sosyal medyada bu alanda fenomen olmuş ama çok masumane bir şekilde bu videoyu internete yükledim biraz espri olsun diye. Olay şu, eşim 'bir su sesi geliyor, haberin var mı?' dedi. Hayır su sesi duymadım dedim. Bir müddet sonra 'eyvah koş koş, bak ne olmuş burada' dedi. Bir baktım ki banyoda bizim ufaklık Poyraz bütün eşyaları banyoda duş kabininin içerisine tıkmış, suyu da açmış, evde herkesin eşyasını taşıyordu. Abilerinin, benim her şeyimizi taşıyordu. Tabii biz güldük, 'neden yapıyorsun?' dedik. Virüslerden temizliyorum dedi. Aslında virüs de diyemiyor, 'vikürler' diye söylüyor. İyi etmişsin dedim ama başka türlü temizleyelim, gel ayıklayalım dedim. Tabii orada videoda biz ona söyleyince biraz alınganlık da gösterdi, ayağını da bir yere çarptı ağlıyor. Tabii biz ona kızmadık. Bütün kıyafetler iki gün boyunca kurumadı. Tabii kimisi yarım ıslanmış, kimisi tamamen ıslanmış. Yeni çorabı etiketi ile getirmiş ıslatmış. Oyuncaklarını basmış, benim ceketimi getirmiş, abisinin ayakkabılarını getirmiş yığmış. Sadece o banyo değil diğer banyolara da eşyaları yığıp yıkamışö dedi.Oğlunun bu davranışı karşısında psikologlardan görüş aldığını anlatan Çomaklı, "Teknik olarak yanlış, ruh itibarı ile doğru bir iş yapıyor ama tekniğini bilmiyor. Virüslerden temizleyecek. Ben bunu psikolog arkadaşlarıma gösterdim, böyle bir şey yapmış dedim. 'Acaba çocukta bir sıkıntı meydan geldi mi? Bunalım olur, her tarafta virüs, ölüm duyuyor. Panik hali var mı?' Videoyu inceledi, Poyraz'ı oturdu konuştu. Dedi ki 'Hocam yok. Güzel bir sonuç çıkarmış. Bundan herhangi bir şey olmaz' dedilerö şeklinde konuştu.SABUNLA SUYLA TEMİZLENECEĞİNİ ÖĞRENDİAnadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı, çocuklarına bilinçli olarak koronavirüs hakkında bilgi verdiğini söyledi. Evde bir panik havası olmadığı için çocuklarında sakin bir şekilde evde zaman geçirdiğini ifade eden Çomaklı, "Çocuğa biz bilinçli olarak anlattık ama etkilerinin bu denli olumlu olacağını düşünmemiştik. Çünkü çocuk virüsten temizlenilmesi gerektiğini, sabunla suyla temizlenmesi gerektiğini, kıyafetlerin steril halde temiz tutulması gerektiği konusunda kafasında bir algı oluşmuş. Tabii bunu panik havasında görmüyor çünkü biz bu işi evde panik havasında yapmıyoruzö dedi.ÖDÜLÜ OYUNCAK OLDUKoronavirüse karşı kıyafetleri yıkayan Poyraz Çomaklı'nın ilk ödülü bir oyuncak oldu. Baba Çomaklı, duyarlı davrandığı için oğluna bir oyuncak hediye aldığını belirterek şunları söyledi: "Köpeğimizi aldık gezdirdik. 'babacığım dışarıdan geldik' dedi. Bütün üstümüzü çıkarttık, çamaşır makinesine attık. Sonra girdik duşumuzu aldık. Biz normal bir şekilde davrandığımız için çocuk panik havasına girmiyor. Şu anda da temizlik yapıyor. Ben bir video çektim, ona da bir ödül aldım temizlik yaptığı için. Geçen gün sordum temizlik yapalım mı diye, yapalım dedi. 'Ama bu kez size sorarak yapacağım' dedi. Tamam, ne yapalım dedim 'yerleri temizleyelim' dedi ama ne ile temizleyelim? Çamaşır suyu ile temizleyelim diyor. 'Nereden duydun?' dedim televizyonda söylediler dedi. Tamam temizleyelim dedim ama bir test de yapmış olduk çocuklar üzerindeö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------AÜ Rektörlük bina detay-Rektör Şafak Ertan Çomaklı detay-Rektör Şafak Ertan Çomaklı röp.-Cep telefonunda oğlu Poyraz'ın görüntüleri-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

100 YAŞINDAKİ 'YOGİ KAZIM': CİĞER VE KALP KONDİSYONU KORONAVİRÜSÜ BİTİRİR

ADANA'da, felçli ve yatalak hastalara uyguladığı tedavi yöntemiyle tüm dünyada tanınan ve 100 yaşında olmasına rağmen beden yaşının 38 olduğunu savunan Kazım Gürbüz, koronavirüse karşı insanların nasıl korunacağını ve nasıl beslenmesi gerektiğini anlattı. Gürbüz, "Evde yapılacak olan sporla, insanların ciğer ve kalbi koronavirüse karşı dirençli hale gelecek. Her şey beyin ve ruhta başlar, ruh insanların bedenini tedavi eder, böylelikle hastalıklardan tüm insanlık kurtulur" dedi.

Kendi sistemi YOKA (Yogi Kazım'ın harfleri) ile bugüne kadar felçlilerden MS hastalarına, omurilik problemlerinden kas problemlerine birçok kişiye şifa dağıtan Kazım Gürbüz, koronavirüs salgınına karşı Adana'daki çiftliğinde tehdidin geçmesini beklemeye başladı. Kimlik yaşının 100, beden yaşım 38 olduğunu savunan Gürbüz, "İnsanları koronavirüsten beden ve ruh sağlığı koruyacak. Bilim insanlarımız bu virüsün ciğerle ilgili olduğunu söylüyor. İnsanlar beden ve ruhlarını tanımadığı için ruh ve bedenlerini geliştiremiyor. Topluma göstereceğim hareketleri herkes evde yapsın, bu tekniğimle ciğer ve kalp kondisyonları gelişecek ve salgınlara karşı dirençli olacaklar. Virüsü ruh yenecek, ruhu da beden besleyecek ve bu hastalıkları yenecek. Ayrıca zeytin ve zeytinyağı son derece önemli, her öğünde mutlaka tüketilmedir. Her derde deva olan bu besin, insanlığın her döneminde büyük önem taşımıştır" dedi.

'İLAÇ TEDAVİSİ YETERLİ OLMAYACAK'

Haberlerden gelişmeleri takip ettiğini belirten Gürbüz, şunları söyledi:

"Bilim insanları bu virüse karşı ilaç tedavisi geliştirmeye çalışıyor. İlaç tedavisi yeterli olmayacak, tıp bilimine saygım sonsuz ama Yogi Kazım'ın teknikleri bu hastalıklardan kurtulmada en büyük etken olacak. 1953 yılından beri benim çalışmalarımı bütün dünya yakından takip etti. Birçok devlet insanı ve kralla arkadaşlık yaptım, onların beden bakımlarını yaptım. Unutmayın, bilim insanları hastalıkların tedavisini uygular, ama ruh tedavi eder. Ben şu anda 100 yaşındayım ama benim yaptığım sporu birçok kişi yapamaz, ben beden ilmini öğrendim. Bütün sırlar insanın bedeninde, sayısını bilemediğim insanlara bakım yaptım. Virüs bulaşan hastalar genellikle kronik rahatsızlığı olan kişiler, ben onların kronik ciğer ve kalplerini güçlendirecek sistemi gösteririm, zaten bu iki organ iyileşirse virüste ortadan kalkar."

'FUTBOLCULAR DA YAKALANIYOR'

Dünyaca ünlü futbolcuların da koronavirüse yakalandığını hatırlatan Gürbüz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir örnek verelim, dünyaca ünlü futbolcular belli bir zamandan sonra yeteneklerini kaybediyor. O özelliklerini vücutları kapatıyor. Benim tekniğimle o kapanan özellikleri tekrar açılarak emirlerine veriliyor. Kanser diye iç organlarımın yarısı alındı; sağ ve sol böbrek bezlerim, pankerasımın yarısı, dalak ve safra kesem yok. Trafik kazası sonucu belim kırıldı, boyum 20 santim kısa ama ben ruhumun başka uzuvlarıyla kendimi sağlıklı tutuyorum. Hastalıklar vücutların zafiyetinden dolayı geliyor, kalp ve ciğer olursa mesele yok."

Gürbüz, daha sonra kendi tekniği olan hareketleri göstererek insanların bu hareketleri evde uygulamasını istedi.

BAŞARILARLA DOLU HAYAT

1968'de Suudi Arabistan Kralı İbn-i Suud, 1984 yılında Fildişi Sahilleri Cumhurbaşkanı Felix Houphouet ve tedavi ettiği birçok ünlü kişinin kendisine inanılmaz imkanlar sağladığını kaydeden Gürbüz, dünyada birçok devlet başkanı tarafından tanındığını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Yogi Kazım ile röp.Yogi Kazım'ın yaptığı hareketlerden görüntüler

Haber: Çağlar ÖZTÜRK -Kamera: ADANA,=====================================

DOĞUŞTAN İŞİTME ENGELLİ MİNİK BEYZANUR, BİYONİK KULAKLA DUYMAYA BAŞLADI

BOLU'da, doğuştan işitme ve konuşma engelli olan Beyzanur İleri(4), biyonik kulak (koklear implant) ameliyatıyla duymaya başladı. Bolu'da yaşayan işitme engelli İsmail ve Yasemin İleri çiftinin kızları Beyzanur işitme engelli olarak dünyaya geldi. Beyzanur'un da annesi ve babası gibi işitme engelli olduğu sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede ortaya çıktı. İleri ailesine, Ankara'daki bir hastanede kızlarının duyabilmesi için halk arasında biyonik kulak olarak bilinen koklear implant ameliyatı olması gerektiği belirtilerek, cihaz için 15 bin TL istendi. Aile maddi yetersizlikler nedeniyle ameliyatı yaptıramayınca, üyesi oldukları Bolu İşitme Engelliler Derneği'nden yardım istedi. Dernek Başkanı Halil İbrahim Uçar'ın girişimleri ile geçen yıl Eylül ayında Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat gerçekleştirildi. Başarılı geçen operasyonun ardından minik Beyzanur ilk kez duymaya başladı. İsmail ve Yasemin çifti çocuklarının yeniden duymasının mutluluğunu yaşarken, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmıyor ve evlerine de misafir kabul etmiyor. Minik Beyza ise dedesi ve babaannesi ile vakit geçirip konuşmayı öğrenmeye çalışıyor. Beyzanur'a ayrıca konuşabilmesi için özel eğitim de veriliyor.

"ARTIK DUYUYOR" İşitme engelli baba İsmail İleri işaret diliyle yaptığı açıklamada, "2 tane kızımız var. Beyza 4 yaşında işitme engelli, Miray ise 1 yaşında normal konuşabiliyor. Beyza doğuştan işitme engelli, ilk doğduğunda doktorlar muayene ettiler duyabilmesi için ameliyat olması ve cihaz takılması gerektiğini söylediler. Maliyeti yüksek olduğu için bugüne kadar ameliyat yaptıramadık. Sonra dernek başkanımız Halil İbrahim Uçar'ın yardımı ile Bolu'da üniversite hastanesinde ilk muayeneler başladı. Sonra Ankara'ya gittik. Beyza ameliyat oldu, artık duyuyor. İşitme engelli değil. Özel okula eğitim için gidiyor. Özel öğretmenleri var, emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

"ÇOK SEVİNDİK" Anne Yasemin İleri ise, "İlk doğum yaptığımda kızım oldu muayene için üniversite hastanesine gittik. Muayeneden sonra kızım Beyza'nın duymadığını, doğuştan işitme engelli olduğunu söylediler. Üzüldük, sabrettik. Ben ve eşim de işitme engelliyiz. Eşimin anne ve babası engelli değil, konuşabiliyorlar. Onlarla birlikte muayene için Ankara'ya gittik, doktorlar muayeden sonra Beyza'nın duymadığını işitmesi için ameliyat olması gerektiğini söylediler. Ameliyat için çok para istediler. Paramız olmadığı için Bolu'ya geri geldik, ameliyat yaptıramadık. Böylece 4 sene geçti. Sonra işaret dili eğitimcimiz Halil hocanın yardımı ile tekrar muayeneler başladı ve tekrar hep birlikte Ankara'ya gittik. Beyza ameliyat oldu. Çok sevindik. Hiçbir ücret ödemedik. Ameliyat olduktan sonra Beyza duymaya başladı. Bir hafta hastanede kaldı sonra Bolu'ya geldik. Sağlığı iyi bir problem yok. Muayenelerinde de durumu iyi çıktı. Konuşmaya başladı. Allah'a çok şükür okula başladı. Yardımları için eğitimcimiz ve dernek başkanımız Halil İbrahim Uçar'a teşekkür ederiz." diye konuştu.

"ANNEDEN YENİ DOĞMUŞ GİBİ" Küçük Beyza'nın ameliyat olması için girişimlerde bulunan Bolu İşitme Engelliler Derneği Başkanı emekli polis Halil İbrahim Uçar, şöyle konuştu: "Beyzanur İleri doğuştan işitme engelli bir kızımız. Annesi ve babası da işitme engelli. Dedesi ve babaannesinin yardımlarıyla yaşamlarını sürdürüyorlar. Doktora götürdüklerinde koklear implant uygulaması yapması gerektiğini söylemişler. Normal işitme cihazlarıyla işitmesi sağlanamayınca bu uygulama ile duyabileceği tespit ediliyor. Ailenin maddi imkanları yetersiz olduğu için ameliyat gerçekleşemedi. Daha sonra vazgeçiyorlar. Biz tanıştıktan sonra aileye yardımcı olduk. Üniversitedeki hocalarımıza danıştık ve ücretsiz ameliyat yapılabileceği söylendi. Ankara'daki doktorlarımız ve Bolu'daki doktorlarımız yardımcı oldular. Süreci başlattık. Yaklaşık 3-4 ay kadar sürdü bu süreç. Önce aile tabi ki biraz korktu. Çocuklarına bir şey olacağını düşündüler. Konuşup ikna ettik. Ameliyat gerçekleşti ve bu uygulama başarıyla uygulandı. Şu anda duyabiliyor. Küçük Beyza artık işitebiliyor. Sadece işitme ile süreç bitmiyor tabi ki. Özel eğitim de alması gerekiyor. Çünkü anneden yeni doğmuş gibi. Çevredeki sesleri sıfırdan anlamlandıracak. Sıfırdan değerlendirerek öğrenecek hayatı. Ayrıca özel eğitime devam ediyor. Eğitimleri de ücretsiz bir şekilde karşılanıyor. Bütün ülkemize örnek olmasını istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Anne ve babanın işaret diliyle açıklamaları -Minik Beyzanur'un görüntüleri -Fotoğrafları -Dernek Başkanı Halil İbrahim Uçar ile röportaj

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU, ==================================

'KORONAVİRÜSÜ DAKİKA DAKİKA TAKİP ETMEYİN'

KORONAVİRÜS salgınının toplumda kaygı ve korkuya yol açtığını belirten Psikolog Mehmet Tahir Sonğur, kişinin olumsuz etkilenmemesi için yapması gerekenleri anlattı. Virüsle mücadele için hijyen ve evde kalma gibi gerekli yöntemlerin uygulanmasını hatırlatan Sonğur, ancak kaygıyı azaltmak salgınla ilgili gelişmeleri dakika dakika takip edilmemesi gerektiğini kaydetti.Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının, fiziksel sağlığın yanı sıra ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etki yarattığı vurgulandı. Koronavirüs yüzünden hasta ve hasta olmayan vatandaşlar, kaygı duymaya başladı. Psikolog Mehmet Tahir Sonğur, bu dönemde olumsuz etkilenmemek için neler yapılabileceğini anlattı. Koronavirüs sonrası halkın kaygıların arttığını belirten Psikolog Sonğur, "Kaygılar son dönemde oldukça arttı. Çünkü hayatımızı tehdit eden, yaşam içgüdülerimizi tehdit eden bir durum söz konusu. Bu da hayatta kalma mekanizmamızı faaliyete geçirip, ona yönelik tehlike algımızı yükseltti. Dolayısıyla bu durum, hayata yönelik kaygılarımızı çok yüksek sevilerde artırdı" dedi. Bu kaygıyla nasıl baş edebileceğini anlatan Psikolog Sonğur, "Koronavirüsün yarattığı kaygıyla baş etmeye çalışırken, virüsün gerçeklerini kesinlikle arka plana atmamamız gerekiyor. Öğrendiğimiz sosyal izolasyonla hijyen davranışlarını uygulamalıyız. Ancak koronavirüsle geçirdiğimiz zamanı azaltmamız gerekiyor. Koronavirüsle ilgili haberlerin güncellemelerinin sıklıklarını azaltmamız gerekiyor. Kaygı, bizden sürekli bir şeyleri kontrol etmemizi ister. Bu da sürekli bir şeyleri öğrenmemizle sonuçlanır. Ama koronavirüsle ilgili sürekli bir şeyleri öğrenmemiz, bizi daha güvenli kılmayacaktır. Virüsle ilgili haberleri dakika dakika takip etmeyelim" dedi.'HER ŞEYE KARŞI KORKU DUYMASINA YOL AÇACAKTIR'Bu dönemde çocuklara yönelik neler yapılması gerektiğini de değinen Psikolog Sonğur, "Çocuklar genelde gördüklerini tekrar etme ve özümseme durumundadır. O yüzden onlarla konuşurken; onlara kendimizi gösterirken, biraz daha işin mantıksal ve rasyonel tarafını öne çıkartmamız gerekmektedir. Koronavirüsle baş etmeye çalışırken, onlara uygun davranış yöntem ve tekniklerini göstermemizin yanı sıra onları çok fazla tehlike olduğu yönünde ikaz etmememiz gerekmektedir. Sürekli tehlikenin içindeymiş gibi davranmaları onları dünyanın tehlikeli bir yer olarak görmelerini sağlayacaktır. Evin içini tehlikeli bir yer olarak görmelerine yol açacaktır. Bu da çocuğun etrafındaki her şeye karşı korku duymasına yol açacaktır" dedi.Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Psikolog Sonğur, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın verdiği önergelere tamamen uyulması gerektiğini söyleyip, "Günde 1 veya 2 defa haber okumamız yeterli. Özelikle sosyal medyada yayılan spekülatif ve doğru olmayan haberlere karşı bağışıklık kazanmamız gerekiyor. Bu nasıl olacak. Bu tür haberleri görünce dikkate almamak gerekiyor. Uzaklaşınca kaygı da azalacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Psikolog Mehmet Tahir Sonğur ile röportajGenel ve Detay görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

ŞİŞE BURUNLU YUNUSLARIN BÜYÜLEYEN BALIK AVI

*- Antalya'nın Kemer ilçesi son yıllarda şubat ve nisan arasındaki dönemde şişe burunlu yunusları ağırlıyor.

*- Şu günlerde ilçenin açıklarında avlanan yunusların, balık sürülerinin peşinden gittiği anlar objektiflere yansıdı.

*- Yunuslar balık sürülerini avlarken, onlara eşlik eden yüzlerce martının balık kapma yarışı ise ortaya görsel bir şölen çıkardı.

Türk turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra deniz yaşantısındaki renklilikle ilgi çeken Kemer'de, son yıllarda şişe burunlu yunuslar sıklıkla görülmeye başladı. Özellikle şubat ve nisan arasındaki dönemde Kemer açıklarına gelen şişe burunlu yunuslar, bu yıl da geldi. Sürü halinde avlanmaya çıkan sevimli hayvanların, balık sürülerinin peşinden gittiği anlar Demirören Haber Ajansı muhabirinin objektifine yansıdı. Toplu olarak avlarının peşinden giden yunusları yaklaşık 300 civarında martı da takip etti. Yunuslardan arta kalan balıkları kapabilmek için martıların da kendi aralarında kıyasıya mücadele ettiği büyüleyen balık avı görsel şölen oluşturdu. 'YUNUSLAR KEMER'İN GÜZELLİKLERİNİN BİR PARÇASI OLDU'Koronavirüs nedeniyle 'evinde kal' çağrısına uyan ve açıklamasını telefon bağlantısıyla yapan Kemer Belediyesi ve KETAV Başkanı Necati Topaloğlu, "Kemer'in elbette doğal güzellikleri sadece karadaki bitki örtüsü ve tarihi alanlarıyla sınırlı değil. Bölgemizde özellikle son yıllarda yoğun olarak görülen yunuslar, Kemer'de yaşayan yerli halkımızın yanı sıra ilçemizi ziyaret eden milyonlarca turistin de ilgi odağı olmaya devam edecek gibi görünüyor. Görsel güzelliklerinin yanı sıra yunusların büyük kafilelerle ilçemize gelmesi şunu da gösteriyor ki denizlerimizdeki balık yoğunluğu fazla. Tabii bu güzellikleri lütfen doğal ortamlarında takip ederken zarar vermekten de çekinmeliyiz" dedi.'AKDENİZ'İN GÜZELLİKLERİ VE EKOSİSTEMİN BİRER PARÇASI'Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da "Bu yunus türü şişe burunlu yunuslardır. Şişe burunlu yunuslar 2 ile 4 metre uzunluğunda ve 150 ile 650 kilo arasında değişen büyüklüktedir. Bunlar Akdeniz'in güzellikleri ve ekosistemin birer parçası. Ekosistemde her canlının olduğu gibi bunların da görevi var. Zaman zaman balıkçılar ağlarımızı parçalıyor diye şikayetçi olsa da yunuslar sadece ihtiyaçları kadar avlanır. Şu da unutulmamalıdır ki onlar bizim dünyamıza girmiyor biz onların yaşama alanlarına müdahale ediyoruz. Bu dönem yavrulama dönemi olması nedeniyle yunus sürüleri arasında yavru yunusları da görme şansı olur. Yunuslar yiyecek bulmak için bu dönemler de besin kaynaklarının bol olduğu bölgelere giderler ve bu sırada da kıyıya çok yaklaşabilirler. Bölgede yaşayanlara ve ziyaret edenlere de görsel açıdan büyük keyif verirler. Özellikle teknelerle yarışırlar. Bu esnada da teknenin hızı çok önemlidir. Bu görsel turlara çıkarken de lütfen yunuslara zarar vermeyecek şekilde hareket ediniz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kemer sahilinden çıkışta teknenin burnundan ve denizden detayTekne kullanıcı kaptandan detayTeknenin geride bıraktığı dalgalardan detayYunusların tekne ile yarışıHavaya zıplayan yunustan detayYunusları takip eden martılardan detayTekne ile yarışan yunus detayıYunusları takip eden martılardan detayDenizde ilerleyen yunuslardan detayYunusları takip eden martılardan detayHABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

ZEHİRLİ DENİZ KESTANESİ AKDENİZ VE EGE'YE YAYILDI

*- Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'de görülen uzun dikenli zehirli deniz kestanesi 'Diadema Setosum', Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz başta olmak üzere Ege kıyılarına yayıldı.

*- İsrail, Lübnan, Mısır kıyılarında görülen tür, Antalya'da Falez kayalıkları, Konyaaltı ve Kaş bölgesine yayılmış durumda.

*- Aynı zamanda Ege kıyılarında da sıkça görülen uzun dikenli deniz kestanesi popülasyonu deniz dibi yaşamda da farklı gözlemlere neden oluyor.

Süveyş Kanalı yoluyla ve küresel ısınmanın etkileri ile Hint Okyanusu ve Kızıldeniz kökenli birçok tropikal türün Akdeniz'e göçü devam ediyor. Bugüne kadar bilim adamları ve balıkçılar tarafından rastlanılan tropikal deniz canlılarının sayısının 300'ün üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Akdeniz'deki su sıcaklığının artışına bağlı olarak Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'den yaşanan göçler arasında Balon ve Aslan Balığı'nın yanı sıra zehirli bir deniz kestanesi de bulunuyor.Antalya'da özellikle kayalık bölgelerde sıkça görülmeye başlanan uzun dikenli deniz kestanesine yönelik uyarıda bulunan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kayalık bölgelerde denize girenlerin dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı.ÖLDÜRÜCÜ DEĞİL CAN YAKICIUzun dikenli deniz kestanesinin öldürücü olmadığını, çok can yaktığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Kızıldeniz'den 8- 10 yıl önce göç ettiği belirlenen tropikal bir tür olan deniz kestanesinin İsrail, Lübnan ve Mısır kıyılarında da görüldüğü bildirilmişti. Zehirli bir tropikal, dikenli tür. İnsan teniyle temas etmesi halinde dikenleri aracılığıyla zehirler. Zehrinin öldürücü etkisi yok ama alerjisi olan kişiler için riskli olabilir. Dikkatli olunması ve görüldüğü halde temastan kaçınılması, dikenlerinden korunmak gerekiyor" dedi.KABUĞUNU KIRIP ÖLDÜRÜNAntalya bölgesinde ise daha çok falez olarak bilinen kayalık bölgede sıkça görünen bu canlılara karşı vatandaşları uyaran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Falezlerde denize girenler özellikle deniz ayakkabısı giymeye özen göstersin. Dikenlerinin uzun olması, uzaktan da zarar verici etki yaratabilir. İllaki kayaya yaklaşmanız ve üzerine basmanıza gerek yok. Yanından geçerken de dikenler size dokunabilir ve zarar verebilir. Sualtında bu canlıyı görenler, bir sopa ile dürtüp kabuğunu kırabilir. Öldürmek popülasyon hızını yavaşlatacaktır. Kabuğu kırılan bir deniz kestanesi dakikalar içinde diğer canlılara yem olacaktır" diye konuştu.HEMŞEHRİLERİN DAYANIŞMASIUzun dikenli deniz kestanelerinin göç etmesinin ardından yerli türlerin sayısında azalma gözlemlediklerini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Uzun dikenli deniz kestanesi, kendisi gibi Kızıldeniz'den göç eden kardinal balıklarını dikenleri arasında koruyor. Uzun dikenler arasında dinlenmeye çekilen kardinal balıkları, başka balıklar tarafından avlanmaktan korunuyor. Ben bu güç paylaşımına hemşehrilerin dayanışması diyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Mehmet Gökoğlu tarafından çekilen sualtı görüntüleriRÖP: Mehmet Gökoğlu ile röpSualtı deniz kestanesi görüntüleriHABER: İbrahim LALELİ -KAMERA: Emrah GÜL / Antalya

ERİĞİN KİLOSU 50 LİRAYA DÜŞTÜ

*- Antalya'da kilogramı 750 liradan satışa sunulan can eriği fiyatı altınla yarışırken koronavirüs engeline takıldı.

*- İhracat yapamayan çiftçi Cengiz Avcı, eriğin kilogram fiyatını 50 liraya düşürdü.

Kepez ilçesinde 1500 metrekarelik alanda sera içerisinde turfanda can eriği yetiştiren 10 yıllık çiftçi Cengiz Avcı, geçen haftalarda ürünlerinin ilk hasadını yaptı. Kilosu 750 lira ile 500 lira arasında değişen yılın ilk can eriklerini yurt dışındaki ülkelere ihraç eden Avcı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle ürünlerini ihraç edemez hale geldi. Gümrük kapılarında uzun süre bekleyen can erikleri ülkeler arası koronavirüs engeline takılınca Avcı, can eriğin kilosunu 750 liradan 50 liraya kadar düşürdü. Koronavirüs sebebiyle ürünlerden zarar ettiklerini anlatan Cengiz Avcı, ilerleyen süreçte eriğin kilogram fiyatının daha da düşebileceğini belirtti.ERİĞİN KİLOSU 50-60 LİRA ARASINDA2020 yılının ilk hasadını yaklaşık 15- 20 gün önce yaptıklarını anlatan Cengiz Avcı, can eriğinin kilosunu 750 ile 500 lira arasında satışa sunulduğunu anlattı. Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle etkilendiklerini belirten Avcı, "Koronavirüs ülkemizde de görüldü ve bu yüzden gümrük kapılarında tırların giriş çıkışında sıkıntı oluştu. Bu yüzden eriğin kilosu 50- 60 liraya kadar düştü" dedi.'FİYATLAR DAHA DA DÜŞEBİLİR'Yılın ilk ürünlerini Dubai'ye gönderdiğini hatırlatan Cengiz Avcı, "Almanya, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerine tırlarla 100- 150 kilo şeklinde ürünler gidiyordu. Fakat tırlarımız gümrük kapılarında çok bekliyor o yüzden bizden ürün tercih etmiyorlar. Ondan dolayı fiyatları 50- 60 liraya kadar düşürdük. Belki fiyatlar daha da düşebilir. Biz de bu sene kazanmayalım vatandaşımız ürünlerimizi yesin istiyoruz. Erikte C vitamini olduğu için belki virüse de bir nebze faydası olur diye düşünüyorum" diye konuştu.Bu süreçte tır bulmakta güçlük çektiklerini söyleyen Avcı, "Şoför yurtdışına çıkınca orada karantinada kalıyor. Buraya geliyor yine 14 gün karantinaya giriyor. Gümrükte 4- 5 gün bekliyor. Bu alanda da sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Erik bahçesinden genel görüntüEriklerden detayCengiz Avcı ile röportajDHA Muhabiri Aslı Duran'ın anonsuHABER: Aslı DURAN -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, -

KİBARCA VERDİĞİ SİPARİŞLE TANINDI, ÇOK MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

ORDU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkamadığı evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine verdiği sipariş sırasındaki kibar tavrıyla görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gören Burhan Kılıçkını (76) verilen hizmetten dolayı teşekkür etti.Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların dışarıya çıkmasının yasaklanmasıyle oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, gelen ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor. Ordu'da, Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerinden yardım isteyen yalnız yaşayan Burhan Kılıçkını'nın istekleri karşılandı. Görevlilere verdiği sipariş sırasındaki kibar tavrıyla görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gören Burhan Kılıçkını (76) verilen hizmetten dolayı teşekkür etti.'İHTİYAÇLARIMIZ KARŞILANIYOR'İsteklerinin karşılandığını belirten Burhan Kılıçkını, "Dışarıya çıkmak yasaklanmış, komşularımdan yardım istedim. Allah razı olsun yardımcı oldular. Aradım gerekli memurlar geldi, derdimi anlattım. Sokağa çıkma yasağı koydular güzel bir şey. Gelen memurlar ihtiyacımı karşıladılar, Pazar ve market ihtiyacımı karşıladılar. Başka bir ihtiyacın olduğu zaman bize haber ver dediler, telefon numarası bıraktılar. 'İlaç ihtiyacın olduğu zamanda ararsın' dediler. Gereken ilgiyi gösterdiler, bunlar güzel bir şey, ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Devletimiz Allah razı olsun yine ilgileniyor, Allah devletimize sağlık sıhhat versin. Allah başımızdan eksik etmesinö dedi.'BİR BİRİMİZE DAİMA YARDIMCI OLALIM''Evde kal' çağrısı yaparak insanların birbirine yardımcı olmalarını da isteyen Kılıçkını, "Pazar alışverişi yapanları görüyorum, yaşlılar yükünü taşıyamıyorlar. Alıyorum yükünü yardım edip götürüyorum. Bu güzel bir şey. Bir birimize daima yardımcı olalım. 'Aman banane ya' olmaz. Bir gün sende düşersin, seninde ihtiyacın olur. 'Elimden tutarmısın evladım, ayağım kaydı düştüm. Bir kişiye ihtiyacımız olacak. Allah bir birimizi eksik etmesin. Devletimizin 'evde kal' çağrısına da hepimiz uyalım" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Burhan Kılıçkını zabıtaya sipariş verirken görüntüsü (cep telefonu)-Burhan Kılıçkını ile röportaj-Evdenin dışından detay görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU ==================================

305 KEZ AMELİYAT OLAN KAYRA'NIN ANNESİ: AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ, ÇOK MUTLUYUM

BURSA'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 305 ameliyat geçiren Kayra Talha Yaman'ın (12), ABD'de devam eden tedavisinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye döndü. Oğlunun durumunun iyi olduğunu belirten anne Ayşen Karakaş, "Amerikada'ki ameliyat başarılı geçti. Oğlum su ve çorba içebiliyor. Bir anne olarak çok mutluyum" dedi.İnegöl ilçesinde oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra'nın, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 305 ameliyat geçirdi. Son olarak tekrar Amerika'ya giden Kayra, buradaki 305'inci ameliyatının ardından çorba içmeye başladı. Kayra ve ailesi, Amerika'nın Boston eyaletindeki bir hastanede gördüğü tedavinin tamamlanmasının ardından uçakla İstanbul'a döndü. Kayra ve ailesi, koronavirüs tedbirleri gereği Bursa'daki evlerinde 14 gün boyunca karantina altında kalacak.

"BİR ANNE OLARAK ÇOK MUTLUYUM"Kayra'nın 10 seneden beri bir sürü ameliyat geçirdiğini söyleyen Kayra'nın annesi Ayşen Karakaş, "En son ameliyatımız başarılı geçti. Oğlum 10 sene sonra bir şeyler yiyip içmeye başladı. Bu çok güzel bir duygu. Aslında en başta hiç inanmamıştım. Çünkü 10 senedir her yapılan ameliyatta bize, 'Kayra bundan sonra iyi olacak' deniyordu. Fakat ameliyatlardan sonra hiçbir yol almamıştık. Kayra bu ameliyatından sonra su ve çorba içmeye başladı. Bunlar çok güzel duygular. Bir anne olarak çok mutluyum. Bize bu konularda yardımcı olan Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Serdar Beye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve devletimize binlerce kez teşekkür ediyorum. Oğlum için ciddi paralar ödediler sorgusuzca. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kayra'nın Amerikada'ki hastane odasındaki görüntüsü-Kayra'nın annesi Ayşen Karakaş'ın açıklaması

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/ BURSA,

===========================

