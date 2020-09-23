İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

23.09.2020 15:43 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:10
İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

Seyir halinde arı sokan traktör sürücüsünün kaza anı kameradaSAMSUN'da arının ısırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan traktör sürücüsü Adem Özdemir (55) hayatını kaybetti.

Seyir halinde arı sokan traktör sürücüsünün kaza anı kamerada

SAMSUN'da arının ısırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan traktör sürücüsü Adem Özdemir (55) hayatını kaybetti. Kaza anı bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 16.00'da Çarşamba ilçesi Çayvar Mahallesi'nde meydana geldi. 55 RJ 655 plakalı traktör sürücüsü Adem Özdemir'i, seyir halinde bulunduğu sırada arı soktu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Özdemir idaresindeki traktör, yol kenarında bulunan birağaca çarptı. Ağır yaralanan Özdemir, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in amblulans beklendiği sırada çevredeki vatandaşlara, arı soktuğu için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Özdemir, hastanede yapılan  müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise, çevrede bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Donald Trump Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hazal Kaya Cimilli İbo Deniz Akkaya Jennifer Lopez
Spor Arda Turan Eddie Newton Sergen Yalçın Josef De Souza Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Bolu Hakim Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 16:18:21. #1.15#
title