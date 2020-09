İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ SULAR ÇEKİLDİ, 2 BİN YILLIK BAZİLİKA YENİDEN GÖRÜLDÜ Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 20 metre açığında bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos'un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, İznik Gölü'ndeki suların çekilmesiyle yeniden görülmeye başlandı.

SULAR ÇEKİLDİ, 2 BİN YILLIK BAZİLİKA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 20 metre açığında bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos'un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, İznik Gölü'ndeki suların çekilmesiyle yeniden görülmeye başlandı.

Tarihi M.Ö. 4'ncü yüzyıla uzanan, Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan İznik'te, 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde İznik Gölü içerisinde 2 bin yıllık bazilika olduğu ortaya çıktı. Bazilika formunda kilise kalıntısı olduğu saptanan tarihi yapı, 20 metre açıkta, 2 metre derinlikte yer alıyor. 740 yılında yaşanan depremde göl sularına gömülen bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösteriliyor. Bazilika yaşanan kuraklık ve dış etkenlere bağlı olarak gölde yaşanan su çekilmesiyle bir kez daha görülmeye başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Bazilika drone görüntüleri

Haber: İlkay ALTAY-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

=========================

NİŞAN ATMA YÜZÜNDEN KAVGA: 3 YARALI

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde nişan atma yüzünden iki aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı ve baltalı kavgada 3 kişi yaralandı.Olay, dün öğle saatlerinde Büyük Ağrı Caddesi'nde meydana geldi. Seslitaş köyünde 3 ay önce çocukları nişanı atan iki aile arasında husumet oluştu. İlçe merkezindeki bir kahvehanede, iki ailenin bireyleri karşılaşınca kavga çıktı. Taraflar birbirlerine balta, bıçak ve sopalarla saldırdı. M.N.T., M.T., A.T. ve M.T., erkek tarafından M.N.P., A.P. ve B.P.'yi dakikalarca dövdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralılardan M.N.P. Van'a, A.P. ise Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı ve soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kavga anından detay -Elinde bıçaklı bir kişini etrafa saldırması -Yerde kanlar içinde yerde yatan şahıs-Vatandaşların olayı izlemesi-Elleirnde sopalarla birbirlerine saldıranlar

Haber - Kamera: DOĞUBAYAZIT (Ağrı),

=========================

OĞLUNUN DÜĞÜNÜNDE ÖLEN BABANIN EN BÜYÜK ARZUSU OĞLUNUN DÜĞÜNÜNÜ GÖRMEKMİŞ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tek evladının düğününde kalp krizi geçiren Murat Özkalp'ın (56) ölümünün üzüntüsünü yaşayan oğlu Yiğit Özkalp (28), "Babam akrabalarına ve çevresine, 'Yiğit'in düğünün göreyim ve öleyim' diyordu. Sürekli bunu söylüyordu ve tek duası buydu. Allah o kadar çok sevmiş ki düğünü gördü ve hemen orda can verdi dedi" dedi.Bodrum'da 9 Eylül Çarşamba günü bir otelin bahçesinde yapılan Yiğit ve Hande Özkalp'in düğününde, belediye memuru nikahı kıydı ardından davetlilere ikramlar yapıldı. Düğünün sonlarına doğru damadın babası evli ve 1 çocuk babası oto kiralama işletmecisi Murat Özkalp, rahatsızlanıp yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Özkalp'e kalp masajı yaptı, ancak hayata döndürülemedi. O anlar ise bazı davetlilerce cep telefonuyla görüntülendi. Murat Özkalp kentte toprağa verildi. Murat Özkalp'ın tek evladı, duygularını DHA'ya şu sözlerle anlattı: "Babamı en mutlu günümüzde kaybettik. En büyük hayali tek oğlu, beni evlendirmekti. Gün saydık tek tek her şeyi o günde gördü. Nikahımı gördü, pastamı kesti. Karşılıklı oynadıktan sonra sırt üstü yere yığıldı, bize veda etti. Çok müdahalede bulundular fakat aramıza geri dönmedi. Mekanı cennet olsun. Boğazım düğümleniyor."Babasının ölümüne çok üzüldüğünü belirten Yiğit Özkalp, "'Yiğit'in düğünün göreyim de öleyim' diyordu. Sürekli bunu söylüyordu. Tek duası buydu. Allah o kadar çok sevmiş ki düğünü gördü ve hemen orda can verdi" dedi.Öte yandan Murat Özkalp'ın oğlu Yiğit ve gelini Hande Özkalp ile oynadığı görüntüler de dikkat çekti. Takı töreni sonrası hatıra fotoğrafı çektiren Murat Özkalp'ın bir anda yere yığıldığı görüntüler üzüntü yarattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSağlık çalışanlarının müdahalesiBabanın karşılıklı düğün oynamasıBabanın takı takıp fotoğraf çektirmesiDamadın olay anı anlatım röportajı

Haber- Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), DHA)

========================

10 BİN LİRAYA OTONOM ARAÇ YAPTILAR

ZONGULDAK'ta üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan Karaelmas Teknoloji Takımı, geliştirdikleri otonom araçla katıldıkları 'Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda parkuru başarıyla tamamlayan 3 araç arasına girdi. Araçlarını 10 bin TL'ye yapan öğrenciler, gelecek yıl düzenlenecek olan yarışma için araçlarını daha da geliştirerek birincilik hedefliyor.Üniversite ve lise öğrencilerinin yer aldığı Karaelmas Teknoloji Takımı, TEKNOFEST kapsamında Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 'Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması' na katıldı. Sürücüsüz olan, engelleri, virajı ve trafik tabelalarını tanıyan otonom araç parkuru tamamlayan 3 araç arasında yer aldı. Türkiye'nin elektrikli araç yapımına başladığını ve bu teknolojinin ileriye taşınması için yeni projeler ürettiklerini belirten lise öğrencisi Berat Cansız, "Bu araç TEKNOFEST yarışmasına binek otonom araç olarak yapıldı. Aracımız otonom olarak başlangıç verildiğinde pistte belirlenen yere tabelaları takip ederek görüntü işleme sistemiyle birlikte ulaşma amacı ile yapıldı. Mekanikçi, elektronikçi ve yazılımcı ekipleri hep birlikte çalışarak bu aracı 6 aylık bir zamanda bitirdik. Pistte 3 takım başarılı olabildi, bizde o 3 takımdan bir tanesiyizö dedi.Araçlarını daha da geliştirmek istediklerini ifade eden Berat Cansız, "Araç tamamen bize ait. İlk önce şasesi ile başladık. Bir yandan da elektronik ve yazılımına hızlıca başlayarak parçaları birleştirdik lastik ve motorlarıyla birlikte. Daha sonra aracımızı gidebilir hale getirmeye uğraştık. Üst gövdeyi en son yapmak zorunda kaldık, çünkü; bu araç bir otonom araba. Elektroniği ve yazılımı olmadan dış gövdesinin güzelliğinin hiçbir önemi yok. Bu yüzden biz bunlara yoğunlaştık. Elektronik ve yazılımını bitirdiğimize inandık, dış gövdesini de yapalım dedik. Mekanik ekibimizle birlikte birleşerek dış gövdeye başladık. Bundan sonraki hedefimiz aracı daha da geliştirip görüntü işleme sisteminde daha başarılı yüzdelik bir dilime girmek. Tamamlandığında seneye pistten birinci olarak geri dönmek istiyoruz. Türkiye teknolojisini ileri taşımak amaçlı da gelişimler göstermeyi planlıyoruz. Elektrikli araç projesi başladı Türkiye'de, adımlar atıldı. Bizde gençler olarak bunu bir ileriye taşımak ve otonomlaştırmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecekö diye konuştu.10 BİN TL'YE YAPILDITakım öğretmeni Tolunay Demirci takımın teknoloji meraklısı öğrencilerden oluştuğunu açıklayarak, "Bu çocuklar çalışmayı seviyorlar, üretmeyi de seviyorlar. Bizleri zorladılar, dediler ki otonom araç yarışına girelim. Pandemi oldu, ama bu süreç boyunca çalışmalarımıza devam ettik, hız kesmedik. Tabii ki imkanlar ölçüsünde. 10 bin liralık bir destek oldu bize, o destekle bu çocuklar bu aracı meydana getirdiler. Bir araç yaptılar sıfırdan, aracın şasesini, gövdesini ve elektronik devresi ile yazılımını yaptılar. Bu otonom bir araç. Yazılımcılarımız var, elektronikçilerimiz var. Kendi kendine yolu tanıyor, engelleri de tanıyor, virajı tanıyor, trafik tabelalarını tanıyor. Ona göre gidiyor. Yarışmaya götürdük, o yarışmada pisti bitirebilen 3 araçtan birisi bu olduö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Araçtan detaylar-Öğrencilerin çalışmasından detaylar-Aracın yürümesi ve tur atması-Öğrenci ve öğretmenlerle röportajlar-Detaylar

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

=======================

POZİTİF HALDE DÜKKANINI AÇAN ESNAF, AMBULANSLA KYK YURDUNA GÖTÜRÜLDÜ

SİVAS'ta koronavirüs testi pozitif olmasına karşın hediyelik eşya dükkanını açıp satış yapan esnaf N.A., ambulansla Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna götürülerek gözlem altına alındı.Aralarında Sivas'ın da olduğu bir çok ilde, koronavirüs testi pozitif olmasına karşın karantinaya uymayan kişilerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi yönündeki kararın ardından, ilk yerleştirmeler başladı. Kent merkezinde Atatürk Caddesi üzerinde hediyelik eşya dükkanı işleten ve koronavirüs testi pozitif olan N.B.'nin dükkanını açarak satış yaptığı ihbarı yapıldı. Dükkana gidip esnafı kontrol eden polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada esnaf N.B. dükkanında kahvaltı yaparken görüntülendi. Olay yerine gönderilen ambulans, karantinada bulunması gerekirken kurala uymayarak iş yerini açan N.B.'yi alarak ambulansa bindirdi. N.B., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi yanında bulunan KYK yurduna götürülerek gözetim altına alındı.

'POZİTİF OLDUĞUMDAN HABERİM YOKTU'Yurda yerleştirilirken soruların cevaplandıran N.B., "Testimin pozitif olduğunu bilmiyordum. Benim haberim olmadığı halde başkalarının haberi olmuş ve beni şikayet etmişler. Bilgim yoktu. Ne olacağını bilmiyorum" diye konuştu.N.B.'nin yurtta kaldığı dönemdeki tüm konaklama ve yiyecek masrafları kendisinden tahsil edilecek. Diğer yandan dün akşam ise testi pozitif olmasına rağmen sokakta gezdiği belirlenen E.A. isimli genç de, karantina kurallarını ihlal ettiği için aynı yurtta gözlem altına alındı.

Kaynak: DHA