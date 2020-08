İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ Tunceli'de kiraladığı arazide ayçiçeği ve kabak ekip, 50 kişiyi istihdam sağladıTUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde girişimci Bülent Açıkgöz, kiraladığı bin dönümlük hazine arazine ayçiçeği ve kabak ekerek, 50 kişiye istihdam sağladı.

Tunceli'de kiraladığı arazide ayçiçeği ve kabak ekip, 50 kişiyi istihdam sağladı

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde girişimci Bülent Açıkgöz, kiraladığı bin dönümlük hazine arazine ayçiçeği ve kabak ekerek, 50 kişiye istihdam sağladı. Bölgede ilk kez ayçiçeği ekimi yapıldığını anlatan Açıkgöz, ayçiçeğinde 500, kabakta ise 120 ton rekolte hedeflediklerini söyledi.

Tuncelili girişimci Bülent Açıkgöz, Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde Keban Baraj Gölü kıyısında hazineye ait bin dönümlük araziyi kiraladı. Tunceli genelinde yoğun tarımsal alanda tahıl üretiminin yapıldığını belirleyen Açıkgöz, ayçiçeği ve kabak ekimine karar verdi. Kiraladığı bin dönümlük arazinin yarısında ayçiçeği, diğer yarasında ise kabak üretime başlayan Açıkgöz, 50 kişiye de iş imkanı sağladı.

Bu yatırımla Tunceli'de farklı tarımsal ürünlerin de yetiştirilmesine de öncülük etmek istediğini söyleyen Açıkgöz, "Tunceli bölgesinde genelde arpa ve buğday üretimi yapılıyor. Amacım hem vatandaşa örnek olmak ve alternatif ürün üretimi için öncülük yapmak. Tunceli toprakları çok bakir ve verimlidir. Ayçiçeği üretimi yapılırsa verimi yüksek olur ki öyle oldu. Bölgemizde ilk kez ayçiçeği üretimi yaptım. Toprakta inanılmaz bir verim var. 500 dönümlük araziye ektiğimiz ayçiçeğini Türkiye'nin en kaliteli ürünü durumunda. Türkiye'nin hiçbir bölgesinde ürettiğimiz ayçiçeği boyutunda ve bu kalitende ayçiçeği üretilmemiştir. Toprağımız hiç bozulmamış, kalitesi ve verimi çok yüksek. Kimyasal ilaç kullanmadık, tamamen organik" dedi. 'TÜRKİYE'DE ONLARCA FİRMA ÜRÜNÜMÜZÜ ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ'Açıkgöz, arazide ektiği ayçiçeği ve kabağa Türkiye'de birçok firmanın talep ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Bin döneme ektiğim ayçiçeği ve çerezlik kabak için Türkiye'de birçok firmanın tarlaya kadar gelerek ürün için pazarlık yaptı. Ürünümüz tamamen organik, toprak kalitesi çok iyi ve Türkiye'de bu kalitede üretilen ayçiçeği ve kabak bulmak neredeyse imkansızdır. Birçok bölgede suni gübre veriliyor. Biz de hiçbir şekilde kimyasal gübre yok, tamamen doğal ortamında yetişiyor. Bu toprakta ilk kez tarım üretimi yapılıyor. Böyle olunca ekilen ürün inanılmaz doğal ve kaliteli oluyor. Ürün kaliteli olunca alıcısı da çok oluyor. Birçok firma tarlaya kadar gelerek bizimle pazarlık etti ve almak için sıraya giren ve ısrar eden onlarca firma var."400-500 TON REKOLTE BEKLİYORUZEktiği ürünlerde verimli bir hasat beklediklerini söyleyen Açıkgöz, "Ayçiçeğinde bu yıl 400 ile 500 ton kabakta ise 120 ton bir rekolte bekliyoruz. 50 tarım işçisine belli dönemler içinde çalıştırarak iş sahibi ediyoruz. Bu da bölgemiz için önemli bir iş kapısı. Ayrıca bizim üretimimizi gören birçok çiftçi, bizden tohum talebinde bulundu. Önümüzdeki yıl bölgede ekimi fazlaca yapılacak ve yeni bir tarım sektörü bölgemizde gelişecek. Bu da çok güzel bir durum olacak bölge halkı için. Bölgedeki çiftçiler de heveslendi. Ben bölgedeki bütün çiftçilerimize garanti verdim. 'Ne kadar kabak ne kadar ayçiçeği ekerseniz alım garantisi veriyorum' dedim. Önümüzdeki yıl bölge bu sektöre yönelecek ve yeni iş kapıları da açılacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Ayçeğirdeği tarlasından genel görünümAyçekirdeği tarlasından yakın çekimÜretici Bülent Açıkgöz'ün açıklamalarıKabak tarlasından görüntüKabak ve ayçekirdeği tarlalarından uzak görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

Tıp fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi

TOKAT'ta Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında çalışırken öğrenen Melih Buğra Ertek (19) büyük sevinç yaşadı. Ertek,"İlk gördüğümde tüylerim diken diken oldu. Ağlamaklı oldum. Bir garip oldum" dedi. Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan Murat ve Hakime Ertek çiftinin 2 çocuğunun büyüğü olan Melih Buğra Ertek haftanın iki günü kuzeni Akın Ertek'in yanında çalışarak harçlığını çıkarttı. Melih Buğra Ertek çalışırken aynı zamanda da üniversiteye hazırlandı. Ertek,üniversite yerleştirme sonuçlarını açtığı tuhafiye tezgahında öğrendi. Cep telefonu ile ÖSYM'nin sitesine giren Ertek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığını öğrenince, büyük sevinç ve heyecan yaşadı.'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU'Haftanın iki günü kuzenin yanında çalıştığını söyleyen Ertek, "Oradan arta kalan günlerinde evde kendim dersimi çalışıyordum. Bu şekilde kazandım. Üniversiteye kazandığımı tezgahta müşteriye bakarken öğrendim. Telefonuma bir arkadaşımdan bildirim geldi. Bana sonuçların açıklandığını söyledi. Girdim baktım. Tıp kazandığımı öğrendim. Çok mutlu oldum. Aileme haber verdim. Oradaki ağabeylerimle ve kardeşlerimle paylaştım. İlk gördüğümde tüylerim diken diken olduç Ağlamaklı oldum. Bir garip oldum" dedi. Pandemi nedeniyle yakın illerde tercih yaptığını kaydeden Ertek, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine gideceğim.Tercihleri yaparken bu pandemiden dolayı Tokat çevresini yazdım. Tokat geldi. Tokat'ın eğitimin güzel olduğunu duymuştum o yüzden de sevindim. Mutlu oldum. Çalışırken düzenli çalıştım. İlk önce konuyu öğrendikten sonra soru bankasına geçerek çalıştım. Konular bittikçe insanın ders çalışma isteği artıyor. Sınava çalışacak olanların ise verimli çalışmalarını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Melih Buğra Ertek'ten görüntüler-Röportaj-Genel Detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TURHAL (Tokat),

Uludağ'da ayılar, kendileri için bırakılan ekmek ve su ile beslenirken görüntülendi

Bursa, Uludağ'da iki ayı, kendileri için bırakılan ekmekleri yerken görüntülendi.Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da, Sarıalan Bölgesi'ne gelen iki ayı, kendileri için bırakılan ekmekleri yedi. Bölgede kamp yapan vatandaşlar tarafından görüntülenen ayılar, su da içerek beslendi. Kameraya yansıyan görüntülerde ayılardan birinin, vatandaşları fark etmesinin ardından bir an duraksayarak tedirginlik yaşaması ve ardından su içmeye devam etmesi dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ayıların görüntüleri

Haber: Gürkan DURAL/ BURSA,

Rabia hemşire, tacizci hasta bakıcı için sosyal medyadan yardım istedi

ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nde görev yapan hemşire Rabia Karakaya (26), aynı hastanede çalışan hasta bakıcı B.Y. hakkında cinsel taciz iddiasıyla şikayetçi oldu. Tacizler devam edince de sosyal medyadan yaşadıklarını anlatan paylaşım yaparak, yardım istedi. Hemşire Rabia Karakaya'nın iddiasına göre, 2014 yılında göreve başladığı hastanede hasta bakıcı B.Y. ile tanıştı. Aynı klinikte çalıştığı B.Y. genç kıza, arkadaşlık teklifinde bulundu. Karakaya ise kabul etmedi. Ardından da çalıştığı kliniği değiştirdi. Ancak B.Y. geçen mayıs ayından itibaren hemşireye cinsel tacizde bulunmaya başladı. Rabia Karakaya savcılık ile polise şikayetçi oldu. Hastane yönetimi de idari soruşturma başlattı. Tüm bunlara rağmen B.Y. tacizlerini sürdürdü. Hemşire Karakaya da yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı. Karakaya paylaşımında şunları ifade etti: "Altı yıldır sağlık çalışanıyım ve tek başına ayakları üzerinde duran bir kadınım. Hasta bakıcı B. Y. ile işe başladığım 2014 yılında aynı klinikte çalıştım ve bana arkadaşlık teklifinde bulundu. Kabul etmedim ve durumdan huzursuz olduğum için kliniğimi değiştirdim. Kendisini reddettiğim B.Y., bana mesaj ve müstehcen videolar gönderiyor. Benimle birlikte olmak istediğini belirterek, her gece resmime bakıp uyuduğunu ve evime gelip benimle birlikte olacağı yönünde mesajlar atıyor. Sesimi duyurmak istiyorum. Emniyete ve savcılığa şikayette bulundum. Uzaklaştırma ve koruma kararı çıkarmak için talepte bulundum. Adli süreç için savcılık tarafından istenilen delilleri ve belgeleri sundum. Aynı zamanda idare soruşturma açılması açısından hastane idaresiyle durumu paylaştım. Ama sapığı durduramadım. Ne olur bana yardım edin."Rabia Karakaya'nın paylaşımına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı destek mesajı yazdı. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMA YAPTIErzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü de resmi internet sitesinden açıklama yaparak, "Sosyal medyaya ve basına yansıyan taciz olayına ilişkin her türlü tedbir, olayın başlangıcından bugüne kadar alınmıştır ve süreç devam etmektedir" dedi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Öncelikle belirtmek gerekir ki Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi, bünyesinde kurduğu Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi başta olmak üzere birçok birim ile kadınlarımıza yönelik her türlü şiddet, taciz gibi istenmeyen olayları önleme ve bu konular hakkında toplumsal duyarlılığı artırma adına ciddi faaliyetlerde bulunmaktadır.Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü'nde hemşire olarak görev yapmakta olan Rabia Karakaya'nın, yine aynı birimde işçi statüsünde görev yapmakta olan B. Y. hakkında, çalıştığı birime dilekçe vermek sureti ile şikayette bulunması üzerine adı geçen birim tarafından derhal disiplin soruşturması başlatılmıştır. Bu işleme paralel olarak da idari soruşturmanın selameti açısından adı geçen işçi, ilk önce Ziraat Fakültesi Dekanlığı emrine, akabinde de Hınıs ilçemizde bulunan Hınıs Meslek Yüksekokulu emrine görevlendirilmiştir. Soruşturmacı tarafından bu süreç içerisinde dosya kapsamında delillerin tam olarak toplanması ve bu şekilde gerçekliğin ortaya çıkartılması amacı ile ifade alma işlemleri ve diğer dokümanlar yanında, şikayet konusunun adli merciye de intikal etmiş olması nedeni ile adli süreçle ilgili bilgi, belge ve diğer aşamalar hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile de yazışma yapılarak, bu çerçevede adli makamlardan gelen belgeler de soruşturma kapsamına dahil edilmiştir. Dosya, gelinen noktada, soruşturmacı tarafından toplanılan delillerin değerlendirilmesi aşamasındadır, yani soruşturma sona erme aşamasındadır. Bu aşamadan sonra nihai karar, işçi disiplin kurulu kararı ile verilecektir. Her konuda olduğu gibi bu konuya ilişkin de üniversitemiz delillerin tam olarak toplanması ve nihayetinde doğru kararı almak için gerekli iş ve işlemleri eksiksiz yürütmüş, yürütmeye de titizlikle devam etmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Atatürk Üniversitesi hastanesinden detay -Acilden detay

-Atatürk Üniversitesi Rektörlük binasından detay -Atatürk Üniversitesi girişinden detay -Rabia Karakaya'ya atılan mesajların resimleri-B.Y'nin resmi

Haber-Kamera: ERZURUM,

2 yaşındaki çocuk, 2'nci kattan emlakçının üzerine düştü

GAZİANTEP'te, 2 yaşındaki Suriye uyruklu Abdulkadir Hulu Accuri, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan, emlak ofisinin önündeki sandalyede oturan İsmail Elmas'ın üzerine düştü. Çocuğu kucağında bulan Elmas da sandalyeyle birlikte yere devrildi. Çocuk ve Elmas hafif yaralanırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, dün Onat Kutlar Mahallesi'ndeki apatmanda yaşandı. 2 yaşındaki Suriye uyruklu Abdulkadir Hulu Accuri, oyun oynadığı ikinci kattaki evlerinin balkon demirlerine tırmandı. Ancak dengesini kaybetti. Çocuk aynı binanın giriş katındaki emlak ofisi önünde arkadaşlarıyla oturup sohbet edem İsmail Elmas'ın üzerine düştü. Çocuğu kucağında bulan Elmas da sandalyeyle birlikte yere devrildi. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye götürülen çocuğun sol ayağında zedelenme, İsmail Elmas'ın sol elinde çatlak meydana geldiği belirlendi. İsmail Elmas ve Abdulkadir Hulu Accuri, tedavilerinin ardından taburcu edildi.Çevredekiler ve Suriyeli aile tarafından kahraman ilan edilen İsmail Elmas, bugün küçük çocukla biraraya geldi. İlk anda üzerine balkondan halı düştüğünü zannetiğini söyleyen İsmail Elmas "Arkadaşlarımla oturuyordum. Telefonu elime aldığım sırada üzerime gelen çocuk ile geri savruldum, kendimi yerde buldum. İlk önce balkona kuruması için bırakılan halının düştüğünü zannettim. Çocuk olduğunu sonra anladım. Hemen toparlanıp, çocuğa baktım iyiydi. İkimizin de çok şükür sağlığı iyi. Normalde o gün oturduğum yere hiç oturmam. Bu tamamen Allah'ın hikmeti.İyi ki orada oturuyordum. Çocuğun kurtulmasına vesile olduğum için çok mutluyum. Kolumda çatlak ve burnumda zedelenme oluştu fakat onlar önemli değildi. Eğer üzerime düşmeseydi belki daha kötü sonuçlar olacaktı. Adeta bir mucize gerçekleşti" dedi.Bacağı sarılı olan çocuğunu kucağından bırakmayan baba Ahmet Accuri de "Altı çocuğumun en küçüğü olan Abdulkadir, kimseye söylemeden balkona çıkmış. Büyük korku yaşadık ve hemen hastaneye gittik. Çocuğum İsmail'in üzerine düşmüştü. Çok şükür iyiydi. Hastanede de sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Kurtulması tamamen mucize, Allah'a şükrediyor ve İsmail kardeşime teşekkür ediyorum. İsmail orada oturmuyor olsaydı, şimdi oğlumu toprağa veriyor olabilirdim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Olay anı (Güvenlik Kamerası)Olay yeriDüşen çocuk Abdulkadir Accuriİsmail Elmas'ın çocuğu kucağına almasıAbdulkadir Accuri ve İsmail ElmasOlayın olduğu balkonİsmail Elmas ile röp.Çocuğun babası Ahmet Accuri ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP

Piyanist, düğünde, 'Oynamayan korona olsun' dediği iddiasını yalanladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sahne aldığı düğünde, "Haydi, herkes piste. Oynamayan korona olsun inşallah" diyerek, davetlilere halay çektirdiği öne sürülen piyanist Kamil Evyaz (38), DHA'ya konuştu. Eşinin de kronik hastalığı olduğunu belirten Evyaz, "Böyle bir şey kesinlikle söylemedim, hatta sık sık uyarılarda bulundum. Bir polisimiz de uyardığım için teşekkür etti" dedi.

Kemalpaşa Mahallesi'nde 22 Ağustos günü yapılan bir düğünde, piyanist Kamil Evyaz'ın, "Haydi, herkes piste. Oynamayan korona olsun inşallah" dediği, bunun üzerine yaklaşık 30 davetlinin piste çıkarak, halay çektiği öne sürüldü. İddialar üzerine harekete geçen polis ekipleri, piyanist ve düğün sahibine toplam 6 bin 360 lira para cezası verdi. Evyaz ile adı açıklanmayan düğün sahibi, ifadelerinde iddiaların gerçek olmadığını savundu.

'SIK SIK UYARILARDA BULUNDUM, TEŞEKKÜR EDİLDİ'Demirören Haber Ajansı'na konuşan piyanist Kamil Evyaz, kendisine iftira atıldığını ve asla böyle bir cümle sarf etmediğini söyledi. Eşinin kronik hastalığı bulunduğunu vurgulayan Evyaz, şunları kaydetti: "10 yıldır piyanistlik yapıyorum. 22 Ağustos'ta bir düğüne katıldım. Oradaki bazı vatandaşlar beni yanlış ihbar etmişler. Kesinlikle 'Oynamayan korona olsun' demedim. Tam tersine, katılımcıları sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda uyardım. Hatta bir polisimiz geldi, uyardığım için bana teşekkür etti. İftiradan dolayı çok huzursuz oldum. Adımın lekenlemesini istemem. Ben böyle bir şey yapmış olsam, hiç mi duyarlı bir insan yok, çıkıp tepkisini gösterirdi. Tekrar altını çiziyorum, kesinlikle bu kelimeleri konuşmadım, konuşmam da. Türkiye virüs dolayısıyla mücadele ederken, sağlık personellerimiz hastalarımızı iyileştirmeye uğraşırken, ben orada çıkıp bunu diyebilir miyim? Benim kronik hasta eşim var, böyle bir şey olsa bana da bulaşır, benden de eşime bulaşır. Bunu düşünerek sık sık uyarılarda bulundum. 'Kesinlikle temas etmeyelim, mesafemizi ayarlayalım, maskemizi de kesinlikle çıkarmayalım' diye."Evyaz, "Hakkımı yiyenlere, hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTIÖte yandan, İnegöl'deki düğüne ait görüntüler ortaya çıktı. Amatör kamerayla kaydedilen görüntülerde, sosyal mesafeye dikkat edildiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Düğünden görüntüler-Piyanistin çalması ve düğünde oynayanlar-Piyanistin açıklamaları

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

=========================Fındıkta hasat bitti nöbet başladı

DÜZCE'de fındık üreticilerinin büyük bir bölümü fındık hasadını tamamlayarak ürünlerini harmana indirdi. Fındık üreticileri özellikle Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından fiyatının yükselişe geçeceği düşünülen fındıklarını harmanda nöbet tutarak beklemeye başladılar.Düzceli fındık üreticileri Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından fındık fiyatlarının kilogram başına 30 liraya kadar yükseleceği beklentisi içine girdiler. Yapılan tahminlerde de TMO'nun piyasaya 22 liradan fındık alarak girmesinin ardından sel felaketiyle birlikte tüccarların fiyat yükselteceği yönünde oluyor. Bu sebeple bu yıl adeta altın değerinde fındığın hasadını tamamlayarak ürünlerini harmana indiren üreticiler fındık nöbetine başladılar.SABAHA KADAR DEVRİYE ATIYORLARHemen hemen her harman alanında fındık üreticileri kendileri yada aileleri ile nöbet tutuyorlar. Üreticiler gece soğuktan, yağmurdan ya da çiğden korunmak için fındık harmanlarının yanında hazırladıkları selender adı verilen tahtadan barakada ya da çadırlarda sabaha kadar uyumadan bekliyorlar. Zaman geçirmek için ise ya fındık ayıklıyorlar ya da zaman zaman fındık harmanına girerek fındığı havalandırmak için tırmıkla çalışma yapıyorlar. Çevrede devriye atarak kendilerinin fındık başında olduğunu hissettiren fındık üreticileri kötü niyetli kişilere bir anlamda mesaj veriyorlar.'HARMANDA SATIŞA KADAR BEKLEYECEĞİZ'Harmanın başında nöbet tutan Bekit Mutlu isimli üretici, "Nöbet bekliyoruz. Fındık nöbeti bekliyoruz. Fındığımızı topladık harmana indirdik. Giresun'da yaşanan sel felaketinden sonra fındık fiyatının artmasını bekliyoruz. Fındık altın değerinde oldu. Sağ olsunlar polis jandarma devriye geziyor bize yardımcı oluyor ama yinede biz malımıza sahip çıkmak için bekleme yapıyoruz. Zaman zaman hırsızlık olayları duyuluyor. Biz de önlemimizi alıyoruz. Biz de kendimize böyle bir baraka yaptık sabaha kadar oturuyoruz. Harmandan satışa kadar bekleyeceğiz. Can sıkıntısına beklerken bir yandan fındık ayıklıyoruz. Konuşulan fiyatlar daha doğrusu Giresun'da sel olduktan sonra fındık fiyatlarının yükseleceği ve 30 liraya kadar çıkacağı söyleniyor. Şu anda bekletiyoruz satmayı hiç düşünmüyoruz. İnşallah fiyat yükselirse bizde fındığımızı satmayı düşünüyoruz. Birisinin yanaştığınızı hissedersek ses çıkarıyoruz, lamba yakıyoruz. Şu ana kadar başımıza böyle bir şey gelmedi ama bizde olmasın diye bekliyoruz. Yanaşırlarsa da önlemimizi alıyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Fındık harmanında nöbet tutan üreticinin fındıklarını havalandırıp ses çıkarırken görüntüsüFındık harmanında nöbet tutan üreticinin fındık üzerinde fındık ayıklarken ses çıkarmaya çalışmasıFındık harmanı yanında kurulan selender içinde zaman geçiren üreticinin görüntüsüÜreticinin fındık etrafında devriye atmasıFındık üreticisi Bekir Murlu ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

========================Polis, sulama kanalında yüzen çocukları havuza götürdü

ADANA'da polis, sulama kanalında yüzen çocukları ekip otosuna bindirerek havuza götürdü.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sulama kanallarına giren çocuklarla ilgili uygulama yaptı. Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma olaylarının artması üzerine polisler, Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde bulunan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) sulama kanalı çevresinde kontrolle çıktı. Polisler, sulama kanalına giren çocukları ikaz edip, boğulma olaylarına karşı yaptırılan uyarıcı broşür verdi. Çocuklar daha sonra, ekip otolarına bindirilerek yakında bulunan havuza götürüldü. Havuza girerek serinlemeyen çoçuklar, "Polisler bizi sulama kanalından alarak, havuza getirdi. Kanalların tehlikeli olduğunu söylediler. Bir daha bu kanallara girmeyeceğiz" diyerek ekiplere teşekkür etti.

Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

