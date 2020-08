İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ O düğündeki 5 kişiye 6 bin lira ceza KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, maske takılmayıp, sosyal mesafe kuralına uymayarak halay çekilen ve havaya ateş açılan düğünde aralarında damadın da olduğu 5 kişiye toplam 6 bin 86 TL para cezası verildi.

O düğündeki 5 kişiye 6 bin lira ceza

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, maske takılmayıp, sosyal mesafe kuralına uymayarak halay çekilen ve havaya ateş açılan düğünde aralarında damadın da olduğu 5 kişiye toplam 6 bin 86 TL para cezası verildi.

Kadınhanı ilçesi Pusat Mahallesi'nde 2 gün önce yapılan bir düğünde, davetliler maske takmayıp, sosyal mesafe kuralına uymayarak halay çekti. Düğünde, bazı davetliler de tabancalarla havaya ateş açtı. Ayrıca çocukların ellerine tabanca verdi. Cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.Büyük tepki çeken görüntüleri mercek altına alan Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, damat Oğuzhan C. (24) ile kurusıkı tabancayla havaya eteş eden Osman H.'nin de (27) aralarında olduğu 5 kişiye, toplam 6 bin 86 TL para cezası kesti. Kurusıkı tabancaya el konuldu.

Sevgilisi tarafından darp edilen kadın bankaya sığındı

BURSA'da erkek arkadaşı Suat B. tarafından darp edilerek, kafasından yaralanan Gülcan Buldu (35), bir banka şubesine sığındı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, Suat B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Gazcılar Caddesi'nde meydana geldi. Gülcan Buldu, erkek arkadaşı Suat B. ile henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Suat B., Gülcan Buldu'nun kafasına sert bir cisimle vurdu. Başından yaralanan Gülcan Buldu, erkek arkadaşından kaçmaya başladı. Yaralı kadın, yakında bulunan bir bankaya sığınarak, orada bulunan kişilerden yardım istedi. Banka yetkilileri, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gülcan Buldu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.Gülcan Buldu'nun kendisini darp eden kişinin sevgilisi Suat B. olduğunu söylemesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Suat B.'yi olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakalarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Minik İhsan Arda, torpil patlamasıyla görme yetisini kaybetti KONYA'da arkadaşının deliğe bıraktığı torpile bakarken meydana gelen patlama sonucu yaralanan 7 yaşındaki İhsan Arda Alay, gözlerinden iki kez ameliyat oldu. Sağ gözü yüzde 30, sol gözü ise yüzde 10 görebilen İhsan Arda'nın babası Nabi Alay (36), 'Oğlum pilot olmak istiyordu. Şu anki süreçte bu çok zor. Anne-babaların buna çok dikkat etmesini istiyorum. Çocuklar kendilerine de zarar verebilir veya benim oğlum gibi başka bir çocuğa da zarar verebilir" dedi.Olay, 28 Temmuz günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oturdukları sitenin içerisindeki parkta, arkadaşlarıyla oynayan ilköğretim 2'nci sınıf öğrencisi İhsan Arda Alay, bir arkadaşının duvardaki deliğe torpil bıraktığını gördü. Merak edip, bakmak için deliğe yaklaşan İhsan Arda, torpilin patlaması sonucu gözlerinden ağır yaralandı. İlk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Oğlunu parkta yaralı bir şekilde gören baba Nabi Alay, olay yerine gelerek İhsan Arda'yı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada hemen ameliyata alınan İhsan Arda Alay, daha sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada da ikinci kez ameliyat edilen küçük çocuk, daha sonra taburcu oldu.İhsan Arda'nın ailesi sorumlular hakkında şikayetçi oldu. 'ANNE BABALAR DİKKAT ETSİN'İhsan Arda'nın gözlerinde hasar meydana geldiğini belirten baba Nabi Alay şunları söyledi: "Bayramdan iki gün önce sitenin bahçesinde çocuklar oyun oynarken başka bir çocuğun torpil atması sonucu oğlum torpile bakmış. Bu sırada torpil yüzüne patlıyor. İki gözünde de hasar oluştu. Hastaneye götürdük o gece ameliyat oldu. Gözünden parça çıkarıldı. Kurban Bayramı'nın birinci günü de diğer gözünden ameliyat oldu. Şu an gözünün bir tanesi yüzde 10, diğer gözü de yüzde 30 görüyor. İlerleyen safhalarda ne olacağı hakkında sonuç verilemiyor. Ne olacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Anne babaların buna dikkat etmesini istiyorum. Anne babalar, çocuğun hevesi var diye bir torpil, patlayıcı madde almamalı. Yaptıracaksa bile kontrollü şekilde yaptırmalılar. Hiç alınmasın. Kendisine de, bir başkasına da zarar verebilir, bunun için daha duyarlı olunmasını istiyorum" dedi.'İLERİDE PİLOT OLMAK İSTİYORDU'İhsan Arda'nın ileride pilot olmak istediğini ancak bu şartlarda zor olduğunu belirten Nabi Alay, "Bize bayram olmadı. Benim için bayram çocuğumun ikinci ameliyatını olduğu gün oldu. Çünkü ilk ameliyatını olduğu zaman iki gözü de görmeyecek şekilde şeyler söylendi. Şu an işlerini biraz yapabilecek şekilde görebiliyor. Benim bayramım o gündü. Arda şu an için farkında değil. Ne olduğunu, nasıl olduğunun ya da ileride neler yaşayabileceğini bilmediği için şu an hiçbir şey hissedemiyor. Bu ilerleyen zamanlarda çıkacak. Belki okul hayatı bile çok zor olacak. İleride pilot olmayı çok istiyordu ama şu süreçte o da zor. Allah büyüktür inşallah daha iyisi olsun diyoruz" diye konuştu. 'BULANIK GÖRÜYORUM'Nesneleri seçmede zorlandığını belirten İhsan Arda ise şunları kaydetti: "Çocuk torpili deliğe soktu. Ben önündeydim direkt patladı. Sonra da komşumuz beni buraya kadar getirdi. Babamda beni hastaneye götürdü. Şu an bulanık görüyorum" dedi.Enfeksiyon riski olduğu için evden dışarıya çıkamayan İhsan Arda'nın arkadaşları da küçük çocuğu yalnız bırakmıyor. Balkona çıkan İhsan Arda'ya alkışlarla moral veriyorlar.

Nişanın ardından köy karantinaya alındı

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy köyünde nişan törenin ardından 16 kişide koronavirüs görülmesi üzerine köy karantinaya alındı. Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ilçeye bağlı Aşağıköy köyünün dün geceden itibaren karantinaya alınmasına karar verdi. Yapılan incelemeler ve filyasyon çalışmaları sonucu köyde nişan töreninin ardından 16 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi. Kurban Bayramında İstanbul'dan köye ailesini ziyarete gelen bir kişinin ailesine virüsü bulaştırdığı, ailesinin ise nişana katılarak virüsü yaydığı öğrenildi. Köy gece saatlerinden itibaren karantinaya alınırken, jandarma ekipleri köyün girişinde önlem aldı. Aşağıköy köyüne alternatif yollar ise iş makineleriyle toprakla kapatıldı.

Alanya'da avokadoda yeni hedef 70 milyon adet

*- Antalya'nın Alanya ilçesinde bu ay başı itibarıyla avokado hasadı başladı. Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, "Geçen yıl 50 milyon adet civarında hasat beklentimiz olmuştu, bunu fazlasıyla karşıladık. Bu yıl hedefimiz 70 milyon adet" dedi.

Alanya'nın Dimçayı bölgesindeki avokado bahçelerinde 1 Ağustos itibarıyla hasat başladı. Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bu yıl avokado hasadında hedeflerinin 70 milyon olduğunu dile getirirken, avokadonun bu yıl daha önceki bilinen ülkenin yanı sıra 5- 6 yeni ülkeye daha ihracatının da olabileceğini söyledi. Başkan Sevilgen, "Avokado hasadımız ağustos ayı itibarıyla Alanya'da başladı. Geçen yıl aşağı yukarı 40-50 milyon civarında bir hasat beklentimiz vardı, biz bunu fazlasıyla yakaladık. Bu yılki hedefimiz 70 milyon adet civarında bekliyoruz. Alanya'da 38-40 bin hektarlık bir ekili alanımız vardı. Bu alan şu anda 45 bin hektara çıktı. Geçen yıllarda Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Rusya gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdik. Aynı firmalarla yine görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ülkelere tekrar ihracat yapacağız. Bunun yanında Avrupa'dan da birkaç ülkeyle görüşmelerimiz devam ediyor. Tahminime göre bu yıl ihracat yaptığımız ülkelere 5- 6 farklı ülke de eklenecek" dedi. '12 AY AVOKADO ÜRETİMİ'Alanya'da neredeyse her mevsim avokadonun üretiminin yapılabildiğini belirten Sevilgen, "Ağustos ayında klifton cinsi avokado var. Eylül ayında zutano cinsi avokadonun üretimi gerçekleşecek. Arkasından bacon, ettinger, fuerte, pinkerton ve hass ile devam edecek. Bizim şu anda Alanya'da 10 aylık bir üretimimiz var. Bizim 6 ve 7. aylarda üretimimiz yoktu. 'Alanya avokadosu' diye bir cins geliştirerek güzel bir meyve aldık. Bunu da geliştirdiğimiz zaman 12 ay Türkiye'de avokado üretimine devam edeceğiz" diye konuştu. '15 MİLYONU RAHAT YAKALAYACAĞIZ'Alanya'daki avokadonun yurt dışında birçok ülkeye ihracatı gerçekleşirken, Sevilgen ihracat hedefleri hakkında da şunları söyledi: "Geçen yıl 10 milyon adet civarında bir ihracat gerçekleştirdik. Bu sene 15 milyon adet rahat bir şekilde yakalayacağız. Üretim her geçen yıl üstüne koyarak artıyor. Tabii ki biz yurt dışına ihracat yapmazsak, çiftçimizin kazancı düşecektir. Gerçekleştirdiğimiz ihracat hem fiyat konusunda üreticimizin yüzünü güldürüyor hem de ihracat yapan firmaların kazancını arttırıyor."'TALEP NEDENİYLE 2 AY İTHALAT OLUYOR'Yurt dışından herhangi bir avokado ithalatının da olup olmadığıyla ilgili de bilgi veren Sevilgen, "Bizde 6 ve 7'nci ayda avokadoda eksiğimiz var. Bir de artık avokadoyu tanıyan bir kitle oluştu karşımızda. Bu kişiler avokadoyu isteyince, bunu temin edebilmek içinde yurt dışından ithal etmemiz gerekiyor. Bu 2 aylık sürede dışarıdan avokado ithal ediyoruz. Ama 8'inci aya girdiği zaman bizim yerli üretimimiz başlıyor" dedi. Yaklaşık 20 yıldır üreticilik yapan Mehmet Zeybek de avokadonun fiyatından memnun olduğunu belirtirken, "20 yıldır avokado işi yapıyoruz. Toplamda 10 dönüm alanda üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin fiyatından memnunuz. Git gide de fiyatlar iyileşiyor. İnşallah daha iyi olur" diye konuştu. Üretici Zeybek, ürettiği avokado çeşitleriyle ilgili bilgi verirken şunları söyledi: "Alanya'da artık mümkün olduğu kadar avokado yetişiyor her tarafta. Şu anda hass, pinkerton, fuerte ve ettinger olmak üzere 4-5 çeşit avokado yetiştiriyoruz. Aşağı yukarı 8- 10 ay boyunca ürün alıyoruz."

Koronavirüsten 26'sı hekim, 52 sağlık personeli hayatını kaybetti

AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Türkiye'de şu ana kadar 52 sağlık personelinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, bunlardan 26'sının hekim olduğunu söyledi.Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüsle mücadelede basit önlemlerin yeterli olabileceğini, ancak pandeminin başından bu yana fiziki mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyulmadığını söyledi. Prof. Dr. Yalçın, "Vaka sayısının bu aylarda beklediğimiz düzeye inmemesinden bunu fark ediyoruz. Bu düzeylerin inmemesi, solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı sonbahar ya da kış mevsiminde daha yoğun bir hasta profiliyle karşılaşacağımız anlamına gelebiliyor. O nedenle bu aylardaki önlemler, bu basit önlemlerin çok ciddi sürdürülmesi önemli. Bu önlemleri aslında toplum biliyor, öğrendi, çok vurgulanıyor. Medyanın burada çok ciddi katkısı var. Fakat uygulamakta bir şekilde imtina ediliyor. Şu ana kadar 52 sağlık personeli hayatını kaybetti. Bunlardan 26'sı hekim. Hekimler ve sağlık çalışanları ciddi bir uğraş veriyor. Bu basit önlemleri hiç bir zaman göz ardı etmeden sürdürmekte yarar var" diye konuştu.DÜNYADA DURUM CİDDİDünyada da aynı problemin ciddi şekilde devam ettiğini belirten Prof. Dr. Yalçın, "Buna ilişkin veriler de var. Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin haftalık olağan toplantılarında ya da değişik alanlarda paylaştıkları veriler var. Burada olayları en az zararla atlatabilmek önemli. Sayıların düşmesine katkıda bulunabilmek çok önemli. Lütfen tekrar dikkat edelim, bu kuralları yerine getirelim, aksi takdirde bu olumsuz durum bizi ciddi bir şekilde sarsabilir" dedi.HASTALAR ANTALYA DIŞINDANProf. Dr. Ata Nevzat Yalçın, yaz tatili için tercih edilen yerlerin başında Antalya ve çevresinin geldiğini, kentteki olguların önemli bölümünün kent dışından gelen vakalar olduğunun görüldüğüne dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Birkaç pozitif hastayla devam ederken Antalya dışından gelen hastalarla bu sayıların artış gösterdiğini, yatış oranlarının arttığını gözlemledik. Bu nedenle geçmişte birtakım kısıtlamalar vardı ve bunların katkısı oldu. Dikkat etmek gerekiyor, güzel bir tatil kenti, insanların gelmesi de doğal. Bu önlemlerin herkes tarafından yeterince uygulanmasının ciddi bir yeri var. Maske, mesafe, temizlik gibi kuralları her zaman hatırda bulundurmak gerekiyor. Antalya aslında nüfus olarak bakıldığında hastalık oranı olarak çok geri sıralarda. Bu bizim için avantaj ama dışarıdan gelen olguların olumsuz yansıyabileceğini de düşünmek mümkün."NİŞAN VE DÜĞÜNE DİKKATToplu yapılan birtakım etkinliklerin de vaka artışında ciddi etkisi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın, "Asker uğurlamaları, nişan ve düğün gibi törenler gördük. Bir araya gelme ve insanların bir anda birçok ciddi önlemi almadığını gördük. Bunlar da sayıların artmasında ülke çapında katkıda bulunuyor. Şimdi ağustos ayındayız, Türkiye için bu aylarda hastalığın iyice düşmesi öngörülüyordu. Çünkü Türkiye kuzey yarımkürede ve güney yarımküre şu anda daha fazla sorunlu kesim" diye konuştu.AŞI 2021 YILINDA MÜMKÜNAşının önem kazandığını, yaklaşık 150 ayrı grubun aşı çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "En yakın olarak aşının kullanıma girmesi 2021 yılının başlarında mümkün olabilir. Fakat o zamana kadar, aşılar en azından klinik kullanıma girene kadar, ciddi bir şekilde önlemleri yerine getirmek önemli korunma vasıtası olarak görülüyor" dedi.

Korsan taksi, koronavirüs denetimine takıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında şehir merkezinde polis tarafından yapılan denetimde yakalanan ve korsan taksiyle taşımacılık yaptığı belirlenen sürücü E.O.'ya (48) 6 bin 141 TL idari para cezası kesilirken, aracı 60 gün trafikten men edildi.İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeye bağlı olarak Keşan'da da koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince meydan ve caddelerde denetim yapıldı. Polis ekipleri, Alparslan Türkeş meydanındaki denetimde içerisinde 2 yolcunun bulunduğu E.O. yönetimindeki 22 RM 378 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan incelemede, E.O.'nun pazarlık usulü korsan taksiyle taşımacılık yaptığını belirlendi. Yetki belgesiz taşımacılık yaptığı belirlenen E.O.'ya 6 bin 141 TL idari para cezası kesilirken, aracı 60 gün süreyle trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.

Havai fişek fabrikasının avukatı: Hiçbir insan böyle bir olay yaşansın istemez

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı patlama sonrasında firma adına açıklama yapan Avukat Mehmet Mangıroğlu, "Hiçbir insan kendi canının olduğu yerde böyle bir olay yaşansın istemez. Olay sırasında fabrika sahibi Yaşar Coşkun ve 19 yaşındaki oğlu da fabrikadaydı" dedi.Hendek'te 3 Temmuz'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi de yaralandı. 6 gün sonra Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi'ndeki bir taş ocağına imha edilmek üzere götürülen havai fişeklerin patlaması sonucunda da 3 jandarma şehit oldu. İlk patlama sonrasında Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Fabrika Sorumlu Müdürü A.A., Fabrika Müdürü ve Genel Ustabaşı H.A.V., Genel ustabaşı E.Ö. ile İş Güvenliği Uzmanı A.B. ile fabrika sahibi Yaşar Coşkun tutuklandı.'7 VE 8 DEĞİL, 3 PATLAMA YAŞANDI'Fabrikanın avukatı Mehmet Mangıroğlu yaptığı açıklamada, "Ailenin büyüğü olan Hüseyin Coşkun, Erenler ilçesinde üretim yaparken 3 oğlu da ileri tarihte Geyve'de fabrika kurdu ve burada da bazı patlamalar oldu. Daha sonra teknolojinin gelişmesi ve sahanın dar olması nedeniyle Erenler'de bulunan bu fabrika Hendek ilçesinde bulunduğu alana taşındı. Topluma yanlış intikal eden konu, diğer fabrikalardaki patlamaların da buraya mal edildiğini biliyoruz, ancak işin aslı öyle 7 ile 8 kere değil, burada toplamda 3 patlama yaşandıö dedi.'ÇİNLİLERLE DEVAMLI TEMASTA BULUNULDU'Yaşanan üzücü olayın nedeninin araştırıldığını ancak insan hatası üzerinde durulduğunu belirten Mangıroğlu, "Bu sektörde en yaygın bilinen isim olan Çinlilerle devamlı temaslarda bulunuldu. Hatta bu olayın yaşandığı 'Çin Mahallesi' olarak tabir edilen yerde bir Çinli uzmanın çalıştığını, bir bayram tatili için kendi ülkesine gittiğini ancak koronavirüs salgını nedeniyle geri gelemediğini biliyoruz. Yaşar Coşkun, sık sık Çin'e giderek temaslarda bulundu ve son sistem makineleri getirdi. Bu makineler her zaman insanla çalıştırıldı ve en ufak bir hata da bile maalesef böyle acı sonuçlara yol açtı. Kötü emsal alınmaz ama bu patlayıcı maddelerin imhası için taşındığı sırada Taşkısığı Mahallesi'nde meydana gelen üzücü hadise de bir bakıma bunun teyididir. Orada da uzman kişiler çalışıyordu ama orada bile insanoğlunun hatasının olabileceği ortaya çıkmıştır" diye konuştu.SAHİBİ VE OĞLU FABRİKADAYDIPatlama sırasında fabrika sahibi Yaşar Coşkun ve oğlu Hüseyin Can Coşkun'un da fabrikada olduğu ve oğlunun yaralandığını söyleyen Mangıroğlu, şöyle konuştu: "Şu andaki bu patlamayla ilgili olarak Sakarya Üniversitesi'nce oluşturulan bir heyete Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit yaptırıldı. Bizler de onun sonucunu bekliyoruz. Bunun neden olduğu, neden patlama yaşandığı o raporla görülecek. Bu rapordan sonra da kusuru olanlara yönelik Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılacak ama bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum, hiçbir insan kendi canının da olduğu yerde böyle bir olayın olmasını istemez. Olay anında Yaşar Coşkun'un kendisi de, 19 yaşındaki oğlu da oradaydı. Nitekim olayda oğlu da yaralandı. Bu olayda ölenlere rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Coşkun ailesi de biz de Sakaryalı olarak hepimiz bu olaydan dolayı son derece üzgünüz. Bunun sonrasındaki taşıma işlemi sırasında olan olayda vefat eden 3 şehidimiz de acımızı bir kez daha katlamıştır. Şehitlerimize rahmet, aileleri ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz."'İDDİALARIN HAYATIN GERÇEĞİYLE ALAKASI YOK'Patlama sonrası gözaltına alınarak tutuklanan fabrika iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B.'nin suçlamalarıyla ilgili olarak konuşan Mangıroğlu, "Yönetici konumundakilere bir suçlama var, bunu görüyoruz. Ancak burada sadece çalışanlar, sorumlular, mühendisler, uzmanlar değil kendileri de var. Candan aziz bir şey yok, mukayese ederseniz kendi canları da var. Çıkıp, 'Benim bundan haberim yoktu. Şunu yaptım, bunu yaptım' iddialarının hayatın gerçeğiyle alakası yok. Bu mantık hayatın gerçeğine aykırı, kimse kimseyi zorla çalıştırmadı. 2 yıla yakın bir süredir orada çalışan bir insanın, 'Ben onun yerini bilmiyordum' demesi açıkça özrü kabahatinden büyük anlamına gelir. Hem iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olup hem de böyle bir düşünce tarzına sahip olmak hayatın olağan akışına aykırıdır" dedi.

Bakan Yardımcısı İnce: Yurt dışında ciddi bir artış söz konusu ve bunun etkisi bize de gelecektir

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı. İnce, "Yurt dışında ciddi artış söz konusu ve bunun etkisi bize de gelecektir. Bizler de aldığımız tedbirlerle bunu en alt seviyeye getirerek, sıfırlama gayretindeyizö dedi.İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Aziz Öğütlü ile birlikte denetimlere katıldı. Bakan Yardımcısı İnce, ziyaret ettiği taksi durağında sürücülerle görüştükten sonra araçları da kontrol etti. Daha sonra alışveriş merkezine giren ve buradaki mağazaları gezen İnce, ardından kafe ve otele uğrayarak denetim yaptı.Bakan Yardımcısı İnce, yaptığı açıklamada, "Tüm yurtta koronavirüs tedbirlerinin yerinde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek için sahadayız. Tüm alanlarda bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Amacımız tamamen rehberlik etmek ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek, bu konudaki algıyı daha üst seviyeye çıkarmak. Özellikle yurt dışında ciddi artış söz konusu ve bunun etkisi bize de gelecektir. Bizler de aldığımız tedbirlerle bunu en alt seviyeye getirerek, sıfırlama gayretindeyizö diye konuştu.Her gün denetim yapıldığını belirten İnce, "Normalde her gün denetim var ama bugüne özel bir algı oluşturmak istedik. Maske, temizlik ve hijyen kurallarına uyarsak biz bu işi başarabiliriz, diye ümit ediyoruz. Sakarya'da ise alınan tedbirlere en üst düzeyde riayet edildiğini görüyoruz. Daha önceki günlerde rakamsal olarak daha üst düzeylerdeyken şu anda sayı aşağılara inmiş durumda ve biz de bunu koruyarak sıfıra indirmek istiyoruz. Kurallara riayet eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Adıyaman'da dronlu koronavirüs denetimi ADIYAMAN'da, vali yardımcısı ve emniyet müdürünün katılımıyla koronavirüs denetimi yapıldı.İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgenin ardından Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Deveci ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in katılımıyla kentte maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Vali Yardımcısı Bedir Deveci ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kentte vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde vatandaşları maske konusunda ve sosyal mesafe konusunda uyardı.Polis ve zabıta ekipleri de kentte şehir içi minibüsleri denetleyerek vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına ve maske takma konularına uymaları konusunda uyardı. Denetimlerde dron ile havadan da görüntü alınarak maske takmayanlar belirlenerek uyarıldı.

Otomobilin çarptığı çocuk "kurtulacak mıyım" diye gözyaşlarına boğuldu

KARAMAN'da karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı İclal Sarı (9) kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine "Ağabey kurtulacak mıyım?" diye sorup ağlamaya başladı. Korkan küçük kızı sağlık görevlileri sakinleştirdi.

Kaza, Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen İclal Sarı'ya Musa K., yönetimindeki 70 FK 726 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile küçük kız yol kenarına savruldu. Küçük kıza ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı muayene ettikleri sırada İclal Sarı sağlık ekiplerine "Ağabey kurtulacak mıyım?" Diye sorup ağlamaya başladı. Korkan ve ağlamaya başlayan küçük kızı sağlık ekipleri sakinleştirerek ambulansa aldı. Yaralı kız ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Polis olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından otomobil sürücüsü Musa K., ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

