İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ Başlık parası biriktiren besici: Kurbanlıkları satamadım, bu yıl da evde kaldım ADANA'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde de kurban pazarlarında kıyasıya pazarlıklar sürdü.

Başlık parası biriktiren besici: Kurbanlıkları satamadım, bu yıl da evde kaldım

ADANA'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde de kurban pazarlarında kıyasıya pazarlıklar sürdü. Pazarlıkların koronavirüs salgını nedeniyle değneklerle yapıldığı pazarda kurbanlık satan Musa Kaplan (22), satışların az olduğunu belirterek, "Bu yıl evlenmek istedim, 50 bin lira başlık parası istediler. Paranın 25 bin lirasını tamamladık ama piyasa düştü. Bu yıl da evde kaldımö dedi.

Kentteki kurban pazarlarında alışverişlerini Kurban Bayramı'nın 2'nci gününe bırakan vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Fiyatların yüzde 10 düştüğü pazarda, vatandaşlar ucuza kurbanlık almak için sabahın ilk saatlerinde kurban pazarlarının yolunu tuttu. Kurbanlık almak isteyenlerle besiciler sıkı pazarlıklar yaptı. Koronavirüs salgının nedeniyle pazarlıklar 'çoban değnekleri' ile yapıldı.

PİYASA DÜŞÜNCE EVDE KALDIM

Evlenmek için para biriktirdiğini belirten besici Musa Kaplan, "Normalde bin 300 liraya sattığımız koyunları, 900 liraya satıyoruz. Piyasa düşünce koyunlar elimizde kaldı. 90'a yakın koyunumuz vardı, 40 tanesi kaldı. Bu sene evlenmek istedim, 50 bin lira başlık parası istediler. Paranın 25 bin lirasını tamamladık ama piyasa düştü. Bu yıl da evde kaldık. Gidip isteyeceğiz" dedi, "Vermezlerse kaçırırızö diye de espri yaptı. Kaplan, vatandaşlara "Bekarım, evlenemedim. Evde kaldım. Gelin kurbanlığı benden alın" diye seslenerek kurbanlıklarını satmaya çalıştı.

UCUZ DİYE BAYRAMDA GELİYORLAR10 yıldır koyun besleyen Ömer Ergin ise Sivas ve Kars'tan getirdikleri koyunları satmaya çalıştıklarını belirterek, "Bayramdan önce koyun alamayanlar, daha ucuz olduğu için bayramda geliyorlar. Biz de koyunlar elimizde kalmasın diye yüzde 10 indirime gittik. Bugün pazar biraz daha durgun aslında. Hiçbir gün arife ya da bayramın birinci günü gibi olmaz ama ilgi var. Koyunlarımızın 250'ye yakınını sattık. Elimizdeki koyunları bitirmeye çalışıyoruzö dedi.Satıcıyla kıyasıya pazarlığın ardından kurbanlıklarını alan Turan Bahadır da, "Fiyatlar pahalı değil, normal. Geçen yıl daha pahalıydı. Bugün daha ucuz diye geldik ve fiyatlar bayağı düşmüşö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Ömer Ergin'le röportajKurban alıcısı ve satıcı pazarlığıMusa Kaplan ile röportajMusa Kaplan'ın müşteri çağırmasıKurbanlıkların araçlara yüklenmesinden görüntüKurbanlık pazarından genel ve detay görüntüler

Haber: Rüşan Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

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Mucize bebek ilk kez annesiyle buluştu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, 9 yıl önce dünyanın başarılı ilk rahim naklini olan Derya Sert'in (32), 4 Haziran'da dünyaya getirdiği Ömer Özkan bebek ile ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan ve doğuştan rahmi olmayan Derya Sert'e, 8 Ağustos 2011 tarihinde kadavradan alınan rahim, AÜ Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 7 saat süren ameliyatla nakledildi. Sağlık Bakanlığı'nın özel izniyle yapılan nakil sonrası Mustafa Sert ile evli olan Derya Sert, bebek sahibi olması için birkaç kez denenen embriyo transferi sonucu hamile kaldı. Ancak kese büyüyemediği için hamilelik sonlandırıldı. Geçen 4 Haziran'da ise 28 haftalık 760 gram erkek bebek dünyaya geldi. Sert çifti, erkek bebeklerine 'Ömer Özkan' adını verdi.

BEBEĞİYLE BULUŞTUDerya Sert'in, bebeğiyle buluştuğu anları gösteren ilk fotoğraflar da ortaya çıktı. Sert, beslenme saatlerinde yoğun bakım odasında bebeğini beslemeye başladı.

BEBEĞİN DURUMU İYİAÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Derya Sert'in bebeği 'Ömer Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Özkan, bebeğin anne sütüyle beslenmeye devam ettiğini, hızla kilo aldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------Derya Sert'in bebeğiyle görüntüsü (foto)Derya Sert'in doğum yaparken ameliyathane görüntüsüKüvözdeki bebeğin götürülürkenHastane drone görüntüsü

HABER -KAMERA: Erol AKKIR/ANTALYA,

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Çeşme'de 'korona partisi' - özel

KURBAN Bayramı'nda İzmir Çeşme'ye akın edenler sahilde sosyal mesafesiz, maskesiz saatlerce eğlendi.

Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda kişi, Ege ve Akdeniz'e akın etti. Oteller ve sahiller, tatilcilerle doldu. Tatilcilerin akın ettiği yerlerden biri de İzmir Çeşme oldu. Çeşme sahillerinde düzenlenen eğlencelerde ne sosyal mesafe ne de maske kuralına uyuldu. Koronavirüse aldırmayan gençler saatlerce dip dibe eğlendi. Gençlerin eğlencesi koronavirüse davetiye çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Eğlenceden görüntüler

HABER: Beyza Nur GÜLER - İzmir, DHA

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Kum zambağını koparmanın cezası 73 bin TL NESLİ tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan 'kum zambağı' bitkisini ticari amaçla sökenlere, 73 bin TL idari para cezası kesiliyor. Sinop'ta bitki türünün korunması için eylem planı oluşturuldu.

Sinop'un Sarıkum Tabiat Koruma Alanı ve Akliman Koyu'nda yetişen dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen Dünya Doğa Koruma Birliği'nce de koruma altına alınan 'kum zambağı' bitkisi için Koruma Tür Eylem Planı çalışması yürütülüyor. Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri saha denetimlerini sürdürdüğü alanda, vatandaşlara eğitimler veriyor, uyarılarda bulunuyor. Bitkiyi ticari amaçla sökenlere, 73 bin TL idari para cezası kesiliyor.

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, özellikle Dünya Doğa Koruma Birliği'nce nesli tehlike altında olan türler olduğunu belirterek "Kum zambakları, nergisgiller familyasından olup soğanlı bir bitki türüdür. Çok yıllıktır. Görüldüğü gibi çok güzel beyaz çiçekleri var. Şeridimsi uzun yaprakları olan bir tür. Özellikle nesli tehlike altında olan türlerin korunmasına yönelik bizim çalışmalarımız var. Bu konuda halka ve köylüleri toplayarak eğitimler veriyoruz. Toplantılarda özellikle türlerin korunması, hangi türlerin korunması ya da bio kaçakçılık konularında sürekli programlarla eğitimler veriyoruz. Bu bitkiyi koparmanın cezası ağır. Bu bitkinin soğanıyla birlikte sökülmesi, ticaretinin yapılması, yurt dışına kaçırılması çevre kanununun ilgili maddesince şu anda 73 bin TL kişi başı ceza uygulanmaktadır. Bunun için bu konuda tüm vatandaşlarımızı, halkımızı uyarmak istiyorum. Bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyorum" dedi.

KUM ZAMBAĞIKum zambağı, nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen soğanlı bir bitki türü. Çok yıllık, soğanlı, genişçe uzun şeritsi yapraklı, yaklaşık 40- 45 cm boyunda, beyaz çiçekli, çiçek sayısı 3-15, koronalıdır. Çiçeklenme zamanı Ağustos ve Ekim ayları arasındadır.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜZambak görüntüleriDetaylarHasan Başyiğit'in açıklamasıHaber-Kamera: Esra AKSU SİNOP-DHA

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İslahiye'de kesilen kurbanlık tüberkülozlu çıktı GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 kişinin bir araya gelerek kestikleri büyükbaş hayvanın iç organlarında yaralar olduğu anlaşılınca veteriner çağrıldı. Veteriner hekim hayvanın tüberküloz olduğu belirleyince etler, imha edildi.

Elbistan Höyüğü Mahallesi'nde oturan akraba 6 kişi, 3 ay önce Kurban Bayramı'nda kesmek üzere 14 bin liraya büyükbaş hayvan aldı. Hisse sahipleri, 3 ay boyunca besledikleri ve dün yaptıkları tartımda 650 kilo gelen hayvanı kesti. Kesimin ardından paylaştırılması sırasında etin üzerinde yaralar bulunduğunu ve renginin de sarılaştığını fark eden hisse sahipleri, durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Mahalleye gelen veteriner hekimler, incelemede hayvanda tüberküloz hastalığı olduğunu belirledi. Daha sonra tüberkülozlu hayvanın etleri belediye ekipleri tarafından imha edildi.

'6 AİLE OLARAK ÜZÜLDÜK'Kurbanlarının tüberküloz çıkması ile hisse sahibi 6 aile şaşkınlık yaşadı. Hisse sahiplerinden Adem Eroğlu, Ramazan ayında veteriner kontrolünde hayvanı alarak beslediklerini belirterek, "Bayram sabahı hayvanı tarttık, 650 kilo geldi. Ardından kestik ve derisini yüzdük. Eti doğramaya hazırlanırken, içinde anlam veremediğimiz yaralar vardı. Biz de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerini aradık. Gelen veteriner hekim hayvanın tüberküloz hastası olduğunu söyledi ve durumu zabıtaya bildirdi. Zabıta da hayvanın etlerini alarak imha etti. Hayvan hastalıklı çıkınca 6 aile ve çocuklarımızın boynu bükük kaldı, üzüldük" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Elbistanhöyüğü Mahallesi Kurbanın kesildiği evAdem Eroğlu ile röp-Muhtar Ahmet Eroğlu ile röpGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Emniyet müdürü ve kızı dalışta buldukları cep telefonunu sahibine teslim etti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan emniyet müdürü Kadir Erciyes ile kızı Sümeyye Erciyes (12), dalış yaptıkları sırada deniz dibinde cep telefonu buldu. Telefonu sudan çıkaran Kadir Erciyes ve kızı, sahibine teslim etti.

Aydın'ın Efeler İlçe Emniyet Müdürü Kadir Erciyes ile kızı Sümeyye Erciyes, tatil için Bodrum'a geldi. Akyarlar Mahallesi Fener mevkisinde denizde dalış yapan baba kız, deniz dibinde su geçirmez kap içinde cep telefonu buldu. 50 metre açıkta ve 6 metre derinlikte bulunan telefonunun, su geçirmez kapta olduğu için zarar görmediği ancak şarjı bittiği için kapandığı anlaşıldı. Telefon şarj edilerek çalıştırılıp, sahibi İhsan Derman'a sosyal medyadan ulaşıldı. Telefonun teslim edildiği İhsan Derman, Erciyes ailesine teşekkür etti.

'SOSYAL MEDYADAN ULAŞTIK'Sümeyye Erciyes, "Amcanın ismini bulduk, sosyal medyadan araştırınca mesaj atıp, kendisine ulaştık. Amca bir süre sonra bize cevap verdi, telefonu kendisine ulaştırdık" dedi. Emniyet Müdürü Kadir Erciyes, telefonu kızının fark ettiğini belirterek "Ben sudan çıkardım. 15 gün suda kalması ilginç. Sahibine teslim ettik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Teslim edilen telefondan görüntü-Sümeyye Erciyes konuşma-Kadir Erciyes konuşmaHaber- Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),

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Brad Pitt ile Angelina Jolie'ye 'barışma baklavası' gönderecek - ÖZEL

GAZİANTEPLİ baklava ustası Serdar Urhanoğlu, internet ortamında iletişim kurduğu, ABD'li ünlü model ve televizyon sunucusu Chrissy Teigen ile eşi John Legend'e baklava ve fıstık ezmesi gönderdi. Gördüğü ilgi karşısında mutlu olan Urhanoğlu, Gaziantep baklavasının tadına tüm dünyanın bakmasını amaçladığını söyleyerek, 4 yıldır ayrı olan Brad Pitt ve Angelina Jolie'ye, üzerinde isimlerinin yazılı olduğu barışma tatlısı yaptığını ve kendilerine göndereceğini söyledi.

Gaziantepli baklava ustası Serdar Urhanoğlu, ünlü model Chrissy Teigen'in sosyal medyada kendilerini takip ettiğini söyledi. Yaptıkları araştırmada Teigen'in ülkesi ABD'de ünlü bir model ve sunucu olduğunu gördüklerini belirten Urhanoğlu, daha sonra Teigen ile aktör eşi John Legend'e baklava ve fıstık ezmesi gönderme kararı aldığını kaydetti. Sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları ünlülerin adreslerini alan Urhanoğlu, baklava ve fıstık ezmesini ABD'ye gönderdi. ABD'li ünlü isimlerin, Türkiye'den gelen baklava ve fıstık ezmesinin tadına baktıkları anların videosunu, sosyal medya hesaplarından paylaşmasıyla, dünyanın çeşitli ülkelerinden sipariş aldıkarını ifade eden Urhanoğlu, Gaziantep baklavasının tadına tüm dünyanın bakmasını amaçladığını söyledi.

'TATLI YİYİP TATLI KONUŞSUNLAR'Bir dönem Hollywood'un en gözde çifti olarak adlandırılan Angelina Jolie ve Brad Pitt uzun süreli birlikteliklerini ani bir şekilde sonlandırdı. 4 yıldır ayrı olan ikiliye, isimlerinin yazılı olduğu baklavayı göndermek isteyen Serdal Urhanoğlu, çiftin barışma baklavasının Gaziantep'ten gideceğini söyledi.Ünlü çiftin barışmasına vesile olmak istediğini söyleyen Serdal Urhanoğlu, filmlerini severek izlediğini ve onları yeniden birlikte görmek istediğini belirterek, Dünyaca ünlü film yıldızları yaklaşık 4 yıldır ayrılar. Küsleri barıştırmak için gelenek olarak baklava ikram edilir. Biz de onların barışması için tepsiye isimlerini yazdık. Umarım barışmalarına tekrar vesile oluruz. Severek izlediğimiz filmleri var. Onların barışmasına vesile olursak ne mutlu bize. Kendilerine ulaşalım baklavamızı yaşadıkları ülkeye gönderelim tatlı yiyip tatlı konuşsunlar" dedi.

'CHRİSSY TEİGEN'İN PAYLAŞIMINDAN SONRA BİNLERCE SİPARİŞ ALDIK'ABD'li ünlü model ve televizyon sunucusu Chrissy Teigen ile aktör eşi John Legend'e baklava ve fıstık ezmesi göndermesinin ardından binlerce sipariş aldığını anlatan Serdal Urhanoğlu, ünlü çiftin gönderilen ürünlerin tadına baktıkları anların videosunun sosyal medyada çok ilgi gördüğünü ifade etti. Baklava gönderme fikrinin Chrissy Teigen'in kendisini sosyal medyadan takip etmesiyle başladığını anlatan Serdal Urhanoğlu, "Bizim sosyal medya hesabımızı takip etti ve serüven öyle başladı. Biz de nezaketen baklavamızı tüm dünyaya duyurabilmek için onlara baklava ve çeşitli hediyeler gönderdik. Daha sonra onlarda video çekip sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Gaziantep'in ve baklavanın tanıtımı için sürekli çalışıyoruz. O paylaşımdan sonra binlerce mesaj ve sipariş aldık. O siparişleri inşallah herkese ulaştıracağız. Video sosyal medyada çok ilgi gördü. Baklavanın tanıtımına katkıda bulunduysak o bize yeter" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Tatlı yapımıTatlının üzerine isim yazılmasıBrad ve Angelina yazan tepsiSerdal Urhanoğlu ile röp.- Chrissy Teigen'in sosyal medyasında paylaştığı videoGenel ve detay görüntüler

Haber Eyyüp BURUN - Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA

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Hayvansever esnaf, gebe kedisini ölümden kurtardı

KARS'ta esnaf Bülent Yıldız, ölmek üzere olan hamile sokak kedisine sahip çıktı. Yıldız, doğum yapmakta zorlanan kedi için veteriner hekim Deniz Karakaş'tan yardım istedi. Kliniğini açarak doğumu sezeryanla gerçekleştiren Karataş, kedinin hayatını kurtardı. Kedinin 4 yavrusundan sağ kalan tek yavru için de köyde süt anne bulundu.

Merkez Atatürk Caddesi'ndeki işyerinde eski halı kilim satan Bülent Yıldız, bölgede dolaşan sokak kedisine sahip çıktı. Çevre esnafının da yakından ilgilendiği, sevimli kedi soğuk kış gecelerinde işyerindeki sobanın yanında geçirdi. Yıldız'ın eşi Işıl Esra ile çocuklarının da yakından ilgilendiği ve 'Medusa' ismini verdiği kedi geçtiğimiz hafta caddede görünmez oldu. Esnaf tarafından aranan kedi bir duvar dibinde halsiz ve bitkin halde bulundu. Kedinin bir yavrusunu dünyaya getirdiği diğerlerini doğuramadığı görülünce Yıldız ailesi sosyal medya hesaplarından ve kentteki ilgililerden destek istedi. Tüm masraflarını karşılamalarına rağmen bir türlü destek bulamayan Yıldız ailesi Veteriner Hekim Deniz Karataş'ı arayarak yardım istedi. Veteriner Hekim Deniz Karataş, kliniğini açarak doğum yapmakta güçlük çeken kediye sezaryan ameliyatı yaptı. Operasyonla kedinin karnında öldükleri belirlenen 3 yavru çıkarıldı.Zamanında yapılan müdahaleyle hayata döndürülen Meduse dikişleri atılıp gerekli tedavisi yapıldıktan sonra dikişlerini emerek kendi kendine zarar vermesi için bir elbise giydirilerek Yıldız ailesine teslim edildi. Diğer yavrularının ölü doğması nedeniyle depresyona giren Meduse hayatta kalan yavrusunu emmek istemeyince süt anne arandı. Yapılan araştırmada merkeze bağlı Çağlayan köyünde bir süt anne bulundu. Süt annenin sahiplendiği yavru kediye Luna ismi verildi. Yıldız ailesi hiçbir masraftan kaçınmadıkları Meduse'ye sağlığına kavuşması için çocukları gibi baktı. İştahtan kesilen, oyun oynamayan ve sürekli halı ve kilimler üzerinde yatarak vakit geçiren Meduse'nun bu hali Yıldız ailesini üzdü. 10 gün boyunca yemek yemeyen sadece su içebilen kedinin yaraları iyileşince veterinere götürülerek iğnesi yaptırıldı, dikişleri aldırıldı ve son kontrolleri yapıldıktan sonra yeniden dükkana getirildi.Veteriner Hekim Deniz Karakaş, kedinin kliniğe kötü bir durumda geldiğini, enfeksiyon başladığını, operasyonla rahminin tamamen alındığını söyledi. "Bir gün daha kalsa hayatını kaybedecekti" diyen Veteriner Hekim Deniz Karakaş, "Sokak kedisi 9 gün önce acil vaka olarak geldi. Pazar günüydü ve kliniğimizi bu kedi için açtık. Genel durumu çok kötüydü. Doğum başlamıştı ancak yavrulardan biri iri olduğu için kanalda sıkışmıştı. Diğer yavrular da çıkamadığı için annenin de hayatı tehlikeye girmişti. Ağır bir operasyon geçirdi. İştahsızlaştı, halsizleşti. Depresyona girdi. Serom tedavisiyle desteklendi. Kıyafeti üzerinden çıkarıldı. Şu anda stresten kurtarıldı. Hayatta kalan yavrusunu da sezeryanla doğum olduğundan emziremedi. Annelik görevini yapamadı. Tam bir anne bilincine giremedi. 3 yavrusunu kaybetti. 1'i yaşıyor ona da süt anne bulundu" diye konuştu.Sokak kedilerinin kısırlaştırılmamasının büyük sorun olduğunu söyleyen karakaş, "Öncelikli olarak anne kedi acil müdahaleyle sezeryan operasyonu geçirdi. Sezeryanla birlikte kısırlaştırmayı da gerçekleştirdik. Çünkü zaten sokakta yaşayan kedilerin ve köpeklerin kısır olması onların ileriki hayatlarında daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü olmalarını sağlıyor. Burada anne kediyi kısırlaştırdık fakat şöyle bir problemimiz vardı; çok zor yakalandı. Kediyi sahiplenen aile de çok zor süreçlerden geçti. Bodrumlara saklandı, insanların zor girebileceği yerlere saklandı. Bize getirildiğinde de rahmi tamamen zarar görmüştü, çürümeye başlamıştı. Bir gece daha kalsaydı hayatını kaybedebilirdi" dedi.ÇOCUKLAR HARÇLIKLARINI VERDİ Esnaf eşi Işıl Esra Yıldız da, "Bu kedimiz dükkanların yanında dolaşan, bütün esnafların yemek verdiği, ilgilendiği sokak kedisi. Gebeliği zorlu geçti. Doğumunu yapamadı. Bizde elimizden gelen yardımı yaptık. Çocuklarım çok hassastı harçlıklarını verip tedavi edilmesini istediler. Veteriner hekime getirdik o da çok ilgilendi. Canlı doğan yavru bir gün yaşadı öldü. Ona da çok üzüldük. Şimdi de bir şey yemiyor, bizi üzüyor. Ne zaman toparlanır bilmiyorum. Her gün eşimi arayıp soruyorum, bir şey yedi mi su itçi mi diye. Akşamları da yanına geliyorum. Şimdi de dikişlerini aldırdık umarım yakında tamamen sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kedinin dükkandaki görüntüleri-Yemek yememesi su içmesi-Üzerindeki elbise-Kedinin kliniğe götürülmesi-Dikişlerinin alınması-Veteriner Hekim Deniz Karakaş'ın konuşması-Işıl Esra Yıldız'ın konuşması-Dükkana getirilmesi-Kediden detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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100 yaşındaki Rukkiye Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı TOKAT'ta kızı ve damadı ile kalan 100 yaşındaki Rukkiye Yalınalp, uzun yaşamanın sırrının doğal beslenme olduğunu söyledi. Yalınalp, tuzsuz yağı sevmediğini, tereyağı yerine ise don yağını (hayvanlardaki iç yağı) tercih ettiğini dile getirdi. Yakınları ise Yalınalp'ın genellikle serin yerlerde uyumayı tercih ettiğini ve suyu da mutlaka soğuk tükettiğini belirtti.

Merkeze bağlı Yelpe köyünde yaşayan 6 çocuk sahibi Rukkiye Yalınalp'in doğum tarihi Hicri takvime göre 1339 olarak gözüküyor. Miladi takvime göre 1920 doğumlu olan Rukkiye Yalınalp'in çocuklarının torunları da dahil toplam 60 torunu bulunuyor. 2000 yılında eşi Celal Yalınalp'i 81 yaşında kaybeden Yalınalp, kızı Fadime ve damadı Hayri Balı ile birlikte kalıyor. Yalınalp, uzun yaşamını sağlıklı ve doğal beslenmeye borçlu olduğunu söylüyor.

'TEREYAĞI DEĞİL, DON YAĞI YEDİM'Gençliğinde çok çalışkan olduğunu söyleyen Rukkiye Yalınalp, "Eskiden yiğit idim, gece- gündüz çalışırdım, iyi beslenirdim. Tuzsuz yağa hiç elimi batırmadım. Tuzlu yağ ile yemeklerimi yaparım, yerim. Tuzsuz yağı tövbeler olsun yemem. Bolca helle ve düğü çorbaları içtim. Ben her şeyi severim. Hiçbir şeyi ayırt etmem. Şimdiye kadar hiç tereyağı yemedim. Hep don yağı yedim. Yoğurt ve peynir yerdim. Ben hiç hasta olup yatağa düşmedim. Hayatımda bir kere hastaneye gittim" dedi.

'SERİN YERİ VE SOĞUK SUYU SEVER'Rukkiye Yalınalp'ın damadı Hayri Bal, "Özellikle don yağını çok sever. Hayatı hep onunla geçmiştir. Hazır tuzsuz yağlardan hiçbir zaman yememiştir. Çorba ve doğal besinlerle beslenir. Hastaneye bir sefer götürdüm. Hayatında üzerine yorgan atmamıştır. Nerede soğuk ve serin yer varsa orada yatar. Soğuk suyu çok sever. İçtiği su mutlaka buzlu olacak" diye konuştu.

'GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRIYOR'

Torunu Musa Bal ise, "Ninem hep yoğurt ve don yağı yemiş. Kimliğinde 1339 yazıyor. Hesaplıyorlar 100'lü yaşlara denk geliyor. Çok sağlam. Yemeğini yiyor. Lavaboya gidiyor. Burada geziyor. Sağlık durumu da gayet iyi. Görenler ise çok şaşırıyor. 11 çocuğu olmuş 5 tanesi vefat etmiş, 6 tanesi ise sağ. Toplamda 60 torunu var" dedi.

Kaynak: DHA