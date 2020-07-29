İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ Plajda köpüklü parti ve horonlu eğlenceye cezaRİZE'nin Çayeli ilçesinde sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak köpük partisi verip, horon oynatan plaj işletmecilerine para cezası kesildi.

Plajda köpüklü parti ve horonlu eğlenceye ceza

RİZE'nin Çayeli ilçesinde sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak köpük partisi verip, horon oynatan plaj işletmecilerine para cezası kesildi.

Rize Pandemi Kurulu'nun aldığı tedbirler kapsamında, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı sosyal mesafe ve maske kurallarını göz ardı eden işletmelere yönelik denetim ve kontroller sürüyor. Yapılan denetimlerde, Çayeli ilçesinde bir plajda sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak köpük partisi verip, horon oynatıldığı tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan ve toplum sağlığını hiçe sayarak köpük partili aktiviteler organize edip, plaja gelen misafirlerin horon oynamasına izin verdikleri gerekçesiyle işletme sahiplerine idari para cezası uygulandı.

'HALKIMIZIN SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUZ'

İşletmeye kesilen ceza ile ilgili açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber, "Kent genelinde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ve sahil kesimlerinde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarımıza sıklıkla devam ediyoruz. Pandemi sürecinin yaşandığı şu günlerde halkımızın sağlığını korumak, bulaş riskini en aza indirmek için büyük çabalar harcıyoruz. Tüm bu çabamıza rağmen kurallara hiçe sayan işletmelere de gerekli idari para cezaları uyguluyoruz ve bundan sonrada tespit edeceğimiz ihmallere hiç müsamaha göstermeden gerekli yaptırımları uygulayacağız. Çünkü biz halkımızın sağlığını önemsiyoruz" dedi.

KÖPÜKLÜ PARTİ KAMERADA

Öte yandan, bahse konu plajdaki köpük partili horon eğlencesine ait görüntülerin, işletmenin sosyal medya hesabından paylaşıldığı ortaya çıktı. Görüntüde bir araya gelen onlarca kişinin sıkılan köpük ve müzik eşliğinde eğlendiği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Plaja köpük sıkıması-Vatandaşların müzik eşliğinde eğlenmesi

HABER: Arzu ERBAŞ/ RİZE,

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Elektrikli süpürge motorundan taşlama makinesi yapınca canından oldu

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Sinan Nişli (38) elektrikli süpürgenin motorundan taşlama makinesi yaptı. Yüksek devirde dönen taş parçalanırken, Sinan Nişli kalbine gelen taş nedeniyle yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gönül Caddesi'nde Nişli ailesine ait evde meydana geldi. Sinan Nişli eski elektrikli süpürgenin motorunu sökerek, kendi eklediği parçalarla taşlama makinesi yaptı. Sinan Nişli makineyi çalıştırdığında oluşan yüksek devir nedeniyle taş parçalandı. Taşın parçası Sinan Nişli'nin göğsüne saplandı. Sinan Nişli kanlar içerisinde yere yığılırken, yakınları 112 Acile haber verdi. Sağlık ekibi Sinan Nişli'ye ilk müdahalede bulunarak, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Parçanın kalbine isabet ettiği belirlenen Sinan Nişli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Karayolları Körfez şubesinde çalışan 4 çocuk babası Sinan Nişli'nin ölümü üzerine polis ekipleri, incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------------------Olayın yaşandığı evden görüntüler-Taziyeye gelenlerin evin önünde beklemesi-Amcasının kalbe saplanan taşın bir parçasını göstermesi-Detaylar

-Ölen kişinin fotoğrafı

HABER-KAMERA: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KOCAELİ,

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Düğün konvoyuna TIR'larla katılan sürücüler, trafiği birbirine kattı

SAMSUN'da düğün konvoyuna katılan TIR'lar trafiği birbirine kattı. Polis, konvoya katılarak trafilk güvenliğini tehlikeye sokan TIR sürücülerine ceza kesti.

Olay, 25 Temmuz günü akşam saatlerinde Ladik ilçesi Samsun Caddesi'nde meydana geldi. Bir düğün konvoyuna katılan TIR sürücüleri korna sesleri arasında caddede ilerledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TIR sürücülerini uyardı. Uyarılara rağmen korna çalmaya devam eden ve yolu kapatan sürücülere, toplam 3 bin 980 TL para cezası verildi. TIR sürücülerinin yolu kapattığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA