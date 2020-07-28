İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

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Depremin yıktığı Çevrimtaş köyünde hayat normale dönüyor ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta, merkez üssü Sivrice olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremde en büyük hasarı Çevrimtaş köyü gördü.

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28.07.2020 16:24 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:28

Depremin yıktığı Çevrimtaş köyünde hayat normale dönüyor

 

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta, merkez üssü Sivrice olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremde en büyük hasarı Çevrimtaş köyü gördü. 27 konutun hasar gördüğü ve 2 kişinin öldüğü köyde yaralar sarılmaya devam ederken, yapılacak 26 konutun tamamlanan ilk örnek dairesine ise Emek ailesi yerleşti.  

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'taki 6.8'lik depremde, Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünde de 27 konut hasar gördü ve 2 kişi hayatını kaybetti. Depremin hemen ardından köyde yaraların sarılması için çalışmalar başladı. Şubat ayında inşaatı tamamlanan örnek daireye de depremde evleri yıkılan 7 kişilik Ernek ailesi yerleştirildi. Depremin üzerinden 6 ay geçerken, Çevrimtaş köyünde de hayat normale dönüyor. Hak sahipliği ve yer seçim işlemlerinin tamamlanmasının ardından 26 konutun yapımı için çalışmalar başlayacak.

'KONUTLAR ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU'Elazığ AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarıyla sahada hazır halde olduğunu belirterek, "O gece çadırlarımızı kurup insanları barındırırken bir taraftan da yaralarını sarmak için çalışıldı. AFAD olarak çalışmalarımız devam ediyor. Burada AFAD'ın TOKİ'ye yaptırdığı örnek dairemiz var. Bu köyde 27 konutumuz hasar gördü ve 2 vatandaşımızı kaybettik. Öncelikle Rabbim onlara rahmet eylesin. Vatandaşlarımız köylerde geçici barınma için konteynerlere yerleştirildi ve hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Hak sahipliği çalışmaları devam ederken bir taraftan da yer seçim çalışmaları sürüyor. Ekiplerimiz köylerde vatandaşın konutlarını yapacağı yerleri inceliyor. Onunla ilgili çalışmaların akabinde köylerde konutlarımızın başlanan yerleri var. Diğer konutlarımızın da TOKİ tarafından ihaleleri yapılıp kış gelmeden birçok vatandaşımızı konutlara yerleştirmek amacındayız. Dışarıda kalan vatandaşımız yok. ya geçici konaklama merkezinde ya da köylerde kendilerine verdiğimiz konteynerlerde kalıyorlar veya uygun gördüğü, kiraladığı bir evde verdiğimiz acil yardım desteği ile taşınma ve kira yardımları ile hayatlarını devam ettiriyorlar. Hayat normalleşti, insanlar mutlu bir şekilde yaşamlarına devam ediyor. Tarlalarındalar, hayvanlarıyla ilgileniyorlar. Burada yapılan konutumuz TOKİ tarafından çelik konstrüksiyonlu, betopan dediğimiz sıkıştırılmış betondan ısı ve ses yalıtımlı, depreme dayanıklı binalar. 90 metrekare büyüklüğünde bir konut. Buradaki aile 7 kişilik. Rahat bir şekilde yaşadıklarını kendileri de ifade ediyor. Ayrıca, 46 metrekarelik ve 4 büyükbaş hayvanın barınabileceği bir ahıra da sahibiz" dedi.

'EVİMİZDEN MEMNUNUZ'Eşi, kız kardeşi ve 4 erkek çocuğuyla örnek dairede yaşayan Ramazan Ernek (49), depremde evinin yıkıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok şükür hayat normalleşti. Yıkım olduğunda dışarıya çıktığımızda her taraf tanınmaz haldeydi. Devletimiz çok şükür her imkanı en yakın zamanda bize ulaştırmaya çalıştı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. 2 tane can kaybımız oldu. Onlar da olmasa daha iyiydi ama Allah'ın takdiri yapacak bir şey yok. Çok şükür evimiz yapıldı, evimizden memnunuz. İnşallah en yakın zamanda diğer komşularımızın evleri de yapılır. Rabbim ülkemize, milletimize, İslam alemine böyle bir şey yaşatmasın. Biz güçlü bir devletiz çok şükür. Yaralarımızı en kısa zamanda imkan yettiğince sarmaya çalıştılar."

Kaynak: DHA

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