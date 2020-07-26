İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ Öldürülen kadınlar için taştan heykel yaptıBurdur'da 'Çoban ressam' olarak tanınan Büşra Öğüt (22), cinayete kurban giden kadınlar için Ağlasun ilçesindeki 1100 rakımlı Akdağ Yaylası'na 'Uyuyan Güzel' adını verdiği taştan heykel yaptı.

Öldürülen kadınlar için taştan heykel yaptı

Burdur'da 'Çoban ressam' olarak tanınan Büşra Öğüt (22), cinayete kurban giden kadınlar için Ağlasun ilçesindeki 1100 rakımlı Akdağ Yaylası'na 'Uyuyan Güzel' adını verdiği taştan heykel yaptı. Büşra, heykeldeki taşlara cinayete kurban giden kadınların isimlerini yazdı.

Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Büşra Öğüt, okulunun pandemi sürecinde tatil olması nedeniyle Ağlasun ilçesindeki 1100 rakımlı Akdağ Yaylası'ndaki evinde ailesiyle birlikte yaşıyor. Son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine duyarsız kalmayan Büşra Öğüt, Akdağ Yaylası'ndaki arazide, küçük taşlarla kadın vücudunu betimleyen heykel yaptı.

Büşra Öğüt, "Son zamanlarda çok sık karşılaştığımız kadın cinayetleri nedeniyle bir şekilde içimden gelen acıyı ortaya koymak istedim ve etrafta bulduğum taşlarla bir kadın vücudu oluşturdum. Bu kadın vücudunu oluşturan neredeyse bütün taşlarda, öldürülen kadınların isimleri yazıyor. Çünkü hepsinin acısı içimize bir taş gibi oturdu. Artık daha fazla kadın kaybetmek istemiyoruz. Artık buraya daha fazla taş koymak istemiyoruz" diye konuştu.

Bu dünyada kadınların öpülerek uyandırıldığı masallar değil, dövülerek öldürüldüğü gerçekler olduğunu aktaran Öğüt şunları söyledi: "Faillerin tutukluluk süresini, kamuoyunda konuşulma oranına göre belirleyen, iyi hallerinden ötürü cezasını düşüren yargı sistemi var. Namus kavramını kadınla bağdaştıran, ne şekilde öldürülmüş olursa olsun ölümün sebebini kadına bağlayan, yaşanan ölümleri bir sonraki olay gerçekleşene kadar unutan toplum var. Kadınlar yalnızca masallarda sonsuza dek mutlu yaşayabiliyor. Gerçek hayatta ise yaşamasına bile izin verilmiyor. ve artık bu dünyada sadece kadın olmak değil, insan olmak da çok zor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Akdağ yaylası drone Büşra Öğüt çalışırken Öldürülen kadınların isimleriBüşra Öğüt ile röp.Detay

HABER -KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Sahilde koronavirüsü hiçe sayan tatilci: Virüs olsaydı ilk önce bana bulaşırdı

Bursa'da hafta sonu tatilcilerin akınına uğrayan Kumla Sahili'nde, sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu. İstanbul'dan tatil için gelen Arda Yılmaz, "Virüs olsaydı ilk önce bana bulaşırdı. Herkes korkmadan rahatça yüzebilir. Maske yasağının da derhal kalkması gerekiyor" dedi.

Hava sıcaklığının 32 dereyi bulduğu kentte vatandaşlar, serinlemek için Kumla Sahili'ne akın etti. Binlerce kişi, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Bazı kişiler denizde topla oynarken, bazıları ise okey oynadı. Sahildeki yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.İstanbul'dan tatil için gelen Arda Yılmaz koronavirüsün olmadığını savundu. Yılmaz, "İstanbul'dan geldim. Sahilimiz çok güzel. Her gün burada yüzüyorum. Hiçbir sıkıntı yok, virüs yok. Virüs olsaydı, ilk önce bana bulaşırdı. İnsanlar tıklım tıklım burada ve kimsede maske yok. Zaten maskeyle de yüzülmez. Ben kimseye virüs bulaştığını da duymadım. Hiç kimsenin korkmasına gerek yok. Rahat rahat yüzebilirler. Sahilde sosyal mesafe yok. Geçen hafta daha da kalabalıktı. İnsanlar geldiği zaman yan yanalar, top falan oynuyorlar. Buna rağmen birine virüs bulaştığını duymadım. Aslında sağlıklı ortam değil. İnsanların arasında 1 metre mesafe olması lazım ama insanların yapacağı bir şey yok. Virüs de yok. İnsanlar gayet rahatladı. Kimsenin bir korkusu yok. Hiç tedirgin değilim. Babam kronik hasta. Zamanında korktuğumuz için tedbirlerimizi aldık. Ancak baktık ki virüs yok, denize giriyoruz hiçbir sıkıntı yok. Bu yüzden babam da ben de tedbirleri bıraktık. Maske yasağının da derhal kaldırılmasını rica ediyorum" dedi.

'SICAKTA MASKEYLE DOLAŞMAK ÇOK ZOR'

Sahilde esnaflık yapan Özge Demir, "Önlemler yeterli ama insanların duyarlılığı yetersiz. Yetkililer ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar, fakat insanlar çok bunaldı. İnsanlar ister istemez kurallara uymakta güçlük çekiyor. Maskeyle gezmeye çalışıyorum ama sıcakta çok zor oluyor. Maskenin ne kadar sağlıklı olduğu konusu da tartışılır" diye konuştu.

Kaynak: DHA