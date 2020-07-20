İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ Maskeli zurnacı görenleri şaşırtıyorSİVAS'ta düğünlerde zurnacılık yapan Mustafa Karabulut(65), koronavirüs nedeni ile maske takma zorunluluğuna kendince çözüm buldu.

Maskeli zurnacı görenleri şaşırtıyor

SİVAS'ta düğünlerde zurnacılık yapan Mustafa Karabulut(65), koronavirüs nedeni ile maske takma zorunluluğuna kendince çözüm buldu. Maskenin ortasından delik açarak zurnasını çalan Karabulut, görenleri şaşırttı.

Sivas'ta yaşayan ve yaklaşık 45 yıldır düğünlerde zurna çalarak geçimini sağlayan Mustafa Karabulut, düğünlerin başlamasıyla birlikte mesleğini sürdürdü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde maske takma zorunluluğu getirilmesi üzerine ne yapacağını bilemeyen Karabulut, farklı bir çözüm geliştirdi. Karabulut, yüzüne taktığı maskenin ağız kısmına gelen bölümünü keserek sipsi için yer açtı. Düğünlerde de zurnasını bu şekilde çalmaya başladı.

Maske ile çalışırken zorlandığını söyleyen Karabulut, "Düşündüm ki maskesiz çalışırsam gençler yanımdan geçiyor ve maske takmayanlar da var. Onlar taşıyıcı olabiliyor, kendimi korumam gerekiyordu ben de böyle bir çözüm buldum. Hatta çocuklarım da bu işi yapıyor, ben maskeli şekilde kullanınca zurnayı öyle çalamayacağımı söylediler ama kendimi korumak için buna mecburum" dedi.

Kaynak: DHA