İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

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Maske taktığı buzağısını veteriner kliniğine götürdüYENİ tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kurallara uyan duyarlı bir vatandaş veteriner kliniğine götürdüğü buzağısına da maske taktı.

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10.07.2020 15:00 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:04

Maske taktığı buzağısını veteriner kliniğine götürdü

YENİ tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kurallara uyan duyarlı bir vatandaş veteriner kliniğine götürdüğü buzağısına da maske taktı.

İl Pandemi Kurulunun aldığı kararla maske takma zorunluluğunun getirildiği Kars'ta her geçen gün maske takanların sayısında artış görülüyor. Tüm karar ve cezai yaptırımlara rağmen maske takmayanlara ise Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ceza kesiliyor. Bazı duyarlı besicilerde kurallara uyduğu gibi zorunlu olmamasına rağmen buzağılarına da maske takıyor. Akyaka ilçesinin Demirmenköprü köyünden hasta buzağını il merkezindeki veteriner kliniğine getiren Tellibey- Songül Tuncer çifti tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Tuncer çifti kendilerine ait aracın arka koltuğunda getirdikleri 3 aylık buzağılarının sindirim sistemi rahatsızlığından dolayı veteriner hekime getirdiklerini söylediler. Hem kendilerinin hem de buzağılarının sağlığı için maske taktıklarını belirten Songül Tuncer, herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet etti.

Tuncer çifti tedavinin ardından klinik çalışanlarına el sallayarak buzağıları ile birlikte köylerine doğru yola çıktılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Araba içindeki maskeli buzağı-Buzağının dışarı çıkarılması-Detaylar-Kadının konuşması-Arabalarıyla gitmeleri

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/KARS,

 Haber Kodu : 200710025====================================

Klimalı kovan, arı ölümlerinin yüzde 95 önüne geçti

Bursa Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGAM) tarafından, artan arı ölümlerini azaltmak ve bal üretimindeki verimi artırmak amacıyla klimalı kovan üretildi. 3 yıldır klimalı kovan üzerinde çalıştıklarını söyleyen AGAM Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakmak, "Çalışma neticesinde hem arı ölümlerini yüzde 95 seviyesinde engelledik, hem de ölmesi muhtemel arıları tekrar ekonomiye kazandırdık" dedi.Artan arı ölümlerinin azaltılması için çeşitli çalışmalar yürüten Bursa Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGAM), açlıktan ve soğuktan meydana gelen ölümlerin önüne geçebilmek amacıyla üretilen klimalı kovan üretti. Kovanın içerisine yerleştirilen sensörler sayesinde ısı ve nem kontrolü istenilen seviyeye çıkarılabiliyor. Soğuk kış aylarında, kovan içi sıcaklığın düşmesi halinde sistem devreye girerek, kovanın içerisini ısıtıyor. Kış aylarında bünyesi zayıflayan arıları dinç tutabilmek adına geliştirilen sistem için gerekli elektrik güneş enerjisi panellerinden de sağlanabiliyor."ÇALIŞMAYA 3 YIL ÖNCE BAŞLADIK"20 yıldır arılar üzerinde çalıştığını söyleyen ve yapmış oldukları sistem hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakmak, "Biz bu çalışmaya 3 yıl önce başladık. Başladığımızda, 4 çerçeve ve fazlasında arı olduğu zaman ısıtma sistemine ihtiyaç olmadığını gördük. Arı, aç kalmadığı sürece kendi besinini tüketerek ısınmayı sağlayabiliyor. 4 çerçevenin altına, zayıf biçime düştüğünde arının ölmesi muhtemel. Bu sistemle, ölmesi muhtemel olan arıları ısıtarak canlı tutabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu arı ölümlerinde, ölmesi muhtemel arıları ısıtarak arı ölümlerini azaltmaya çalıştık" dedi."ÖLMESİ MUHTEMEL ARILARI EKONOMİYE KAZANDIRDIK"

Kışın, ölme riskiyle karşı karşıya olan zayıf bünyeli arıları klimalı kovan sayesinde dinç tutarak arı sütü üretimine başladıklarını belirten Prof. Dr. Çakmak şunları söyledi: "Isıtma sistemi sayesinde zayıf arıları güçlendirdiğimiz için popülasyonları büyüdü ve biz bunları arı sütü üretiminde de kullanıyoruz. 3 grup yaptık, verimli bir şekilde arı sütü üreterek, ölmesi muhtemel arıları tekrar ekonomiye kazandırdık. Dolayısıyla hem arı ölümlerini yüzde 95 seviyesinde engelledik, hem de verim ve üretim için kullanamayacağımız kovanların çoğunu tekrar kullanmış oluyoruz. Sistemin oturması zaman aldı. 3 yıl içerisinde ısının ayarlanması, nemin ayarlanması gibi yöntemler denedik. Hedefimize yüzde 100 olmasa bile önemli ölçüde ulaşmış bulunmaktayız."

Kaynak: DHA

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