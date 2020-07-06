İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ 1651 metre yükseklikte saç tıraşı ANTALYA'yı kuş bakışı gören 1651 metre yükseklikteki Çalbalı Dağı'nın zirvesinde, ilginç bir etkinliğe imza atıldı.

1651 metre yükseklikte saç tıraşı

ANTALYA'yı kuş bakışı gören 1651 metre yükseklikteki Çalbalı Dağı'nın zirvesinde, ilginç bir etkinliğe imza atıldı. Yürüyüş yollarını takip ederek zirveye çıkan doğa tutkunları, Antalya manzarası eşliğinde tıraş oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.

Kentin batısında bulunan 1651 metre yükseklikteki Çalbalı Dağı, ilginç görüntülere ev sahipliği yaptı. Kuaför Harun Aykuş, doğa tutkunu Ali Yardan ve Mehmet Atik'ten oluşan arkadaş grubu, dağın zirvesinde saç tıraşı oldu. 3 arkadaşın, 'Antalya manzarasında saç tıraşı' başlığıyla kendi sosyal medya hesaplarına yükledikleri videolar, kısa sürede yoğun ilgi gördü.Koronavirüs salgını sonrası yeni normal hayat ile birlikte kalabalık yerlerde ve deniz kıyılarında zaman geçirmek yerine dağlara çıktıklarını söyleyen Ali Yardan, her yürüyüş etkinliğinde farklı anılar biriktirdiklerini söyledi. Çalbalı Dağı'nın zirvesine 4 saatte ulaştıklarını anlatan Yardan, "Harun Aykuş'un mesleği kuaför. Bu tırmanışımızda Antalya manzarasında tıraş olmaya karar verdik. Bizi zirvede tıraş etti. Mehmet Atik de o anları görüntüledi" dedi.

Antalya'da hava sıcaklığı 40 dereceyken zirvede 17 derece olduğunu söyleyen Yardan, "Serin havada, doğa ile iç içe tıraş olmak tabii ki farklı ve güzel. Ama önemli olan tırmanış yapmak, doğanın ve buz gibi serin havanın tadını çıkarmak" diye konuştu.

Kaynak: DHA