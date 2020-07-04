İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

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Polis, ehliyetine 50 yıl el konulan alkollü sürücüyü böyle anons ettiORDU'nun Altınordu ilçesinde, daha önce ehliyetine el konulmasına rağmen, 9'uncu kez alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalanan sürücü D.E.'nin (43) ehliyetine, 50 yıl süreyle el konuldu.

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04.07.2020 14:50 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:54

Polis, ehliyetine 50 yıl el konulan alkollü sürücüyü böyle anons etti

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, daha önce ehliyetine el konulmasına rağmen, 9'uncu kez alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalanan sürücü D.E.'nin (43) ehliyetine, 50 yıl süreyle el konuldu. Polisin olayla ilgili yaptığı telsiz anonsunun kayıtları ortaya çıktı.  

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Selimiye Mahallesi'nde, bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kontrolde, sürücü D.E.'nin 3.26 promil alkollü olduğu belirlendi. 9'uncu kez alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullandığı saptanan D.E.'nin ehliyetine, 2070 yılına kadar el konuldu. 93 yaşına kadar araç kullanamayacak olan sürücüye ayrıca, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 6147 TL ceza uygulandı. Araç ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Polisin olayla ilgili telsiz anonsu yaptığı kayıtlar ortaya çıktı. Trafik polisinin amirine yönelik anonsunda, "Haber merkezinin bildirdiği Çocuk Şube ekibinin almış olduğu otomobilin sürücüsü alkol muayesinde 3.26 promil alkolü çımış olup, ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmaktan 6147 TL para cezası uygulanmıştır. Araç otoparka çekildi, şahısta trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten asayiş ekiplerine teslim edildi. Ayrıca şahsın 2070 yılına kadar ehliyetine el konuldu" ifadelerine yer verdi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTelsiz anons kaydı

Haber: Ahmet BAYRAK ORDU-DHA

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İcra yoluyla alınan çocuklar, yeniden anneye verildi

SİNOP'un Ayancık ilçesinde boşanma davası devam eden A.Ü. mahkeme kararı ile anne Güldane Ü.'de (34) kalan 12 ve 10 yaşındaki kızlarını icra yoluyla aldı. Çocuklar, itiraz üzerine mahkeme kararı ile yeniden anneye verildi.Ayancık ilçesinde 14 yıllık eşi A.Ü. ile arasında 3 yıldır boşanma davası görülen Güldane Ü.'nün kızları, E.Ü. (12) ve F.Ü., (10) iddiaya göre babalarına gitmek istemedi. Bunun üzerine baba, aile mahkemesine müracaat ederek, icra yoluyla kızlarını almak istediğini beyan etti. Savcı talimatıyla Ünsal'ın evine icra memurları ve 2 polis memuru gitti. Çocuklar alınarak babalarına teslim edildi. Annenin itirazı üzerine mahkeme kararı ile çocuklar yeniden anneye verildi.Güldane Ü., çocuklarının elinden alındığını belirterek "Bu süreç içerisinde çok zorluklar yaşadık. Yeniden başvurduk ve çocuklarımı savcılık kanalıyla aldık. Çok şükürler olsun. Şuan yanımdalar. Bu süreç içerisinde ne oldu ne bitti bilmiyorum. Azmin sonu başarıdır ve biz bunu kazandık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAnne ve çocuklardan detayAnne ve çocuklarla röp.DetaylarAvukatın açıklaması

Haber-Kamera: Deniz ÖZEN/ SİNOP  

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Araç sürücüsü ile yolun karşısına geçmek isteyen yayalar arasında arbede

GAZİANTEP'te, çocuklarıyla yolun karşısına geçmek isteyen kişi ile araç sürücüsü arasında çıkan tartışma, çevredekilerin de dahil olmasıyla arbedeye dönüştü. Arbede sırasında otomobil sürücüsü yere düşerek yaralandı. Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.Olay, dün öğleden sonra Yeşilvadi Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya yolu olmayan bulvarda 2 çocuğu ile yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen kişi, yavaşlamayan araç sürücülerine tepki gösterdi. Bu sırada bir otomobil sürücüsü, aracını durdurup, tepki gösteren kişiyle tartışmaya başladı. Çevredekilerin de dahil olduğu tartışmada arbede yaşandı ve otomobil sürücüsü yere düşerek, başını çarptı. Olay sonrası baba ve 2 çocuğu yolun karşısına geçti. Bir süre sonra kendine gelen otomobil sürücüsü ise yoluna devam etti.Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

 GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Yaşanan arbedeSürücünün yere düşmesiÇevredeki kalabalıkHaber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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Hortum dev şemsiyeyi böyle uçurdu

Antalya Serik Hali'nde biranda ortaya çıkan hortum, dev şemsiyeleri uçurdu. Otomobilin üzerine devrilen şemsiyeyi 30'a yakın esnaf güçlükle tutup kaldırdı.  O anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.Serik ilçeninin yaş sebze ve meyve halinde ortalığı savaş alanına çeviren hortum, geçen perşembe öğle saatlerinde yaşandı. Hal esnafının öğle arası dinlendiği saatte önce rüzgar ardından hortum çıktı. Haldeki 15 dev şemsiye hortumun etkisiyle savrulmaya başladı. Korku dolu anların yaşandığı doğa olayında, 30'a yakın esnaf otomobil üzerine devrilen şemsiyeyi tutmaya çalıştı. Devrilen şemsiyeler 10'a yakın araca hasar verdi. Bir otomobilin üzerine devrilen dev şemsiyeyi tutmaya çalışan esnaflar, hem zor anlar yaşadı hem de hayati tehlike yaşadı.Serikli komisyoncu Hasan Ali Topçu, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Topçu, "Biz içerde oturuyorduk önce fırtına, esinti çıktı. Dışarı çıktık çadırlar havada uçuyor. 10 dakika içinde 15 şemsiye uçtu 10 araç da ufak tefek hasar gördü. İlk defa Serik Hali'nde böyle birşey ile karşılaştık, Allah bir daha kaza bela göstermesin" dedi. Halde nakliyeci olan İbrahim Güç ise, "Biran da rüzgar geldi ortalık karıştı, şemsiyenin bir tanesi binanın üzerine kadar uçtu. Şemsiye araçların üzerine düştü ilk defa böyle birşey yaşadım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Rüzgarın çıkması ve şemsiyelerin savrulmasıŞiddetlenme sonrası şemsiyenin yan yatmasıEsnafların koşuşturmasıŞemsiye altındaki arabanın çekilmesiEsnafların şemsiyeyi tutma çabasıHalden ve çevredeki şemsiyelerden görüntüRÖP: Hasan Ali Topçu ile röpRÖP2: İbrahim Güç ile röportaj

HABER -KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/ SERİK, (Antalya),

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Kamyon üstünde tehlikeli yolculuk

Bursa'da, kamyon kasasında yolculuk yapan iki kişi, görenleri şaşırttı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansırken, iki kişinin polis kontrol noktasını görünce saklanma anları da kaydedildi.

Olay, geçen gün Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Bursa yönüne doğru giden 75 AZ 074 plakalı kamyon kasasının üstüne çıkıp, yolculuk eden iki kişi görenleri şaşkına çevirdi. Yaklaşık saatte 90 kilometre hızla giden ve sürekli şerit değiştiren kamyonun üzerindekiler, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, İnegöl ilçesi girişinde bulunan polis kontrol noktasına yaklaştıklarında iki kişinin kamyon kasasına girip saklanması pes dedirtti. Kamyon daha sonra ara yola girerek gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

Manşet

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