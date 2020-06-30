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İKRANUR'UN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIKayıp İkranur'u arama çalışmalarına JÖH'ler de katıldı (3)DEREDE ÖLÜ BULUNDUGiresun'un Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan...

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ
30.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:35

İKRANUR'UN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kayıp İkranur'u arama çalışmalarına JÖH'ler de katıldı (3)

DEREDE ÖLÜ BULUNDU

Giresun'un Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı. 

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

GİRESUN

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1 Temmuz öncesi düğün sahiplerine 'sahte altın' uyarısı

TÜRKİYE'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bir süredir faaliyet göstermeyen düğün salonları, 1 Temmuz'da tekrar kapılarını açmak için hazırlıklarını tamamladı. Düğün yapmak için uzun süredir bekleyen çiftleri uyaran Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Düğündeki heyecan ve ışıkların gözalıcı ortamında art niyetli kişiler, çiftlere sahte altın takıyor" dedi.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber düğün salonlarının da 1 Temmuz'da açılacak olması, altın satışında hareketlilik yarattı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen sahte altın da yaygınlaşmaya başladı. Düğün yapan çiftlere takılan altınların gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğunu söyleyen Adana Kuyumcular Odası Oğuz Başman, "Düğündeki heyecan ve ışıkların gözalıcı ortamında art niyetli kişiler çiftlere sahte altın takıyor. Bunu vatandaşların anlaması çok zor. Bu altınlar gerçeğinden ayırt edilemiyor. Ancak şüphelendikleri altınla gerçek altını ellerine alsınlar, sahte altının rengi koyu ve normalinden daha ağır olur" dedi.MAKASLA KESTİ

Gerçek altın ve sahte altını ayırt etmek için demir makası kullanan kuyumcu dükkanı sahibi Gencer Dostlar, "Sahte altını bazen bizler de gerçek sanıyoruz. Şüphelendiğimiz durumlarda demir kesme masasıyla kesip madenin rengine bakıyoruz. İçinde bakır karışımı gri renk varsa bu altın sahtedir. Gerçek altını ne kadarda kesersek rengi hep bildiğimiz altın rengidir" dedi.

Kaynak: DHA

Manşet

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