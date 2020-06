İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ Kurbanlık alışverişinde el sıkışmadan değnekli pazarlıkBursa'nın İnegöl ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi hayvan çiftliğine giden vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında, el sıkışmadan; değnek ile pazarlık yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi hayvan çiftliğine giden vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında, el sıkışmadan; değnek ile pazarlık yaptı. Bayrama 1,5 ay kala, kurban satış fiyatlarının da belli olduğu ifade edildi. Kurban Bayramı öncesi, hayvan alışverişinde gelenek haline gelen, pazarlık sırasında el sıkışma geleneği; koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı. İnegöl ilçesindeki hayvan pazarlarına giden vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak gezerken, alışveriş sırasında ise el sıkışmadan değnek ile pazarlık yaptı. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala büyükbaş kurbanlıkların fiyatları belli oldu. Bu sene fiyatlarda bir artış olduğunu söyleyen çiftlik sahibi Bünyamin Doğan, "Geçtiğimiz yıl 5 bin TL ile başlayan büyükbaş hayvan fiyatları 15 bin TL'ye kadar çıkıyordu. Bu sene maliyetler yüksek olduğu için 2 kişilik kurbanlık 7 bin TL oldu. 7 kişilik hayvanlar 17 bin TL'ye kadar çıkıyor. Maliyetler arttığı için hayvan başına 2 ile 3 bin TL arasında fiyatlar yükseldi. Satışlarımız çok iyi. Geçen seneye göre erken satmaya başladık. Şu an çiftliğimizde 125 hayvan var ve 55'ini satmış bulunmaktayız. Bundan sonra da satmaya devam edeceğiz. Gerek kasap hizmetlerimizi gerekse nakliye hizmetlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü;-Değnek ile kurban pazarlığı-Hayvanlardan detaylar-Açıklama

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

KARAMAN'da kamyonet sürücüsü Caner D. (25), adliye önündeki kavşakta, yeşil ışık yanınca hareket etmesi için korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin pala, bıçak, demir ve tahta sopalı saldırısına uğradı. Adliyede görevli polis ekiplerinin müdahale edip, gözaltına aldığı şüphelilere maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Saldırı anı ise kameraya yansıdı.Olay, saat 09.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi Adliye kavşağında meydana geldi. Hurdacılık yapan Caner D., yönetimindeki 51 EA 835 plakalı kamyonetiyle kırmızı ışıkta durdu. Yeşil ışık yanınca Caner D., önündeki otomobilin sürücüsüne hareket etmesi için korna çaldı. Buna sinirlenen otomobildeki 7 kişi ellerinde pala, bıçak. demir ve tahta sopayla Caner D.'ye saldırdı. Aracından inen Caner D. koşarak kaçmaya çalıştı. Adyide görevli polisler, saldırganlara müdahale edip, Caner D.'yi kurtardı. Tekrar araçlarına binmek isteyen 7 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada da 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Aldığı darbeler sonucu başından yaralanan Caner D., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı anı, an be an görüntülendi. Haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilere ayrıca, maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları için de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlalden kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.

