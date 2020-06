İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ Eşi reddedince intihara kalkıştı, vatandaşlar görüntülemek için birbiriyle yarıştıADANA'da İsmail A., kendisiyle görüşmeyi reddeden eşinin kaldığı kadın sığınma evinin karşısındaki apartmanın damına çıkıp, intihara kalkıştı.

ADANA'da İsmail A., kendisiyle görüşmeyi reddeden eşinin kaldığı kadın sığınma evinin karşısındaki apartmanın damına çıkıp, intihara kalkıştı. İsmail A., polisin ikna çalışması sonucu eyleminden vazgeçerken, meraklı vatandaşlar intihar girişimini cep telefonlarıyla kayda aldı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail A., uyuşturucu bağımlısı olduğu için bir süre önce kendisini terk eden eşi Leyla A. ve oğlunu görmek için sığınma evine gitti. Ancak Leyla A., görüşmek istemedi. Bunun üzerine İsmail A., sığınma evinin karşısındaki 10 katlı apartmanın damına çıkarak, eşi ve çocuklarının gelmesini istedi. ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Apartmanın damına çıkan müzakereci polis İsmail A.'yı ikna etmeye çalıştı. Ancak İsmail A., eşi ve çocuğunun gelmemesi halinde intihar edeceğini söyledi.

Bu sırada İsmail A.'yı apartmanın damında gören meraklı vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Bazıları ise sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Polis tarafından ikna edilen İsmail A. apartmanın damından indirildi. Uyuşturucuyu bıraktığını söyleyen İsmail A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Su altında kalan mezarlığa sandalla gidip, dua ediyorlar BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 10 yıl önce yapılan baraj dolayısıyla sular altında kalan mezarlıkta yakınları bulunanlar, can yeleklerini giyip, sandalla açılarak, dua ediyor.İnegöl'de elektrik üretiminde kullanılan Boğazköy Barajı'nın yaklaşık 10 yıl önce faaliyete geçmesinin ardından Hamzabey Mahallesi'nde 3 mezarlığın bulunduğu araziler, sular altında kaldı. Osmanlı'nın ilk şehidi kabul edilen Baykoca'nın türbesinin de yer aldığı mahallede oturanlar, yakınlarına ait mezarlara gidip, dua edebilmek için sandalla açılıyor. Can yeleklerini giyerek, kıyıdan yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan mezarlara ulaşanlar, dua ediyor.Hamzabey Mahallesi'nin geçmişinin 1200 yılına kadar uzandığını söyleyen muhtar Sadullah Arda, "Osmanlı dönemine dayanan tarihi var. Baraj sularının gelmesiyle daha güzel oldu. Çeşitli kuş türleri buraya gelip güzellik kattı. Suların gelmesiyle yakınlarımızın bulunduğu mezarlıklar sular altında kaldı. Mezarlık alanına karadan ulaşamıyoruz. Sandallara binerek, mezarlık alanına gelip, dua ediyoruz. Biraz tehlikeli de olsa ölmüşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Can yeleklerimizi giyip, sandalda dua ediyoruzö dedi.

Manavgat'ta deniz kaplumbağası yuvalarına çitli koruma

Antalya'nın Manavgat ilçesi Titreyengöl mevkisinde sahilde nesli tehlike altında olan caretta caretta yuvaları tel çitlerle koruma altına alındı.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tehlike altında olan kırmızı listedeki deniz kaplumbağaları, Titreyengöl sahilinde 3 ayrı yere yumurta bıraktı. Bölgede faaliyet gösteren bir otelin güvenlik görevlilerinin fark etmesiyle deniz kaplumbağalarının yuvaları tel çitle çevrilerek koruma altına alındı.Titreyengöl Sorgun Turizm Yatırımcıları Birliği (TİSOYAB) Başkanı Hüseyin Aydoğan, deniz kaplumbağalarının bölge için önemli olduğunu belirterek, "Caretta carettalar kirlenmemiş doğayı seviyor. Tekrar bu bölge sessiz sakin olduğu için gelip yumurtluyorlar. Eski yerlerini benimsiyorlar" dedi. TİSOYAB olarak Titreyengöl sahilinde yaklaşık 300 metrelik bir alanı deniz kaplumbağaları için ayırdıklarını anlatan Aydoğan, "Biz burada caretta carettaların önceden yumurtladığı alanları, 3 sene üst üste yumurta bıraktıkları yerleri belirledik. Birlik olarak haritasını ve planlarını çizdirerek, bakanlığımıza ve valiliğe başvurarak buranın uygun görülürse caretta caretta bölgesi ilan edilmesi için müracaat ettik. Orman Bakanlığı bölge müdürlüğü tarafından burası uygun görüldü ve bakanlığın bilim kuruluna gönderildi. Bugünlerde, bilim kurulu üyeleri Belek bölgesi gibi diğer alanları incelemeye geldiklerinde burayı da inceleyecek. Uygun görülürse burayı caretta caretta alanı ilan edecekler" diye konuştu.

Hileli zarla kumarda kaybettirip, yüksek faizle borçlandıran 2 çeteye dronlu operasyon MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hileli zar ve iskambil kağıtları ile kumar masasında kaybettirdikleri kişilere, borçlarını ödemeleri için senet karşılığı yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapan 2 suç orgütüne üye 20 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.2 SUÇ ÖRGÜTÜ DRONLA ÇÖKERTİLDİMuğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Marmaris ilçesi KOM Amirliği ekipleri, bu sabah 2 suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şafak vakti düzenlenen operasyona, özel harekat ve çevik kuvvet polisleri ile havadan da bir helikopter ve dron destek verdi.250 polisin görev aldığı operasyon kapsamında 20 adrese düzenlenen baskında, kılıç, pala, çelik çubuk ile çok sayıda senet, borçluların yazılı olduğu ajanda, hileli zar ve oyun kağıtları ele geçirildi. Yaklaşık 250 bin lira ile yüksek miktarda uyuşturucu maddenin de bulunduğu adreslerde, 20 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.KUMARDA KAYBETTİRİP, YÜKSEK FAİZLE BORÇ VERDİLER Suç örgütlerinin, kumara 'zaafı' olanları, hileli zar ve iskambil kağıtlarıyla oynattıkları kumarda kaybettirdikleri, ardından da bu kişilere borçlarını ödemeleri için senet karşılığı yüksek faizle borç para verdikleri bildirildi.

Tokat'ta yırtıcı hayvan saldırısına uğrayan hamile kedi ölü bulundu

TOKAT'ta sokak ortasında yırtıcı hayvan saldırısı sonucu öldürülmüş hamile bir kedi bulundu.Tokat'ın Turhal ilçesi Müftü Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir kedi karnı yarılmış halde ölü bulundu. Hamile olduğu belirlenen kedinin ölen iki yavrusunun da karnından çıkartıldığı anlar cep telefonun görüntülerine yansıdı. Gece saatlerinde sosyal medyada yayımlanan görüntüler sonrasında Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çekilen görüntülerden olay yerini tespit eden polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. İsmin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş tarafından sabah işe giderken çekilen görüntüler üzerine yapılan araştırmada hamile kedinin yırtıcı bir hayvan tarafından parçalandığı tespit edildi.'YABANİ HAYVAN YA DA SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRMIŞ'

Sosyal medyadaki görüntüleri inceleyen veteriner hekim Mustafa Dülek, "Bu bir sokak kedisine benziyor. Yaklaşık 50 günlük gebe olduğunu düşünüyoruz. Görüntülerden bir yabani hayvanın ya da sokak köpeklerinin saldırısına uğramış olduğunu düşünüyorum. Genel durum itibariyle istemediğimiz süreçler ama ne yazık ki doğanın kanunun böyle olduğunu düşünüyoruz" dedi.

