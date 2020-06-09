İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ Düğün fotoğrafı çektiren çiftin aracından altınların alınması kameradaADANA'da düğünden önce fotoğraf çektirmek için tarihi Taş Köprü'ye giden çiftin park ettiği aracından 11 bin 400 TL değerindeki ziynet eşyası ile 600 TL para 2 kişi tarafından çalındı.

Düğün fotoğrafı çektiren çiftin aracından altınların alınması kamerada

ADANA'da düğünden önce fotoğraf çektirmek için tarihi Taş Köprü'ye giden çiftin park ettiği aracından 11 bin 400 TL değerindeki ziynet eşyası ile 600 TL para 2 kişi tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polisin yaptığı çalışmayla şüpheliler yakalandı.

Olay, pazar günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünden önce fotoğraf çektirmek için tarihi Taş Köprü'ye gelen Sümeyye Buzlucan (23) ile Tahir Bilmez (27) çifti, gelin arabasını yol kenarına park etti. Fotoğraf çekiminin ardından geri dönen çift, aracın kapısının açık olduğunu gördü. Çift, araçtaki 11 bin 400 lira değerindeki ziynet eşyası ile 600 TL nakit paranın çalındığını fark edip, polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin, daha önce de benzer suçlardan kaydı bulunan Kadir İ. (34) ile Umut Ş. (35) olduğunu tespit etti. Evlerine yapılan baskında iki şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, 12 bin lira ele geçirildi. Kadir İ. ve Umut Ş.'nin altınları kuyumcudan bozdurduğu tespit edildi. Polis ekipleri, kuyumcuya parayı iade edip, tekrar altınları aldı. Altınlar ve 600 lira para çifte iade edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Hırsızların gelin arabasından altınları çalmasıZanlıların adli tıp birimine geterilmesiAdli tıp biriminden çıkarılmasıPolis aracına götürülmesi

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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3 kişinin yaralandığı 'kız kaçırma' kavgası kamerada

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, bacağına kurşun isabet eden Ramazan D. (40) ile bıçakla yaralanan Yılmaz Ö. (48) ve Kerem D. (32), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Çevredeki bazı araçların da hasar gördüğü kavga, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı.

Aile yakınlarından Yasemin S., kavganın akraba iki aile arasında yaşandığını belirterek, "Sabah kapının önünde oturuyorduk. Ellerinde değnekler, sopalar ve silahlarla gelip evimizi bastılar. Arabalarımızın camlarını kırdılar, eve taş attılar. Kayınpederimi yaraladılar. 'Kızımızı kaçırdın' diye geldiler. Bizim bir şeyden haberimiz yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Bıçaklı kavgaSilah sıkan şahısPolisin müdahalesiSilahlı şahsı kovalamalarıGözaltına alınanların ekip otosuna bindirilmesiOlay yerindeki polis araçları ve ambulansYerde yatan yaralı

Haber-Kamera: MERSİN,

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Bakan Koca, maskeyi gözüne takan marketçiyi telefonla aradı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, gözünde maske ile fotoğrafını paylaştığı Hamza Tatlı'yı telefonla arayarak, kanser hastası annesinin tedavisi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 4 Haziran günü sosyal medya hesabından, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile maskeyi gözüne takarak, otobüste yolculuk eden bir gencin fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından maskeyi gözüne takan kişinin, Mersin'in Toroslar ilçesinde market işleten 1 çocuk babası Hamza Tatlı olduğu ortaya çıktı.Hamza Tatlı, yaptığı açıklamada fotoğrafta yanında görülen kadının kanser hastası annesi Azize Tatlı (48) olduğunu belirterek, "Günde 19 saat çalışıyorum, annemi hastaneye götürürken yorgun düştüm. Cam kenarında oturduğum için gözüme güneş gelince maskeyi yüzüme taktım" dedi.'TEŞEKKÜR EDİYORUM'Bakan Koca, Hamza Tatlı'yı telefonla aradı. Hamza Tatlı, "Bakanımız telefonda fotoğrafı, topluma bir mesajı vermek için paylaştığını söyledi. Ben de maskeyi kanser hastası annemi hastaneye götürürken, günün yorgunluğu ile refleksle gözüme taktığımı belirtim. Bakanımız da sağolsun annemin tedavisi ile ilgileneceklerini söyledi. Nazik davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Hamza Tatlı marketine gelirken -Hamza Tatlı telefonu ile oynarken-Hamza Tatlı ile röp

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Antalyalı siyam ikizleri İngiltere'den ayrıldı

ANTALYA'da 2018 yılında dünyaya gelen kafadan yapışık 'siyam ikizleri', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra'da geçirdikleri bir dizi ameliyattan sonra birbirlerinden ayrıldı. Anneleriyle birlikte Aralık ayından bu yana Londra'da bulunan Derman ve Yiğit, Çarşamba günü artık birbirlerinden ayrılmış olarak yurda dönecekler. Alanya'da turizm sektöründe çalışan Ömer Evrensel ile Fatma Evrensel'in 22 Haziran 2018 tarihinde dünyaya gelen kafadan yapışık erkek ikizleri, bir süre Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde takip ve kontrolleri yapıldıktan sonra evlerine gönderilmişti. Tek yumurta ikizleri olarak sezaryanle dünyaya gelen Antalya'nın 'siyam ikizleri' Derman ve Yiğit'in ayrı beyinleri olmasına karşın beynin ana toplardamarı ortak olduğu için birbirlerinden ayrılmaları için cerrahi açıdan yüksek risk taşıyordu.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLESelma KUNAR/ ANTALYA,

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Zorlu göz ameliyatlarına piyano çalarak hazırlanıyor

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimi Göz Hastalıkları'nda görev yapan Prof. Dr. Cem Evereklioğlu (53) zorlu ameliyatlara odasında piyano çalarak hazırlanıyor.Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimi Göz Hastalıkları doktorlarından Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, ameliyatlara ilginç bir yöntemle hazırlanıyor. Prof. Dr. Evereklioğlu, ameliyata girmeden kısa bir süre önce odasında piyano çalarak hem parmaklarını ısındırıyor hem de ameliyata konsantre oluyor. Aynı zamanda gitar çalan ve 42 yıldır tekwando sporuyla da uğraşan Evereklioğlu, müzik tutkusunu mesleği ile harmanlayarak birçok başarılı ameliyata imza attı.Kayseri'de 19 yıldır görev yapan Prof. Dr. Evereklioğlu, göz cerrahisinin hassas ameliyatları olan bir bölüm olduğunu belirterek, "Ameliyata girmeden önce gerek piyano gerekse de gitar olsun, parçalar çalarak parmakları ısındırmak hoş oluyor. Göz, ince manevralar gerektiren bir cerrahidir. Ameliyattan önce hem biraz rahatlamak hem enerji depolamak amacıyla odamda ufak bir konçerto tarzında müzik yaptıktan sonra ameliyatıma geçiyorum" dedi.Doktorların ameliyat öncesi bu tür yaklaşımları olabileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Evereklioğlu, şöyle konuştu: "Bölümümüzde bulunan hocaların kendilerine göre bir sosyal aktiviteleri var. Onlar da o tür yaklaşımları kullanıyorlar. Ben burada özellikle ameliyattan önce piyanoyu seviyorum. Parçalar çalarak kendi parmaklarımı ısındırıyorum. Hem üniversitede hem de yarı zamanlı özel bir hastanede çalışıyorum. Aylık 60 civarı bir ameliyatımız oluyor. 100 ameliyat yaptığımız da oluyor. Benim kendi evimde de piyanom var. Hafta içi ve hafta sonunda çalışmalarımız devam ediyor. Ünlü filmlerin müziklerini çalmaya çalışıyorum. Çaldığım müzikleri ise sosyal medya hesabımda yayınlıyorum."Müzik tutkusunun küçüklüğünden bu yana olduğunu anlatan Prof. Dr. Evereklioğlu, "9 ay önce üniversitemizin bahar şenliklerinde festivalde kendi gurubumuzla bir saatlik bir konser verdik. Kendi yaptığımız besteler de var. 60 bin kadar seyirci, konserimizi dinleme fırsatı buldu. 4 ay sonra da bu konserimizi yenileyeceğiz. Hastalarımız, hasta yakınlarımız ve öğrencilerimiz bizi orada dinleme fırsatı bulacaklar" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göz polikinliğinden görüntüDoktor Cem Evereklioğlu'nun odasında piyano çalmasıDoktor Cem Evereklioğlu'nun gitar çalmasıÖdüllerinden plaketlerinden görüntüDoktor Cem Evereklioğlu'nun göz muayenesi yapmasıDoktor Cem Evereklioğlu ile röportajDiğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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6 yaşındaki Miraç, yeni doğan kuzunun bakımını üstlendi

KARS'ın Arpaçay İlçesine bağlı Tomarlı köyünde yaşayan Miraç Güler (6), yeni doğan ve adını 'kıvırcık' koyduğu kuzunun bakımını üstlendi. Küçük ve büyükbaş hayvancılığın önde gelen illerinden biri olan Kars'ta çocuklar, küçük yaştan itibaren hayvan sevgisiyle tanışıyor. Özellikle köylerde hayvancılıkla uğraşan ailelerine yardımcı olan çocuklar, yeni doğan yavrulara da adeta sahiplik yapıyor. Arpaçay İlçesine bağlı Tomarlı Köyü'nde yaşayan 6 yaşındaki Miraç Güler de bu çocuklardan bir tanesi. Yeni doğan kuzunun bakımını üstlenen Miraç, gün boyu onunla ilgileniyor. Kıvırcık ismini verdiği kuzuyu annesinden süt emdikten sonra kucaklayan Miraç, onu kucağında kırlarda gezdiriyor. Çok sevdiği kuzusuna ayakta durmayı ve yürümeyi öğreten Miraç, "Kuzuları çok seviyorum. Çünkü hepsi sevgi ve ilgiye muhtaçlar. Ne kadar sevgi gösterirseniz o kadar mutlu büyüyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBir günlük kuzunun ayakta durma çabasıMiraç'ın kuzuyu kucağında gezdirmesiKuzunun yerde yatmasıMiraç'ın gezdirmesiKuzunun koyunları izlemesiMiraç'ın kuzuyu ahıra doğru götürmesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Tekstil atölyesinde yılan paniği

Bursa'da, tekstil firmasına giren yılan, korkuya neden oldu. Yılanın itfaiye ekipleri tarafından yakalanma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İznik'teki bir tekstil firmasının üretim bölümüne, yakaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan girdi. 100 işçi bulunan firmada çalışanlar yılanı görünce korkuya kapıldı. İhbar üzerine gelen İznik Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı önce bahçeye çıkarıp, sonra da yakaladı. Yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: DHA