İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

Çocuğuna doğum günü kutlaması yapan kadın pozitif çıktı, 32 kişi karantinaya alındıESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde çocuğuna evde doğum günü kutlaması yapan kadın B.Y., görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ
08.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:01

Çocuğuna doğum günü kutlaması yapan kadın pozitif çıktı, 32 kişi karantinaya alındı

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde çocuğuna evde doğum günü kutlaması yapan kadın B.Y., görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kutlama katılan ve temaslı olduğu belirlenen 32 kişinin oturduğu sokak kurul kararıyla 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Eskişehir'in 7 bin 800 nüfuslu Mahmudiye ilçesindeki akrabasının yanına İstanbul'dan geldiği belirtilen kadın B.Y., çocuğuna evde doğum günün kutlama yaptı. Çevredeki yakınları ve tanıdıkları da kutlamaya katıldı. Görülen belirtiler üzerine B.Y.'ye yapılan Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekibinde yapılan çalışmada 4'ü kent merkezinde 32 kişinin B.Y.'nin temaslı olduğu ve doğum gün kutlaması katıldığı tespit edildi. Kadın B.Y. ise Eskişehir'deki hastanede tedavi altına alındı.

Mahmudiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 32 kişinin 6 hanede yaşadığı Çal Mahallesi'ndeki Uğur Sokak hakkında karantina uygulanmasına karar verdi. Sokak polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında şerit çekilerek giriş-çıkışlara kapatıldı. Sokakta yaşayanların tüm ihtiyaçlarının Mahmudiye Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacağı belirtildi.KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTIMahmudiye Kaymakamlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak ve çevresinde tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek, İlçemizde il dışından gelen bir vatandaşımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanın ikamet ettiği adreste Mahmudiye Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibinin yerinde izlem ve temaslı araması sonucu, 32 kişi temaslı olarak tespit edilmiştir. Temaslıların çoğunun aynı sokakta olmaları ve izolasyonlarının sağlanamayacağı kanaatine varıldığından bazı sokak ve evlerin 14 gün boyunca karantinaya alınması uygun görülmüştür. Karantina bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları kaymakamlığımızca karşılanacaktır. Lütfen maske ve sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde uymaya devam edelimö denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Karantinaya alınan sokak-Polis ekibi ve alınan güvenlik önlemi-Sokaktan genel görüntüler-Muhabir Engin ÖZMEN anonsu-Sokağa ekmek getirilmesi-Sosyal destek grubu-Genel görüntülerHaber-Kamera Engin ÖZMEN-Caner AKSUESKİŞEHİR,-

============================

10 minibüs sürücüsü koronavirüse yakalandı; taşıdıkları yolcular aranıyor DİYARBAKIR-Bismil arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsünde koronavirüs tespit edildi. Sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri minibüslerde yolculuk yapanların tespiti için çalışma başlattı.

Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsü, koronavirüs semptomları üzerine cuma günü hastaneye başvurdu. 10 sürücüye yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Bunun üzerine sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alındı. 10 sürücünün kullandığı minibüsler dezenfekte edilirken, filyasyon ekipleri ise minibüslerde yolculuk yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Haber
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı
Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Kağıt toplayıcı erkek çocuğu istismar eden zanlı, esnafın dikkatinden kaçamadı
Kağıt toplayıcı erkek çocuğu istismar eden zanlı, esnafın dikkatinden kaçamadı
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Şahin Şerifoğulları
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Mariah Carey Kenan Doğulu
Spor Semih Özsoy Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Ankara
Şu an buradasınız: İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 15:05:14. #1.14#
title