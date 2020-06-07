İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ Drift yapılıp, ters yönde gidilen araca 7 bin 369 lira ceza TOKAT'ın Turhal ilçesinde, polis ekiplerinin sosyal medya üzerinden tespit ettiği drift yapılan ve ters yönde gidilen otomobilin plakasına 7 bin 369 lira ceza uygulandı.

Drift yapılıp, ters yönde gidilen araca 7 bin 369 lira ceza

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, polis ekiplerinin sosyal medya üzerinden tespit ettiği drift yapılan ve ters yönde gidilen otomobilin plakasına 7 bin 369 lira ceza uygulandı.

Turhal ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyerek, çalışma başlattı. Asri Mezarlık Kavşağı'nda drift yapılıp, ters yönde ilerlenilen otomobil tespit edildi. Yapılan çalışmada otomobilin plakası belirlendi. Sürücüsü öğrenilemeyen 16 E 7023 plakalı araca, drift atma ve ters yönde giderek trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 7 bin 369 lira para cezası uyguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Drift görüntüsü

Haber-Kamera: TOKAT,- ==================

Zifte yapışan oğlağı vatandaşlar kurtardı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yola dökülen zifte yapışan oğlak, yoldan geçenlerin yardımıyla kurtarıldı.Alanya- Hadim yolu üzerinde Gevne Yaylası mevkiinde yola dökülen zifte yapışarak mahsur kalan keçi yavrusunu görenler yardıma koştu. Vatandaşlar uzun uğraş sonucu oğlağı ziftten çıkarmayı başardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen oğlak daha sonra sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Zifte yapışan oğlağı kurtarmaya çalışması (Vatandaş görüntüsü)HABER- KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), ======================

Falezlerden denize atlarken yaralanan genç için seferber oldular ANTALYA'da falezlerden denize atlayan Hüseyin Ülüs (21), sağ ayağını kayalıklara çarptı. Yaralanan Ülüs, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından botla karaya çıkarıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Yeşilbahçe Mahallesi Bambus Plajı yakınındaki kayalıklarda meydana geldi. Yüzmek için arkadaşlarıyla sabah saatlerinde plaja gelen Hüseyin Ülüs, falezlerdeki kayalıklara çıkarak denize atlamaya başladı. Yaklaşık 10 metre yükseklikteki kayalıklardan suya atlayan Hüseyin Ülüs, sağ ayağını kayalıklara çarpıp, denize düştü. Acı içinde kıvranan Hüseyin Ülüs, arkadaşlarının yardımıyla bir kayanın üzerine çıkarıldı. Arkadaşları Hüseyin Ülüs'ün sağ ayağına havluyla bandaj yapıp 112'ye haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye geldi. Ekipler yaralı gencin karadan çıkarılmasının güç olacağı düşüncesiyle deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

Zodyak botla gelen sahil güvenlik ve deniz polisi, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla Hüseyin Ülüs'ü sedyeye alarak bota bindirdi. Botla Yat Limanı'na getirilen genç, burada bekleyen ambulansla hastaneye götürüldü. Ülüs'ün hastanede tedavisine başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Polisler detayKayalıktan düşen Hüseyin Ülüş detayFalezler detaySahil güvenlik ve deniz polisi detayHüseyin Ülüş'ün bota alınmasıBotun ayrılmasıFalezlerden atlayanlar cep telefonu görüntüsü Genel detaylar

HABER: Süleyman EKİN - KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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270 kiloluk Salim'in tedavisine başlandı MERSİN'de, yaklaşık bir aydır yatağa bağımlı halde yaşayan, kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan 270 kiloluk zihinsel engelli Salim Sakarya'nın tedavisine başlandı.

Kendisi gibi zihinsel engelli iki kardeşi ve lenf kanseri tedavisi gören bir ablası olan Salim Sakarya'nın 86 yaşındaki annesi Melahat Sakarya ise yaşı dolayısıyla çocukları ile ilgilenemiyor. İhtiyaçlarını karşılamak için kalkmak istediği sırada düşen Salim Sakarya'nın düşmeye bağlı oluşan ağrıları ve kilosu dolayısıyla yatağa bağımlı hale geldiği için oluşan yatak yaraları da Sakarya'nın günden güne bakıma muhtaç hale gelmesine neden oldu.

Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı personelleri aracılığıyla aile ile iletişime geçen Engelliler ve Sağlık Dairesi ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, harekete geçerek Salim Sakarya'nın Hamidiye Mahallesi'ndeki evine ulaştı. Eve yönlendirilen Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Evde Bakım Servisi doktoru ve hemşireleri, hastanın ilk muayenesi yaptı. Sakarya'nın kişisel bakımı da yine servis ekipleri tarafından gerçekleştirildi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ise gerekli tedavinin yapılabilmesi için Sakarya'yı ambulansa kadar taşıdı. Sakarya, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

'10 YILDIR OBEZ'Kardeşi Salim için verdiği mücadeleyi anlatan abla Neşe Erten, "Ben kanser hastasıyım. Lenf bezim alındığı için sağ tarafımı, kolumu kullanamıyorum. Kardeşim 10 yıldır obez. Bu zamana kadar kendi ihtiyacını karşılayabiliyordu ama şimdi kendi özel ihtiyaçlarını da karşılayamıyor. Bir aydır aramadığım kurum kalmadı. Şu an vücudu yaralar içinde. Biz şu an ne uyku uyuyabiliyoruz, ne nefes alabiliyoruz, ne yemek yiyebiliyoruz. O kadar kötü durumdayız. Her yere başvuru yaptımö dedi.

'İTFAİYENİN YARDIMI İLE AMBULANSA ALDIK'Kardeşinin hastaneye götürülmesi ve tedavi edilmesi için uğraşan abla Erten,"Anneme ve diğer iki kardeşime ben bakabiliyorum ama 270 kiloluk kardeşimi kaldırıp yıkayamıyoruz, ilgilenecek pozisyonda değiliz. Tedavisini olsun yeniden evimize gelsin. Yatağa bağlı kaldı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile ambulansa alındı. Yatak yaraları çürümeye başlamıştı. Bize bile müdahale ettirmiyordu. Ne yapacağımızı şaşırmıştık.'Biz buna müdahale edemeyiz, bu yatalak değil, yerinden kalkabilir' diyenler oldu. Bizim tek talebimiz vatandaş olarak bu engelli çocuğa yardım edilmesi, sağlığına kavuşturulması ve evine sağlıklı bir şekilde geri getirilmesiö dedi.

'KARDEŞİM GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ÖLMEYECEK'

Ailesine bakacak kendinden başka kimsenin olmadığını sözlerine ekleyen Erten, "Çok mutluyum ben, bugünü yaşamak için gece-gündüz uyku uyumadım. Günlerdir neler yaşıyorduk. Yemek bile yemek yiyemiyorduk. Annemi bırakamıyorum. Kendi çocuklarımla ilgilenemiyordum. Kendi tedavime gidemedim. Ben bir aydır çabalıyorum. Burada olduğunuz için çok mutluyum. Tedavi olacak, gözümüzün önünde ölmeyecek. Çok teşekkür ederimö diye konuştu.

Kaynak: DHA