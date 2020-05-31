İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

Sokak ortasında eşi tarafından vurulan Özge, kendisini ölümle tehdit eden eşini şikayete gidiyormuşKONYA'da boşanma aşamasındaki eşi Tamer Garip (37) tarafından sokak ortasında bacaklarından vuralarak yaralanan Özge Taş Garip'in (23), olay öncesi kendisini ölümle tehdit eden eşini şikayet...

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ
31.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:49

Sokak ortasında eşi tarafından vurulan Özge, kendisini ölümle tehdit eden eşini şikayete gidiyormuş

KONYA'da boşanma aşamasındaki eşi Tamer Garip (37) tarafından sokak ortasında bacaklarından vuralarak yaralanan Özge Taş Garip'in (23), olay öncesi kendisini ölümle tehdit eden eşini şikayet etmek üzere kız kardeşiyle birlikte polis merkezine gittiği öğrenildi. 

Özge Taş Garip'in eşi hakkında mart ayında koruma kararı çıkarttığı bu kararın da haziran ayı sonuna kadar geçerli olduğu belirtildi.

Olay, geçen çarşamba günü saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce kasten yaralama ve tehdit gibi suçlarından kaydı bulunan ve 27 Mayıs 2019 tarihinde 'Silahlı tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklanıp konulduğu cezaevinden izinli çıkan Tamer Garip, boşanma aşamasında olduğu eşi Özge Taş Garip'i kaldırımda yürürken gördü. Otomobilden inen Tamer Garip, pompalı tüfekle eşinin bacaklarına ateş ederek kaçtı. Her iki bacağından da yaralanan Özge Taş Garip ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ameliyat edilen genç kadının sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDAOlay anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kiraladığı otomobille gelen Tamer Garip'in kaldırımda yürüyen eşini pompalı tüfekle vurması, Özge Taş Garip'in ise yerde sürünerek kaçmaya çalışması yer aldı.SAKLANDIĞI ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDITamer Garip, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla saklandığı arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına aldı. Tamer Garip emniyetteki ifadesinde, gazinoda çalışırken tanıştığı eşiyle evlendiğini, cezaevine girince de kendisini aldattığını öne sürdü. Olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini ileri süren Tamer Garip, eşini korkutmak amaçlı vurduğunu söyledi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Garip çıkarıldığı mahkemece 'eşe karşı nitelikli kasten yaralama' suçundan tutuklandı.KARAKOLU EŞİNİ ŞİKAYET ETMEYE GİDİYORMUŞ

Olayla ilgili yeni ayrıntılarda ortaya çıktı. Özge Taş Garip'in kendisini aldattığını ileri sürerek sürekli ölüm tehditlerinde bulunan ve rahatsızlıklarını artıran eşini şikayet etmek için kız kardeşi ile birlikte polis merkezine  gittiği öğrenildi. Özge Taş Garip'in olay öncesi yine kendisini arayan ve tehditlerde bulunan eşine 'seni şikayet edeceğim' diyerek telefonu kapattığı, bunun üzerine de Tamer Garip'in eşinin karakola gitmemesi için önüne keserek vurduğu belirtildi. Özge Taş Garip'in ayrıca 31 Mart tarihinden itibaren geçerli olarak eşi hakkında haziran ayı sonuna kadar koruma kararı çıkarttığı da öğrenildi.  

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Firari FETÖ'cü, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı Haber
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı Haber
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı Haber
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü Haber
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara 'Hafter saflarında savaşın' teklifi
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara "Hafter saflarında savaşın" teklifi
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışında konuşuyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışında konuşuyor
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü...
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! 'Koronaya iyi geliyor' denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! "Koronaya iyi geliyor" denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Hulusi Akar Bülent Kuşoğlu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Acun Ilıcalı Haldun Dormen
Spor Ozan Kabak Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Şehit Haziran Minnesota Diyarbakır
Şu an buradasınız: İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 14:52:59. #1.15#
title