İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ Ölümle tehdit edilen genç kadın: Her gün aynı korkuyu yaşamaktan yoruldumADANA'da sosyolog Şeyma K. (31), 4 yıl dini nikahlı yaşadığı 2 kızının babası Kenan K.'nin, 6 yıldır ayrı olmalarına rağmen peşini bırakmadığını ve kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü.

Ölümle tehdit edilen genç kadın: Her gün aynı korkuyu yaşamaktan yoruldum

ADANA'da sosyolog Şeyma K. (31), 4 yıl dini nikahlı yaşadığı 2 kızının babası Kenan K.'nin, 6 yıldır ayrı olmalarına rağmen peşini bırakmadığını ve kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Şeyma K., "Her gün aynı korkuyu yaşamaktan yoruldum. Kurtulmak istiyorum. Öldürecekse öldürsün. Yeter ki çocuklarım kurtulsun" dedi

Sosyolog Şeyma K., 2010 yılında, aynı iş yerinde çalıştığı Kenan K. ile dini nikahla evlendi. Şeyma K., iddiasına göre ilk günden itibaren şiddet görmeye başladı. Bir kız çocuğu dünyaya getiren Şeyma K., 2014 yılında ikinci çocuğuna hamile kaldı. Aynı yıl, Kenan K., işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girdi. Hamile olan Şeyma K. de kızını alıp, baba evine döndü.

BİZE NEFES ALDIRMIYOR ARTIK TÜKENDİM

Bir süre sonra cezaevinden çıkan Kenan K., aradan geçen 6 yıla rağmen şu an 2 kız annesi olan genç kadının peşini bırakmadı. Kenan K.'nin sık sık kendisini arayıp, zorla bir yerlere götürdüğünü anlatan Şeyma K., "Kabul etmediğim zaman ölüm tehditleri savurup, babamın evini basıyor. Son olarak ocak ayında tatil planı yapmış. Beni arayıp, 'Çocukları da al, bir saat içerisinde kapının önüne çık. Tatile gideceğiz' dedi. Kabul etmeyince de ailemi ve beni ölümle tehdit etti. Defalarca polise şikayette bulundum. Kapımıza dayanıyor. Mahallede bağırıyor. Bize nefes aldırmıyor, artık tükendim" dedi. Şeyma K., Kenan K.'nin küfür ve tehdit içeren mesajlar yolladığını ayrıca kendisinden sürekli para istediğini iddia etti.

'ANNENİ VE BABANI ÖLDÜRÜP SENİN DE BOĞAZINI KESERİM'

Kenan K.'nin kendisine gönderdiği telefon mesajlarından birinde "Baban cumaya kadar parayı hazırlamaz ise iş yerine gider babanı öldürürüm. Sonra eve gelir anneni öldürürüm. Sonra yukarı çıkar senin boğazını keser ve baltayla parçalara ayırarak akrabalarının kapısına bırakırım. Sonra da kendimi öldürürüm" dediğini belirten Şeyma K., "Hemen her gün buna benzer tehditler alıyorum. 20 yaşında, bir cahillikle evlendim, iki kızım olduğu için bir süre mücadele ettim ama artık dayanamıyorum. Kenan K., bu süreçte başka bir kadından çocuk yaptı. O kadın da aynı şekilde Kenan K.'den şikayetçi oldu. Beraber olduğumuz her gün şiddete maruz kaldım. 6 yıl önce babamın evine gittim ama kurtulamadım. Arıyor, tehdit ediyor, evimi basıyor. Zorla istediği yerlere götürüyor. Her yere şikayetçi oldum ama sonuç yok. Kurtulamıyorum" diye konuştu.

'ÖLDÜRECEKSE ÖLDÜRSÜN'Kenan K.'nin saplantılı bir şekilde peşine takıldığını belirten Şeyma K., daha önce kadın sığınma evine gittiğini, ancak Kenan K.'nin kendisini kız kardeşini kaçırmakla tehdit ettiğini öne sürdü. Şeyma K., Kenan K.'nin kredi kartlarını kullandığını ve kendisini borçlandırdığını kaydetti. Çocuklarıyla birlikte rahat bir yaşam sürmek istediğini belirten genç kadın, "Artık yoruldum. Sesimi duysunlar. Yıllarca onun yanında hapis yaşadım. Şimdi de burada yaşatıyor. Öldürecekse beni öldürsün. Çocuklarım kurtulsun en azından. Artık kapı çaldığında bile korkuyorlar" dedi.Şeyma K.'nin annesi Seher K. de kızının şiddete kurban gitmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını ancak artık çok korktuklarını ve yardım istediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------Şeyma Kurt ile röp.Annesi ile birlikte görüntüsüAnne ile röp.Şeyma Kurt'un tehdit mesajlarını göstermesiKırılan telefonu göstermesiŞahsın kapıyı çaldığı videoHaber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

===============================

Çobanın kendine has üslubuyla anlattığı video, ilgi gördü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çobanlık yapan Yakup Sav'ın kuşlardan kendine has üslubuyla bahsettiği video, sosyal medyada ilgi gördü.Karacabey ilçesi Boğazköy Mahallesi'nde çobanlık yapan Yakup Sav, yaban hayata dair yapılan sohbette gözlemlerini paylaştı. Çoban Sav'ın kuşları kendine has üslubu ile anlatması ve o anlarda yaşadığı heyecanın yer aldığı video, sosyal medyada ilgi gördü. On binlerce etkileşim alan video, 100 bin izlemeyi de aştı. Vatandaşlar ise, çoban Sav'ın doğa sevgisine hayran kaldıklarını dile getirdi.

Görüntü dökümü;-Çobanın anlatımıHaber-Kamera: Alper TÜYDEŞ/KARACABEY (Bursa),

===============================

Otostop çektikleri otomobili gasbettiler, kaza yapınca yakalandılar

ADANA'da, 2 kardeş, otostop çekerek bindikleri otomobili, içindeki 2 arkadaşı dövüp, gasbetti. Otomobille Mersin'in Tarsus ilçesinde kaza yapınca yakalanan kardeşler, tutuklandı.

Olay, 28 Mayıs Perşembe akşamı Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür A. (25) ile arkadaşı Doğan K. (25), kiralık otomobille gezmeye çıktı. İkili,

Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ne geldiklerinde ise otostop çeken ve "Eve gidecek araç bulamadım. Beni eve kadar bırakır mısınız'ö diyen İzzet Aslan'ı araçlarına aldı. Aslan, Karasu mevkisine geldiklerinde ise inmek istediğini söyledi. Ancak bu sırada Aslan'ın kardeşi olan Abdülkadir Aslan (22) gelip, Özgür A. ve Doğan K.'den bıçak tehdidiyle cep telefonlarını istedi. Kardeşler direnen arkadaşları döverek otomobilden indirdi. Cep telefonları ile otomobil alıp, kaçtı.

Özgür A.'nın ihbarı üzerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 50'ye yakın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 'Plaka Takip Sistemi'nden otomobilin Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğunu tespit etti. Kardeşler, polisin peşlerine düştüğünü fark edince aşırı hız nedeniyle kaza yaptı. Şüpheliler polis tarafından yakaladı.

Şüpheli kardeşlerden İzzet Aslan'ın, sorgusunda, "O anda kendimde değildim, ne yaptığımı bilmiyorum. Kendime geldiğimde kaza yaptığımı ve polisin beni yakaladığını gördümö dediği öğrenildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen İzzet Aslan ve Abdülkadir Aslan, tutuklandı. Otomobil ve çalınan cep telefonları ise sahiplerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Şüphelilerin emniyetten çıkarılmasıÇalınan otomobilin görüntüsü

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

===============================

Turizm cennetinde tatilci değil, tamirci, yoğunluğu

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da restoran ve kafeler 1 Haziran tarihinde açılacak, konaklama tesillerinin açılış tarihi ise, 22 Haziran olarak ön görülüyor. Turizm sezonu için hazırlıkların başladığı adaya tatilcilerden önce tamirci, toptancı ve işçiler gidince Geyikli feribot iskelesinde yoğunluk yaşandı. Adaya çalışmak üzere gidenlerden izni olanlar feribota alındı, olmayanlar ise geri çevrildi.

Koronavirüs salgını sürecinde hasta sayısındaki düşüş ile birlikte Türkiye'de normalleşme adımları atılmaya başladı. 1 Haziran'da restonalar ve kafelerin açılması kararlaştırıldı. Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da hareket başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında haftada bir gün yapılan feribot seferi için Bozcaada'ya gitmek isteyenler Geyikli feribot iskelesinde hem araç hem de aya olarak yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Ancak bu kez tatilci yoğunluğu değil, tamirci, işçi ve toptancı yoğunluğu yaşandı. Adadaki işletmelerin bakım onarım ve tamir işlerinde çalışmak için gelen ustalar dışında bağlarda çalışmaya gelen işçiler ise yine adanın zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan toptancıların oluşturduğu yoğunlukta polis ve jandarma sıkı bir denetim uyguladı. Geyikli feribot iskelesinde feribota binmek için bekleyen yayalara sosyal mesafe uyarısı yapıldı Yaya ve sürücülerin girişte ateşleri ölçüldü. Ayrıca, adaya gidiş için önceden kaymakamlığa yaptıkları izin başvurusu neticesinde isimleri jandama ve polise bildirilmeyenler, listede isimleri olmadığı gerekçesiyle feribota alınmadı.

GÜNÜBİRLİKÇİLERİN ADAYA ALINMAMASI TARTIŞILIYORBozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte adada erken aldıkları tedbirler kapsamında şuana kadar koronavirüs vakası görülmediğini belirtti. Başkan Yılmaz, "Bozcaada son yıllarda turizmin cazibe merkezi haline geldi. Hali hazırda yaz aylarında normal talepte günlük 10-15 misafir ağırlıyor. Ancak bu yaz için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun vazgeçmeyeceği 3 temel nokta var. Maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe. Sosyal mesafe Bozcaada'da uygulandığı zaman 7 bin 700 civarında olan yeme içme tesislerindeki oturma kapasitesi otomatik olarak 3 binlere düşecek. Bozcaada'da 4 bin 300 civarında yatak kapasitesi var. Sosyal mesafenin uygulanması durumunda ada sokaklarının dar olması, yeme içme tesislerinin kapasitesinin yüzde 50 düşecek olması nedeniyle Bozcaada'ya konaklamasız gelecek misafirlere yönelik bir takım önlemler almak için tüm paydaşlar ile bir tartışma içerisindeyiz. Günübirlik gelen misaferler belli bir kota ile mi alınacak, belli bir süre içinde mi alınacak, ya da hiç alınmama gibi bir durum olabilir mi diye bir fikir alış verişi yapılıyor. İlerleyen süreçte hem Bozcada halkını, hem de esnafını üzmeyecek, gelen misafirlerin de burada sağlıklı bir yaşam geçireceği planlama üzerinde uzlaşılacaktır" dedi.

KONAKLAMA TESİSLERİ 22 HAZİRAN'DA AÇILACAKBozcaada'daki konaklama tesislerinin açılış tarihi koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta alınan karar ile Nisay anı sonuna erlenmişti. Sonrasında yeni bir karar ile konaklama tesislerinin açılış tarihi 31 Mayısa ötelendi. Ancak, konaklama tesislerinin açılış tarihinin 22 Haziran'da olması yönünde yeni bir düşünce ortaya atıldı. Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, "Bozcaada'nın bütün paydaşları olarak oluşturduğumuz bir ortak akıl ile adada sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir turizm için taslak plan hazırladı. 1 Haziran itibariyle restoran ve cafelerimiz Türkiye ile eş zamanlı olarak açılıyor. Ancak konaklama tesisleri için bir adım daha geriden gitmenin sağlıklı olacağını düşündük. Konaklama tesislerinin 22 Haziran'da açılması planlanıyor. Haftada bir gün yapılan feribot seferlerinin de önümüzdeki haftadan itibaren 22 Haziran'a kadar haftada 3 gün yapılması düşünülüyor. Sonrasında yeni bir düzenleme ile seferler hergün yapılacaktır" diye konuştu.

GÜNÜBİRLİKÇİLERİN GELMESİNİ İSTEYEN DE VAR, İSTEMEYEN DEAdada berber dükkanı bulunan Mahmut Tezcan, "Bana göre Bozcaada'ya herkesin gelme hakkı var. Çünkü özgürlük var. Ben istediğim zaman bir yere gidebiliyorsam onlar da gelebiler. Bir kontrol mü olur, nasıl olur bilmiyorum ama herkes gelmeli. Sosyal mesafe ile kendimizi koruyacağız. Günübirlikçilerden para kazananlar da var. Onların da ekonomiye katkısı var" dedi.

Nalbur dükkanı bulunan Ali Şener, "Günübirlikçilerin adaya alınmaması konusuna sıcak bakmıyorum. Diğer insanları da tatilden muhrum etmek doğru değil. Bu karar günübirlik adaya gezmeye gelenler için iyi olmaz. Günübirlikçilerin adaya alınmaması turizmi etkiler. Ben gelmelerinin iyi olacağını düşünüyorum. Ada girişinde sistemli bir kontrol olursa adalılar olarak biz de rahat ederiz" diye konuştu.

Bozcaada'da yaşayan Esin Erel isimli vatandaş ise, "Adadaki kapasitenin aşılmaması açısından sağlık en önemli unsur olduğu için günübirlikçilere belirli bir engel getirilmesinden yanayım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------Bozcaada'dan genel ve detay görüntüler.-Feribotttan görüntüler.-Geyikli Feribot iskelesinde bekleyen araçve günü birlik işçilerdeb görüntüler.-Geyikli feribot iskelesinde vatandaşların ateş ölçümü ve kimlik kontrolünden görüntüler.-Günü birlik işçilerle röp.-Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ile röp.-Berber Mahmut Teczan ile röp.-Nalburcu Ali Şener ile röp.-Ada halkından Esin Erel ile röp.-Bozcaada kalesinden genel görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/BOZCAADA(Çanakkale),

===================

Erzurum'da futbol sahaları dahil 781 noktada cuma namazı kılındı

ERZURUM, - KORANAVİRÜS tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren ibadetin yasaklandığı camiler bugün kapılarını açtı. Erzurum'da pandemi kurulunca belirlenen ve aralarında atletizm pisti ile futbol sahalarında bulunduğu 781 noktada cuma namazı kılındı.

Koronavirüsle mücadelede kapsamında açıklanan normalleşme kararları çerçevesinde ilk cuma bugün cami bahçeleri ve pandemi kurulunca belirlenen açık alanlarda kılındı. Erzurum'da pandemi kurulu tarafından cuma namazı kılınacak yerler arasında açıklanan atletizm pisti ile deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki 'Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki futbol sahaları cemaatle buluştu. Dün yapılan hazırlıklarda kıbleyi belirleyen görevliler, daha sonra sosyal mesafe kuralına göre cemaat için saf çizgilerini beyaz boyayla çizdi. 1,5 metre aralık bırakılarak işaretlenen atletizm pisti ve her futbol sahalarında binlerce kişi namaz kıldı. Cuma namazı kılmak için belirlenen alanlara gelenler abdestlerini ev veya işyerinde alırken maskelerini takıp, seccadelerini yanlarında getirdi. Namaz için gelenlere maskesi olmayanlara maske ve dezenfektan döküldükten sonra içeriye alındı. Salgın sonrası kılınan ilk Cuma namazına Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen katıldı. Yaklaşık 10 bin kişinin kıldığı cuma namazına gelenlerin oldukça heyecanlı olduğu görüldü. Bazı vatandaşlar cep telefonları bu anı ölümsüzleştirdi. Müftü Hasan Hüsnü Sula hutbe verdikten sonra cuma namazını kıldırdı. Müftü Hasan Hüsnü Sula, "Koronavirüs tedbirlerinden sonra ilk cuma namazına bugün İstanbul'un Fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs tarihinde inşallah camilerin fethi de nasip oldu. Cuma namazından sonra, sünnet namazlar evde kılınacak. Cuma namazını kılacak vatandaşlar, seccadeleri ile geldi. Olmayan kişilere ise belediyeler tarafından tek kullanımlık seccadeler verildi" dedi.

TARİHİ MEKANLARDA CUMA Erzurum'da tarihi mekanlarda cuma namazına ev sahipliği yaptı. Lalapaşa Camii, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ile Narmanlı Camii'nin bahçeleri cemaatle doldu. Görevliler, bahçeleri dolduran vatandaşları sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı. Büyükşehir Belediyesi ile Yakutiye Belediyesi, cuma namazına gelen vatandaşları dezenfekte edip tek kullanımlık seccade ve maske verdi. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, cuma namazı sebebiyle büyük camiler için mihrap ve minber yaptırdıklarını söyledi. Uçar, ayrıca namaz için gelenlere seccade ve maske dağıttıklarını bildirdi.

Ezanın okunmasıyla birlikte 4 ayrı tarini mekanda imamlar namaza başladı. Cuma vaazında vatandaşlar salgın ve alınan tedlbirler karşısında uyarıldı. Cuma namazının farzını kılan vatandaşlar, alanlardan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Lalapaşa camii bahçesi-Gelen vatandaşların yerlerini alması-İmamlar için yaptırılan mihrap ve minber-Görevlilerin vatandaşları uyarması-Başkan Mahmut Uçar'la röp-Erzurum kalesi önünde namaza hazırlanan vatandaşlar-Görevlilerin dezenfekte döktükleri vatandaşlara seccade vermesi-Çifte Minareli Medrese bahçesinde namazı bekleyenler-Ezanın okunması ve bölgeden genel görüntüler-Narmanlı cami bahçesinde namaz kılanlar-Erzurum kalesi önünde cuma namazının kılınması-İmamın vaazından genel ve detaylar-Namazdan genel ve detay görüntüler-Namaz sonrası vatandaşların ayrılması-Futbol sahasından detay-Vatandaşların alana gelişi-Hümeyra Pardeli'nin anonsu-Vatandaşlarla röp.-Ezanın okunması-Müftü Hasan Hüsnü Sula ile röp.-Detaylar-Cemaatin dağılması-Drone ile çekilen görüntüler

Haber: Turgay İPEK-Salih TEKİN-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

================================

Van'da, kaçak avlanan 3 ton inci kefali ele geçirildi VAN'ın Erciş ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 2 ayrı denetimde, kaçak avlanan, 2 tonu ölü 3 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı inci kefalleri, suya bırakılırken, 5 kişiye 15 bin 100 TL ceza uygulandı.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çelebibağ Mahallesi'nin Örene Köprüsü mevkisinde gündüz ve gece olmak üzere 2 denetim yaptı. Denetimlerde 20 serpme ağında, 2 tonu ölü 3 ton inci kefali ele geçirildi. Kaçak olarak balık avlayan 5 kişiye toplam 15 bin 100 TL ceza uygulanırken, canlı inci kefalleri de suya bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------------------Kaçak avlanan inci kefalleri suya bırakırken-Çuvar dolusu inci kefallerini taşıyan ekipler-Detaylar-Çuval dolusu İnci kefallerini araça yüklenmesi

HABER- Behçet DALMAZ/VAN, -

==========================

Antalya'da geceyi şimşekler aydınlattı

ANTALYA'da dün gece etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı. Yağmurlu hava ise sabah yerini güneşli bir havaya bıraktı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Antalya kent merkezinde akşam saatlerinde gökgürültü sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağmurla birlikte şiddetli rüzgarın da etkili olduğu kent merkezinde, yağmur tüm gece boyunca etkisini sürdürdü. Gökyüzünü kaplayan yağmur bulutları arasından çakan şimşekler, gecenin karanlığını aydınlattı.

Sabah saatlerinde ise yağmur bulutları yerini güneşli bir havaya bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Gökyüzünden görüntülerŞimşek görüntüsüYağan yağmurdan görüntüler

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

===============================

Yerin metrelerce altında larva mücadelesi

MERSİN'de ekipler, yerin metrelerce altında larva mücadelesi yürütüyor.Yaklaşan yaz ayları ile birlikte sivrisinek, karasinek ve zararlı haşerelerin larva döneminde aşırı üremelerinin önüne geçmek amacıyla yoğun bir ilaçlama çalışması yürüten belediye ekipleri, ikiye ayrılıyor. Parklar, bahçeler, yeşil alanlar, dere yatakları, havuzlar ve apartman bodrum katlarını yerüstü ekipleri, vatandaşların görmediği yer altındaki yerleri ise yer altı ekipleri ilaçlıyor. Sıcaklığın zaman zaman 50 dereceyi bulduğu foseptik içi, rögar, kanalizasyon, menfez ve su kuyularına inerek larva ilaçlaması yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Ekiplerin yer altında larva için ilaçlama çalışması

Haber-Kamera: MERSİN,

================================

Diyarbakır'da rekor uyuşturucu ele geçti

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 710 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın, ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK ile uyuşturucu ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla Lice ilçesine bağlı Birlik, Tepe ve Budak mahalleleri kırsalında düzenlenen 'narkoterör' operasyonu tamamlandı. Operasyon kapsamında, 14 ayrı noktada, 710 bin kök kenevir ile kenevir tarlasını sulamak için kullanılan 2 bin 620 metre hortum, 1 çanta tipi jeneratör, 1 jeneratör, 6 su motoru, 90 metre elektrik kablosu ve 75 metre çelik halat ele geçirildi. Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi.Operasyonda kenevir tarlasında yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK MİKTAR

Ele geçirilen 710 bin kök Hint kenevirinin, şu ana kadar ülke genelinde tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu açıklandı.

Kaynak: DHA