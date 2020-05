İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ Sopalarla horon oynadılarDÜZCE'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bunalanlar streslerini horon oynayarak attı.

Sopalarla horon oynadılar

DÜZCE'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bunalanlar streslerini horon oynayarak attı. Horonda sosyal mesafeyi korumak için ise sopalar kullanıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar zamanlarını değişik aktivitelerle geçiriyor. Düzce'de vatandaşlar bayramda evlerinden çıkamayınca streslerini horon oynayarak atmak istedi. Evlerinin bahçelerine çıkan vatandaşlar, horon oynarken sosyal mesafenin korunması için de sopaları kullanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE

Süpürgesiyle dans ederek temizlik yapan işçi gülümsetti

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kalan sokakta bir temizlik işçisi, süpürgesi ve küreğiyle dans ederek temizlik yapması görenleri gülümsetti.Koronavirüs tedbirleri kapsamında insanların evde kaldığı süreçte İslahiye'de çalışmayı sürdüren belediye görevlileri, boş kalan meydan ve sokakları temizliyor. İslahiye Belediyesinde görevli Cuma Telli de elinde süpürgesi ve küreğiyle telefonunda çalan müzik eşliğinde temizliyor. Hareketli parçalar çalındığında kürek ve süpürgesiyle dans ederek çalışmasını sürdüren Telli, görenleri de hem şaşırtıyor hem gülümsetiyor.

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

Bayramda bando takımının konseriyle eğlendiler

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşlara moral verdi. Bando takımının konseriyle eğlenen vatandaşlar, şarkılara eşlik etti.Koronavirüs salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi evlerinde olan vatandaşlara moral olması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın, Derince ve Körfez ilçelerindeki birçok sitede gerçekleştirdiği konserler, vatandaşlara Ramazan Bayramı coşkusu yaşattı. Bando Türk Sanat Müziği ve türküler seslendirirken, balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar şarkılara eşlik ederek eğlendi. Vatandaşlar bando takımının konseriyle eğlenceli anlar yaşadı.

HABER: Selda Hatun TAN/DERİNCE(Kocaeli)

Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim

Afyonkarahisar'da hastaneye gitmesi için ikna etmeye çalıştığı akli dengesi yerinde olmayan O.P.'nin kürekli saldırısı sonucu yaralanan Kocatepe Polis Merkezi Karakol Amiri komiser Seydi Emirhan (38), yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Olay sırasında silah kullanmamayı kendisinin seçtiğini ve en doğru kararı verdiğini söyleyen Emirhan, "Bu olayda akli dengesi yerinde olan bir şahıs ile karşı karşıya olsaydık yapabileceğimiz hamleler farklı olurdu. Emniyet teşkilatı adına da olumsuz bir örnek teşkil etmemek adına diyalog yolunu tercih ettim" dedi.Sahipata Mahallesi Kocatepe Polis Merkezi yakınlarında 24 Mayıs Pazar günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen O.P. rahatsızlanınca ailesi hastaneye götürmek istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese ambulans gönderildi. Ancak O.P., sağlık görevlileriyle ailesine direnip ambulansa taş attı. Camı kırılan ambulanstaki sağlık personeli yaralandı. Bunun üzerine bölgeye polis desteği istendi. Yakındaki Kocatepe Polis Merkezi'nden Karakol Amiri komiser Seydi Emirhan ve beraberindeki ekip, hızla gelerek, O.P.'yi sakinleştirip, ambulansa bindirmeye çalıştı. O.P., eline geçirdiği kürekle de polis ekiplerine küfredip, hakaretlerde bulunarak direndi. Konuşarak ikna edilmeye çalışılan O.P., elindeki küreği Karakol Amiri Seydi Emirhan'ın başı ile ayağına vurdu. Ardından kaçarak uzaklaştı. Yaralı Seydi Emirhan ve sağlık çalışanı, başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Kaçan O.P. kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. O.P.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 'KONUŞARAK İKNA ETME YOLUNA GİTTİM'Olayın ardından sol kulağının arka kısmından ve sol bacağından yaralanan komiser Seydi Emirhan, tedavisinin ardından 5 gün istirahat etmesi için evine gönderildi. Komiser Seydi Emirhan, yaşanan olayı ve olay anındaki tutumlarının nedenini DHA'ya yaptığı özel açıklamada anlattı. Seydi Emirhan, "Şahsın ailesi tedavi için hastaneye götürülmesi için yardım talebinde bulunmuş ve evine ambulans gönderilmiş. Şahıs ambulansın camını kırarak kaçmış. Tarafımıza bu bilgi ulaşınca ekibimle birlikte şahsı sakinleştirmek için olay yerine gittim. Şahsın akli dengesi yerinde olmadığı için konuşarak ikna etme yoluna gittim. Diyalog kurarak onu sakinleştirmeye çalıştığım esnada şahıs birkaç saniyelik anda üzerime doğru gelmeye başladı. O anda ben de savunma pozisyonu alarak geriye doğru çekilmeye çalıştım" dedi.'SİLAHIMI ÇEKİP ATEŞLEME ŞANSIM VARDI'Şahsın akli dengesinin yerinde olmadığını ve saldırmasının da bilinçli bir davranış olmadığını ifade eden Emirhan, "Dezavantajlı olarak nitelendirdiğimiz bir vatandaş profiliyle karşı karşıyaydık. Bilinçli bir davranışta bulunduğunu düşünmüyorum. Şahsın üzerime geldiği esnada silahımı çekip ateşleme şansım vardı ancak bunu tercih etmedim. Şahsın saldırma anında silahımı çekmiş olsaydım hedef gözetmeksizin ateş etmek zorunda kalacaktım. Bu tercihimde de şahsın belden yukarıdaki bir bölgesine isabet etmesi durumunda ölümüne de neden olabilirdim. Bu olayda akli dengesi yerinde olan bir şahıs ile karşı karşıya olsaydık yapabileceğimiz hamleler farklı olurdu. Emniyet teşkilatı adına da olumsuz bir örnek teşkil etmemek adına diyalog yolunu tercih ettim" diye konuştu.'BİRAZ DAHA ILIMLI YAKLAŞMAK İSTEDİM'Türk Polis Teşkilatı'nda 2007 yılında göreve başladığını ve Afyonkarahisar'ın 4'üncü görev yeri olduğunu, daha önce İstanbul'da Beyoğlu, Okmeydanı, Dolapdere, Tarlabaşı gibi olayların sık yaşandığı bölgelerde çalıştığını kaydeden Emirhan, "Bu tür olaylarda tecrübeli olmak yetmiyor. Anlık olaylarda karar vermeniz gerekiyor. Bizim avantajımız şahsın durumunu biliyor olmamızdı. Bu nedenle şahsa ben biraz daha ılımlı yaklaşmak istedim. Kaba kuvvet uygulamak yerine diyalog yolunu tercih ettim. Bunu da ısrarla tekrarlıyorum silahı da kendim bilerek ve isteyerek kullanmadım" dedi.'AİLEM DE YAŞANAN OLAYI ANLAYIŞLA KARŞILADI'Olayda aldığı darbeler sonrasında kulağının arkasında yırtık oluştuğu ve dikiş atıldığını, ayağında da yaklaşık 10 santimlik bir çizik oluştuğunu kaydeden komiser Seydi Emirhan, "Tedavimin ardından taburcu edildim ve 5 gün süreyle istirahat etmem önerildi. Ağır bir rahatsızlığım yok ve sağlık durumum da iyi. Ailem de yaşanan olayı anlayışla karşıladı. Farklı bir tercihte bulunsaydım ve sonucu daha ağır olsaydı bundan ailem de etkilenecekti" diye konuştu.'UYGULAMAMIZIN TEŞKİLATIMIZA ÖRNEK TEŞKİL ETTİĞİNİ İFADE ETTİLER'Bir dizi inceleme için Afyonkarahisar'a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da kendisini evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini hatırlatan Emirhan, "Genel Müdürüm, daire başkanlarımız, İl Emniyet Müdürümüz ve saygıdeğer büyüklerim ziyaretleriyle şahsımı onurlandırdı. Olay anını ve uyguladığımız yöntemin gerekçelerini anlattığımızda da doğru bir uygulama yaptığımızı ve bu uygulamamızın teşkilatımıza örnek teşkil ettiğini ifade ettiler" dedi.

HABER -KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR

60 gün Atlas Okyanusu'nda gemide mahsur kalıp, evine dönünce çifte bayram yaşadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Harun Çubuk (33), 106 Türk personelin de görev yaptığı cruise gemisinde çalışırken, Atlas Okyanusu'nda bulundukları sırada Avrupa'da koronavirüs salgını başladı. 60 gün boyunca 3 bin mürettebatla birlikte 300 metrelik gemide mahsur kalan Harun Çubuk, 9 Mayıs'ta THY'ye ait uçakla arkadaşlarıyla birlikte Muş'a getirildi. KYK yurdunda 14 günlük karantina sürecini geçiren Harun Çubuk, arife günü Manavgat'ta evine dönebildi. Çifte bayram yaşayan Harun Çubuk, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Çin'in Wuhan bölgesinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarına zor günler yaşattı. Salgın sırasında yurt dışında olup da Türkiye'ye dönmek isteyen Türklerin 60 binden fazlası Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle Türk Hava Yolları (THY) tarafından ülkeye getirildi. Salgın sürecine, çalıştığı dünyanın en büyük tur operatörlerinden olan TUİ'nin cruise gemisinde, Atlas Okyanusu'nun İspanya açıklarında yakalanan Harun Çubuk, 2 ay süresince karaya ayak basmadan gemide mahsur kaldı. Gemide kendisiyle beraber 107'si Türk olmak üzere 3 bin personel bulunduğunu söyleyen Çubuk, yaşadıklarını, Türkiye geliş sürecini ve Muş'taki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu'nda yaşadıklarını, geldiği evinde balkondan Demirören Haber Ajansı'na anlattı. 'AVRUPA'DA HİÇBİR LİMAN BİZİ KABUL ETMEDİ'Cruise gemisinde yıldır çalıştığını söyleyen Harun Çubuk, "Ben gemide bar şefi olarak çalışıyordum. Gemideki son misafirlerimizi indirdikten sonra, İspanya'nın Kanarya Adaları Tenerife kenti açıklarındayken, Avrupa'da Covid-19 salgını başladı. Ülkeler birer birer hava alanlarıyla birlikte limanlarını kapattı. Bizim gemimiz 300 metre uzunluğunda. Normal zamanlarda gemide bin personel ve 2800 misafir ağırlayabiliyoruz. Şirketin çalıştırdığı diğer gemilerdeki personeller de bizim gemimize, bazıları geçici olarak yanaştığımız limanlardan bazıları da deniz üzerindeyken aktarıldı. Böylelikle gemide toplam 3 bin kişi olduk. Avrupa'da hiçbir liman bizi kabul etmedi" dedi.'GEMİDE POZİTİF VAKALAR ORTAYA ÇIKTI'İlk zamanlarda her şeyin normal olduğunu anlatan Harun Çubuk, gemide bulunan herkese Covid testi yapıldığını söyledi. Gemide pozitif vaka olmadığını, yönetimin Almanya'ya gideceklerini söyledikleri zaman gemide bulunan Türk personelin içinde bir umut ışığının doğduğunu anlatan Harun Çubuk, "Bize Almanya'da bir limana yanaşacağımızı söylediler. Tabii, limanda olmak her zaman avantaj. Ancak limana yanaşacağımız sırada gemide pozitif vakalar ortaya çıktı. Bu nedenle gemiden hiç kimse inemedi" diye konuştu.'POZİTİF VAKA SAYISI 9'A YÜKSELDİ'Harun Çubuk sözlerini, şöyle sürdürdü: "Gemide bir kişide Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından her şey değişti. Daha sonra pozitif vaka sayısı 9'a yükseldi. Bunun üzerine gemide olağanüstü yönetim şartları uygulanmaya başlandı. Ancak ne kadar uygulanırsa uygulansın, gerçi hepimiz maske takıyorduk ama 300 metrelik gemide sosyal mesafeyi korumamız mümkün olmuyordu. Yemek kuyrukları ve barlardaki durum kötüydü."'HERKESTE BÜYÜK TEDİRGİNLİK VARDI'İnsanların zaman zaman kriz geçirdiğini kaydeden Harun Çubuk, "İlk pozitif vakadan itibaren gemide gergin bir hava oluştu. Sonuçta bu 300 metrelik bir gemi. Aynı ortamda bulunuyorsunuz, aynı yerde yemek yiyorsunuz, aynı merdiveni kullanıyorsunuz. Herkeste büyük tedirginlik vardı. Herkes evine dönmek istiyordu. Artık herkes dokunsanız patlayacak durumdaydı. Bazen de gerginlikler oldu. Yani pozitif vakanın ortaya çıkmasında sonra zor bir 15 gün geçirdik" dedi.'BİZ BURADAYIZ, BİZDEN HABERİNİZ VAR MI'Yaklaşık 15 gün boyunca Almanya açıklarında gemide kaldıklarını anlatan ve bu süre zarfında yapılan Covid-19 testlerde kendisinin sürekli negatif çıktığını söyleyen Harun Çubuk, "Biz bu sırada bazı arkadaşlarımızla Dışişleri Bakanlığımıza ve Hamburg Başkonsolosluğumuza 'Biz buradayız, bizden haberiniz var mı? Türkiye'ye dönmek istiyoruz' diye başvurduk. 2 gün sonra uçağın bizi almaya geleceğini öğrendik" dedi.'PİSTTE SADECE BİR UÇAK VARDI'Hamburg havaalanında Türkiye'ye dönmek için geldiklerinde çok heyecanı olduklarını kaydeden Harun Çubuk, "Biz uçtuğumuz anda Hamburg havaalanında sadece biz vardık. Havaalanının içinde sadece 107 tane Türk vardı. Pistte sadece bir uçak vardı, bizim için kalkan THY uçağı. Çok değişik bir duyguydu" diye konuştu.'WHATSAPP GRUBUNDAN YAZIYORDUK, HEMEN GELİYORDU'Hamburg'dan Muş'a 4 saatlik bir uçuşla geldiklerini anlatan Harun Çubuk, KYK öğrenci yurdunda çok iyi bir 14 gün karantina süresi geçirdiklerini, hem yurt yönetiminin hem de Kızılay ve AFAD ekiplerinin kendileriyle sürekli ilgilendiğini anlattı. Yurtta haberleşme için WhatsApp grubu kurulduğunu belirten Harun Çubuk, "Biz odalarımızdan çıkmıyorduk. Her gün ateşimiz sürekli ölçülüyordu. Yemeklerimiz ve içecekler odaya servis ediliyordu. Herhangi bir ihtiyacımız olduğu zaman mesela, çay gibi, kahve gibi WhatsApp grubundan yazıyorduk. Hemen geliyordu" dedi.BAYRAMA EVİNE DÖNDÜKarantina süresinin bitmesinin ardından arife günü Manavgat'a ailesinin yanına döndüğünü söyleyen Harun Çubuk, evinde de bir 14 günlük izole süreci bulunduğunu, her şeye rağmen bayramda ailesinin yanında olmaktan mutlu olduğunu belirterek, kendilerinin Türkiye'ye gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.'AİLECEK 2 BAYRAMI BİR ARADA YAŞIYORUZ'Arife günü oğlu Harun Çubuk'un evine dönmesinden çok memnun olan ve oğluna kendi elleriyle ızgara yapan Fadime Çubuk da "Bizi oğlumuza kavuşturan devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. O, denizdeyken çok üzülüyordum. Ne zaman ki Türkiye'ye geldiğini duydum, çok sevindim. Şu anda evde, yanımızda. Ayrı odada duruyor ama varsın dursun. Biz ailecek 2 bayramı bir arada yaşıyoruz" dedi.

HABER -KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya)

Yangın çıkan evlerinde muhabbet kuşu ölen Ekin'in gözyaşları

AKSARAY'da, evin yatak odasında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumanlar arasında kalan muhabbet kuşunun, itfaiyecinin kalp masajına rağmen ölmesi üzerine Ekin Çelebi (12), gözyaşı döktü.

Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yatak odasından dumanların yükselmesi üzerine ev sahibi Altay Çelebi (45), itfaiyeye haber verdi. Bu sırada ev halkı ise dışarı çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Ekin Çelebi'nin uyarması üzerine yangın sırasında evde kalan muhabbet kuşu, ekipler tarafından dışarı çıkarıldı. Dumanlar arasından kurtarılan ve bitkin olduğu görülen kuş, itfaiyecinin kalp masajına rağmen öldü. Büyük üzüntü yaşayan Ekin Çelebi ise gözyaşı döktü. Küçük kızı, itfaiye ekipleri sakinleştirdi. Evdeki yoğun dumandan etkilenen Altay Çelebi ve oğlu Ege Çelebi (14) ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

