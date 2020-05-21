İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

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Motosiklete varil yükleyip otoyola çıktılarTEKİRDAĞ'da motosikletine yüklediği varil ile otoyolda seyreden bir sürücü cep telefonu ile görüntülendi.

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21.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:25

Motosiklete varil yükleyip otoyola çıktılar

TEKİRDAĞ'da motosikletine yüklediği varil ile otoyolda seyreden bir sürücü cep telefonu ile görüntülendi. Motosiklet üzerinde bulunan ikinci kişi ayakta durarak varili düşmemesi için güçlükle tutmaya çalışırken, zor anlar yaşadığı görüldü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi çevreyolu üzerinde bir iki kişinin bulunduğu motosiklette varil taşınması cep telefonu ile görüntülendi.  İstanbul yönüne giden motosikleti kullanan kişi ile arkasında ayakta bulunan kişi arasında bir varil ile yolculuk ettikleri görüldü. Motosikletin arkasında ayakta duran kişi varili güçlükle tutarken, araç trafikte uzun süre seyretti. Bu anları cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaş, "Görüyorsunuz bizim Türkiye'deki güvenlik tedbirlerine bakın. Motorun üzerinde varil. Adamlar varili almış motorun üzerine koymuş, arkasında da diğeri. Çevreyolu burası, nasıl bir risk almışlar Allah yardımcıları olsun. 10 liralık varil için yaptıkları işe bak" diye tepki gösterdi.

Motosiklet, otoyolda hızla seyrederek gözlerden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otoyolda seyir eden motosiklet-Motosikletin üzerindeki varil ve varili düşmesin diye tutan ikinci kişi-Cep telefonu ile görüntüleyen kişinin konuşmaları-Motosikletin gitmesi

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Kordon'daki çimlere, sosyal mesafe çemberleri çekildi

İZMİR'de, Alsancak ve Karşıyaka sahil şeritlerinde vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, çimlerin üzerine çekilen 2 metre genişliğindeki çemberlerin içine oturacak. Çemberlerin dışına oturan vatandaşlar ise zabıta tarafından uyarılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı kontrollü sosyal hayat parolası kapsamında, birçok iş kolu gerekli önlemleri alarak yeniden faaliyete geçerken, bir yandan da sosyal hayatın kontrolü için çalışmalara başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak ve Karşıyaka'daki sahil şeritlerine 2 metre genişliğinde beyaz renkle çemberler çekti. Çimlerde oturmak isteyen vatandaşlar, çekilen bu çemberlerin içine oturacak. Çember dışına oturmak ise yasak olacak. Çemberlerin içinde de, sosyal mesafe kuralarına dikkat edilecek. Sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlara ise, Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında işlem uygulanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Beyaz çemberlerden görüntüMuhabir Davut CAN'ın anonslarıİşçilerin çalışmalarından görüntüÇemberlerden drone görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Çantadan para çaldı, kaçmak için otobüsün kapısını tekmeledi

Adana'da, otobüse binen kadının çantasından bin 300 lirayı çalan Ali A. (40), yakalanacağını anlayınca kilitli kapıyı tekmeleyerek, açmak istedi. Araz, sürücü ve yolcular tarafından yakalanıp polis teslim edilirken, yaşananlar otobüsteki güvenlik kamerasınca görüntülendi.Hırsızlık olayı, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ali A., alışverişten evine dönmek için durakta otobüs bekleyen Sebeha T.'nin (37), çantasına para koyduğunu gördü. Sebeha T., bir süre sonra gelen yolcu otobüsüne binip, elindeki poşetler ile ön koltuğa ilerledi. Ali A. takip ettiği kadının çantasının fermuarını el çabukluğuyla açıp, bin 300 lirayı aldı. Ardından otobüsün arka kısmına  ilerledi. Araz'ın çantasına dokunduğunu fark eden Sebeha T.,  paranın alındığını görünce, durumu otobüs şoförüne söyledi. Şoför, otobüsün kapılarını kilitledi. Yakalanacağını anlayan Ali A. ise otobüsün arka kapısını tekmeleyerek açmak istedi. Ancak şoför ve yolcular tarafından yakalandı.Ali A., otobüste bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayın ardından gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Ali A.'nın kemeriyle pantolonunun arasına sıkıştırdığı para, sahibine teslim edildi.

Yankesicilik ve hırsızlık gibi 13 ayrı suçtan kaydığı olduğu öğrenilen şahsın sorgusunda, "Bir süre önce cezaevinden izinli çıktım. Acıkmıştım, param da olmayınca kadının çantasındaki parayı aldım. Çok pişmanınö dediği öğrenildi.  Ali A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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