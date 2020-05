İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ Antalya'da son 75 yılın sıcaklık rekoru kırıldıANTALYA'da son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru 38.8 derece ile kırıldı.

ANTALYA'da son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru 38.8 derece ile kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre mayıs ayı en yüksek sıcaklığı 26 Mayıs 1945 tarihinde 38.7 derece ölçülmüştü.

Türkiye'de perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili oluyor. Buna bağlı olarak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte cumartesi günü en yüksek sıcaklık 37.4 derece ölçülürken, bugün öğle saatlerinde en yüksek sıcaklığın 41 derece olması bekleniyor.

İLK KAYIT 91 YIL ÖNCE TUTULDU

Meteorolojinin kayıt tutmaya başladığı 1929 yılından itibaren kentte mayıs ayı sıcaklık rekoru 26 Mayıs 1945 tarihinde 38.7 derece ile kırılmıştı. Bugün ise termometreler saat 11.23'te 75 yıl önceki en yüksek sıcaklık 38.7'yi gösterdi. Yalnızca 7 dakika sonra termometreler son 91 yılın en yüksek sıcaklığı olan 38.8'i göstererek rekor kırıldı. Kentte nem oranının yüzde 8, deniz suyu bıcaklığının ise 24 derece olduğu kaydedildi.

TÜM ZAMANLARIN MAYIS REKORU

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin ise yaptığı açıklamada, 1945'te 38.7 derece olarak ölçülen mayıs ayı rekor sıcaklık değeri an itibari ile aşılarak 38.8 derece olarak ölçüldü. Antalya'da tüm zamanların mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Sıcaklık artmaya devam ediyor ifadelerine yer verdi.

Sıcaklık rekorunun kırılmasının beklendiği kentte hafta sonu olmasına rağmen sessizliğin hakim olduğu görüldü. Kısıtlama olmamasına rağmen vatandaşların sıcak hava nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ettiği görüldü. Kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi, Üç Kapılar ve Konyaaltı Sahili'ni tepeden gören varyant seyir terasının oldukça sakin olduğu gözlendi.

SICAKTAN KURTULMAYA ÇALIŞTILAR

Antalya'da hava sıcaklığı rekoru kırılırken, dün ve bugün sıcaktan bunalan kent halkı ise serinlemek için farklı yöntemler seçti. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde kimi üzerinde elbiseleriyle hortumla duş alırken, kimi pet şişelere doldurduğu suyu başından aşağı döktü. Bir vatandaş ise bölgenin en yüksek noktalarından biri olan ve her kış kayak severlerin akın ettiği Saklıkent Kayak Merkezi çevresinde kalan az miktarda kar kütlesi üzerinde kayarak serinledi. Vatandaşların bulduğu önlemler bunaltıcı sıcağın etkisini gözler önüne serdi.

Paletten tekne yapıp, çatıda 'yelkenler fora' dedi

Antalya'da koronavirüs nedeniyle denize girme yasağı ve 20 yaş altına uygulanan dışarı çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde çalışan 11 yaşındaki yelken sporcusu Eylül Erdem, tahta paletten yaptığı teknesiyle her gün denize açılır gibi çatıda antrenman yapıyor. Milli sporcu olmayı hedefleyen Eylül, çatıdaki tahta teknede dümen için fırça sopasını, yelken kontrolünde çamaşır ipini, ayak sabitlemek için bisiklet tekerini, tekneye dolan suyu boşaltma amacıyla maşrapa kullandı.

Antalya'da yaz döneminde yelken sporuna başlayan Eylül Erdem, başarısıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yelken takımının alt yapısına seçildi. Antrenörü Gamze Altay Akdeniz yönetiminde antrenmanlarına bir süre devam eden Eylül, koronavirüs nedeniyle denize girmenin yasaklanması ve 20 yaş altına getirilen dışarı çıkma yasağı nedeniyle evde kalmaya başladı. Antrenörünün yönlendirmesiyle evde çalışmalarını sürdüren Eylül'ün spor sevgisine koronavirüs de engel olamadı. Evinde her gün interaktif eğitim yapan Eylül, antrenörünün yönlendirmesiyle maket yelken yapımına başladı.Babasının getirdiği tahta paleti tekne olarak, evdeki malzemelerden de yelkende kullanılan gereçleri tasarlayan Eylül, oturma alanı olarak küpeşte yerine palete çiviyle tahta çaktı. Teknedeki dengeyi sağlamak için ayaklarına kullandığı trapez kayışını bisiklet tekerinden yapan Eylül, tekne dümeni olarak adlandırılan yeke uzatmasını fırça sopasından, yelkeni kontrol etmek kullanılan ıskota yerine de çamaşır ipini taktı. Teknesine dolan suyu boşaltmak için kullanılan çamçak yerine maşrapa kullanan Eylül, denize gidemediği için her gün çatıda antrenman yapmaya başladı.Evinin çatısında antrenörü Gamze Altay Akdeniz'in yönlendirmesiyle her gün antrenman yapan Eylül, pandemi sürecinin sona erip, mavi denizlerde ufka yelken açmanın hayalini kuruyor. Evden dışarı çıkmayıp, sporla vakit geçiren Eylül'e en büyük desteği de ailesi veriyor. Eylül'ün antrenmanı sırasında babası tezahüratla kızına moral verirken, 21 yaşındaki ablası Gamze cimnastik hareketlerinde yardımcı oluyor. Anne Ayşe Erdem de spor yapan kızları ve onlara destek veren eşine meşrubat ikramı yaparak, spor saatlerinin eğlenceli geçmesi için çaba harcıyor.Koronavirüs nedeniyle evden çıkamadığı için antrenörünün yönlendirmesiyle tahta paletten yelkenli yaptıklarını anlatan Eylül, "Sokağa çıkmak ve denize girmek yasak olduğu için evde antrenman yapmaya başladım. Antrenörüm paletten tekne yaparak antrenmanlarımıza devam edeceğimizi söyledi. Babamla birlikte tekne yaptık. Tahta yelkende bisiklet tekeri, çamaşır ipi, fırça sopası kullandık. Tek tek montajını yaptım. Virüsün sona ermesini ve denize açılmayı çok istiyorum. Hayalim milli takım sporcusu olmak. Antrenörüm gibi başarılı sporcu olmak istiyorum" dedi.Kızının başarısı için koronavirüs sürecinde aile olarak seferberlik yaptıklarını anlatan baba Ümit Erdem, "Üniversite eğitimine virüs nedeniyle ara veren büyük kızım, kardeşine antrenmanda yardımcı oluyor. Ben tahta yelken yaptım ve antrenmanlarda moral vermeye çalışıyorum. Eşim de bizlere ikramlarda bulunuyor. Çatıda antrenman yapan kızıma destek oluyoruz. Kızımın başarısı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

Kuyucuk Gölü eski günlerine dönüyor

KARS'ın Arpaçay ilçesinde, Vali Türker Öksüz'ün talimatıyla 'can suyu' ile kurumaktan kurtarılan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti eski günlerine dönüyor. Son haftalarda yağan yağmurların da etkisiyle yavaş yavaş eski eski haline dönen Kuyucuk Gölü'ne geçen hafta 57 türden 3 bin 178 kuş geldi.

Yapay adaya sahip, Doğu Anadolu'nun ilk Ramsar alanı, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Doğu Anadolu'nun ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti olan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, kurudu. 230'un üzerinde kuş türünün tespit edildiği göl, her yıl Ekim ayının sonu Kasım ayının ilk haftasında yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu. 1997 yılında 13 metre derinlikte olan gölde su seviyesi, yanlış su kullanımı yüzünden sürekli düştü. Bölge insanının geçimlerini hayvancılıktan sağlaması, göldeki su sorununun daha da derinleşmesine neden oldu. Bir yandan köylerin içme suyu, diğer yandan hayvanlar için yapılan göletler, Kuyucuk Kuş Cenneti'nin suyunu da olumsuz etkiledi. En son 2014 yılında kuruma noktasına gelen göle, çevreye yapılan gölet ve barajlarda biriken sular verilemedi, kalıcı bir çözüm bulunamadı. Göl beslenemediği için sıcak geçen yazın da etkisiyle kalan su da buharlaştı. Kuş seslerinden bile yoksun kalan göl, bataklığa dönüştü. Gölde kuşlardan geriye bataklıktaki ayak izleri ve tüyleri kaldı. Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti'nin kuruması, kuşların da gölü terk etmesi üzerine seferber olundu.

SU KUYUSU AÇILDIKars Valiliği, Kuyucuk Gölü'nün, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeiyle önemli düzeyde kuruduğunu, civarda gölü besleyen herhangi bir su kaynağının olmaması nedeni ile doğal yaşam dengesinde bozulmalar başladığından, gölü beslemek amacıyla DSİ Kars 24'üncü Bölge Müdürlüğü'nce su sondaj kuyusunun açılmasını talep etti. Kuraklıktan dolayı flora ve faunada daha ağır sorunların yaşanmaması açısından gölü beslemek üzere, DSİ 24'üncü Bölge Müdürlüğü'nce, Kuyucuk Gölü ve çevresinin yer altı suyu durumunu araştırmak amacıyla hidrojeolojik etüt çalışması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü'nün görüşleri doğrultusunda görevlendirilen Erzurum DSİ 8'inci Bölge Müdürlüğü sondaj ekibince, belirlenen mevkide 12 Eylül 2019'da su sondajı çalışmalarına başlandı. 18 gün sonra 140 metre derinliğinde, statik su seviyesi 11 metre, dinamik su seviyesi 80 metre ve kuyu verimi 20 litre/saniye olan su kuyusu tamamlanarak Kars Valiliğine teslim edildi.

1 HAFTADA 57 TÜRDEN 3 BİN 178 KUŞ GELDİYaklaşık 9 ay önce başlatılan çalışmalar sonucunda günde 16 saat süre ile saniyede 27 litre can suyu Kuyucuk Gölü ile buluştu. Son haftalarda yağan yağmurların da etkisiyle göl eski haline yavaş yavaş dönmeye başladı. Geçen hafta 57 türden 3 bin 178 kuş Kuyucuk Gölü'ne geldi. Göle özel olarak kurulan meteoroloji istasyonu ile göldeki iklim değişikliği de takip ediliyor. Proje ortakları, haftalık olarak göldeki kuşların ve suyun durumunu izlemeye devam ediyor. Ayrıca uzun vadeli kurtarma çözümleri de adım adım uygulanıyor.

'GEÇİCİ BİR ÇÖZÜM'Kuyucuk Gölü'nün periyodik olarak 3 yıl üst üste kuruması nedeniyle İl Sulak Alan Komisyonu'nun görevlendirdiğini anımstan Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, "Komisyonun hazırladığı rapor doğrultusunda Kars Valiliği, Kuyucuk Gölü'ne can suyu vermenin yollarını aradı. En sonunda açılan kuyudan su çekilerek Kuyucuk Gölü'ne can suyu verildi. Fakat bu kalıcı bir çözüm değil, geçici çözümdür. Çünkü yer altı sularının kullanılması çok doğru değil. Yer altı suları yer üstü sularında olduğu gibi hepsi birbirine bağlantılı. Yer altı suyunun buradan çekip göle vermek çok doğru bir yaklaşım değil ama şu anda acil olarak böyle bir yol izlendi. Çünkü; Kuyucuk Gölü, ağırlıklı olarak yer altından beslenen bir göl. Umuyorum daha sonraki zamanlarda yağış rejimi değişir, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisi azalır ve böylelikle gölün su seviyesi normale gelir. Bu kuyudan çektiğimiz suya da böylelikle son veririz diye arzuluyorum" dedi.

Bursaspor sevgisiyle evini müzeye çevirdi

BURSA'da, fanatik Bursaspor'lu Adnan Orhan, uzun yıllar boyunca biriktirdiği takımın eşyalarıyla evini müzeye dönüştürdü. Takımın tarihine de bu eşyalarla ışık tutan Orhan, Bursaspor sevgisinin bambaşka bir şey olduğunu söyledi.

Bursaspor taraftarı ve Frutti Extra Bursaspor Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Adnan Orhan, yeşil beyazlı kulübe bağlılığını evini müzeye çevirerek gösterdi. Evinin dört bir yanını yeşil beyazlı kulübe ait hatıralar ve eşylarla donatan Orhan, Bursa ekibinin yakın tarihine de böylelikle ışık tuttu. Bursaspor'un 16 Mayıs 2010 yılında elde ettiği Süper Lig şampiyonluğundaki Atatürk Stadı'nın çimlerinden, 12 yıl boyunca Atatürk Stadı'nda oturduğu aynı koltuğa ve oyuncuların formalarına kadar pek çok materyal ile evini yeşil beyaza çeviren Orhan, aynı zamanda sadece futbol değil, basketbol ve voleybol branşlara ait hatıralara da evinde yer verdi.

'ÇOK MUTLULUK VERİYOR'Bu çalışmaya nasıl başladığını anlatan Orhan, "Babadan kalma Bursasporluluk olduğu için Bursaspor objelerini değerlendirmek istedim. Bir köşede hatıralar duruyorken, neden evimin duvarlarını bunlarla çevreleyerek bir müze şeklinde evimi yapmıyorum diye düşündüm. Sonrasında elimdeki tüm objeleri topladım ve odayı oluşturdum. Eskiye dair çok nostaljik, güzel şeylerimiz var. Bu duyguları yaşamak bana gerçekten çok mutluluk veriyor" dedi.

ATATÜRK STADI'NIN 12 YIL OTURDUĞU KOLTUKTAN ÇİMLERİNEEvde Bursaspor Kulübü'nün unutulmaz anlarında dair hatıraların bulunduğunu aktaran Orhan, "Şampiyon olduğumuz yıl Atatürk Stadyumu'nun çimi var. 4 yaşında babamın kucağında maça gittiğinde Bursaspor'un piyango çekilişinden bana Murat 124 çıkması var, Batalla'nın özel maç forması var, bunun gibi birçok objesi var. Ayrıca, Atatürk Stadyumu'nda 12 sene bilfiil oturduğum koltuk var. Hatta son maçımızda koltukları sökmememiz için anons ediliyordu, bir dahaki maç oynanabilir diye ama ben dinlemedim. Koltuğu kırmadan söktüm, altına ayak yaptırıp oturma şeklinde müzemize koyduk. İzleri de o son günde olduğu gibi duruyor" diye konuştu.

'BURADA BURSASPOR AİLESİ VAR'Evine gelen Bursasporlu sporcuların da bu duruma hayranlıkla baktığını belirten Orhan, "Sporcular hayranlıklar izliyorlar, söyleyecek bir kelime bulamıyorum diyorlar. Futbol dışında Bursaspor'un basketbolu da var, voleybolu da vardı. Burada, üçü bir arada Bursaspor ailesi olarak var. Kulübümüze her türlü desteğimiz var ve sürecek" dedi.

'BURSASPOR AŞKI BAŞKA BİR ŞEY'Bursa'daki Bursaspor sevgisine dair de konuşan Orhan, "Bursaspor'daki Bursasporluluk aşkı, çok bir başka. Anlatılabilecek bir şey değil, babadan oğula geçiyor. Şu anki gençler de Bursaspor aşığı. Bursaspor'da kötü gidişte hemen tepki gösteriliyor çünkü Bursaspor'u çok seviyor, zarar görmesini istemiyor. Bursaspor aşklığı çok başka bir şey" yorumunu yaptı.

Ayrıca yönetim kurulu üyesi olduğu Frutti Extra Bursaspor takımını da değerlendiren Orhan, lige renk kattıklarını belirterek, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yıllarında iyi bir konumda ligi tamamladıklarını söyledi.

