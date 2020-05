İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

Pazarda kadının cüzdanını çaldı, 'Cüzdanı vermek için aldım ama yakaladılar' dediADANA'da bir semt pazarında fiyat sorma bahanesiyle tezgaha gelen Metin Y. (31), o sırada alışveriş yapan Sıdıka V.'nin (67) cebinden, içerisinde 5 TL bulunan cüzdanını çaldı.

ADANA'da bir semt pazarında fiyat sorma bahanesiyle tezgaha gelen Metin Y. (31), o sırada alışveriş yapan Sıdıka V.'nin (67) cebinden, içerisinde 5 TL bulunan cüzdanını çaldı. Pazarcı esnafının yakalayıp bekçiye teslim ettiği şüpheli, emniyetteki sorgusunda, "Teyze cüzdanını yere düşürdü. Ona vermek için cüzdanı aldım ama beni yakaladılar" dedi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, Metin Y. fiyat sorma bahanesiyle, pazarda alışveriş yapan Sıdıka V.'nin bulunduğu tezgaha yaklaştı. Bu sırada Metin Y., Sıdıka V.'nin cebindeki cüzdanı alarak uzaklaştı. Durumu fark eden pazarcılar Metin Y.'yi yakalayıp, pazar yerinde bulunan bekçilere teslim etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Metin Y.'nin üzerinden bin TL çıkarken, çaldığı cüzdanın içerisinden 5 TL çıktı. Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Metin Y.'nin, "Ben yapmadım. Teyze cüzdanını yere düşürdü. Ona yardımcı olmak için eğilip cüzdanı aldım. Kendisine verecektim ama beni yakaladılarö dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Metin Y.'nin 'yankesicilik' ve 'hırsızlık'tan suç kaydı olduğu da öğrenildi.

Haber : Ruşan Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

Berbere giden 16 yaşındaki Hüseyin, tıraş olamadı

ADANA'da koronavirüs salgını önlemleri kapsamında bir süredir faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik salonları bugün tekrar kapılarını açtı. Bunun üzerine tıraş olmak için berbere giden Hüseyin Yıldırım (16) ise 20 yaş altı olduğu için tıraş olamadı.Yeni tip koronavirüs salgının ülkede etkisini göstermeye başlamasının ardından İçişleri Bakanlığı, 21 Mart 2020 günü saat 18.00 itibariyle kuaför, güzellik salonu ve berberlerin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. 51 gün sonra bu işletmeler bugünden itibaren işbaşı yaptı. Adana'da ise sabah erken saatlerden itibaren iş yerlerinde hazırlık başladı. Berber, kuaför ve güzellik salonu sahipleri ilk olarak iş yerlerini tamamen dezenfekte ettikten sonra tek kullanımlık araç-gereçlerini kullanıma hazır hale getirdi.Uzun süredir tıraş olamayan vatandaşlar randevu saatlerine uygun bir şekilde berberlere gelerek tıraş oldu. İş yerleri girişinde müşterilerin ilk olarak ateş ölçümü yapıldı. Daha sonra maskesi olmayan müşterilere berberler tarafından maske verildikten sonra içeriye alındı. Sosyal mesafe kuralının ön planda tutulduğu berberlerde vatandaşlar maske ile tıraş oldu. BİZİM İÇİN DE GEÇERLİ SANDIMSeyhan ilçesindeki Yeşilevler Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Hüseyin Yıldırım da tıraş olmak için bir berber dükkanına girdi. Berber Ömer Avşar ise Yıldırım'ın isteğini kısıtlama kapsamında olduğu için geri çevrildi. Yıldırım, "Ağabey ne yapalım? Sağlık olsun, kısmet değilmiş. Ben berberler açılınca bizim için de geçerli sandım ve eve en yakın berbere geldim. Fakat bize yasak devam ediyormuş. Şimdi eve dönüyorumö diye konuştu.YOĞUNLUĞU ÖZLEDİKYıldırım'ın tıraş olma isteğini geri çeviren berber Ömer Avşar ise, "Kardeşimi üzülerek geri çevirdik. Kurallara uymamız şart. Her şey düzelince bizzat ben keseceğim saçlarınıö dedi. Uzun süre sonra iş yerini açtığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen berber Ömer Ahmet Tekakan, randevularının dolduğunu ve saat 21.00'e kadar hizmet vereceklerini söyledi. Tüm kurallara uyarak ve sosyal mesafeyi dikkate alarak çalıştıklarını belirten Tekakan, yoğunluğu özlediklerini belirtti.2,5 aydır tıraş olmadığını ve yasağın kalkmasıyla birlikte soluğu berberde aldığını kaydeden Kanat Gedik ise "İnsanlar epey bunalmıştı. Açıldığı iyi oldu. Zaten çoğu dökülmüş olan saçlarımı da kesip kurtulacağımö dedi.Uzun yıllardır erkek kuaförlüğü yaptığını ve böyle bir süreci ilk defa yaşadığını belirten berber Eser Ak ise ustura ile tıraş olmak isteyen müşterilerinin olduğunu ama onlara kibarca kuralları hatırlattıklarını ve evlerinde sakal tıraşı olmaları gerektiğini söyledi.

Haber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,

Haber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,

Hırsızların kilolarca fiber optik kablo sırtlayıp, çalma anları kamerada

Bursa'da, internet altyapısı üzerine çalışan firmadan 25 gün arayla 2 kez hırsızlık yapıldı. Hırsızların kilolarca fiber optik kablo sırtlayarak, çaldıklarını belirten firma yöneticisi Murat Yazgı, yaklaşık 80 bin lira zararlarının olduğunu söyledi. Yazgı, "Bizim forkliftlerle taşıdığımız kabloları 4 dakikada, sırtlayıp, götürüyorlar. Önlemlerimizi almamıza rağmen baş edemiyoruz, taşınmayı düşünüyoruz" dedi. Olay, çarşamba günü saat 03.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde internet altyapısı üzerine çalışan firmada meydana geldi. Firmayı yakın takibe alan hırsızlar, güvenlik görevlisi beklediği noktadan ayrıldığı sırada, demir telleri kırarak, içeri girdi. Kilolarca fiber optik kablo çalan hırsızlar, güvenlik görevlisinin geldiğini görünce kaçtı. Hırsızları kovalayan güvenlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, iş yerinde incelemelerde bulundu. Aynı iş yerinde 11 Nisan'da da hırsızlık olayı gerçekleştiği öğrenildi.HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDAHırsızların firmadan kablo çaldığı anlar da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülere göre, ilk hırsızlık olayında 2 şüpheli, binanın içine girerek, kablo çaldı. İkinci olayda ise önce demir çiti kesip, içeri giren hırsızlar, ardından kabloları çalmaya başlıyor. Kilolarca fiber optik kablo çalan hırsızlar, güvenlik görevlisinin kendilerini fark etmesi üzerine koşarak, kaçıyor.'ARTIK TAŞINMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'25 gün önce yine aynı kişiler tarafından soyulduklarını dile getiren firma yöneticisi Murat Yazgı, "Bütün önlemlerimizi almamıza rağmen hiçbir şekilde baş edemiyoruz. Tel çit koyduk, güvenlik kameramız var, güvenlik görevlisi var ama 25 gün içinde bize 70-80 bin liralık zarar verdiler ve vermeye de devam ediyorlar. Anlamıyorum, bu nasıl bitecek? Her taraf kapalı olduğu için malzemelerimizi stok yapıp, dışarı koymak durumundaydık. Artık buradan taşınmayı düşünüyoruz. Bu şekilde olmaz" diye konuştu.'FORKLİFTLE TAŞIDIĞIMIZ KABLOLARI SIRTLAYIP GÖTÜRÜYORLAR'Güvenlik kamerası kayıtlarına göre iki hırsızlığın da aynı kişilerce yapıldığını iddia eden Yazgı, "İlk hırsızlığı ilk sokağa çıkma yasağının olduğu gün gerçekleştirdiler. Yasak olduğu için depoya da gelemedik. İkinci hırsızlık da 6 Mayıs'ta oldu. Bunların içeri girip, alıp, götürmesi 4 dakika sürüyor. Güvenlik görevlisi her zaman malzemelerin yanında olamayabilir. Güvenlik kameralarında araç gözükmüyor. Muhtemelen at arabasıyla geldiler. Aracı kameranın olmadığı yere çekiyorlar. İkinci soygunda kadın da vardı. Kadın dışarıda dolanıyor, içeride de 4 çocuk kabloları elden ele götürüyor. Bizim forkliftlerle taşıdığımız kabloları sırtlayıp, götürüyorlar. Tel çiti koparmışlar, alttan oradan girip, götürmüşler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA