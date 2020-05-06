İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

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06.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:23

Satın aldığı arızalı araç değiştirilmeyince, böyle protesto ettiSİVAS'ta halı yıkama dükkanı işleten İlyas Demir (47), 2 yıl önce 120 bin lira vererek sıfır kilometre yeni bir panelvan minibüs aldı.

Satın aldığı arızalı araç değiştirilmeyince, böyle protesto etti

SİVAS'ta halı yıkama dükkanı işleten İlyas Demir (47), 2 yıl önce 120 bin lira vererek sıfır kilometre yeni bir panelvan minibüs aldı. Ancak, iddiaya göre araç kısa süre sonra sürekli fren arızası vermeye başladı. Aracın değiştirilmesini talep eden fakat olumsuz cevap alan Demir, durumu protesto etmek için minibüsün gövdesini uyarı yazılarıyla donattı. 

Sivas'ta, 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde 17 yıldır halı yıkama işi yapan İlyas Demir, 2018 yılının Aralık ayında işletmesinde halıların taşınmasında kullanmak için panelvan tipi minibüs aldı. 120 bin lira bedelle satın aldığı araç iddiaya göre 5 ay sonra çeşitli arızalar vermeye başladı. Fren sisteminde arıza meydana gelen araç, bir çok kez servise gittiği halde sorunu giderilemedi. İlyas Demir, 3 yıl sınırsız kilometre garantisi olan aracın başka bir araçla değiştirilmesini talep etti. Daha sonra firmanın genel merkezine değişim raporu yazıldı. Yazılan rapora ret cevabı geldi. Firma, iddiaya göre araca gerekli tamirin yapıldığını belirterek İlyas Demir'i geri gönderdi. Fren sistemi arızalı olan araca bir süre binmek zorunda kalan Demir, daha sonra kaza riski nedeniyle kullanmayı bıraktı. Aracının üzerine "Lütfen buraya dikkat. 2018 yılında sıfır aldığımız araç, garantisi olmasına rağmen arızası giderilmedi, değişim yapılmadı. Freni tutmayan araca binmek zorunda bırakıldık. Lütfen araç alırken daha dikkatli olmanızı tavsiye ederiz" uyarısını yazdırdı. Ayrıca sürekli arıza uyarısı veren gösterge panelinin görselini de aracın kasasına işletti. Herkesin görmesi için de aracını işletmesinin önünde sergilemeye başladı. Demir, mağduriyetinin giderilmesi için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

'MAĞDUR DURUMDAYIZ'Aracın kendilerini mağdur ettiğini ve kullanmadığını belirten Demir, "Bu aracı 2018 yılında Sivas'taki bayiden aldım. Aracı kullandık, 5 ay sonra arıza vermeye başladı. Fren sisteminde kronik bir arıza olduğunu söylediler. Daha sonra servise götürdüm bir türlü yapamadılar. Biz de kendilerinden yeni araçla değiştirilmesini talep ettik. İlk başlarda olumlu yaklaştılar. Daha sonra kabul etmediler ve 'biz karışamayız' dediler. Biz de buna bu kadar para verip aldık. Çok mağdur durumdayız. Araç servise gidip 2-3 gün kalıyor ve bizim iş kaybımız oluyor. Devamlı fren arızası veriyor. Bu araç bize büyük sıkıntı oldu" dedi. 'BİR KAZA OLSA BAŞIMIZ YANACAK'

Aracın üzerine yazdıkları yazılarla diğer alıcıları da uyardıklarını belirten Demir, "Firmaya gidince kimse bizimle ilgilenmiyor. Bu yazıları yazdım. Şu an kullanılmıyor. Aracın şu an fren sistemi yok. Bir kaza olsa başımız yanacak. Bu yazıları görenler de gelip resim çektiriyor. Hatta bana 'biz de bu firmadan alacaktık, ama almayız' diyorlar. Gerekli yerlere başvurumuzu yaptık. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurumuzu yaptık. Ayrıca koronavirüs nedeniyle mahkemeye başvurumuzu yapamadık. Ama en kısa zamanda adli makamlarda da hakkımızı arayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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