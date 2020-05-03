İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

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03.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:04

Lahmacun yaptırmaya çıktı, 4 bin 93 lira ceza yedi KAHRAMANMARAŞ'ta, ehliyetsiz T.K., sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sigortası olmayan, abartı egzozlu otomobille dışarı çıktı.

Lahmacun yaptırmaya çıktı, 4 bin 93 lira ceza yedi

 

KAHRAMANMARAŞ'ta, ehliyetsiz T.K., sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sigortası olmayan, abartı egzozlu otomobille dışarı çıktı. Polise yakalanan ve lahmacun yaptırmak için dışarı çıktığını belirten T.K.'ya sokağa çıkma yasağını ihlalden 392'lira, 3701 lira da trafik cezası olmak üzere toplam 4 bin 93 lira ceza yazıldı.

Atatürk Bulvarı'nda 06 GDH 12 plakalı otomobiliyle giden T.K., Kıbrıs Meydanı'nda polis tarafından durduruldu. Aracının egzozunun abartı ses geldiğini fark eden ekipler; yaptıkları incelemede ehliyeti olmayan T.K.'nın otomobilinde abartı egzoz olduğunu ve sigortasının da bulunmadığını tespit etti. Lahmacun yaptırmak için dışarı çıktığını ifade eden T.K.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, abartı egzozdan 1228 lira trafik cezası, sokağa çıkma yasağını ihlalden de Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira idari para cezası olmak üzere toplam 4 bin 93 lira para cezası yazıldı.

Polislerin idari işlemleri yapmasının ardından araç sigortası olmadığı için trafikten de men edilerek otoparka çekildi. Ruhsat sahibine de aracın sigortasını yaptırmadığı için 132 lira trafik cezası yazılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------T.K.'nın otomobiliT.K. polislerleOtomobilin çekiciye yüklenmesiT.K.'nın cep telefonuyla aracını çekmesiT.K.'ya ceza makbuzunun verilmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

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Prof. Dr. Akyol'dan Ege'de görülen kemane balığı için 'zararsız' açıklaması EGE Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Akyol, İzmir'in Çeşme ilçesinde cep telefonuyla görüntülenen, yaklaşık 2 metre boyundaki kemane balığının, insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını söyledi. Akyol, "Bu balıkların herhangi bir saldırgan tavrı bilinmemektedir. Bahar aylarında kıyıda gözlemlenebilirler. Ülkemizde özellikle trol ve uzatma ağlarıyla oldukça fazla sayıda yakalandıkları için artık nadiren rastlanan türlerden olup, koruma altına alınmak durumundadırlar" dedi.

Ege ve Akdeniz kıyılarında zaman zaman rastlanan kemane balığı, Çeşme ilçesinde görüldü. Dün sabah saatlerinde bir kişi, Paşalimanı Sahili'nde, yaklaşık 2 metre uzunluğunda balık gördü. Şaşıran kişi, yaklaştığında, balığın vatoz ailesine bağlı tür olan kemane balığı olduğunu belirledi, cep telefonu kamerasıyla da görüntüledi.

Görüntüleri yorumlayan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Akyol, "Söz konusu balık, kıkırdaklı bir balık türü olan kemane balığıdır. Bunlar özellikle doğu Atlantik kıyılarında, Akdeniz'e kadar olan bölgelerde dağılım gösterirler. Dip balıklarıdırlar, bazen kumluk alanda kendilerini yarı yarıya gömdükleri olur. Genelde dipteki omurgasızlarla beslenirler. Bunlar özellikle Kuzey Afrika ve Mısır ülkelerinde yakalanırlar ve etleri yenir. Bizim sularımızda ise pek rağbet görmezler. Özellikle trol ve uzatma ağları gibi yollarla çok fazla yakalandıkları için günümüzde sayıları oldukça düşüşe geçmiştir ve artık nadiren rastlanan türlerdir. Genelde 0 ile 100 metre derinliğinde dağılım gösterirler. Boyları genellikle 80-100 santimetredir. Görüntülerde gördüğümüz balık ise maksimum boy olan 10 santimetrelik bir boya sahip olmalı. Bunlar bahar aylarında kıyılarda gözlenebilen türlerdir. Görüntülerde de kıyıya oldukça yakın olduğunu görüyoruz. Ancak bu balık türünün herhangi bir saldırgan tavrı bilinmemektedir ve insanlara karşı bir tehdit oluşturmamaktadır. Bu gibi nesli tehlike altında olan canlılar koruma altına alınmak durumundadır" dedi.

'KILIÇ BALIĞI OLMA İHTİMALİ YÜKSEK'Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Sahili'nde ise denizde kıyıya yakın noktada cep telefonu kamerasıyla görüntülenen, 1,5 metre uzunluğunda ve yüzgeçleri su yüzeyinde olan 2 balık hakkında da konuşan Akyol, şunları söyledi: "Sırt yüzgeci görüntüleri bir köpek balığına ait olmayıp, bir kılıç balığına ya da 'Akdeniz kılıcı' olarak da tanımlanan, 'Tetrapturus Belone' türü bir 'Marlin' türüne ait olma olasılığı çok yüksek. Ancak bunu tanımlayabilmemiz için görüntüler yeterli değildir. Bunların en net şekilde ayırt edilen özelliği; kılıç balığının sırt yüzgeci tek ve kısadır, 'Marlin' türü ise daha uzundur, sırtı boyunca uzayan bir sırt yüzgecine sahiptir, rostrumu yani gagası kısadır. Kılıç balıklarında ise gaga oldukça büyük ve keskindir. Görüntülerde bir çift olarak gezen balık türünün kılıç balığı olma ihtimali bana daha yüksek geliyor. Çünkü kılıç balıklarının nisan, mayıs ayları gibi su yüzeyine çıkarak bir güneşlenme davranışı yaptıkları bilinmektedir. Bu balıklar da sırt yüzgeçlerine bu şekilde göstermişlerdir. Bu nedenle büyük olasılıkla kılıç balığı olduğunu düşünmekle birlikte, net olarak tanımlamam mümkün değil." 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kıyıya gelen her iki balığın görüntüsüProf. Dr. Okan Akyol'un açıklamalarından görüntü Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

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Tekirdağlılar sahura bandonu çaldığı eserlerle uyandı

TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediyesi'nin Romanlardan kurduğu 70 kişilik sahur bando takımı, çaldığı yöresel müzik ve manilerle vatandaşları sahura kaldırdı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen sahur bando takımı, sahur saati yaklaşınca vatandaşları uyandırmak için sokak sokak gezdi. Bando takımının çaldığı yöresel müzikler ve manilerle sahura uyanan vatandaşlar, balkonlarından bando ekibine eşlik etti.

'ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON OLDUSüleymanpaşa Belediye Başkanı AK Partili Cüneyt Yüksel, geçen yıl 25 kişilik ekip kurduklarını belirterek, bu yıl ramazan davulcularının koronavirüs tedbirleri kapsamında para toplamalarının bakanlık genelgesiyle yasaklandığını söyledi. Yüksel, "Ama bu adetin de devam etmesi gerekiyor. Biz Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yine bu konusunda uzman kendi işini yapan müzisyen gruplarımızdan özellikle bizim Roman mahallemizdeki bu işin üstadı olmuş isimleri bir araya getirdik. Bir ekip mehteran takımı kuruldu, bir ekip bando takımı kurduk, başka bir ekip ilahi ekibi kuruldu yaklaşık 70 kişi ramazan ayı boyunca bu adeti yaşatabilmek için en azından bu ramazanda ki korona sorunu ortadan kalkana kadar ki süreçte bu arkadaşlarımız destek olacaklar ve adetler yaşamış olacak. Çok güzel bir organizasyon olduö dedi.Belediye tarafından romanlardan kurulu sahur bandosu sahur vakti gelene kadar sokak sokak gezerek vatandaşları sahura uyandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sahur bandosunun muzik çalması-Bandonun sokak sokak gezmesi-Sahura kalkan vatandaşlar-Başkan Cüneyt Yüksel ile röp. -Bandonun çalmasından detaylar-Bandonun drone görüntüsüHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

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Hastanedeki amcasına refakatçi olarak gittiğini iddia etti, ceza yedi

ADANA'da İçişleri Bakanlığı tarafından alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bekçi ve polis ekipleri denetim yaptı. Hastanedeki amcasına refakatçi olarak sokağa çıktığını, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiğini iddia eden sürücünün kaydı bulunmayınca 789 TL ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Adana'da da cadde ve sokaklar boş kaldı. Yasağın uygulanmaya başlamasıyla Adana Emniyet Müdürlüğü, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi.

POLİSİ KANDIRAMADIUygulama noktalarında araçları durduran bekçi ve polis ekipleri, sürücülere sokağa çıkma izni kapsamında olup olmadıklarını sordu. Merkez Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'ndaki denetim noktasında durdurulan Mustafa Abdulsetar Bekar Hamu isimli sürücü, amcasının ameliyata gireceğini ve refakatçi olarak hastaneye gittiğini öne sürdü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiğini ve izin verildiğini iddia eden sürücünün kaydı olmadığı ortaya çıkınca 789 TL idari para cezası uygulandı.

Hastanedeki amcasının yanına refakatçi olarak gittiğini belirten ancak refakatçi belgesini ibraz edemeyen sürücü Hamu, "112'yi aradım, bana gidebileceğimi söylediler. Ben de çıktım ancak polise yakalandım. Amcamın kimsesi yok. Boş yere ceza yedim" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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