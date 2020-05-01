İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

İlayda, uçurtmasını kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı ADANA'da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını kurtarmak isterken akıma kapılan İlayda Ü., ağır yaralandı.

İlayda, uçurtmasını kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı

ADANA'da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını kurtarmak isterken akıma kapılan İlayda Ü., ağır yaralandı. Akımdan polisin kurtardığı İlayda Ü. hastaneye kaldırıldı.Olay, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinin damında uçurtma uçuran İlayda Ü.'nün (14) uçurtması, sokakta bulunan yüksek gerilim hattına takıldı. Damda bulduğu demir çubukla uçurtmasını takıldığı yerden kurtarmaya çalışan İlayda Ü., akıma kapıldı. Durumu gören çevredekiler, durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Olay yerine gelen bir polis, damda bulduğu bir tahta parçasıyla İlayda Ü.'yü akımdan kurtardı. Sağlık ekipleri vücudunda yanıklar oluşan ve ağır yaralanan İlayda Ü.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

'DİREKTEN ADETA ATEŞ ÇIKTI'Olayı gören bir mahalle sakini, "Büyük bir patlama sesi geldi. Tüm mahalleli sokağa çıktı. Sokaktaki elektrik direklerinden adeta ateş çıktı. En son damda bir kızın yandığını gördük. Uçurtmayı almaya çalışırken yüksek gerilime kapılmış. Çocuk yanmış. Sonra polisler gelip kurtardı. Ambulans çağırıldı, çocuğu götürdülerö diye konuştu. Adana Valiliği uçurtma uçurmanın yasaklandığını, yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanacağı bildirdi.

ADANA'DA UÇURTMA UÇURMAK VE SATMAK YASAKLANDIAdana'da, elektrik direklerine takılıp kesintiye yol açarak, evlerinde cihaza bağlı yaşamlarını sürdüren çok sayıda hasta için risk oluşturan uçurtma, yasaklandı. Uçurtma uçuranlar ile satanlara para cezası uygulanacak.Koronavirüs salgınıyla birlikte evlerine kapanan çocuklar ile yetişkinler, 'sıkıldıkları' gerekçesiyle evlerinin çatılarından uçurtma uçurmaya başladı. Gökyüzünde her gün yüzlerce görülen uçurtmalar elektrik direklerine takılarak, kesintilere neden oldu. Bu da evlerinde, evlerinde cihaza bağlı yaşayan çok sayıda hastayı riske attı. Vatandaşlar, Adana Valiliği'ne dilekçeler vererek, önlem alınmasını istedi.Adana Valiliği de kaymakamlıklara yazı göndererek, muhtarların vatandaşları, uçurtma uçurmaması yönünde uyramasını istedi. Belediye hoparlörlerinden ve camilerden, uçurtma uçurulmaması için uyarı anonsları yapılmaya başlandı.Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da polis telsizinden ekiplere uçurtma uçuranlar ile satanlara 392 TL para cezası uygulanması için talimat verildi.Kent genelinde uçurtma denetimi başlarken, uçurtmaların elektrik hatlarının yanı sıra Adana Havalimanı ve İncirlik Hava Üssü'ndeki uçaklar için tehdit oluşturduğu da bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Sokaktan genel ve detay görüntüUçurtmalardan görüntülerYüksek gerilim hattına takılan uçurtmanın görüntüsüÇocuğu kurtaran polis memuruMahalle sakiniyle röportaj+++ARŞİV görüntülerle (UÇURTMA)

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR-Nuri PİR/ADANA,

============================

Kadın sürücü, çarptığı yaralı kadının başında ağladı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Fatma K.'nin (45) otomobiliyle çarptığı Arzu Z. (39) yaralandı. Yaralı kadının yanına gelen sürücü Fatma K., başında bür süre ağladı.Kaza, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yolun karşısına geçen Arzu Z.'ye, Fatma K. idaresindeki 16 BS 292 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadının ayağının üstünden otomobilin lastiği geçti. Yaralı kadına çarpan sürücü Fatma K. ise panikle araçtan indi. Fatma K., yaralı kadının başında ağladı. Sürücüyü çevredekiler sakinleştirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde kısa süreli araç kuyrukları oluştu. Yaralı kadının hastaneye kaldırılmasıyla birlikte polis ekipleri yolda kontrollü bir şekilde akışı sağladı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden detaylar-Kadın sürücü ve yaralıdan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

============================

Alev alev yanan otomobilden canlarını zor kurtardılar

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki demir bariyerlere çarpıp alev aldı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü İdris Gündoğdu (32) ve yanındaki kuzeni Uğur Gündoğdu (31) son anda araçtan inip, canlarını kurtardı.Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Kızılcapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden İdris Gündoğdu'nun kullandığı 34 ANC 710 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil yoldan çıkıp, alev aldı. Motor kısmından çıkan alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü İdris Gündoğdu ile yanındaki kuzeni Uğur Gündoğdu son anda inip, canlarını kurtardı.Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobile su sıkarak müdahale ederken, iki kuzen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.Otomobil demir yığına dönerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yanan otomobilden alevli görüntü-Yandıktan sonra otomobilden görüntü-İtfaiyenin söndürme çalışmasından görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

============================

Kumar baskınında 'tamirciyim' yalanı KÜTAHYA'da, kumar oynandığı tespit edilen iş yerine yapılan baskında, 1'i saklandığı tavan arasında olmak üzere 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri, kombi tamircisi olduğunu öne sürerken, 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından aranan 1 kişi de gözaltına alındı.Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Balıklı Mahallesi Devlet Hatun Caddesi üzerindeki iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Savcılık talimatıyla düzenlenen baskında, polislerin geldiğini görerek, tavan arasında gizlenen kişinin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri, kombi tamircisi olduğunu öne sürerek, bakım yapmaya çalışırken, 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından arandığı tespit edilen 64 yaşındaki şüpheli de gözaltına alındı.İş yeri sahibi hakkında 'kumar oynatmak'tan soruşturma başlatılırken, kumar oynarken yakalanan 7 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer liralık idari para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Polisin işyerine girmesi-İçerde arama yapması-Tavan arasında şüphelinin yakalanması-Kombi ustası olduğunu söyleyen şüpheli-Aranan kişinin yakalanması-Genel görüntüler

Haber-Kamera: KÜTAHYA,=========================

'Gezinti hırsız aile'yi JASAT yakaladı

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde evlere girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen 1'i hamile 3'ü kadın toplam 4 kişi, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Ege bölgesindeki illerde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları için 'Gezinti hırsız aile' olarak bilinen zanlılardan 3'ü tutuklandı.Elmalı Mahallesi'nde 3 gün önce bir evden yapılan hırsızlık sonucunda 7 bin lira para çalındı. Hırsızlık olayıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) araştırma başlattı. Mahalledeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, hırsızlık olayına 3'ü kadın toplam 4 kişinin karıştığını tespit etti. Şüphelilerin kimlikleri tespit edilirken, JASAT, Acıpayam Jandarma Karakolu ve Çameli Jandarma Karakolu ekipleri ortak operasyonla şüphelileri dün takibe aldı. Yılmaz G.'nin (45) kullandığı otomobili durduran jandarma ekipleri, Yılmaz G. ile birlikte kızı Sibel G. (28) ve akrabaları Nurcan G. (18) ile Emine K.'yi (43) gözaltına aldı. Yılmaz G.'nin gözcülük yaptığı sırada diğer 3 kişinin evlerin kapısını kırıp, girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. 3 kadın yüzleri maskeli halde yürürken, mahallenin güvenlik kamerasına da yakalandı. Şüpheli kadınlardan Sibel G.'nin 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden, hamile olan Sibel G., serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı. 4 kişinin Ege bölgesindeki illerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları için 'Gezinti hırsız aile' olarak adlandırıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Şüpheli kadınların mahalle sokaklarında yürümesi-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber: Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ, (Denizli),

============================

Çorum'da bir daireden 4 kamyon çöp ve atık eşya çıkarıldı

ÇORUM'da çevreye yayılan kokular üzerine girilen bir apartman dairesinde çöp ve atık eşyalar biriktirildiği belirlendi. Belediye ekipleri evden 4 kamyon çöp ve atık malzeme çıkardı. Bahçelievler Mahallesi'nde Nilgün Ö. ve annesi Gülşen Ö.'ye ait apartman dairesinden çevreye yayılan kokulardan rahatsız olan vatandaşlar durumu Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, çöp ve atık eşya yığınlarıyla karşılaştı. Torba, poşet ve çuvallara doldurulan çöp ve atık eşyalar, ekipler tarafından taşındı. 4 kamyon malzeme çıkarılan ev temizlendi. Belediye ekipleri ev sahipleri hakkında idari işlem başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Tüm odalardaki çöp yığınları-Zabıtaların odaları gezmesi-Belediye temizlik ekipleri -Detaylar

Haber: Yusuf ÇINAR ÇORUM-DHA

===========================

Yerel şiveyle 'evde kal' çağrısı

BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yerel şiveyle hazırlattığı bilboardlarla halka 'evde kal' çağrısı yaptı. Burdur Belediye Başknaı Ali Orkun Ercengiz, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların mecbur olmadıkça evden çıkmamaları için hazırlattığı bilboardlarda yerel şiveyi kullandı. Sosyal medyada paylaşılan bilboardlar yüzlerce beğeni aldı ve paylaşıldı.Burdur halkının kurallara uyduğunu söyleyen Ercengiz, "Son rakamlara bakıldığında hastalığın, salgının gerilediği yönünde de olumlu gelişmeler olduğunu sevinerek takip ediyoruz. Ama rehavete kapılmamak lazım. Tabi evde sıkıldık. Biraz da evde kalmanın verdiği sıkıntıyla, stresle bizleri güldürecek küçük latifelere de ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Burdur'un yerlisi olarak Burdurlumuzun anladığı bu şiveyle bir şeyler yazmak istedim" dedi.Bilboardlarda yer alan 'Vara yoğa gezip durmayalım. Evimizde oturalım gali' sözlerini rahmetli anneanesinin söylediğini aktaran Başkan Ercengiz, "Lüzumsuz yere sokakta dolaşmamamız gerektiğini, başımıza bir iş gelmemesi için anlamsız işler yapmamamız gerektiğni söylerdi. İnşallah hep beraber gezeceğimiz günler yakın. Bunun için de 'Gadın Burdur'umuza seslendik. Dedik ki 'Vara yoğa gezip durmayalım. Evimizde oturalım gali. Yine beraber oturacağımız günleee gelecek şimdilik evinizde oturagon' dedim. Çünkü bizim şivemiz sıcak. Burdur halkının birbirini çok iyi anladığı bir şive. Bu yüzden böyle bir seslenmeyi uygun buldum" diye konuştu.Özellikle şehir dışında yaşayan Burdurlulardan olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen Başkan Ercengiz, "Çok da güzel tepkiler aldık. Özellikle Burdur dışında yaşayan Burdurlularımızın çok güzel paylaşımları, çok güzel geri dönüşleri oldu. Hatta ilaveleri oldu. Söylemimizin altına çok güzel Burdur şivesiyle yazılmış uyarılar, teklifler ve talepler geldi. Ben çok teşekkür ediyorum Burdur halkına önemsediği, ciddiye aldığı için ve bu kurallara uymaya devam ettiği için" ifadelerini kullandı.'VARA YOĞA GEZİP DURMAYALIM'Bilboardlarda yer alan ifadeler ise şöyle: "Gadın Burdur'umVara yoğa gezip durmayalımBi evimizde oturalım galiYine beraber oturceğimiz günleee gelcekŞimdilik evinizde oturagonGadın Burdur'umGerekli, gereksiz gezip durmayalımBi evimizde oturalım artıkYine beraber oturacağımız günler gelecekŞimdilik evinizde oturun."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------BilboardAli Orkun Ercengiz ile röpDetay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

==========================

Türk astrofotoğrafçı, uzaydaki ender anı görüntüledi

DÜNYACA ünlü Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün (40), Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Güneş'in önünden geçişini görüntülemeyi başardı. Ergün, 1 saniyeden az süren geçiş sırasında çektiği 34 kare fotoğraftan timelapse (zaman atlamalı) video oluşturdu.

Yaklaşık 34 yıl önce ailesiyle Türkiye'den Almanya'ya göç eden Mehmet Ergün, bir süre sonra hobi olarak fotoğrafçılığa başladı. Uzaya olan merakı nedeniyle Samanyolu Galaksisi'ni çekmeye başlayan Ergün, Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydu olan ISS'in Güneş'in önünden geçişini, 11 Nisan günü görüntülemeyi başardı.

0.9 SANİYEDE 34 Güneş'in önünde siyah bir leke gibi gözüken ISS'in bu geçişi, yalnızca 0.9 saniye gözlemlenebiliyor. Ergün, 1 saniyeden az süren ISS'in geçişini, Almanya'dan anbean çekti. Çektiği yüksek kaliteli ve çözünürlüklü 34 kare fotoğrafı timelapse video haline getiren Ergün'ün, fotoğrafları, büyük beğeni topladı. Teleskopla uzay istasyonunu görüntüleyen Ergün, farklı zamanlarda ISS'in geçişini görüntülemeye çalıştığını, 10'uncu denemesinde başardığını söyledi.

'GÖRDÜKLERİMİ AİLEMLE PAYLAŞMAK İSTEYİNCE ÇEKTİM'Teleskop üreticisi firmaların yeni ürünlerini test etmesi için kendisine gönderdiğini söyleyen Ergün, "Astronomiye ilgim çocuk yaşta başladı. İzinlerde ailemle birlikte Türkiye'ye köye gidiyorduk. Orada yıldızlar çok net görülüyordu. Yıldızları ve Samanyolu'nu bu kadar net görünce merakım arttı. 2010 yılında kendime bir teleskop alıp, gökyüzünü gözlemlemeye başladım. Gezegenleri gözlemledikten sonra gördüklerim beni çok etkiledi. Gördüklerimi ailemle de paylaşmak istedim ve fotoğraf çekmeye başladım" dedi.

'4 HAFTA ÖNCE PLANLAMAYA BAŞLADIM'Çekimi yapmak için 4 hafta önce planlamalara başladığını belirten Ergün, "ISS'in dünyanın çevresinde dönüşü yaklaşık 92 dakika sürüyor. ISS'i her zaman istediğimiz noktadan göremiyoruz. Dünya ile Güneş'in arasından geçme olayı ise çok nadir rastlanabiliyor. Mesela görebileceğiniz noktanın 1 kilometre sağından veya solundan göremezsiniz. Bu çekimi yapmak için 4 hafta önce planlamaya başladım. ISS transit fotoğraflarını çekebilen bir tek ben değilim. Daha önce çekenler oldu, benden sonra da olacak. Çok nadir görülebiliyor ve biraz şans işi bunu çekebilmek" diye konuştu.

'10'UNCU DENEMEMDE ÇEKEBİLDİM'Daha önce 3 kez bu olayı çektiğini, ancak kalitelerinin son çektiği kadar iyi olmadığını söyleyen Ergün, "Kullandığım teleskop ile sadece güneş gözlenebiliyor. ISS yaklaşık 480 kilometre yukarıda ve 28 bin kilometre hızla hareket ediyor. Görebileceğimiz tam geçiş olayı 1 saniyeden az, 0.9 saniye sürüyor. Çektiğim fotoğrafları timelapse video haline getirdim. Bu olayı 10'uncu kez çekmeye çalıştım, 3'ünde çekebildim. Ancak daha önce çektiklerimin kalitesi bu kadar yüksek değildi. Bundan sonra ise daha önce çekilmemiş bir fotoğraf çekmek istiyorum. Bu sefer ISS transit fotoğrafına kendimi de eklemek istiyorum" dedi.

'GÖZLEMEVİ VE ASTRONOMİ FESTİVALLERİ ARTSIN'Türkiye'de gözlemevlerinin ve astronomi festivallerinin sayısının artmasını istediğini belirten Ergün, "Türkiye'de son zamanlarda gerçekleştirilen astronomi festivallerinden dolayı, astrofotoğraçılığa ilgi son zamanlarda arttı. Ben her sene Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali'ne katılıyorum. Orada astronomiyle ilgilenen çok fazla insanla tanıştım" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Ulusarası Uzay İstasyonu'nun güneş önünden geçerken çekilen fotoğraflarından oluşan timelapseÇekilen fotoğraflarAstrofotoğrafçı Mehmet Ergün Röp.

HABER-KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Haber Kodu : 200501026

=======================

Türkiye'de ilk kez görülen Covid-19 şüphelisi rakun köpeği için uyarı KUZEYDOĞA Derneği ekibinin Sarıkamış Allahuekber Dağları'nda fotokapanla görüntülediği, Covid-19'un yaban hayatından insana geçişindeki ara tür olabileceği değerlendirilen rakun köpeğinin Türkiye'deki ilk kaydı, bilimsel literatüre girdi. KuzeyDoğa Derneği ekibi: Bu Türkiye için çok önemli bir kayıt ama sevindirici bir gelişme değil. Rakun köpeği ile ilgili acilen bir eylem planına ve detaylı araştırmaya ihtiyaç var.

KuzeyDoğa Derneği, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Iğdır, Koç ve Utah Üniversiteleri işbirliğinde yürütülen Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı ve Yaban Hayatı Koridoru'ndaki Memeli Türlerinin Araştırılması Projesi kapsamında kurulan fotokapanlarla, Türkiye'de ilk kez rakun köpeği (Nyctereutes procyonoides) görüntülendi.

YABAN HAYATINA TEHDİT OLUŞTURUYOREkip, rakun köpeğinin Türkiye'deki ilk kaydını, Turkish Journal of Zoology (Türk Zooloji Dergisi) Nisan 2020 sayısında yayımlayarak, bilimsel literatüre geçirdi. Makaleyi, Morteza Naderi, Emrah Çoban, Josip Kusak, Çisel Kemahlı, Mark Chynoweth, İsmail Kayahan Ağırkaya, Neslihan Güven, Ayşegül Çoban ve Prof. Dr. Çağan Hakkı Şekercioğlu'ndan oluşan ekip hazırladı.

100 BİNDEN FAZLA GÖRÜNTÜ İÇİNDEN ÇIKTIKuzeyDoğa Derneği Başkanı, Utah ve Koç Üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Sarıkamış ormanlarında Türkiye için yeni bir memeli türü olan rakun köpeğini keşfettiklerini açıkladı. 2006'dan beri bölgede kurdukları fotokapanlarla 100 binden fazla fotoğraf ve video çektiklerini anlatan Prof. Dr. Şekercioğlu, "Bunlar arasında geçen kış bir rakun köpeğinin Türkiye'deki ilk kaydına rastladık. Bu video hem Kars'ta, hem Türkiye'de ilk kez rakun köpeğinin varlığını ispatladı. Rakun köpeği normalde Uzak Doğu ve Doğu Rusya'da bulunan bir tür" dedi.

GÜRCİSTAN'DAN GİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYORRakun köpeğinin orta boy, köpekgillerden bir memeli olduğunu belirten Prof. Dr. Şekercioğlu, "Fakat kürkü için Avrupa'nın çeşitli kısımlarına getirilip, daha sonra bölgeye yayılmış bir tür. Ülkemize en yakın Gürcistan'da bulunuyor. Biz Gürcistan'dan ülkemize girdiğini düşünüyoruz.Esasında Türkiye için yeni bir memeli tür olmasına rağmen iyi bir haber değil. İnsanların büyük ihtimalle Gürcistan'a bıraktıkları rakun köpekleri, zamanla Türkiye'ye gelmiş" diye konuştu.

'COVID-19'U İNSANA GEÇİREN TÜR OLABİLİR'Rakun köpeklerinin yaşadığı bölgede, küçük memeliler ve diğer canlıları yediğini anlatan Prof. Dr. Şekercioğlu, "Ayrıca bölgedeki tilki, vaşak, porsuk gibi diğer orta boy memelilerle rekabet içinde olan bir tür. En son bu pazar günkü bir röportajda Almanların korona kampanyasından sorumlu virolog Christian Drosten, rakun köpeklerinin Covid-19'u insanlara geçiren ara memeli türü olabileceğini vurguladı. Ülkemize, bölgemize has bir tür olmaması ve istilacı bir tür olması açısından rakun köpeğiyle ilgili bir an önce gerekli araştırmanın yapılması, gerekiyorsa da kontrol altına alınması lazım" dedi.

TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEDİDoğu Anadolu'da 2006 yılından beri fotokapanlarla araştırma yapan KuzeyDoğa Derneği, 100 binden fazla fotoğraf çekti. Alandaki foto-video kapanların birinde Türkiye'de daha önce hiç görülmemiş rakun köpeğinin videosu kaydedildi. Hepçil (omnivor) ve köpekgiller familyasına ait olan rakun köpeği, akarsular gibi su kaynaklarına yakın ormanlar ve ormanlardaki açıklık alanlarda yaşıyor.

BİR BATINDA 6-10 YAVRU DOĞURABİLİR55 santimetre boya ve 20 santimetre yüksekliğe sahip rakun köpeği, bir batında 6-10 yavru doğurabiliyor. Tek eşli olan rakun köpeği, daha çok geceleri hareket ediyor. Genel olarak, gebelikleri iki ay sürüyor ve yılda bir kez haziran ayında 5-8 yavru doğuruyor. Ebeveynleri yavruları 4-5 ay sonra bırakıyor. Yavrular 9-11 ayda cinsel olgunluğa ulaşıyor.

KAR ÜZERİNDE GÖRÜLDÜSarıkamış ormanında kar üzerinde yürürken görüntülenen rakun köpeği, soğuk iklime uyum sağlamış bir tür. Rakun köpeği istilacı bir tür olarak tanımlanıyor. Bu kayda kadar ülkemize en yakın bulunduğu yer Gürcistan'dı. Rakun köpeğinin yayılmasını önlemek zor, çünkü uzun mesafeleri kat edebilir, üreme potansiyeli yüksektir ve farklı ortamlara iyi adapte olur.

ÖNEMLİ AMA SEVİNDİRİCİ DEĞİLKaydın Türkiye için çok önemli ama sevindirici bir gelişme olmadığını vurgulayan KuzeyDoğa Derneği ekibi, makalelerinde önemli noktalara dikkat çekti: "Avrupa Birliği, geçen sene rakun köpeğini doğal alanlara ve diğer türlere tehdit oluşturabilecek istilacı bir tür kategorisine aldı. Bu Türkiye için çok önemli bir kayıt ama sevindirici bir gelişme değil. Rakun köpeği ile ilgili acilen bir eylem planına ve detaylı araştırmaya ihtiyaç var. Umuyoruz ki Sarıkamış'ta bu türün nüfusu hızla artıp bölgeye has ve buradaki yerel türlere zarar vermez."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Rakun köpeğinin fotokapan görüntüsüAraziden detayProf. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun açıklamaları HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: ANTALYA,

Haber Kodu : 200501055

============================

İş yerinin önündeki saksısı çalınan işletmeci: Böyle saçmalık olmaz

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sporcular için gıda malzemesi satan bir işletmenin önünde bulunan 20 lira değerindeki plastik saksının kimliği belirsiz kişi tarafından çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. İşletme sahibi Murat Aydoğdu, "Söyleseydi içine çiçek eker, hediye ederdim. Böyle saçmalık olmaz. Polisi uğraştırmamak için şikayetçi olmadım" dedi.

Olay, 27 Nisan Pazartesi günü saat 00.30 sıralarında Yeni Yol Caddesi'ndeki vücut geliştirme sporcuları için gıda ve spor malzemeleri satan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Güvenlik kamera kayıtlarına göre başında kapüşon, yüzünde maskesi bulunan ince uzun boylu biri, zeminde duran klimanın dış ünitesi üzerindeki plastik saksıyı alıp, omuzlayarak bölgeden uzaklaştı. Değeri 20 lira olan saksının çalındığını fark eden işletmeci Murat Aydoğdu, şaşkına döndü.

'BÖYLE SAÇMA HIRSIZLIK OLAMAZ'Kayıtları inceleyen Aydoğdu, sokağa çıkma kısıtlamasının bitiminin ardından bir kişinin yüzünü gizleyerek saksıyı alıp, uzaklaştığını tespit etti. Saksının çalınma anını gösteren güvenlik kamera kaydını sosyal medya hesabında paylaşan Aydoğdu, "İsteseydin verirdik be dayı, saksının lafımı olur" yorumunu yaptı.DHA'ya konuşan Aydoğdu, "Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinden sonra dükkanımın önündeki saksıyı alıp, gitmiş. Keşke söyleseydin kardeşim buna gerek yoktu. Gelip isteseydi içine istediği çiçeği eker verirdim. Böyle saçma bir hırsızlık olamaz. Güvenlik kameralarında yüzü gözükmüyor, kendini iyi gizlemiş. Bu zor günlerimizde polisi uğraştırmak istemeyerek şikayetçi olmadım. Hala şaşkınım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İşletmenin genel-ayrıntılı görüntüsüİşletme önündeki saksıların ve saksının çalındığı yerin görüntüsüİşletme sahibi Murat Aydoğdu ile saksının çalındığı yerde röportajSaksının çalınma anının iş yeri güvenlik kamera görünteri Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(MUĞLA),

Haber Kodu : 200501045============================

Kızılçam ormanlarını terminatör böcekler koruyor İZMİR Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çam kese böceği tırtılına karşı mücadele için terminatör böcek diye tabir edilen 2 bin 345 böceği, Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki bin 200 dekarlık ormanlık alana bıraktı. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, çam kese böceği tırtılına karşı mücadele amacıyla laboratuvar ortamında hazırladıkları terminatör böcekleri her bir hektara 20 böcek gelecek şekilde dağıttıklarını ifade etti.

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Aliağa Orman İşletme Şefliği, ormanlarda dumansız yangın diye tabir edilen zararlı böceklere karşı mücadele başlattı. Bu kapsamda Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki bin 200 dekarlık orman alana geçen günlerde terminatör böcekler diye tabir edilen toplam 2 bin 345 böcek bırakıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak İzmir ve Manisa illerini kapsayan toplam 2,5 milyon hektar genel alana sahip olduklarını ifade eden Müdür Zafer Derince, bu alanın yaklaşık yüzde 50'si, yani 1 milyon 18 bin hektarının ormanlarla kaplı olduğunu söyledi. Ormanların büyük çoğunluğunun kızılçam ormanları olduğunu dile getiren Derince, çam kese böceğinin özellikle kızılçam ormanlarında zarara neden olduğunu kaydetti. Eylül aylarında yumurtadan çıkıp larva haline gelen çam kese böceğinin kızılçam ağaçlarındaki ibreleri nisan ve mayıs ayına kadar yiyebildiğini söyleyen Derince, sürenin iklim koşullarına göre değişebildiğine dikkat çekerek "Larvalar ibreleri yedikten sonra tren katarı şeklinde toprağa inip krizalit haline geçerler. Ağustosta ergin hale gelip kelebek olur ve tekrar yumurta bırakırlar. Bu süreç içinde kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında ormanlarımızda zarara neden olurlar. Ağaçlarımızı tamamen öldürmezler, sadece gelişmelerini yavaşlatırlar. O dönemde ormana baktığınızda kurumuş gibi bir görüntü ile karşılaşırız" dedi.

YILDA 200 BİN BÖCEK ÜRETİLİYORÇam kese böceklerle mücadele için farklı yöntemler kullandıklarını söyleyen Zafer Derince, çevre kirliliğine neden olmaması için kimyasal mücadeleyi terk ettiklerini, biyolojik mücadeleyi sürdürdüklerini anlattı. Derince, "Çam kese böceklerini yiyen adeta onların yırtıcısı olarak tarif edilen Calosoma adlı bir böcek var. Onları üreterek ormana bırakıyoruz. Bu larvaları yiyorlar. Bir de yumurta koçanlarını ibrelerden topluyoruz. Ergenleri yumurta bırakmadan evvel yapışkanlı tuzaklarda yakalayarak mücadele ediyoruz. Ancak en önemli mücadelemiz yırtıcı böcekleri üreterek ormana bırakmak şeklinde" diye konuştu. Laboratuvarda yıllık ortalama 200 bin adet böcek ürettiklerini söyleyen Derince şöyle devam etti: "Orman Müdürlüğü olarak her bir hektara 20 böcek gelecek şekilde ormanlara bırakıyoruz. Vatandaşlarımızdan ormanlara karşı olumsuz bir tavır gözlemlediklerinde, bir yangın yad a bizim görmediğimiz zarar oluştuğunda bize bildirmelerini istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ormanlık alandan görüntü,Laboratuvar ortamında böcek üretiminden görüntü,Müdür Zafer Derince'nin böcek incelemesinden görüntü,Müdür Zafer Derince ile röp.Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Haber Kodu : 200501031

============================Sokağa çıkabilmek için hayvan satın alıyorlar TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs salgını döneminde petshop'larda hayvan satışları arttı. İlçede petshop işleten Burak Eren, vatandaşların kısıtlama döneminde sokağa çıkabilmek için özellikle köpek satın aldıklarını söyledi. Eren, "Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı var. Kedi ve köpeği olan vatandaşlar dışarıya veterinere götürmeye serbestler. Tabii bundan dolayı vatandaşlar kedi ve köpeklere yoğun rağbet gösteriyorlar" dedi.

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu kapsamda kısıtlamanın uygulandığı Çorlu'daki bir petshop'da son bir ay içinde 30 köpek ile yaklaşık 20 kedi satışı gerçekleştirildi. 12 yıldır petshop işletmeciliği yapan Burak Eren, daha önce ayda 4-5 hayvan satışı yaptığını belirterek, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evlerinde kalmasıyla, hem çocukları, hem de kendileri için kedi ve köpek aldıklarını söyledi.

'KÖPEKLE DIŞARIYA ÇIKIYORLAR'Vatandaşların, kısıtlamada, ikametin önünde zorunlu ihtiyacını gidermesine izin verildiği için köpek satın aldıklarını belirten Eren, şunları söyledi: "Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı var. Koronavirüs çıktığından beri kedi ve köpek satışlarına da yoğun bir talep oluyor. Kedi ve köpeği olan vatandaşlar, veterinere götürmekte serbestler. Tabii bundan dolayı vatandaşlar kedi ve köpeklere yoğun rağbet gösteriyorlar. Talebi karşılamaya çalışıyoruz. Vatandaşlar hafta sonu evde sıkılmıyor. Kedi ve köpek ile vakit geçiriyorlar. Evde evcil hayvan bakmak hem psikolojik olarak rahatlatıyor, hem de özellikle çocuklarda kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkiliyor."

'YURT DIŞINDAN EVCİL HAYVAN GELMİYOR'Gelen taleplerin arttığını ve karşılamak için çalıştıklarını söyleyen Eren, "Şu anda talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Çok yoğun bir talep var. Yurt dışından giriş ve çıkışlar yasak olduğu için evcil hayvan maalesef gelmiyor. Yerli üreticilerden temin etmeye çalışıyoruz. Diğer petshop'çu arkadaşlarımızın da talepleri olduğundan dolayı zorlanıyoruz. Daha çok ufak ırklara talep var" dedi.Çorlu'da yaşayan Bahadır Atak, Hera adını verdiği bir yavru köpek satın aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında çocukların ve aile bireylerin iyi zaman geçirmesi için yavru köpek aldığını belirten Atak, "Evcil hayvanların çocukların üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz. Hem bu salgın döneminde, hem de sokağa çıkma yasağı döneminde çocukların vakit geçirmesi, dışarıya çıkarabilmesi aynı zamanda gelişimleri için de çok önemli diye düşünüyorum. Bunun içinde artık Hera bizim ailemizin bir ferdi oldu" dedi.

'ÇOCUKLARIN HAYVAN SEVGİSİ ARTIYOR'Burcu Demir, evinde kedi beslediğini ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir de köpek aldığını söyledi. Demir, "Sokağa çıkma kısıtlaması var. Evde çocukları tutmak çok zor. Derslerini yaptıktan sonra oyun oynuyorlar, ama ondan da sıkılıyorlar. Evimizde kedimiz vardı. Şimdi de bir köpek aldık. Şimdi ders ve oyun bittikten sonra onlar ile vakit geçiriyorlar. Çok mutlular, onların hayvan sevgisinin de arttığını görüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Köpeklerden detaylar-Kedilerden detaylar-Petshop sahibi Burak Eren ile röp.-Köpeğini dışarıda gezdirenler-Köpek alan Bahadır Atak ile röp.-Köpeğin teslim edilmesi-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-

Haber Kodu : 200501044===============================

Eski oyuncakları onarıp, çocuklara umut oluyor

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 3 yıl önce çocuklar için proje başlatan Muammer Kavazoğlu, kendi imkanları ile oyuncakları tamir ederek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırdı. Koronavirüs pandemisi sürecinde de çalışmalarına devam eden Kavazoğlu, oyuncakları dezenfekte ederek çocuklara ulaştırmaya devam ediyor.

Bursa'nın Orhangazi İlçesinde, 3 yıl önce 'Atma tamir olsun, çocuklara umut olsun' adıyla proje başlatan Muammer Kavazoğlu, eski ve bozuk oyuncakları tamir ederek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmaya başladı. Kendi imkanları ile kiraladığı depoda, bulduğu oyuncakları koronavirüs pandemisi sürecinde de onarmaya devam eden Kavazoğlu, çocukların yüzünü güldürmeyi sürdürüyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA GÖNDERİLİYORYaklaşık 500 metrekarelik atölyesinde binlerce oyuncağın onarım çalışmasına devam eden Kavazoğlu, '1 milyon oyuncak' hedefiyle başladığı projenin yurt genelinde duyulmasıyla birlikte Türkiye'nin farklı noktalarından oyuncakların kendisine geldiğini dile getirdi. Oyuncakları türlerine göre ayıkladığını kaydeden Kavazoğlu, "Ardından bunların yedek parçalarını belirleyip kutulara koyuyorum, bunları onarım atölyesinde tek tek dezenfekte ederek kolilere yerleştiriyorum. Bu koliler, ihtiyaç sahibi çocukların adreslerine gönderiliyor" dedi.

'ÇOCUKLARA UMUT OLMAK İSTİYORUM'Oyuncakların hijyenine çok dikkat ettiğini dile getiren Kavazoğlu, koronavirüs pandemisinin yaşandığı günümüzde dezenfekte işlemini çok daha kapsamlı ve titiz bir şekilde yürüttüğünü söyledi. Kavazoğlu, "Bu oyuncakların her biri, çocukların ellerinde olacak. Buna çok özen gösteriyorum. Tamir işlemlerinde de oyuncakları ahşap, demir ve plastik şeklinde ayıklayıp buna göre çalışıyorum. Ülkemiz zor günler geçiriyor. Ben de bu zorlu süreçte en azından çocuklara umut olmak istiyorum. Daha önce tamirini yaptığım oyuncakları okullara ulaştırıyordum. Salgın öncesinde son koliyi Ordu'da bir okula göndermiştim ancak şimdi okullara gönderemiyorum. Şu an çocuk yurtları ve diğer kurumlara oyuncak gönderiyorum" diye konuştu.Kavazoğlu ayrıca, 1 milyon oyuncak hedefinin sürdüğünü dile getirerek şu ana dek 10 bin oyuncağı onarıp çocuklara ulaştırdığını sözlerine eklerken, projenin daha önce de birçok kuruluş, üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşu tarafından ödüle layık görüldüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;------------------Oyuncak tamiri-Atölyeden detaylar-Oyuncaklardan detaylar-Röportaj

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa)

Haber Kodu : 200501033=====================================

Yurtta karantinada kalanlara müzik ve halaylı moral KORONAVİRÜS salgını nedeniyle İrlanda ve Malta'dan getirilen 219 vatandaş, Kars'ta karantinaya alındıkları yurtta görevli personelin halaylı, oyun havalı, tek oyunlu gösterileriyle moral buldu.

İrlanda'dan ve Malta'dan havayoluyla Kars'a getirilerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İpek Yolu Öğrenci yurdunda karantinaya alınan 219 vatandaşa moral vermek için etkinlik düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, AFAD ve UMKE ekipleri yurda geldikleri ilk günden itibaren vatandaşları rahat ettirebilmek için adeta seferber oluyor. Görevliler, vatandaşların uzaktan da olsa eğlenebilmeleri için özel giysileriyle yurt bahçesine çıkıp marş ve oyun havalarıyla moral verdi.

Yöresel Kars türkülerinin yanında misafirlerin isteklerine göre yurdun tüm bölgelerinden oyun havaları çalan görevliler, keyifli anların yaşanmasını sağladı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla alana çıkan görevlilerin marşlar eşliğindeki oyunları ilgi ile izlendi. Yurdun pencerelerine çıkarak ellerindeki Türk bayraklarını sallayan misafirler, bir yandan da yurt görevlilerinin dans gösterilerini cep telefonlarına kaydederek, internet sayfalarında paylaşıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Yurttan görüntüGörevlilerin danslarıTürk bayraklarını dalgalandırmalarıYurttaki misafirlerin pencerelerden bayrakları dalgalandırmalarıGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/KARS,

Haber Kodu : 200501039====================================

1 yaşındaki İnayet, karantina yurdunun moral kaynağı oldu

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından getirildikten sonra Mersin'de yurtta karantinaya alınan 686 Türk vatandaşının, gıda, sağlık ve bakım hizmetleri eksiksiz yerine getiriliyor. Yurtta annesi ve babasıyla birlikte kalan 1 yaşındaki İnayet Görüroğlu, sempatik tavırları ile herkesin sevgilisi oldu.

Suudi Arabistan ile Almanya'dan getirilen 686 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Mersin Kız Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alındı. Tüm ihtiyaçları Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanan vatandaşlar, odalarda tek kişi kalıyor. Misafirlere, hijyen seti, kişisel bakım ve temizlik malzemesi desteğinde de bulunuluyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de yurtta kalanların ateşlerini ölçüp, sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Her gün temizlik ve dezenfekte işleminin de yapıldığı yurtta, Türk Kızılayı ekipleri vatandaşlara sahur ve iftar olmak üzere 5 öğün sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Karantina yurdunda verilen hizmetlere dair açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, "Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarımızda vatandaşlarımız en iyi şekilde ağırlanıyor. Misafirlerimizin rahat etmeleri bizim için önemli. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Bakanımızın ve Valimizin talimatları doğrultusunda misafirlerimizin tüm ihtiyaçları karşılanıyor" diye konuştu.

Yurtta sunulan hizmetlerden memnun olan vatandaşlar ise gördükleri ilgi karşısında şaşkın olduklarını söyledi. Yurtta tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

YURDUN EN KÜÇÜK SAKİNİNİN KEYFİ YERİNDE

Suudi Arabistan'dan 20 Nisan'da gelen grup arasında yer alan Görüroğlu ailesi de karantina yurdu sakinlerinden. Cemil ve Canan Görüroğlu çifti, yurttaki hizmetlerden dolayı yetkililere teşekkür ederken, 1 yaşındaki bebekleri İnayet ise yurdun en minik sakini oldu. İnayet'in sempatik tavırları herkesin yüzünü güldürüyor.

Kaynak: DHA